Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, ограничивающих скорость электросамокатов до 25 км/ч Статьи редакции
Электросамокаты и другие подобные средства передвижения выделят в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.
Проект изменений в ПДД Минтранс представил на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Первая редакция документа появилась в 2019 году. Она постоянно обсуждалась на разных площадках и многократно перерабатывались. По данным «Ъ», последние полгода документ согласовывался с ГИБДД и правительством Москвы, «теперь вышел на финальную прямую».
- Поправки вводят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах. Мэрия Москвы совместно с Минпромторгом предложила, чтобы лимит закрепили не только нормативно, но и в программном обеспечении всех ввозимых в РФ СИМ.
- Из более ранней редакции сохранилась норма, разрешающая движение на СИМ по правой стороне проезжей части при наличии на тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.
- Вводится ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 килограмм, если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).
После голосования на рабочей группе в АЦ поправки должны направить на утверждение в правительство. Но в конце 2020 года ПДД внесли в список документов, которые должны переиздаваться целиком, не подвергаться правкам. Минтранс и ГИБДД пытаются добиться отмены этой нормы, так как разработка и издание новых ПДД может занять два-три года, но аппарат правительства выступает против.
Очень печальная новость. Надеялся, что им запретят вообще ездить по тротуарам.
(это камент для сбора минусов от электросамокатчиков)
Животный динозавр
Я активно пользуюсь самокатом, но поставлю вам плюс. Потому что на самом деле гнать надо самокаты ссанными тряпками с тротуаров. Единицы ездят аккуратно, с уважением к пешеходу. Большинство летают так, что на тротуаре уже становится стрёмно ходить в наушниках: не знаешь в какой момент и откуда тело прилетит.
Да ничего не надо запрещать из-за каких-то придурков. Нужно просто сделать везде велодорожки, чтобы было, где ездить на самокатах. В нормальных странах давно уже эта проблема решена
Не умеют у нас в велодорожки, они ге должны быть на тротуаре или рядом с ним потому что пешеходам тоже похуй, или отправляют туда детей на 3х колесных велосипедах на которых они медленее пешеходов. Велосипедистам кто может ездить 25+ вообще кроме пч ездить негде, но и там недовольны. Нужна прям реальная реформа, особенно учитывая количество курьеров на электровеликах которые по ощущениям минимум 30 едут
минимум 30 едут
Это те самые 15км/ч, на велосипеде больше только с горки можно ехать, но на 25 км/ч уже начинается вибрация в руле и других механизмах и появляется ощущение, что ты теряешь управление и разваливаешься на ходу. +дороги разбитые, а пешеходки вообще как после бомбежки.
У ваших любимых доставщиков именно ашанобайки.
(голосом Собянина) Ура, велодорожки! Их же надо бордюрами выделить!
Вообще здравая идея, выделить велодорожки бордюрами. Иначе на них будут парковаться.
Автомобили давят в год больше людей, чем гибнет на войнах, но бумерам почему-то наплевать
Автомобили вообще-то уже зарегулированы по самые помидоры и каждый год что-то новенькое. И за задавленного водитель вполне себе присаживается, причем едва ли не на больший срок, чем при умышленном убийстве по 105 статье :) А любые нарушения разбираются в административном порядке.
А самокатчикам какую-то ответственность установили? Что, нет? Все в рамках гражданского права? Ну ок, удачи вам разрешать вопрос с вредом здоровью в таком порядке.
Ну ок, удачи вам разрешать вопрос с вредом здоровью в таком порядке
А что, у нас теперь нельзя наказать за вред здоровью? Индивиды, которые разбивают другим людям на улице лица и головы отлично наказываются.
Или там что-то поменялось?
А что, у нас теперь нельзя наказать за вред здоровью?
Можно. Только вот автовладелец будет наказан как минимум в административном, а как максимум в уголовном порядке. А самокатчик - в гражданском. Разницу ощущаете или рассказать вам про различие в процедуре?
Индивиды, которые разбивают другим людям на улице лица и головы отлично наказываются.
Ага, потому что это уголовная статья. А вот самокатчику достаточно заверещать, что у него не было умысла сбивать "кеглю" и все, свободен - добро пожаловать в гражданский порядок
Только вот автовладелец будет наказан как минимум в административном, а как максимум в уголовном порядке
Потому что он управляет средством повышенной опасности. Самокаты таким средством не являются
А вот самокатчику достаточно заверещать, что у него не было умысла сбивать
Причинение смерти по неосторожности тоже без умысла ведь
Зарегулированы - это как? Почему тогда количество ПДД не меняется (или меняется, но не в лучшую сторону). Как были самым опасным видом транспорта, так и остались. Пешеходы как гибли под колесами дебилов, решивших проскочить, так и продолжают.
Если уж все так зарегулировано, почему тогда автомобилей становится все больше, хотя города и без того задыхаются от их обилия?
А потому для автомобилистов в России сделано вообще все. Хоть на клумбе паркуйся, хоть в центре Петербурга, хоть впритык к детской площадке - вообще насрать. В новых районах Мск и Спб вообще все в парковки закатано. Это полный пиздец.
Постоянно строятся новые широченные автомагистрали, проходящие прямо под окнами людей (либо расширяются старые - жители Люберец не дадут соврать).
Общественный транспорт посылают нахуй и в пизду, потому что автомобилисты безнаказанно залезают на выделенные полосы, и никому за это ничего не делают. Про трамваи я вообще молчу - они стоят в пробке вместе с машинами, хотя у них как бы своя собственная проезжая часть.
А любые нарушения разбираются в административном порядке
Да, 5000р на лапу ДПСнику.
Зарегулированы - это как? Почему тогда количество ПДД не меняется (или меняется, но не в лучшую сторону).
Вы имели в виду количество ДТП, может быть? Ну так сразу видно диванного эксперта. Ловите статистику и осознайте, что ляпнули не подумав. И кстати, количество ДТП и их жертв падает год за годом, несмотря на рост количества автомобилей. Упс?
почему тогда автомобилей становится все больше
Может быть потому что это единственный эффективный транспорт в условиях РФ?
автомобилисты безнаказанно залезают на выделенные полосы
Опять диванная экспертиза? Штрафы давно уже прилетают автоматом. А при остановке экипажем ДПС вы с шансом в 50% попрощаетесь в ВУ.
Да, 5000р на лапу ДПСнику
На личном опыте рассказываете? Или опять Гиви напел?
Насчет общественного транспорта. Его и будут посылать по известному адресу пока он не станет удобным и КОМФОРТНЫМ транспортом. Не все хотят в скотовозках кататься(а в час пик ОТ именно такой). Еще стоит добавить текущую пандемию в минусы ОТ.
ОТ далеко не всегда идет по кратчайшему маршруту между точками. У меня в городе есть район из которого на ОТ ехать в нужную мне точку 40-50 минут(это без учета времени ходьбы до/от остановок) или на такси(своей машине) за 15 минут. Тут думаю выбор очевиден.
А с чего вы решили что это ложно убеждение? машина - удобно
У меня в городе это на 100% верно. Т.к передвижение на ОТ занимает в несколько раз больше времени чем на машине(я не беру в расчёт города с метро, но уверен что в городах без метро будет такая же ситуация или максимум ОТ будет по времени +- равен машине). Плюс до остановок нужно добираться, а когда ливень идет или метель, это очевидно что неприятно и не удобно. На ОТ очень неудобно посещать несколько точек. И прочее подобное.
Почему тогда количество ПДД не меняется (или меняется, но не в лучшую сторону).
Эм, вообще то сокращается от года в год тенденция сокращения кол-ва дтп на одну машину. Даже а абсолютных числах сокращается.
2010
За 12 месяцев 2010 года в России произошло около 199 43 ДТП с пострадавшими, говорится в опубликованной на официальном сайте ГИБДД статистике аварийности. В сравнении с 2009 годом число аварий сократилось всего на 2,1%. Жертвами автокатастроф в 2010 году стали 26 567 человек – на 483 человека меньше, чем годом ранее (-3,9%).
https://www.gazeta.ru/auto/2011/01/28_a_3507698.shtml
2020
«Всего на улицах и дорогах страны зарегистрировано 145 073 (-11,7%) дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 152 (-4,9%) человека и получили ранения 183 040 (-13,2%)», — приводит Интерфакс сообщение.
https://russian.rt.com/russia/news/853565-rossiya-dtp-pogibshie
Если уж все так зарегулировано, почему тогда автомобилей становится все больше, хотя города и без того задыхаются от их обилия?
Потому что люди считают этот вид транспорта удобнее и хотят иметь во владении автомобиль. Именно поэтому делается все остальное. Да, я понимаю, что по мнению урбанистов, люди - "тупое быдло" с "кредитными жоповозками", которые сами не знаю, что они хотят, но тут уже ничего не поделаешь, пока у урбанистов не хватит харизмы показать другой путь.
Общественный транспорт мрет по экономическим причинам и мрет он давно, логично, что равномерно с ростом кол-ва личного транспорта.
В Москве вот начало уменьшаться количество автомобилистов - и тут же троллейбусы убрали, теперь на самокаты наезжают
Москва - это отдельное место, как частично Питер и может немного Новосибирск. И то, что заходит для Москвы не подходит для более мелких городов.
Общественный транспорт мрет по экономическим причинам
Довольно сенсационное заявление: в Европе ничего не мрет, в США снова начали ходить троллейбусы, а вот в России что-то пошло не так (интересно, что).
то, что заходит для Москвы не подходит для более мелких городов
Просто для мелких городов никто не раскошелится на современную транспортную инфраструктуру: счастливцы, пересаживающиеся на личный автомобиль, в полной мере чувствуют наплевательство в виде пробок и убитых дорог: можешь ехать час в пробке на авто, или можешь час толкаться в переполненном ПАЗике - выбор за тобой
Довольно сенсационное заявление: в Европе ничего не мрет, в США снова начали ходить троллейбусы, а вот в России что-то пошло не так (интересно, что).
Логично, в Европе есть деньги на субсидии, в России их нет. Поэтому маршрутки захватили города, а все остальное подыхает.
Просто для мелких городов никто не раскошелится на современную транспортную инфраструктуру: счастливцы, пересаживающиеся на личный автомобиль, в полной мере чувствуют наплевательство в виде пробок и убитых дорог
Ну так это дешевле, чем создать во всех города комфортную среду для большинства, чтобы не было желания передвигаться на автомобиле, ну утопия это, во всяком случае пока. Вот вырастет экономика до размеров Европы - может появится запрос на вот это вот все, а пока пытаться организовать "комфортную городскую среду" все равно что в раздолбанную квартиру с горящей проводкой, текущими трубами и проваливающимся полом повесить дорогущую картину от известного художника купленную в кредит, для развития чувства прекрасного.
в Европе есть деньги на субсидии, в России их нет
В России нет денег, понятно. Очень бедная страна.
Вот вырастет экономика до размеров Европы
А с какой стати экономика вырастет, если миллионы людей каждый день стоят часами в пробках из-за неэффективного личного транспорта + гибнет и калечится больше народу, чем на среднемасштабной войне? Это как говорить «вот вырастет экономика - может и дороги сделаем, а пока на конях поездите»
Не натягивайте сову на глобус пожалуйста, ей больно.
Я минус поставлю. Если у вас в городе есть нормальные обочины, это не означает что в каждом городе такие есть. У меня в городе есть участки где нужно ехать или по тротуару или в потоке машин. Обочины там нет.
У меня в городе я и придурков летающих на самокатах по тротуарам не видел. Наверное из-за отсутствия шеринга самокатов.
Вполне здравые поправки.
PS Одно дело когда тело влетает в пешехода и совсем другое дело когда пешеход шагает под "тело". Я когда хожу по тротуару всегда перед тем как сменить траекторию движения всегда оборачиваюсь назад, посмотреть не едет ли кто сзади. Только вот это простое действие игнорируют 99% пешеходов. Может заодно и разработать поправки в ПДД для пешеходов. Текущая версия ПДД банально устарела, т.к в то время не было такого количества велосипедистов, самокатчиков и т.п.
Животный
Наверное из-за отсутствия шеринга самокатов
Да, речь прежде всего о шерингах. Они кратно увеличили число самокатов на улицах, при этом владелец собственного аппарата не платит за время, а у арендатора капает 4 — 7 рублей в минуту, вот и летают как ненормальные. За минуту по несколько штук могут проскочить. На тротуаре чувствуешь себя как на проезжей части.
В таком случае нужно регулировать именно шеринги. Причем тут например я, который по тротуару рядом с пешеходами еду 5-10 км/ч?
охуенно. Вам можно ходить как хочется с наушниками, а из-за некоторых отморозков необходимо запретить все самокаты? Чё, типичный россиянин детектед.
Чё, типичный россиянин детектед.
Судя по манере ответа, это вы про себя)
Судя по манере ответа, это вы про себя)
на жаргоне - метание стрелок.
2 аргумент в пользу моего утверждения.
логично. А, кто такой этот пешеход? Об этом нам расскажут правила.
смотрим и видим
"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/5894b193fda5648afe1c1a5e70c028f25cd29099/
В правилах написано - САМОКАТЫ или в вашем понимании электросамокат перестает быть самокатом? Ну тогда приебитесь к инвалидным коляскам с электродвигателем. Тоже изгоните их.
Зачем их изгонять, если они не смогут разогнаться до 20км\ч только если под горку?) Да и вообще у человека на инвалидной коляске нет альтернативы, у самокатчика есть.
САМОКАТЫ или в вашем понимании электросамокат перестает быть самокатом?
Электросамокаты и другие подобные средства передвижения выделят в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.
Ну, законы они такие. Вечно их переписывают.
Зачем их изгонять, если они не смогут разогнаться до 20км\ч
т.е. само наличии электротранспорта вас не тревожит, только допустимые нормы по скорости? велосипедист в 20км/ч разогнаться не сможет? поверьте, на современных 20+ скоростных велосипедах с шоссейными колесами на это способен даже неподготовленный велосипедист. Но так же Вы понимаете, что проблема не в транспорте, а в людях, которые управляют им. ДТП происходят не по вине злобных машин(если это не серия фильмов о Скайнет), а от действий отмороженных людей, которые в меру своей умственной скудности плюют на права других.
Да, как хочется, в наушниках. Мы ходим по тротуару, предназначенному для нас, как хочется и в чем хочется. А ты должен объезжать на своем сранокате, либо свалить на проезжую часть, если мешаешь нам идти.
Правила написали - для ВАС, что бы мракобесие из уст не лилось. Выше давал ссылку на ПДД, где четко и ясно написано, кто такой пешеход, а не Вы.
Общество порешает, оттюнингует. Данный законопроект - начало диалога с обществом.
Представьте отца, у которого на его глазах собьет ребенка, некое гордо реющее тело на самокате "не более 35 кг" со скоростью "не более 25 км/ч". Вполне возможна статья 107 УК где, кстати, тоже "до двух/ до трех", от нуля.
Хотя ... не... фу... дичь.. как представлю, на что может пойти родитель в гневе... После лицезрения оторванной головы в шлеме мотоциклиста, что влетел в прямом смысле телом в салон машины...Не, лучше спешиться вообще и обойти...
Если заденет подобный кугист, то (естественно, при возможности, факторе внезапности и поддержке публики) его могут немного подрихтовать об асфальт, в рамках "мер по задержания правонарушителя при попытке оставления места преступления", привет статье 38 УК РФ.
Не электросамокатчик, но минус поставлю. Выгонять людей на дороги, где вероятность смертельного случая гораздо выше - это верх цинизма. Зато на тротуаре безопасно, ага. Пока какой-нибудь подросток на скейте или роликах тебя не собьёт
Надо просто запретить машинам в черте города ехать выше 20кмч/ч, причем программно. А старые ведра, где так нельзя, утилизировать или закидать штрафами. И автодороги нашинковать дорожными полицейскими через каждые 5 метров.
У нас в стране пешеход - человек второго сорта, вся инфраструктура делается под автомобили. Так что ваше предложение в пролете
У нас в стране пешеход - человек второго сорта
Так вы в Дубае, ОАЭ?
А что, ни разу не встречали ситуацию, когда между точками А и Б по прямой пешком минута, но из-за дорог и заборов нужно полчаса топать?))) Или у нас в городе скорость транспорта ограничена 50км/ч (как в Британии, например, потому что при превышении травматичность для пешехода растет экспоненциально)?
Не встречали мест, где тротуар плавно переходит в проезжую часть?
Розовые очки снимите 🙂
Очень печальная новость
К сожалению. Жаль, придется теперь готовить по настоящему массовое обращение для пересмотра этого идиотизма: 25км/ч по тротуару - это просто е***ться на отличненько...
И ответственности для этих идиотов тоже не установили никакой, так что ожидаем всплеск вакханалии с массовым травмированием "кеглей"
молодец. Дыши выхлопом от бензинок и дизелей, стой в еще больших пробках. Мне до работы 16км по пробкам или 20мин на самокате. Катая на самокате, сам того не ведая, уменьшаю транспортный поток на 1 автомобиль и ровно на столько же количество выхлопа. Из-за безответственного поведения пешеходов на пешеходных ДОРОГАХ и тротуарах, страдают владельцы электротранспорта. 100500 раз встречал на дорогах людей с собаками без намордников и изредка без поводка вообще, молодых и не очень мам, которые идут в развалку с колясками прям посередине пешеходной ДОРОГИ. Пешеходы, которым обернуться назад для банальной смены траектории движения, является непосильным трудом. При общении с такими людьми начал понимать, что дело не в электротранспорте. Всё банально упирается по их мнению в нарушение ИХ прав и неудовлетворенностью от самой жизни. Раньше сетовали на велосипедистов, скейтбористов, роллеров, теперь вот электро. Но по первому пункту они забывают, что их права заканчиваются ровно там, где нарушаются мои. Если они желают ходить там, где им вздумается, то мне ездить на самокате, там же или же мы все будем немного уважать друг друга.
Я за запрет электротранспорта по типу джибустеров и г'эшек. там уже ближе к мопедам. Ну и да, до 20км/ч ограничить на пешеходных дорогах. Конечно, было бы не плохо еще нанести разметку там же, что бы люди осознали - хождение по середине дороги, хоть и пешеходной нихуя не правильно.
Подменил понятия (в ПДД нет термина "пешеходная дорога", есть "пешеходная дорожка"), смешал всё - выхлопы, пробки, приплёл каких-то собачников, мамаш, гэшек, хуешек.
Типичный электросамокатчик, который из-за своего скудоумия даже понять не может, почему пешеходная дорожка называется именно пешеходной. И никто не должен на тротуаре расступаться из-за такого как ты долбоклюя, который несётся на своей балалайке и считает, что все ему должны.
Типичный электросамокатчик, который из-за своего скудоумия даже понять не может
Именно об этом и написал. Там где заканчиваются аргументы в ход идут оскорбления. Типичный пешеход со своими правами. Один из тех, кто переходит по зебре развалисто, надменно смотря на стоящих и ожидающих автомобилистов, слушая музыку в наушниках. ПДД не для них.
в ПДД нет термина "пешеходная дорога", есть "пешеходная дорожка"
здесь я выпал.
Я думаю что 25 км это очень много, отдельные полосы тогда ладно. Но видел как на самокате сбили маленького ребенка. Ну вы сами понимаете что папа ребенка сделал с водителем самоката. Впоследствии чего, заявления на папу написали, но мы все понимаем что это эмоции и травмы, в первую очередь для ребенка.
Интересно, все как для автомобилей: 25 км/ч + 20 нештрафуемого порога?
закон все равно работать не будет. Всем пофиг.
Ну да, когда последний раз штрафовали велосипедистов на езду по тротуару или езду пьяным? Так и с самокатами будет
Аналогия приведена не очень потому как по тротуару на веле можно ездить при отсутствии велодорожки.
Но у нас водителей то за проезд на красный штрафуют редко...
Не, с велом там иначе работает. На тротуар можно (по ПДД) выезжать в случае, если отсутствует велодорожка и отсутствует возможность ехать по правому краю проезжей части. Т.е по сути на велике по тротуару можно ехать только в парках.
Другое дело, что всем плевать, ДПС не будет бегать за велосипедистами
Потому что транспортом (со всеми вытекающими) их так и не признали
Но всё же бОльшая часть самокатов это ТС. Мопед. Т.к движок чаще всего мощностью больше 0.25кВт.
Велосипед это тоже ТС по ПДД, кстати
еще чтобы ехать больше 20км/ч стабильно на веле не достаточно просто быть идиотом купившим вел, для этого надо тренироваться. А постоянные участки набора/сброса скорости выматывают. В итоге скорость велосипеда по тротуару получается реально ниже чем самоката и как следствие безопаснее.
опять не верно.
и отсутствует возможность ехать по правому краю проезжей части.
там вот такое было
"Если движение по проезжей части не является безопасным"
Да, детали важны
при этом на дорогах лютейший капец. Я езжу много по шоссе и это полнейшая жесть от водятлов.
Вот только вчера знакомый ругался на идиотов. Он еще добрый, а я когда такое делать начинают - зеркало прибираю водятла.
С велом есть много способов хорошо надавать идиоту. Но большая проблема на шоссе - идиот догнать и просто сбить может. В городе в этом плане проще.
учитывая накачку населения рф ненавистью и дебилизмом никакое регулирование не поможет, самый эффективный способ - это когда граждане не считают каждого встречного своим врагом, а для рф и тем более москвы - огромного мегаполиса, это нереально.
учитывая накачку населения рф ненавистью и дебилизмом
Простите, а кто вас ненавистью накачивает?
самый эффективный способ - это когда граждане не считают каждого встречного своим врагом
Так ведь самокатчиков по их "делам" оценивают. Когда налетел сзади, сшиб "кеглю" и уехал в закат. Иногда это сопровождается видеосъемкой второго орла на самокате.
лучше бы запретили автомобилям превышать на +5км к знаку. За выше +10 штраф в 5-ку, за +20 10--ку. За повторное любое превышение в течение года утроение штрафа. За третье - на год без прав и 50тр штраф.
Так им и запрещено, только штрафа за это нет. Но +5 это уже перебор - там погрешность может быть
Ещё 1 бесполезный закон, который не будет работать. Все равно самокатчики катаются без номеров и без прав, каким образом их отлавливать и штрафовать?
Бигдата, мэшин лёрнинг, камеры всюду и трищ маёр сидит в каждой кикшеринговой компании, отслеживает нарушителей по джипиэс.
И всё это в каком-нибудь Батайске. Киперпанк, еее
Пардон, а нахуя им права и номера?
Вы к велосипеду тоже номера прикручиваете? А к обычному самокату?
А на лонгборд, простите, куда лепить? Они между прочим могут нехило так разгоняться.
Смысла нет в скорости самоката на уровне человеческого шага. 15-20 км самая комфортная для данного вида транспорта.
Основная масса ДТП самоката и пешехода из-за пешеходов: человек хаотично двигается по тротуару, может говоря по телефону необоснованно резко повернуть в сторону, шагнуть к урне, повернуть в магазин, побежать к переходу, "вспомнить про утюг" и дёрнуться в обратную сторону...
Двигаясь на самокате по пешеходке, "пилот" видит свободные линии направления и в целом двигается безопасно для окружающих, однако непредсказуемые действия пешеходов могут быть опасными и привести к столкновениям. Кто пользуется электросамокатами, полностью подтвердят мои наблюдения.
Отдельно стоят индивиды, которые пытаются отскочить/увернуться от встречного самоката (рука лицо), хотя объехать его как бэ естественное желание "пилота", но челик мне кажется хочет именно в самокат прыгнуть!) и их много...
Основная масса ДТП самоката и пешехода из-за пешеходов
Этот коммент сделал мой день.
человек хаотично двигается по тротуару, может говоря по телефону необоснованно резко повернуть в сторону, шагнуть к урне, повернуть в магазин, побежать к переходу, "вспомнить про утюг" и дёрнуться в обратную сторону
Давайте я вас наведу на мысль: представьте, что я заехал на автомобиле во двор, отмеченный знаком "Жилая зона". Двигаясь вполне себе по дороге, я задавил там любого из описанных вами людей. И приехавшему наряду ДПС толкнул спич, что это пешеход виноват. Знаете, что произойдет? Не знаете, потому что ПДД даже не открывали небось :)
Двигаясь на самокате по пешеходке, "пилот" видит свободные линии направления и в целом двигается безопасно для окружающих
Со скоростью 25 км/ч. В потоке, где типичное расстояние до соседа - около метра. На хреновине без тормозов и нормального руля. Блин, как теперь перестать смеяться?
Знак "Жилая зона" не обязателен) Во всех дворах преимущество у пешеходов, в т.ч. на проезжей части.
Никто так не пытается заявить
Основная масса ДТП самоката и пешехода из-за пешеходов
Блин, ну это уже отрицание реальности началось :)
Все жалуются на отсутствие инфраструктуры
Ну а я вот люблю кататься верхом. Может мне тоже на тротуар и в галоп? А чего, инфраструктуру же под меня город не построил...
жесткое регулирование
Чего? Вы в параллельной вселенной живете? В чем регулирование? Вас даже ПДД не обязали выучить, блин...
Так может порядок с пешеходами наводить начать, правила передвижения по тротуарам разъяснять, разметку нанести, островки стоянки!
Пора признать и смириться, что СИМы уже вошли в жизнь и обратно не выйдут.. Аккумы только лучше становятся, и это подтолкнет к всё большему количеству пользователей СИМов..
Согласен. Надо только делать умное ПО, которое будет понимать, что едешь в гору (а Москва - это холмы) и увеличивать скорость/мощность. А то при ограничении в 25 км/ч Юрент в гору едет 10-15 максимум.
Пользуясь случаем хочу послать лучи поноса Юрент.
Возможно, вы в курсе, что на арендных самокатах есть зоны 15 км/ч. Так вот наступление и ПРЕКРАЩЕНИЕ этой зоны никак не сигнализируется самокатом! Ручка газа 0-25 км/ч. Ты едешь на самокате в 15 км/ч зоне. Допустим 5 км/ч - это 1/3 шкалы 15 км/ч. Но при окончании зоны 15 км/ч шкала становится 25 км/ч и 1/3 этой шкалы уже 10 км/ч. То есть самокат начинает ускоряться никак тебя не предупреждая!!!
Это моя личная боль. Я спокойно крался за пешеходами у метро на 5 км/ч. Вдруг зона 15 км/ч заканчивается (а точность работы этих ограничений отвратительная) и самокат начинает резко разгоняться (потому, что меняется шкала и 5 км/ч становятся 10 км/ч). Пришлось резко тормозить. За что хочется еще раз послать лучи поноса Юрент!
В метро бы запретили на электросамокатах самокатах кататься и жизнь стала бы сказкой
А где там на самокатах кататься -то?....
Вообще запрещено, везде висят таблички
Это запрет на уровне мосгортранса. Все что будет от его нарушения - попросят подняться наверх до след станции
Хотели бы, не давали бы проходить с электросамокатом
в европе максималка на самокатах 18 в lime так что 25 это даже прям с ветерком
На большинстве самокатов производителем задан лимит в 25 км/ч. Ниже уже сервис аренды ограничивает.
Но было бы где кататься, на этих 25 км/ч. В Москве за садовое выезжаешь и на такой скорости позвоночник может осыпаться 😐
А про лимит скорости на проезжей части не написано. А то я представил такого на дороге с 25 км/ч )))
В общем приравняли к велосипедам
Да вроде норм, хочешь более продвинутую табуретку, можно взять какой нибудь 3-6 киловатный s11, но там уже права потребуются.
Права требуются от 0.25кВт. На большинство электросамокатов в продаже нужны права
Хм, думал, что только от 0.35кВт, а тут даже серьезнее.
А то я представил такого на дороге с 25 км/ч )))
Велосипеды и с меньшей скоростью имеют право целую крайнюю полосу занимать.
Стартап: Антиударный отвал для пешехода. Уничтожает врезающиеся в вас объекты.
Металлическая бита вполне себе справится
Не справится в слепой зоне, да и в случае использования тебя самого надо посадить, латентный убийца.
Прописали только часть. На мой взгляд проблема сохранится, но на уровне дорог, т.к. купившие самокаты люди не все знают пдд и что означают те или иные знаки. Гоняют по встречке как на односторонних улицах так и на проспектах с разделительной линией. Соответственно не исключены встречи с неожидающими такого подвоха автомобилистами. Предлагаю получение прав соответствующей категори в лайтовом порядке повесить на автошколы - и в случае каких либо частых проблем с учениками таких автошкол - лишать лицензии.
Заголовок статьи - "Ловлю хайп на самокатчиках"
Можно расходится, это очередной проект с неизвестным концом... текст еще цать раз перекроят.
Вон, в конце статьи прямо указано - "издание новых ПДД может занять два-три года".