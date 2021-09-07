Ford нанял главу автомобильного проекта Apple для развития направления ПО и цифровых технологий Статьи редакции
Он будет отвечать за проектирование, разработку и внедрение технологий.
- Дуг Филд был вице-президентом по техническим вопросам Tesla, а в последнее время возглавлял подразделение Apple, которое работало над автомобильным проектом Titan, пишет TechCrunch.
- На этой новой должности Филд будет курировать направление по программному и аппаратному обеспечению компании. Он будет отвечать за проектирование, разработку и внедрение технологий брендов Ford и Lincoln, включая информационно-развлекательные системы, навигацию, технологии помощи водителю, подключенные услуги и кибербезопасность транспортных средств.
- По данным издания, компания хочет конкурировать с Tesla и другими новыми компаниями, а опыт Филда в Tesla поможет в разработке электромобилей. Филд уже работал в Ford с 1987 по 1993 годы.
летун
😊 А почему летун? Думаю, все согласились бы на хорошее предложение.
я бы не нанял такого хеда, доверив ему всю внутрянку, если он скачет туда сюда постоянно по прямым конкурентам и у него нет приверженности компании или идеям, а только бабки и условия ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
как Элоп? ( ͡• ͜ʖ ͡• )
Вот, я тоже как бабочка - думал по другому и после хорошего ответа поменял мнение.🤣👍
расскажи подробнее
Меня учили, если хочешь продолжения не рассказывать подробнее. 😊
Человек он умный, но чтоб умно поступать - одного ума мало.
Если не ошибаюсь эта мудрая фраза принадлежит Достоевскому.
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Фордовские автомобили всегда отличались с хорошим комфортом,качеством и низкими ценами. Если опять цены будут низкими то у них получится конкурировать со многими компаниями. Уверен, комфорт и качество как всегда будет на высшем уровне.
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