«Дочка» Volvo представила прототип грузового электроскутера Статьи редакции
Максимальная скорость — 25 км/ч, на нём можно перевозить до 180 кг.
Polestar представила рабочий прототип электроскутера Re:Move на выставке IAA в Мюнхене.
Ширина электроскутера 75 cм. Его можно использовать для велодорожек и перевозить грузы до 180 кг. Колёса устройства оснащены механизмом, позволяющим улучшить устойчивость и маневренность и уменьшить радиус поворота до семи метров.
Максимальная скорость — 25 км/ч, а мощность стандартной батареи — 2,2 кВт⋅ч. Электроскутер можно использовать для доставки как в городе, так и в сёлах со слаборазвитой инфраструктурой.
Концепт транспортного средства компания представила в марте. Стоимость электроскутера и информацию про серийное производство компания не раскрыла.
Polestar — дочерний бренд Volvo, который занимается выпуском электромобилей. Свой первый полностью электрический автомобиль Polestar 2 он показал в феврале 2019 года.
400 000 рублей, г/п 2000 кг. Серийный выпуск. Прототип был году в 1930-м.
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