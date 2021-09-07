Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6087,"title":"\u0428\u043a\u043e\u043b\u0430 \u043c\u0435\u0447\u0442\u044b \u0433\u043b\u0430\u0437\u0430\u043c\u0438 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=6087&url=https:\/\/vc.ru\/uchi.ru\/288109-i-vezde-gerb-zhiraf-iz-zooparka-kak-deti-i-podrostki-predstavlyayut-sebe-shkolu-mechty&placeBit=1&hash=7eb14b7a6cc9d2ce5382a5ec351a21abee4a0796c756efaea184239a06639791","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Nazigul Jusupova

«Дочка» Volvo представила прототип грузового электроскутера Статьи редакции

Максимальная скорость — 25 км/ч, на нём можно перевозить до 180 кг.

6 6 комментариев
1036 просмотров

Polestar представила рабочий прототип электроскутера Re:Move на выставке IAA в Мюнхене.

Re:Move Polestar
Re:Move Polestar

Ширина электроскутера 75 cм. Его можно использовать для велодорожек и перевозить грузы до 180 кг. Колёса устройства оснащены механизмом, позволяющим улучшить устойчивость и маневренность и уменьшить радиус поворота до семи метров.

Re:Move Polestar
Re:Move Polestar

Максимальная скорость — 25 км/ч, а мощность стандартной батареи — 2,2 кВт⋅ч. Электроскутер можно использовать для доставки как в городе, так и в сёлах со слаборазвитой инфраструктурой.

Концепт транспортного средства компания представила в марте. Стоимость электроскутера и информацию про серийное производство компания не раскрыла.

Polestar — дочерний бренд Volvo, который занимается выпуском электромобилей. Свой первый полностью электрический автомобиль Polestar 2 он показал в феврале 2019 года.

#новости #volvo #polestar

6 6 комментариев
5
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","volvo","polestar"], "comments": 6, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 290928, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Sep 2021 16:48:43 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Uuno Turhopuru

14

400 000 рублей, г/п 2000 кг. Серийный выпуск. Прототип был году в 1930-м.

Ответить

Ivan Zenkov

Uuno
1

Углеродный след какой?

Ответить

Иван Серик

0

Honda более 30 лет назад представила модели Gyro - это скутеры на которых можно перевозить более 400 кг, кушают 92 бензин и разгоняются до 60 км/ч

Ответить

Алексей Дымов

0

там на заднем плане автомобиль Polestar. Вот это реально круто

Ответить

Termit Development

0

И ещё раз

Ответить

Termit Development

0

там на заднем плане автомобиль Polestar. Вот это реально круто

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
ТНТ
ТНТ представил новый образ своего виртуального инфлюенсера

После технологического апдейта блогер стала ещё ближе к людям и готова запустить своё шоу.

4 4 комментария
2
Будущее
Маша Цепелева
Бывший глава Walmart решил построить в США экологический город за $400 млрд с «зелёными» домами и без бензиновых машин Статьи редакции

Первый этап строительства намечен на 2030 год.

104 104 комментария
35
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Офлайн
Маша Цепелева
Жители Новой Зеландии начали искать партнёров для покупки дома через Tinder из-за высоких цен на жильё Статьи редакции

Пользователи не успевают накопить на первоначальный взнос и ищут партнёров, чтобы «сложиться».

68 68 комментариев
11
Право
Евгения Евсеева
В Татарстане задержали одного из «зазывал» в Finiko, который привлёк в финансовую пирамиду 100 тысяч человек Статьи редакции

Он подозревается в крупном мошенничестве, говорят источники.

Ильгиз Шакиров
74 74 комментария
14
Columbus Russia
Как повысить эффективность складской логистики для ритейла: роботизированный ответ
0 Обсудить
0
IPQuorum
Звук упирается в бюджет?
0 Обсудить
0
AliExpress Россия
«Красный – цвет радости, зелёный – цвет грусти»

Арт-директор «AliExpress Россия» — о разнице китайского и западного дизайна.

11 11 комментариев
30
Техника
Таня Боброва
«Яндекс» добавил автоматический перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» Статьи редакции

Перевод закадровый.

Пример работы закадрового перевода «Яндекс»
296 296 комментариев
132
Финансы
Nazigul Jusupova
«Вкусвилл» и «СПБ Биржа» запланировали провести IPO в США — WSJ Статьи редакции

«Вкусвилл» планирует получить оценку в $3-5 млрд, «СПБ Биржа» — в $2 млрд.

55 55 комментариев
13
IVI
В Москве начались съемки драмы «Балет» от режиссера «Хэппи-энда»
0 Обсудить
0
Личный опыт
Никита Юдин
Сколько мне стоило попасть в Гугл и получить повышение, не проработав там ни одного дня

Мы в команде Tech-Tech Time просто обожаем захватывающие истории успеха, путь к которому шёл через месяцы напряженной работы, саморазвития и бессонных ночей. Именно такую историю мы узнали от Андро Горбушкина, простого парня из Тбилиси.

2 2 комментария
8
Больше статей
null