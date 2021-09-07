Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Nazigul Jusupova

Ford нанял главу автомобильного проекта Apple для развития направления ПО и цифровых технологий Статьи редакции

Он будет отвечать за проектирование, разработку и внедрение технологий.

  • Дуг Филд был вице-президентом по техническим вопросам Tesla, а в последнее время возглавлял подразделение Apple, которое работало над автомобильным проектом Titan, пишет TechCrunch.
  • На этой новой должности Филд будет курировать направление по программному и аппаратному обеспечению компании. Он будет отвечать за проектирование, разработку и внедрение технологий брендов Ford и Lincoln, включая информационно-развлекательные системы, навигацию, технологии помощи водителю, подключенные услуги и кибербезопасность транспортных средств.
  • По данным издания, компания хочет конкурировать с Tesla и другими новыми компаниями, а опыт Филда в Tesla поможет в разработке электромобилей. Филд уже работал в Ford с 1987 по 1993 годы.

#новости #ford

530 просмотров
14 14 комментариев
3
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ford"], "comments": 14, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 291062, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Sep 2021 23:22:41 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Aleksey Bobkov

2

летун

Ответить

Илья Попов

Aleksey
0

😊 А почему летун? Думаю, все согласились бы на хорошее предложение.

Ответить

Aleksey Bobkov

Илья
3

я бы не нанял такого хеда, доверив ему всю внутрянку, если он скачет туда сюда постоянно по прямым конкурентам и у него нет приверженности компании или идеям, а только бабки и условия ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить

Andrei

Aleksey
1

Или он все также работает на эпл, но теперь его задача сделать так, чтобы у форда точно ничего не получилось)

Ответить

Aleksey Bobkov

Andrei
1

как Элоп? ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Andrei

Aleksey
1

Тот вообще профессионал саботажник)

Ответить

Aleksey Bobkov

Andrei
0

шаришь)

Ответить

Илья Попов

Aleksey
1

Вот, я тоже как бабочка - думал по другому и после хорошего ответа поменял мнение.🤣👍

Ответить

Aleksey Bobkov

Илья
1

расскажи подробнее

Ответить

Илья Попов

Aleksey
0

Меня учили, если хочешь продолжения не рассказывать подробнее. 😊

Ответить

Aleksey Bobkov

Илья
0

жаль

Ответить

Илья Попов

1

Человек он умный, но чтоб умно поступать - одного ума мало.
Если не ошибаюсь эта мудрая фраза принадлежит Достоевскому.

Ответить

Комментарий удален

Dimitry Who

0
Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Илья Попов

0

Фордовские автомобили всегда отличались с хорошим комфортом,качеством и низкими ценами. Если опять цены будут низкими то у них получится конкурировать со многими компаниями. Уверен, комфорт и качество как всегда будет на высшем уровне.

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
БКС Мир инвестиций
Портфель ETF для пассивного инвестора

Бумаги биржевых фондов ETF прекрасно подходят для консервативных инвесторов, в том числе с точки зрения формирования пассивного портфеля.

0 Обсудить
0
Техника
Таня Боброва
«Включение из Калифорнии»: Apple проведёт презентацию новых продуктов 14 сентября Статьи редакции

Начало в 20:00 по московскому времени.

Greg Joswiak @gregjoz
We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent
138 138 комментариев
56
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Anton Mikryukov
«Тинькофф.Мобайл» ограничил скорость интернета и доступы к ресурсам из-за им же предоставленных безлимитных сервисов

Ситуация: есть дом в селе, где стоит 4G-модем, он же роутер и раздает Wi-fi. Туда вставлена сим-карта Тинькофф Мобайл с 25 Гб интернета + безлимитные сервисы (видео, соцсети, мессенджеры). Поскольку пользуются интернетом в основном пожилые люди + ребенок, то из основного трафика 25 Гб тратиться ежемесячно не более 5%, однако ребенок смотрит на…

83 83 комментария
98
Личный опыт
Никита Юдин
Сколько мне стоило попасть в Гугл и получить повышение, не проработав там ни одного дня

Мы в команде Tech-Tech Time просто обожаем захватывающие истории успеха, путь к которому шёл через месяцы напряженной работы, саморазвития и бессонных ночей. Именно такую историю мы узнали от Андро Горбушкина, простого парня из Тбилиси.

51 51 комментарий
61
Приёмная
animegravitation
«Сбербанк» даже НЕ проверял нарушения со стороны Wildberries по незаконной комиссии по картам Visa и MasterCard

Как сообщали информационные агенства

26 26 комментариев
11
ТНТ
ТНТ представил новый образ своего виртуального инфлюенсера

После технологического апдейта блогер стала ещё ближе к людям и готова запустить своё шоу.

4 4 комментария
2
IVI
В Москве начались съемки драмы «Балет» от режиссера «Хэппи-энда»
0 Обсудить
0
Офлайн
Маша Цепелева
Жители Новой Зеландии начали искать партнёров для покупки дома через Tinder из-за высоких цен на жильё Статьи редакции

Пользователи не успевают накопить на первоначальный взнос и ищут партнёров, чтобы «сложиться».

162 162 комментария
26
IPQuorum
Звук упирается в бюджет?
0 Обсудить
0
IPQuorum
Когда арт-рынок наполнится деньгами

В Комитете РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям прошло заседание, организованное совместно с Ассоциацией галерей (АГА). Участники оценили потенциал развития российского арт-рынка и те барьеры, которые сегодня существуют на рынке. Художники и галеристы вместе с экспертами предложили ряд системных решений для улучшения…

0 Обсудить
0
Транспорт
Nazigul Jusupova
«Дочка» Volvo представила прототип грузового электроскутера Статьи редакции

Максимальная скорость — 25 км/ч, на нём можно перевозить до 180 кг.

Re:Move Polestar
36 36 комментариев
29
Больше статей
null