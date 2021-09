{"items":[{"comment_id":3249874,"subsite_id":199124,"user_id":898990,"type":"comment_add","id":3249874,"hash":"08af4703f065e2b80c19a4124c18c7e7","date":1631024515,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/289885-tinkoff-oformil-kreditnuyu-kartu-na-134-000-rubley-bez-moego-vedoma?comment=3249874","text":"\u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432. \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0443 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0432\u0441 \u0440\u0443\u00a0 \u00a0

\u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435 \u043c\u043d\u0435 \u0432 \u043b\u0438\u0447\u043a\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a \u0442\u043e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c - \u0431\u0443\u0434\u0443 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u0435\u043d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":898990,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/898990-kirill-strelcov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9085484b-ea2d-582d-adb4-04b1389fdf7e\/","name":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b \u0421\u0442\u0440\u0435\u043b\u044c\u0446\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":289885,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/289885-tinkoff-oformil-kreditnuyu-kartu-na-134-000-rubley-bez-moego-vedoma","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u043b \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u0443\u044e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u043d\u0430 134 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0431\u0435\u0437 \u043c\u043e\u0435\u0433\u043e \u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249875,"subsite_id":199123,"user_id":325740,"type":"comment_add","id":3249875,"hash":"239908fb6ccdc782a2869a04006d3518","date":1631024533,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/263145-novosibirskiy-akademgorodok-ruiny-byloy-moshchi-ili-budushchaya-kremnievaya-dolina-v-serdce-sibiri?comment=3249875","text":"\u0432\u044b \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c \u0432 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0443\u0434\u0430 \u043c\u043d\u0435 \u043a \u0432\u0430\u043c ,\u044f \u0434\u0438\u043b\u0435\u0442\u0430\u043d\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u0444\u043e\u043d\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":325740,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/325740-ruslan-nikolayenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/58aa0d7a-3836-9c5b-2b9c-207ac088a213\/","name":"\u0420\u0443\u0441\u043b\u0430\u043d \u041d\u0456\u043a\u043e\u043b\u0430\u0454\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":263145,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/263145-novosibirskiy-akademgorodok-ruiny-byloy-moshchi-ili-budushchaya-kremnievaya-dolina-v-serdce-sibiri","title":"\u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0438\u0431\u0438\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0410\u043a\u0430\u0434\u0435\u043c\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u043a\u00a0\u2014\u00a0\u0440\u0443\u0438\u043d\u044b \u0431\u044b\u043b\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0449\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0430\u044f \u043a\u0440\u0435\u043c\u043d\u0438\u0435\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u0421\u0438\u0431\u0438\u0440\u0438?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249876,"subsite_id":199117,"user_id":820507,"type":"comment_add","id":3249876,"hash":"92b8f35e79a72f5d5040d77b0cc362b7","date":1631024549,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere?comment=3249876","text":"\u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e\u0442 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430: \u0432\u0441\u0435 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0446\u044b \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e-\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438. \u041d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":820507,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/820507-roman-habirov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2319b740-b96c-449b-a98a-1676cda2e507\/","name":"\u0420\u043e\u043c\u0430\u043d \u0425\u0430\u0431\u0438\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":290724,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0430\u043d\u0433\u043b\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u0445 \u0432 \u00ab\u0411\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249877,"subsite_id":199118,"user_id":549843,"type":"comment_add","id":3249877,"hash":"13b4dcf5ab88b439ae3423b99307ddba","date":1631024558,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/290455-biologicheskiy-startap-po-borbe-so-stareniem-privlek-investicii-ot-dzheffa-bezosa-i-yuriya-milnera-mit-tech-review?comment=3249877","text":"\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044f\u0442 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c \u0438 \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c \u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0433\u0440\u0443\u0441\u0442\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":549843,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/549843-sergey-eremin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/75dc668f-3585-a97c-4776-c9316e4f4637\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0415\u0440\u0451\u043c\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":290455,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/290455-biologicheskiy-startap-po-borbe-so-stareniem-privlek-investicii-ot-dzheffa-bezosa-i-yuriya-milnera-mit-tech-review","title":"\u0411\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u043f\u043e \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u0435 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u0414\u0436\u0435\u0444\u0444\u0430 \u0411\u0435\u0437\u043e\u0441\u0430 \u0438 \u042e\u0440\u0438\u044f \u041c\u0438\u043b\u044c\u043d\u0435\u0440\u0430 \u2014 MIT Tech Review"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249878,"subsite_id":199123,"user_id":325740,"type":"comment_add","id":3249878,"hash":"8831b89e8df2b5552d8b38599533ce6e","date":1631024569,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/263145-novosibirskiy-akademgorodok-ruiny-byloy-moshchi-ili-budushchaya-kremnievaya-dolina-v-serdce-sibiri?comment=3249878","text":"\u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c, \u043d\u043e \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0446\u044f\u043c \u044f \u0431\u0443\u0434\u0443 \u0445\u043b\u043e\u043f\u0430\u0442\u044c, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043d\u0438 \u0437\u0430\u0431\u0435\u0440\u0443\u0442 \u0421\u0438\u0431\u0438\u0440\u044c \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":325740,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/325740-ruslan-nikolayenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/58aa0d7a-3836-9c5b-2b9c-207ac088a213\/","name":"\u0420\u0443\u0441\u043b\u0430\u043d \u041d\u0456\u043a\u043e\u043b\u0430\u0454\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":263145,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/263145-novosibirskiy-akademgorodok-ruiny-byloy-moshchi-ili-budushchaya-kremnievaya-dolina-v-serdce-sibiri","title":"\u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0438\u0431\u0438\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0410\u043a\u0430\u0434\u0435\u043c\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u043a\u00a0\u2014\u00a0\u0440\u0443\u0438\u043d\u044b \u0431\u044b\u043b\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0449\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0430\u044f \u043a\u0440\u0435\u043c\u043d\u0438\u0435\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u0421\u0438\u0431\u0438\u0440\u0438?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249880,"subsite_id":199118,"user_id":846457,"type":"comment_add","id":3249880,"hash":"39201558e33460f3e1e89d893b513cac","date":1631024604,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/290799-byvshiy-glava-walmart-reshil-postroit-v-ssha-ekologicheskiy-gorod-za-400-mlrd-s-zelenymi-domami-i-bez-benzinovyh-mashin?comment=3249880","text":"\u0410 \u0432\u044b \u0432\u0431\u0435\u0439\u0442\u0435 \u0432 \u0433\u0443\u0433\u043b \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e\u0431 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0435 \u043e\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0435 \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u044e\u0442 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u043f\u043e \u0442\u0438\u043f\u0443 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0413\u0430\u043b\u0430\u043c\u0430\u0440\u0442\u0430.. \u041d\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u044c, \u0442\u043e \u044f \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u044b \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u044c, \u0442\u0430\u0436\u0435 \u0441\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0412\u0438\u0441\u0441\u0430\u0440\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0447\u0438\u0441\u0442\u0430\u044f \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u043d\u044f, \u0442\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u0448 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u044d\u0442\u043e \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 \u043f\u0440\u0438 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0438 \u044d\u0442\u0430 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0431\u043b\u0438\u0437\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e-\u0442\u043e \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u0441 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u043c..","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":846457,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/846457-nikolay-kychkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aec891d7-2dd4-5bd2-a216-01bfb8452417\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u041a\u044b\u0447\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":290799,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/290799-byvshiy-glava-walmart-reshil-postroit-v-ssha-ekologicheskiy-gorod-za-400-mlrd-s-zelenymi-domami-i-bez-benzinovyh-mashin","title":"\u0411\u044b\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 Walmart \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 \u0437\u0430 $400 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0441 \u00ab\u0437\u0435\u043b\u0451\u043d\u044b\u043c\u0438\u00bb \u0434\u043e\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249883,"subsite_id":199116,"user_id":816402,"type":"comment_add","id":3249883,"hash":"9711601856e52ef8120f4dcf7c77526c","date":1631024635,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/287848-kak-troe-investbankirov-delayut-umnyy-servis-po-podboru-vitaminov-vitobox-ru?comment=3249883","text":"\u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043c\u044b \u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u0435\u043c\u0441\u044f \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0442\u0435\u0441\u0442\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":816402,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/816402-vuchenovich-aleksandr","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5cafb1fd-8047-584b-8f81-1b0c6081322c\/","name":"\u0412\u0443\u0447\u0435\u043d\u043e\u0432\u0438\u0447 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440","isVerified":false},"content":{"id":287848,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/287848-kak-troe-investbankirov-delayut-umnyy-servis-po-podboru-vitaminov-vitobox-ru","title":"\u041a\u0430\u043a \u0442\u0440\u043e\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0431\u0430\u043d\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u00ab\u0443\u043c\u043d\u044b\u0439\u00bb \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043f\u043e \u043f\u043e\u0434\u0431\u043e\u0440\u0443 \u0432\u0438\u0442\u0430\u043c\u0438\u043d\u043e\u0432 Vitobox.ru"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249884,"subsite_id":199122,"user_id":894084,"type":"comment_add","id":3249884,"hash":"3a1ffd0ce3b77fa97afb0e2494ca9b44","date":1631024636,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/223601-marketpleysy-nanosyat-otvetnyy-udar-chto-pridumali-ozon-i-ya-market-chtoby-privlech-bolshe-prodavcov?comment=3249884","text":">\u041d\u0443 \u0432 \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a

\u0413\u043e\u043b\u0443\u0431\u0447\u0438\u043a, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u0441 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0446\u0430, \u0432\u044b \u0432\u043e\u043b\u043a\u043e\u043c \u0437\u0430\u0432\u043e\u0435\u0442\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e. \u0417\u043d\u0430\u0442\u043e\u043a\u0438, \u0431\u043b\u0438\u043d :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":894084,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/894084-li-si-cyn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2518756f-e93f-5fcb-b51a-beff4b1aff1e\/","name":"\u041b\u0438 \u0421\u0438 \u0426\u044b\u043d","isVerified":false},"content":{"id":223601,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/223601-marketpleysy-nanosyat-otvetnyy-udar-chto-pridumali-ozon-i-ya-market-chtoby-privlech-bolshe-prodavcov","title":"\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u044b \u043d\u0430\u043d\u043e\u0441\u044f\u0442 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0434\u0430\u0440. \u0427\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0438 Ozon \u0438 \u042f.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u0447\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249885,"subsite_id":199123,"user_id":325740,"type":"comment_add","id":3249885,"hash":"9cae8e285c5dd3d0d193e7c16c33767a","date":1631024650,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/263145-novosibirskiy-akademgorodok-ruiny-byloy-moshchi-ili-budushchaya-kremnievaya-dolina-v-serdce-sibiri?comment=3249885","text":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0440\u043e\u043b\u043b\u044c \u0441 \u0444\u0430\u0431\u0440\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440, \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0441\u043a\u0440\u0435\u043f\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0430\u0445\u043d\u0435\u0442, \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044f \u0441 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u043d\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f \u0432\u043e\u0434\u043a\u043e\u0439)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":325740,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/325740-ruslan-nikolayenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/58aa0d7a-3836-9c5b-2b9c-207ac088a213\/","name":"\u0420\u0443\u0441\u043b\u0430\u043d \u041d\u0456\u043a\u043e\u043b\u0430\u0454\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":263145,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/263145-novosibirskiy-akademgorodok-ruiny-byloy-moshchi-ili-budushchaya-kremnievaya-dolina-v-serdce-sibiri","title":"\u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0438\u0431\u0438\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0410\u043a\u0430\u0434\u0435\u043c\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u043a\u00a0\u2014\u00a0\u0440\u0443\u0438\u043d\u044b \u0431\u044b\u043b\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0449\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0430\u044f \u043a\u0440\u0435\u043c\u043d\u0438\u0435\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u0421\u0438\u0431\u0438\u0440\u0438?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249886,"subsite_id":199117,"user_id":272759,"type":"comment_add","id":3249886,"hash":"91c5e300331310d7c895aa0350f8d155","date":1631024660,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere?comment=3249886","text":"\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0430\u0437\u044b \u043d\u0435\u0442, \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442, \u043b\u044e\u0434\u0438 \u043c\u043e\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0438 \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043d\u0438 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430 \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u043e \u00ab\u0436\u0438\u0432\u044b\u0445\u00bb \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442\u0441\u044f, \u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0441\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0440\u043e\u044e\u0442 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442 - \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443.\u00a0

\u041f\u0421. \u0418 100% self-driving \u043d\u0435\u0442 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u043a \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0443, \u0432\u044b\u0432\u0435\u0437\u0442\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430 \u0438\u0437 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0444\u0444\u0440\u043e\u0430\u0434 - \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u043e\u043d \u0443\u0435\u0434\u0435\u0442, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0442\u044c? \u0422\u0443\u0442 \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0442\u043e \u0443 80% \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442\u0441\u044f, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u043d\u0435\u0437\u0430\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043c\u0432\u0430\u0438.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":272759,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/272759-pavel","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/40f1b043-be0f-cd23-dce2-390068208577\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b","isVerified":false},"content":{"id":290724,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0430\u043d\u0433\u043b\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u0445 \u0432 \u00ab\u0411\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249888,"subsite_id":199128,"user_id":727552,"type":"comment_add","id":3249888,"hash":"5ad1c73aff507fd0694807db76446c5d","date":1631024683,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/290950-impossible-food-vypustil-naggetsy-iz-rastitelnogo-myasa-v-ssha?comment=3249888","text":"\u041c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0435\u0449\u0451 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0443\u044e \u0431\u0430\u0431\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u044e\u0442? \u0410, \u0441\u0442\u043e\u043f...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":727552,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/727552-lorne-malvo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/de2bd3ef-f390-5fe7-8fce-fc37bad275b9\/","name":"Lorne Malvo","isVerified":false},"content":{"id":290950,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/290950-impossible-food-vypustil-naggetsy-iz-rastitelnogo-myasa-v-ssha","title":"Impossible Food \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043d\u0430\u0433\u0433\u0435\u0442\u0441\u044b \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u044f\u0441\u0430 \u0432 \u0421\u0428\u0410"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249887,"subsite_id":199118,"user_id":840305,"type":"comment_add","id":3249887,"hash":"b13310e67d7f1a676b1942ffc95ece68","date":1631024681,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/290799-byvshiy-glava-walmart-reshil-postroit-v-ssha-ekologicheskiy-gorod-za-400-mlrd-s-zelenymi-domami-i-bez-benzinovyh-mashin?comment=3249887","text":"\u0412\u044b \u0443\u0434\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c, \u043d\u043e \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u043c\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u0443. \u041a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0443\u0448\u0430\u0442 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430\u043c\u0438, \u043a\u0430\u043a \u0418\u043b\u043b\u043e\u043d \u041c\u0430\u0441\u043a \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u0441\u044f \u043a\u0443\u0434\u0430 \u0443\u0433\u043e\u0434\u0433\u043b. + \u0432 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0433\u043b\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0430\u044e\u0442. \u0410 \u0437\u0430 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440. \u041a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0441 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":840305,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/840305-sergey","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/88a80302-90c4-5067-9d33-313121b70deb\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439","isVerified":false},"content":{"id":290799,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/290799-byvshiy-glava-walmart-reshil-postroit-v-ssha-ekologicheskiy-gorod-za-400-mlrd-s-zelenymi-domami-i-bez-benzinovyh-mashin","title":"\u0411\u044b\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 Walmart \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 \u0437\u0430 $400 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0441 \u00ab\u0437\u0435\u043b\u0451\u043d\u044b\u043c\u0438\u00bb \u0434\u043e\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249889,"subsite_id":199117,"user_id":689762,"type":"comment_add","id":3249889,"hash":"7899e706e3b04bf8bf2200774871f666","date":1631024700,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere?comment=3249889","text":"\u0422\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f, \u0447\u0435\u043c \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u0430.



\u0421\u043c\u044b\u0441\u043b \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \"\u043f\u043e\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0432\u0445\u043e\u0434\". \u0415\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c\u043e\u043c \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445. \u041d\u043e \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u0442.



\u0415\u0449\u0451 \u0440\u0430\u0437, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c-\u043b\u0438\u0431\u043e \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434 \u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043e \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430.

\u0414\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0443\u0442\u044b\u0439 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c - \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0438\u0437 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0422\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0441\u0435\u0431\u0435.



\u041f\u0440\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u044b \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u043e\u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u043c\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":689762,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/689762-kirill-dalinin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2ca4b1b1-b241-5f65-b9b4-e15562ba03f4\/","name":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b \u0414\u0430\u043b\u0438\u043d\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":290724,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0430\u043d\u0433\u043b\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u0445 \u0432 \u00ab\u0411\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249890,"subsite_id":199119,"user_id":238007,"type":"comment_add","id":3249890,"hash":"584d725b69a8105e97fd52c11ed160d3","date":1631024713,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290547-pochemu-ne-rastet-kurs-dollara-na-fone-snizheniya-cen-na-neft?comment=3249890","text":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043a \u044d\u043a\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0435? \u0412\u044b \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0430\u0435\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u043d\u043e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435 \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044f\u0445?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":238007,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/238007-fn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/20649db7-36e9-7bad-f459-2cc60aa5e000\/","name":"FN","isVerified":false},"content":{"id":290547,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290547-pochemu-ne-rastet-kurs-dollara-na-fone-snizheniya-cen-na-neft","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u043a\u0443\u0440\u0441 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0435 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0446\u0435\u043d \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0444\u0442\u044c?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249891,"subsite_id":199124,"user_id":611415,"type":"comment_add","id":3249891,"hash":"d9c4aa5d653c15dc9c07e5a73f6cf2d1","date":1631024714,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/290893-tinkoff-mobayl-ogranichil-skorost-interneta-i-dostupy-k-resursam-iz-za-im-zhe-predostavlennyh-bezlimitnyh-servisov?comment=3249891","text":"\u043f\u043e\u0440\u0430 \u0431\u044b \u0443\u0436\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0442\u043e\u0447\u0435\u0447\u043d\u043e.

\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432, \u0430\u043b\u044c\u0444\u0430, \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435.

\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0435 \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435, \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f.



act accordingly, \u043a\u0430\u043a \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":611415,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/611415-kinolog","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1861923e-c3fb-9759-9e23-c3037e199140\/","name":"Kinolog","isVerified":false},"content":{"id":290893,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/290893-tinkoff-mobayl-ogranichil-skorost-interneta-i-dostupy-k-resursam-iz-za-im-zhe-predostavlennyh-bezlimitnyh-servisov","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444.\u041c\u043e\u0431\u0430\u0439\u043b\u00bb\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u043b \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430 \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u044b \u043a \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u0430\u043c \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0438\u043c \u0436\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0435\u0437\u043b\u0438\u043c\u0438\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249892,"subsite_id":199123,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3249892,"hash":"b996d239a817ae0ff8fff9cf0b171ae4","date":1631024720,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/290931-skolko-mne-stoilo-popast-v-gugl-i-poluchit-povyshenie-ne-prorabotav-tam-ni-odnogo-dnya?comment=3249892","text":"\u041a\u043e\u0443\u0447\u0435\u0439 \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b \u0436\u0435! \u0420\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u044c\u044e \u043f\u043e \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0430\u0437 \u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-too-many-irons-in-the-fire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97ffdfe2-3419-5f9c-978c-b3c646a869dd\/","name":"Too many irons in the fire","isVerified":false},"content":{"id":290931,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/290931-skolko-mne-stoilo-popast-v-gugl-i-poluchit-povyshenie-ne-prorabotav-tam-ni-odnogo-dnya","title":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u043e \u043f\u043e\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0413\u0443\u0433\u043b \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0432 \u0442\u0430\u043c \u043d\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u043d\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249894,"subsite_id":199123,"user_id":894084,"type":"comment_add","id":3249894,"hash":"8953a92b0839382f58027e780be0a0f1","date":1631024754,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/263145-novosibirskiy-akademgorodok-ruiny-byloy-moshchi-ili-budushchaya-kremnievaya-dolina-v-serdce-sibiri?comment=3249894","text":"\u041f\u0440\u043e\u0448\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u043e\u043b\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u043b\u0438\u0446\u043e. \u0410 \u0442\u0430\u043a \u044f \u044d\u0442\u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u0443\u0440\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e \u043c\u0438\u0440\u0443 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0430\u044e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":894084,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/894084-li-si-cyn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2518756f-e93f-5fcb-b51a-beff4b1aff1e\/","name":"\u041b\u0438 \u0421\u0438 \u0426\u044b\u043d","isVerified":false},"content":{"id":263145,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/263145-novosibirskiy-akademgorodok-ruiny-byloy-moshchi-ili-budushchaya-kremnievaya-dolina-v-serdce-sibiri","title":"\u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0438\u0431\u0438\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0410\u043a\u0430\u0434\u0435\u043c\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u043a\u00a0\u2014\u00a0\u0440\u0443\u0438\u043d\u044b \u0431\u044b\u043b\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0449\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0430\u044f \u043a\u0440\u0435\u043c\u043d\u0438\u0435\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u0421\u0438\u0431\u0438\u0440\u0438?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249895,"subsite_id":199120,"user_id":238007,"type":"comment_add","id":3249895,"hash":"f560b8250f7bf4410cad13b8a3052f6e","date":1631024786,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/290601-polzovateli-foruma-opennet-pozhalovalis-na-blokirovku-protokola-bittorrent?comment=3249895","text":"\u0431\u0443\u0437\u0438\u043d\u0430 \u0434\u044f\u0434\u044c\u043a\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":238007,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/238007-fn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/20649db7-36e9-7bad-f459-2cc60aa5e000\/","name":"FN","isVerified":false},"content":{"id":290601,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/290601-polzovateli-foruma-opennet-pozhalovalis-na-blokirovku-protokola-bittorrent","title":"\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430 OpenNet \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430 BitTorrent"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249896,"subsite_id":199117,"user_id":74598,"type":"comment_add","id":3249896,"hash":"38823d6b6f27e5f90c7a2c624daf1d00","date":1631024805,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290708-proizvoditeli-tehniki-predupredili-o-riske-deficita-holodilnikov-i-kondicionerov-iz-za-izmeneniya-pravil-vvoza-v-rossiyu?comment=3249896","text":"\u0421\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0442\u043e\u043b\u0441\u0442\u043e, \u043d\u043e \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b, \u00a0\u0437\u0430\u043c\u043e\u0440\u043e\u0437\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0442\u0435\u0445\u0430\u0441\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0437\u0438\u043c\u043e\u0439, \u00ab\u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0430\u043c\u00bb \u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u043b\u043e \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0431\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u00a0\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0432\u0435\u0441\u0442\u043a\u0443 \u0434\u043d\u044f.\u00a0","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bbc2ff52-cf23-5275-b4ea-0191d4186ab6\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":74598,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/74598-anton-morozov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6792fa45-9009-1ed4-6454-adec70f87669\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u041c\u043e\u0440\u043e\u0437\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":290708,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290708-proizvoditeli-tehniki-predupredili-o-riske-deficita-holodilnikov-i-kondicionerov-iz-za-izmeneniya-pravil-vvoza-v-rossiyu","title":"\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b\u0438 \u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0435 \u0434\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442\u0430 \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432\u0432\u043e\u0437\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3249897,"subsite_id":199124,"user_id":898990,"type":"comment_add","id":3249897,"hash":"f24a855cbe6e1aa6fede7ff8a475a586","date":1631024821,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/290893-tinkoff-mobayl-ogranichil-skorost-interneta-i-dostupy-k-resursam-iz-za-im-zhe-predostavlennyh-bezlimitnyh-servisov?comment=3249897","text":"\u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435- [@199767|\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444]\u00a0\u043f\u043b\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \u0438\u043c \u043d\u0430\u0434\u043e \u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043d\u0438\u0430\u043c\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430. \u043e\u043d\u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0446\u0435\u043d\u0443 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0443\u0432\u0430\u044e\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":898990,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/898990-kirill-strelcov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9085484b-ea2d-582d-adb4-04b1389fdf7e\/","name":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b \u0421\u0442\u0440\u0435\u043b\u044c\u0446\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":290893,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/290893-tinkoff-mobayl-ogranichil-skorost-interneta-i-dostupy-k-resursam-iz-za-im-zhe-predostavlennyh-bezlimitnyh-servisov","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444.\u041c\u043e\u0431\u0430\u0439\u043b\u00bb\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u043b \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430 \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u044b \u043a \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u0430\u043c \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0438\u043c \u0436\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0435\u0437\u043b\u0438\u043c\u0438\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432"},"isAnonymous":false}]}