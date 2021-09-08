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Транспорт
TJ

Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, ограничивающих скорость электросамокатов до 25 км/ч Статьи редакции

Электросамокаты и другие подобные средства передвижения выделят в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.

Проект изменений в ПДД Минтранс представил на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Первая редакция документа появилась в 2019 году. Она постоянно обсуждалась на разных площадках и многократно перерабатывались. По данным «Ъ», последние полгода документ согласовывался с ГИБДД и правительством Москвы, «теперь вышел на финальную прямую».

  • Поправки вводят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах. Мэрия Москвы совместно с Минпромторгом предложила, чтобы лимит закрепили не только нормативно, но и в программном обеспечении всех ввозимых в РФ СИМ.
  • Из более ранней редакции сохранилась норма, разрешающая движение на СИМ по правой стороне проезжей части при наличии на тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.
  • Вводится ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 килограмм, если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).

После голосования на рабочей группе в АЦ поправки должны направить на утверждение в правительство. Но в конце 2020 года ПДД внесли в список документов, которые должны переиздаваться целиком, не подвергаться правкам. Минтранс и ГИБДД пытаются добиться отмены этой нормы, так как разработка и издание новых ПДД может занять два-три года, но аппарат правительства выступает против.

#новости #элекросамокаты

2629 просмотров
138 138 комментариев
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Амбиент Музыкантов

28

Очень печальная новость. Надеялся, что им запретят вообще ездить по тротуарам. 

(это камент для сбора минусов от электросамокатчиков)

Ответить

Животный динозавр

Амбиент
22

Я активно пользуюсь самокатом, но поставлю вам плюс. Потому что на самом деле гнать надо самокаты ссанными тряпками с тротуаров. Единицы ездят аккуратно, с уважением к пешеходу. Большинство летают так, что на тротуаре уже становится стрёмно ходить в наушниках: не знаешь в какой момент и откуда тело прилетит.

Ответить

Alexey Kasarin

Животный
18

Да ничего не надо запрещать из-за каких-то придурков. Нужно просто сделать везде велодорожки, чтобы было, где ездить на самокатах. В нормальных странах давно уже эта проблема решена 

Ответить

Mark Krasnikh

Alexey
5

Не умеют у нас в велодорожки, они ге должны быть на тротуаре или рядом с ним потому что пешеходам тоже похуй, или отправляют туда детей на 3х колесных велосипедах на которых они медленее пешеходов. Велосипедистам кто может ездить 25+ вообще кроме пч ездить негде, но и там недовольны. Нужна прям реальная реформа, особенно учитывая количество курьеров на электровеликах которые по ощущениям минимум 30 едут

Ответить

Для закладок

Mark
–5

 минимум 30 едут

Это те самые 15км/ч, на велосипеде больше только с горки можно ехать, но на 25 км/ч уже начинается вибрация в руле и других механизмах и появляется ощущение, что ты теряешь управление и разваливаешься на ходу. +дороги разбитые, а пешеходки вообще как после бомбежки.

Ответить

Ли Си Цын

Для
9

Это те самые 15км/ч, на велосипеде больше только с горки можно ехать

Попробуйте сесть на велосипед, а не макет из Ашана. Откроете для себя много нового.

Ответить

Для закладок

Ли
0

У ваших любимых доставщиков именно ашанобайки.

Ответить

Ли Си Цын

Для
2

У ваших любимых доставщиков именно ашанобайки

Во-первых, не у моих. Во-вторых, речь шла об электровелах, котоыми массово пользуются курьеры Кухни на районе, например

Ответить

Для

Ли
–1

Я не из москского ханства, у нас нет кухонь на районе.
Электровел может 25 гнать и это его максималка, иначе это мопед/скутер.

Ответить

Жухарев

Для
1

у меня электроскейт 40 км/ч едет, по хорошему асфальту никаких вибраций. А у велика колеса больше в десятки раз - там любые неровности гасятся. Скейт тоже мопед?

Ответить

Сергей А

Alexey
4

Только вернулся из Рима, нет там ни каких дорожек, все фигачат как хотят. Вернее они есть, но прям очень мало. Кто по тротуару, кто по проезжей части. По одностороннему движению легко катают. В общем в данном случае, я за регулирование.

Ответить

Johny Lee

Сергей
1

Рима

Древнее место не могли найти? Не во всей Европе даже есть paypass система. О каких велодорожках мы говорим? Они тоже не во всех странах есть

Ответить

Ilia Smirnov

Alexey
0

(голосом Собянина) Ура, велодорожки! Их же надо бордюрами выделить!

Ответить

Александр Ненадо

Ilia
0

Вообще здравая идея, выделить велодорожки бордюрами. Иначе на них будут парковаться.

Ответить

Yarro S

Животный
5

А ещё запретить бегать. И тучным людям передвигаться не более 5 км/час

Ответить

Ли Си Цын

Yarro
5

А ещё запретить бегать

Вас часто травмируют бегуны? А вот самокатчики уже успели наотмечаться :)

И тучным людям передвигаться не более 5 км/час

А они и не передвигаются быстрее особо :) Как раз в силу веса

Ответить

Yarro S

Ли
2

самокатчики уже успели наотмечаться

Автомобили давят в год больше людей, чем гибнет на войнах, но бумерам почему-то наплевать 

Ответить

Ли Си Цын

Yarro
2

Автомобили давят в год больше людей, чем гибнет на войнах, но бумерам почему-то наплевать

Автомобили вообще-то уже зарегулированы по самые помидоры и каждый год что-то новенькое. И за задавленного водитель вполне себе присаживается, причем едва ли не на больший срок, чем при умышленном убийстве по 105 статье :) А любые нарушения разбираются в административном порядке.

А самокатчикам какую-то ответственность установили? Что, нет? Все в рамках гражданского права? Ну ок, удачи вам разрешать вопрос с вредом здоровью в таком порядке. 

Ответить

Андрей Гришин

Ли
2

 Ну ок, удачи вам разрешать вопрос с вредом здоровью в таком порядке

А что, у нас теперь нельзя наказать за вред здоровью? Индивиды, которые разбивают другим людям на улице лица и головы отлично наказываются.
Или там что-то поменялось?

Ответить

Ли Си Цын

Андрей
0

А что, у нас теперь нельзя наказать за вред здоровью?

Можно. Только вот автовладелец будет наказан как минимум в административном, а как максимум в уголовном порядке. А самокатчик - в гражданском. Разницу ощущаете или рассказать вам про различие в процедуре? 

Индивиды, которые разбивают другим людям на улице лица и головы отлично наказываются.

Ага, потому что это уголовная статья. А вот самокатчику достаточно заверещать, что у него не было умысла сбивать "кеглю" и все, свободен - добро пожаловать в гражданский порядок

Ответить

Андрей

Ли
2

 Только вот автовладелец будет наказан как минимум в административном, а как максимум в уголовном порядке

Потому что он управляет средством повышенной опасности. Самокаты таким средством не являются
 А вот самокатчику достаточно заверещать, что у него не было умысла сбивать

Причинение смерти по неосторожности тоже без умысла ведь

Ответить

Ли Си Цын

Андрей
2

Потому что он управляет средством повышенной опасности. Самокаты таким средством не являются

Ну вот пока их таковыми не признают - будем наслаждаться вакханалией :)

Причинение смерти по неосторожности тоже без умысла ведь

Угу. И это уголовная статья. 

Ответить

Hambala Fully

Ли
2

Зарегулированы - это как? Почему тогда количество ПДД не меняется (или меняется, но не в лучшую сторону). Как были самым опасным видом транспорта, так и остались. Пешеходы как гибли под колесами дебилов, решивших проскочить, так и продолжают.
 
Если уж все так зарегулировано, почему тогда автомобилей становится все больше, хотя города и без того задыхаются от их обилия?

А потому для автомобилистов в России сделано вообще все. Хоть на клумбе паркуйся, хоть в центре Петербурга, хоть впритык к детской площадке - вообще насрать. В новых районах Мск и Спб вообще все в парковки закатано. Это полный пиздец.

Постоянно строятся новые широченные автомагистрали, проходящие прямо под окнами людей (либо расширяются старые - жители Люберец не дадут соврать).

Общественный транспорт посылают нахуй и в пизду, потому что автомобилисты безнаказанно залезают на выделенные полосы, и никому за это ничего не делают. Про трамваи я вообще молчу - они стоят в пробке вместе с машинами, хотя у них как бы своя собственная проезжая часть.

А любые нарушения разбираются в административном порядке

Да, 5000р на лапу ДПСнику.

Ответить

Ли Си Цын

Hambala
0

Зарегулированы - это как? Почему тогда количество ПДД не меняется (или меняется, но не в лучшую сторону).

Вы имели в виду количество ДТП, может быть? Ну так сразу видно диванного эксперта. Ловите статистику и осознайте, что ляпнули не подумав. И кстати, количество ДТП и их жертв падает год за годом, несмотря на рост количества автомобилей. Упс? 

почему тогда автомобилей становится все больше

Может быть потому что это единственный эффективный транспорт в условиях РФ? 

автомобилисты безнаказанно залезают на выделенные полосы

Опять диванная экспертиза? Штрафы давно уже прилетают автоматом. А при остановке экипажем ДПС вы с шансом в 50% попрощаетесь в ВУ. 

Да, 5000р на лапу ДПСнику

На личном опыте рассказываете? Или опять Гиви напел? 

Ответить

Александр

Hambala
0

Насчет общественного транспорта. Его и будут посылать по известному адресу пока он не станет удобным и КОМФОРТНЫМ транспортом.  Не все хотят в скотовозках кататься(а в час пик ОТ именно такой). Еще стоит добавить текущую пандемию в минусы ОТ. 
ОТ далеко не всегда идет по кратчайшему маршруту между точками. У меня в городе есть район из которого на ОТ ехать в нужную мне точку 40-50 минут(это без учета времени ходьбы до/от остановок) или на такси(своей машине) за 15 минут. Тут думаю выбор очевиден. 
 

Ответить

Yarro S

Алексан…
1

Проблема в том, что люди не требуют хорошего общественного транспорта из-за ложных установок «машина - это круто и удобно»

Ответить

Александр

Yarro
0

А с чего вы решили что это ложно убеждение? машина - удобно
У меня в городе это на 100% верно. Т.к передвижение на ОТ занимает в несколько раз больше времени чем на машине(я не беру в расчёт города с метро, но уверен что в городах без метро будет такая же ситуация или максимум ОТ будет по времени +- равен машине).  Плюс до остановок нужно добираться, а когда ливень идет или метель, это очевидно что неприятно и не удобно.  На ОТ очень неудобно посещать несколько точек.  И прочее подобное.

Ответить

Павел

Hambala
0

 Почему тогда количество ПДД не меняется (или меняется, но не в лучшую сторону).

Эм, вообще то сокращается от года в год тенденция сокращения кол-ва дтп на одну машину. Даже а абсолютных числах сокращается. 

2010 
 За 12 месяцев 2010 года в России произошло около 199 43 ДТП с пострадавшими, говорится в опубликованной на официальном сайте ГИБДД статистике аварийности. В сравнении с 2009 годом число аварий сократилось всего на 2,1%. Жертвами автокатастроф в 2010 году стали 26 567 человек – на 483 человека меньше, чем годом ранее (-3,9%).

https://www.gazeta.ru/auto/2011/01/28_a_3507698.shtml

2020
 «Всего на улицах и дорогах страны зарегистрировано 145 073 (-11,7%) дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 152 (-4,9%) человека и получили ранения 183 040 (-13,2%)», — приводит Интерфакс сообщение.

https://russian.rt.com/russia/news/853565-rossiya-dtp-pogibshie

 Если уж все так зарегулировано, почему тогда автомобилей становится все больше, хотя города и без того задыхаются от их обилия?

Потому что люди считают этот вид транспорта удобнее и хотят иметь во владении автомобиль. Именно поэтому делается все остальное.  Да, я понимаю, что по мнению урбанистов, люди - "тупое быдло" с "кредитными жоповозками", которые сами не знаю, что они хотят, но тут уже ничего не поделаешь, пока у урбанистов не хватит харизмы показать другой путь.

Ответить

Yarro S

Павел
0

люди считают этот вид транспорта удобнее

Ну конечно же люди будут считать автомобиль  удобным - после того, как им общественный транспорт порежут.
В Москве вот начало уменьшаться количество автомобилистов - и тут же троллейбусы убрали, теперь на самокаты наезжают 

Ответить

Павел

Yarro
0

Общественный транспорт мрет по экономическим причинам и мрет он давно, логично, что равномерно с ростом кол-ва личного транспорта. 
 В Москве вот начало уменьшаться количество автомобилистов - и тут же троллейбусы убрали, теперь на самокаты наезжают

Москва - это отдельное место, как частично Питер и может немного Новосибирск. И то, что заходит для Москвы не подходит для более мелких городов. 

Ответить

Yarro S

Павел
0

Общественный транспорт мрет по экономическим причинам

Довольно сенсационное заявление: в Европе ничего не мрет, в США снова начали ходить троллейбусы, а вот в России что-то пошло не так (интересно, что).

то, что заходит для Москвы не подходит для более мелких городов

Просто для мелких городов никто не раскошелится на современную транспортную инфраструктуру: счастливцы, пересаживающиеся на личный автомобиль, в полной мере чувствуют наплевательство в виде пробок и убитых дорог: можешь ехать час в пробке на авто, или можешь час толкаться в переполненном ПАЗике - выбор за тобой

Ответить

Павел

Yarro
0

 Довольно сенсационное заявление: в Европе ничего не мрет, в США снова начали ходить троллейбусы, а вот в России что-то пошло не так (интересно, что).

Логично, в Европе есть деньги на субсидии, в России их нет. Поэтому маршрутки захватили города, а все остальное подыхает. 

 Просто для мелких городов никто не раскошелится на современную транспортную инфраструктуру: счастливцы, пересаживающиеся на личный автомобиль, в полной мере чувствуют наплевательство в виде пробок и убитых дорог

Ну так это дешевле, чем создать во всех города комфортную среду для большинства, чтобы не было желания передвигаться на автомобиле, ну утопия это, во всяком случае пока. Вот вырастет экономика до размеров Европы - может появится запрос на вот это вот все, а пока пытаться организовать "комфортную городскую среду" все равно что в раздолбанную квартиру с горящей проводкой, текущими трубами и проваливающимся полом повесить дорогущую картину от известного художника купленную в кредит, для развития чувства прекрасного. 

Ответить

Yarro S

Павел
0

в Европе есть деньги на субсидии, в России их нет

В России нет денег, понятно. Очень бедная страна.

Вот вырастет экономика до размеров Европы

А с какой стати экономика вырастет, если миллионы людей каждый день стоят часами в пробках из-за неэффективного личного транспорта + гибнет и калечится больше народу, чем на среднемасштабной войне? Это как говорить «вот вырастет экономика - может и дороги сделаем, а пока на конях поездите» 

Ответить

Yarro S

Ли
1

Автомобили вообще-то уже зарегулированы по самые помидоры

Летать со скоростью 80 - это называется зарегулированы?

Собственно автомобилист тоже отвечает по тем же законам за нанесение телесных повреждений, что и все остальные.

Ответить

Ли Си Цын

Yarro
0

Летать со скоростью 80 - это называется зарегулированы?

Напомню вам, что разрешенная скорость в 80км/ч на территории населенных пунктов - это полтора проспекта и дороги типа ТТК, где пешеходов по определению нет и быть не может

Ответить

Yarro S

Ли
0

80 = 60 + 20 нештрафуемый порог. Где ограничение 40 - это, на самом деле, 60, что тоже дофига

Ответить

Ли Си Цын

Yarro
2

80 = 60 + 20 нештрафуемый порог

Еще раз, для непонятливых: разрешенная по умолчанию скорость в наспунктах - 60 км/ч. Все, что выше - нарушение. 

Ответить

Yarro S

Ли
2

Демагогия

Ответить

Ли Си Цын

Yarro
0

Демагогия

Вот это вы меня приложили. Я прям уничтожен уровнем вашей логики и умения в дискуссию :)

Специально для вас повторю: 60км/ч - разрешенная скорость по умолчанию. Все, что выше - нарушение. Это реальность. Остальное - ваши фантазии и домыслы. 

Ответить

Yarro S

Ли
0

60км/ч - разрешенная скорость по умолчанию

Во-первых это дофига. Во-вторых сбивать людей на самокате запрещено по закону, так что, по вашей логике, беспокоится не о чем: раз запрещено, то сбивать не будут 

Ответить

Ли Си Цын

Yarro
0

Во-первых это дофига

Опять оценочные суждения? 

Во-вторых сбивать людей на самокате запрещено по закону

Нет, не запрещено. Считаете иначе - покажите конкретную статью. 

Ответить

Yarro S

Ли
0

Опять оценочные суждения

По критерию летальности столкновения - дофига 

покажите конкретную статью

Про нанесение телесных повреждений 

Ответить

Ли Си Цын

Yarro
0

По критерию летальности столкновения - дофига

Ясно. Очередной диван

Про нанесение телесных повреждений

Покажите конкретную статью

Ответить

Yarro S

Ли
0

Очередной диван

Собственно этим ваша аргументация исчерпывается 

Ответить

Ли Си Цын

Yarro
0

Я вам выше кидаю статистику, в ответ кукареканье. Я у вас прошу цифры - в ответ кукареканье. Грустно, короче :) 

Ответить

Yarro S

Ли
0

«Пруфы мне, что столкновение на скорости 60 км/час не полезно для здоровья!!11»

Ответить

Животный

Yarro
2

Не натягивайте сову на глобус пожалуйста, ей больно.

Ответить

Yarro S

Животный
0

Энергия столкновения примерно такая же

Ответить

Животный

Yarro
5

Вы давно видели бегуна весом в 100 кг, бегущего по тротуару со скоростью 25 км/ч?

Да, он ещё должен быть в латах, так как удар мясной туши ≠ удар железяки.

Ответить

Александр Ненадо

Животный
1

Я минус поставлю. Если у вас в городе есть нормальные обочины, это не означает что в каждом городе такие есть. У меня в городе есть участки где нужно ехать или по тротуару или в потоке машин. Обочины там нет. 
У меня в городе я и придурков летающих на самокатах по тротуарам не видел. Наверное из-за отсутствия шеринга самокатов.
Вполне здравые поправки.
PS Одно дело когда тело влетает в пешехода и совсем другое дело когда пешеход шагает под "тело". Я когда хожу по тротуару всегда перед тем как сменить траекторию движения всегда оборачиваюсь назад, посмотреть не едет ли кто сзади. Только вот это простое действие игнорируют 99% пешеходов. Может заодно и разработать поправки в ПДД для пешеходов. Текущая версия ПДД банально устарела, т.к в то время не было такого количества велосипедистов, самокатчиков и т.п.

Ответить

Животный

Алексан…
0

 Наверное из-за отсутствия шеринга самокатов

Да, речь прежде всего о шерингах. Они кратно увеличили число самокатов на улицах, при этом владелец собственного аппарата не платит за время, а у арендатора капает 4 — 7 рублей в минуту, вот и летают как ненормальные. За минуту по несколько штук могут проскочить. На тротуаре чувствуешь себя как на проезжей части.

Ответить

Александр Ненадо

Животный
0

В таком случае нужно регулировать именно шеринги. Причем тут например я, который по тротуару рядом с пешеходами еду 5-10 км/ч? 

Ответить

Иван Иванович

Животный
0

охуенно. Вам можно ходить как хочется с наушниками, а из-за некоторых отморозков необходимо запретить все самокаты? Чё, типичный россиянин детектед. 

Ответить

Животный

Иван
0

 Чё, типичный россиянин детектед.

Судя по манере ответа, это вы про себя)

Ответить

Иван Иванович

Животный
0

Судя по манере ответа, это вы про себя)

на жаргоне - метание стрелок.
2 аргумент в пользу моего утверждения.

Ответить

Животный

Иван
0

Сам себе попыхтел, сам себе поаргументировал)

Ответить

Павел

Иван
0

Но тротуар же для пешеходов? 

Ответить

Иван Иванович

Павел
0

логично. А, кто такой этот пешеход? Об этом нам расскажут правила.
смотрим и видим
"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/5894b193fda5648afe1c1a5e70c028f25cd29099/

Ответить

Павел

Иван
0

И как это относится к электросамокатам если они стали СИМ? 

Ответить

Иван Иванович

Павел
0

В правилах написано - САМОКАТЫ или в вашем понимании электросамокат перестает быть самокатом? Ну тогда приебитесь к инвалидным коляскам с электродвигателем. Тоже изгоните их.

Ответить

Павел

Иван
0

Зачем их изгонять, если они не смогут разогнаться до 20км\ч только если под горку?) Да и вообще у человека на инвалидной коляске нет альтернативы, у самокатчика есть. 
  САМОКАТЫ или в вашем понимании электросамокат перестает быть самокатом?

 Электросамокаты и другие подобные средства передвижения выделят в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.

Ответить

Иван

Павел
0

Ну, законы они такие. Вечно их переписывают. 
Зачем их изгонять, если они не смогут разогнаться до 20км\ч

т.е. само наличии электротранспорта вас не тревожит, только допустимые нормы по скорости? велосипедист в 20км/ч разогнаться не сможет? поверьте, на современных 20+ скоростных велосипедах с шоссейными колесами на это способен даже неподготовленный велосипедист. Но так же Вы понимаете, что проблема не в транспорте, а  в людях, которые управляют им. ДТП происходят не по вине злобных машин(если это не серия фильмов о Скайнет), а от действий отмороженных людей, которые в меру своей умственной скудности плюют на права других.

Ответить

Екатерина Попова

Иван
0

Да, как хочется, в наушниках. Мы ходим по тротуару, предназначенному для нас, как хочется и в чем хочется. А ты должен объезжать на своем сранокате, либо свалить на проезжую часть, если мешаешь нам идти.

Ответить

Иван Иванович

Екатери…
0

Правила написали - для ВАС, что бы мракобесие из уст не лилось. Выше давал ссылку на ПДД, где четко и ясно написано, кто такой пешеход, а не Вы.

Ответить

Аркадий Дорога

Животный
0

Общество порешает, оттюнингует. Данный законопроект - начало диалога с обществом.
Представьте отца, у которого на его глазах собьет ребенка, некое гордо реющее тело на самокате "не более 35 кг" со скоростью "не более 25 км/ч". Вполне возможна статья 107 УК где, кстати, тоже  "до двух/ до трех", от нуля.
Хотя ... не... фу... дичь.. как представлю, на что может пойти родитель в гневе... После лицезрения оторванной головы в шлеме мотоциклиста, что влетел в прямом смысле телом в салон машины...Не, лучше спешиться вообще и обойти...

Если заденет подобный кугист, то (естественно, при возможности, факторе внезапности и поддержке публики) его могут немного подрихтовать об асфальт, в рамках "мер по задержания правонарушителя при попытке оставления места преступления", привет статье 38 УК РФ.

Ответить

Андрей Гришин

Амбиент
4

Не электросамокатчик, но минус поставлю. Выгонять людей на дороги, где вероятность смертельного случая гораздо выше - это верх цинизма. Зато на тротуаре безопасно, ага. Пока какой-нибудь подросток на скейте или роликах тебя не собьёт 

Ответить

Для закладок

Андрей
0

Надо просто запретить машинам в черте города ехать выше 20кмч/ч, причем программно. А старые ведра, где так нельзя, утилизировать или закидать штрафами. И автодороги нашинковать дорожными полицейскими через каждые 5 метров.

Ответить

Герман Воронов

Для
3

У нас в стране пешеход - человек второго сорта, вся инфраструктура делается под автомобили. Так что ваше предложение в пролете

Ответить

Для закладок

Герман
0

 У нас в стране пешеход - человек второго сорта

Так вы в Дубае, ОАЭ?

Ответить

Герман Воронов

Для
2

А что, ни разу не встречали ситуацию, когда между точками А и Б по прямой пешком минута, но из-за дорог и заборов нужно полчаса топать?))) Или у нас в городе скорость транспорта ограничена 50км/ч (как в Британии, например, потому что при превышении травматичность для пешехода растет экспоненциально)?
Не встречали мест, где тротуар плавно переходит в проезжую часть?
Розовые очки снимите 🙂

Ответить

Дмитрий

Амбиент
4

С дорог их тоже

Ответить

Ли Си Цын

Амбиент
1

Очень печальная новость

К сожалению. Жаль, придется теперь готовить по настоящему массовое обращение для пересмотра этого идиотизма: 25км/ч по тротуару - это просто е***ться на отличненько... 

И ответственности для этих идиотов тоже не установили никакой, так что ожидаем всплеск вакханалии с массовым травмированием "кеглей"

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Иван Иванович

Амбиент
–1

молодец. Дыши выхлопом от бензинок и дизелей, стой в еще больших пробках. Мне до работы 16км по пробкам или 20мин на самокате. Катая на самокате, сам того не ведая, уменьшаю транспортный поток на 1 автомобиль и ровно на столько же количество выхлопа. Из-за безответственного поведения пешеходов на пешеходных ДОРОГАХ и тротуарах, страдают владельцы электротранспорта. 100500 раз встречал на дорогах людей с собаками без намордников и изредка без поводка вообще, молодых и не очень мам, которые идут в развалку с колясками прям посередине пешеходной ДОРОГИ. Пешеходы, которым обернуться назад для банальной смены траектории движения, является непосильным трудом. При общении с такими людьми начал понимать, что дело не в электротранспорте. Всё банально упирается по их мнению в нарушение ИХ прав и неудовлетворенностью от самой жизни. Раньше сетовали на велосипедистов, скейтбористов, роллеров, теперь вот электро. Но по первому пункту они забывают, что их права заканчиваются ровно там, где нарушаются мои. Если они желают ходить там, где им вздумается, то мне ездить на самокате, там же или же мы все будем немного уважать друг друга.
Я за запрет электротранспорта по типу джибустеров и г'эшек. там уже ближе к мопедам. Ну и да, до 20км/ч ограничить на пешеходных дорогах. Конечно, было бы не плохо еще нанести разметку там же, что бы люди осознали - хождение по середине дороги, хоть и пешеходной нихуя не правильно.

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Амбиент Музыкантов

Иван
3

Подменил понятия (в ПДД нет термина "пешеходная дорога", есть "пешеходная дорожка"), смешал всё - выхлопы, пробки, приплёл каких-то собачников, мамаш, гэшек, хуешек.

Типичный электросамокатчик, который из-за своего скудоумия даже понять не может, почему пешеходная дорожка называется именно пешеходной. И никто не должен на тротуаре расступаться из-за такого как ты долбоклюя, который несётся на своей балалайке и считает, что все ему должны.

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Иван Иванович

Амбиент
–1

Типичный электросамокатчик, который из-за своего скудоумия даже понять не может

Именно об этом и написал. Там где заканчиваются аргументы в ход идут оскорбления. Типичный пешеход со своими правами. Один из тех, кто переходит по зебре развалисто, надменно смотря на стоящих и ожидающих автомобилистов, слушая музыку в наушниках. ПДД не для них. 
в ПДД нет термина "пешеходная дорога", есть "пешеходная дорожка"

здесь я выпал.

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Амбиент

Иван
1

Ты сперва ПДД почитай, потом пытайся умничать, аргументатор хуев.

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Termit Development

Амбиент
0

Как пользователь электросамоката ставлю вам плюс!

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Александр Антипов

Амбиент
–1

Я думаю что 25 км это очень много, отдельные полосы тогда ладно. Но видел как на самокате сбили маленького ребенка. Ну вы сами понимаете что папа ребенка сделал с водителем самоката. Впоследствии чего, заявления на папу написали, но мы все понимаем что это эмоции и травмы, в первую очередь для ребенка. 

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Григорий Матасов

20

Интересно, все как для автомобилей: 25 км/ч + 20 нештрафуемого порога? 

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Даниил Гудмен

Григорий
3

Великие цитаты!

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badResistor

Григорий
1

закон все равно работать не будет. Всем пофиг.

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Андрей Гришин

badResistor
0

Ну да, когда последний раз штрафовали велосипедистов на езду по тротуару или езду пьяным? Так и с самокатами будет

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badResistor

Андрей
0

Аналогия приведена не очень потому как по тротуару на веле можно ездить при отсутствии велодорожки.
Но у нас водителей то за проезд на красный штрафуют редко...

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Андрей Гришин

badResi…
–1

Не, с велом там иначе работает. На тротуар можно (по ПДД) выезжать в случае, если отсутствует велодорожка и отсутствует возможность ехать по правому краю проезжей части. Т.е по сути на велике по тротуару можно ехать только в парках.
Другое дело, что всем плевать, ДПС не будет бегать за велосипедистами

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Ли Си Цын

Андрей
1

Другое дело, что всем плевать, ДПС не будет бегать за велосипедистами

Да, как и за самокатчиками. Потому что транспортом (со всеми вытекающими) их так и не признали. 

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Андрей Гришин

Ли
0

 Потому что транспортом (со всеми вытекающими) их так и не признали

Но всё же бОльшая часть самокатов это ТС. Мопед. Т.к движок чаще всего мощностью больше 0.25кВт.
Велосипед это тоже ТС по ПДД, кстати 

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badResisto

Андрей
0

еще чтобы ехать больше 20км/ч стабильно на веле не достаточно просто быть идиотом купившим вел, для этого надо тренироваться. А постоянные участки набора/сброса скорости выматывают. В итоге скорость велосипеда по тротуару получается реально ниже чем самоката и как следствие безопаснее.

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badResistor

Андрей
1

опять не верно.
и отсутствует возможность ехать по правому краю проезжей части.

там вот такое было
"Если движение по проезжей части не является безопасным"

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Андрей Гришин

badResi…
0

Да, детали важны 

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badResisto

Андрей
1

при этом на дорогах лютейший капец. Я езжу много по шоссе и это полнейшая жесть от водятлов.
Вот только вчера знакомый ругался на идиотов. Он еще добрый, а я когда такое делать начинают - зеркало прибираю водятла.

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Андрей

badResi…
0

Показывает, сколько водителей не открывало книжку ПДД =)
Но с велосипедистами конфликтовать такое себе. Кто прям увлекается - и физ форму имеет нормальную и те же перчатки с защитой костяшек (которая отлично работает в качестве кастета)

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badResisto

Андрей
1

С велом есть много способов хорошо надавать идиоту. Но большая проблема на шоссе - идиот догнать и просто сбить может. В городе в этом плане проще.

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Velemir Hasidov

7

учитывая накачку населения рф ненавистью и дебилизмом никакое регулирование не поможет, самый эффективный способ - это когда граждане не считают каждого встречного своим врагом, а для рф и тем более москвы - огромного мегаполиса, это нереально.

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Ли Си Цын

Velemir
–3

учитывая накачку населения рф ненавистью и дебилизмом

Простите, а кто вас ненавистью накачивает? 

самый эффективный способ - это когда граждане не считают каждого встречного своим врагом

Так ведь самокатчиков по их "делам" оценивают. Когда налетел сзади, сшиб "кеглю" и уехал в закат. Иногда это сопровождается видеосъемкой второго орла на самокате. 

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Дмитрий Николаевич

4

лучше бы запретили автомобилям превышать на +5км  к знаку. За выше +10  штраф в 5-ку, за +20 10--ку.  За повторное любое превышение в течение года утроение штрафа. За третье - на год без прав  и 50тр штраф.   

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Michael Stepanov

Дмитрий
0

Так им и запрещено, только штрафа за это нет. Но +5 это уже перебор - там погрешность может быть

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Fedor Ko

3

Ещё 1 бесполезный закон, который не будет работать. Все равно самокатчики катаются без номеров и без прав, каким образом их отлавливать и штрафовать?

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Амбиент Музыкантов

Fedor
1

Бигдата, мэшин лёрнинг, камеры всюду и трищ маёр сидит в каждой кикшеринговой компании, отслеживает нарушителей по джипиэс.

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Андрей Гришин

Амбиент
2

И всё это в каком-нибудь Батайске. Киперпанк, еее

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Амбиент

Андрей
0

Киберпанк, который мы заслужили.

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Ли Си Цын

Fedor
0

Ещё 1 бесполезный закон, который не будет работать. Все равно самокатчики катаются без номеров и без прав

К сожалению, кикшеринги пролоббировали

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Hambala Fully

Fedor
0

Пардон, а нахуя им права и номера?
Вы к велосипеду тоже номера прикручиваете? А к обычному самокату?

А на лонгборд, простите, куда лепить? Они между прочим могут нехило так разгоняться.

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Металлургический дебаркадер

–6

Самокаты не должны быть быстрее человеческого шага. они не для разгонов и трюков на улице,а что бы доехать до точки Б не прикладывая усилий, когда уставший или лень топать

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Termit Development

Металлургический
8

Смысла нет в скорости самоката на уровне человеческого шага. 15-20 км самая комфортная для данного вида транспорта.

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Ли Си Цын

Termit
0

15-20 км самая комфортная для данного вида транспорта.

Повторишь это, когда в тебя влетит дебил на самокате? 20 км/ч долбанут тебя так, что отъедешь в больничку :)

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Termit

Ли
–8

Основная масса ДТП самоката и пешехода из-за пешеходов: человек хаотично двигается по тротуару, может говоря по телефону необоснованно резко повернуть в сторону, шагнуть к урне, повернуть в магазин, побежать к переходу, "вспомнить про утюг" и дёрнуться в обратную сторону...
Двигаясь на самокате по пешеходке, "пилот" видит свободные линии направления и в целом двигается безопасно для окружающих, однако непредсказуемые действия пешеходов могут быть опасными и привести к столкновениям. Кто пользуется электросамокатами, полностью подтвердят мои наблюдения.
Отдельно стоят индивиды, которые пытаются отскочить/увернуться от встречного самоката (рука лицо), хотя объехать его как бэ естественное желание "пилота", но челик мне кажется хочет именно в самокат прыгнуть!) и их много...

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Ли Си Цын

Termit
4

Основная масса ДТП самоката и пешехода из-за пешеходов

Этот коммент сделал мой день. 

человек хаотично двигается по тротуару, может говоря по телефону необоснованно резко повернуть в сторону, шагнуть к урне, повернуть в магазин, побежать к переходу, "вспомнить про утюг" и дёрнуться в обратную сторону

Давайте я вас наведу на мысль: представьте, что я заехал на автомобиле во двор, отмеченный знаком "Жилая зона". Двигаясь вполне себе по дороге, я задавил там любого из описанных вами людей. И приехавшему наряду ДПС толкнул спич, что это пешеход виноват. Знаете, что произойдет? Не знаете, потому что ПДД даже не открывали небось :)

Двигаясь на самокате по пешеходке, "пилот" видит свободные линии направления и в целом двигается безопасно для окружающих

Со скоростью 25 км/ч. В потоке, где типичное расстояние до соседа - около метра. На хреновине без тормозов и нормального руля. Блин, как теперь перестать смеяться? 

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Добрый Вечер

Ли
1

Знак "Жилая зона" не обязателен) Во всех дворах преимущество у пешеходов, в т.ч. на проезжей части.

Ответить

Ли Си Цын

Добрый
0

Знак "Жилая зона" не обязателен) Во всех дворах преимущество у пешеходов, в т.ч. на проезжей части.

Ну на самом деле есть нюансы, но речь не об этом. Я просто привел конкретную ситуацию для адепта самокатов. 

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Добрый

Ли
1

Конечно. На тротуаре пешеход может передвигаться как угодно, даже "необоснованно резко повернуть в сторону, шагнуть к урне, повернуть в магазин, побежать к переходу, "вспомнить про утюг" и дёрнуться в обратную сторону..."

Ответить

Ли Си Цын

Добрый
0

Вот и я об этом. На самокатошизы пытаются заявить, что тротуар у нас теперь внезапно для них, а не для нормальных людей. 

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Hambala

Ли
0

Никто так не пытается заявить. Все жалуются на отсутствие инфраструктуры и жесткое регулирование.

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Ли Си Цын

Hambala
0

Никто так не пытается заявить

Основная масса ДТП самоката и пешехода из-за пешеходов

Блин, ну это уже отрицание реальности началось :)

Все жалуются на отсутствие инфраструктуры

Ну а я вот люблю кататься верхом. Может мне тоже на тротуар и в галоп? А чего, инфраструктуру же под меня город не построил... 

жесткое регулирование

Чего? Вы в параллельной вселенной живете? В чем регулирование? Вас даже ПДД не обязали выучить, блин... 

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Michael Petrov

Termit
3

офигеть не встать, виктимблейминг во всей красе

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Termit

Termit
–3

Так может порядок с пешеходами наводить начать, правила передвижения по тротуарам разъяснять, разметку нанести, островки стоянки!
Пора признать и смириться, что СИМы уже вошли в жизнь и обратно не выйдут.. Аккумы только лучше становятся, и это подтолкнет к всё большему количеству пользователей СИМов..

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Евгений Дроздов

Termit
–1

Согласен. Надо только делать умное ПО, которое будет понимать, что едешь в гору (а Москва - это холмы) и увеличивать скорость/мощность. А то при ограничении в 25 км/ч Юрент в гору едет 10-15 максимум.

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Евгений Дроздов

3

Пользуясь случаем хочу послать лучи поноса Юрент.
Возможно, вы в курсе, что на арендных самокатах есть зоны 15 км/ч. Так вот наступление и ПРЕКРАЩЕНИЕ этой зоны никак не сигнализируется самокатом! Ручка газа 0-25 км/ч. Ты едешь на самокате в 15 км/ч зоне. Допустим 5 км/ч - это 1/3 шкалы 15 км/ч. Но при окончании зоны 15 км/ч шкала становится 25 км/ч и 1/3 этой шкалы уже 10 км/ч. То есть самокат начинает ускоряться никак тебя не предупреждая!!!
Это моя личная боль. Я спокойно крался за пешеходами у метро на 5 км/ч. Вдруг зона 15 км/ч заканчивается (а точность работы этих ограничений отвратительная) и самокат начинает резко разгоняться (потому, что меняется шкала и 5 км/ч становятся 10 км/ч). Пришлось резко тормозить. За что хочется еще раз послать лучи поноса Юрент!

Ответить

Evgeny Afanasev

1

В метро бы запретили на электросамокатах самокатах кататься и жизнь стала бы сказкой

Ответить

Eduard Luckyman

Evgeny
2

А где там на самокатах кататься -то?....

Ответить

Evgeny Afanasev

Eduard
0

В этом и суть

Ответить

Andrey Yukin

Evgeny
0

Вообще запрещено, везде висят таблички

Ответить

Evgeny Afanasev

Andrey
1

Это запрет на уровне мосгортранса. Все что будет от его нарушения - попросят подняться наверх до след станции

Ответить

Правильный

Evgeny
0

Хотели бы, не давали бы проходить с электросамокатом

Ответить

Ли Си Цын

Правиль…
0

На каком основании? И тупые зумеры завалили бы их исками, что их детские права ограничивают

Ответить

Rownie

–1

в европе максималка на самокатах 18 в lime так что 25 это даже прям с ветерком

Ответить

Антон Аверкиев

Rownie
2

На большинстве самокатов производителем задан лимит в 25 км/ч. Ниже уже сервис аренды ограничивает.
Но было бы где кататься, на этих 25 км/ч. В Москве за садовое выезжаешь и на такой скорости позвоночник может осыпаться 😐

Ответить

Andrey Yukin

0

А про лимит скорости на проезжей части не написано. А то я представил такого на дороге с 25 км/ч )))
В общем приравняли к велосипедам

Ответить

Антон Морозов

Andrey
0

Да вроде норм, хочешь более продвинутую табуретку, можно взять какой нибудь 3-6 киловатный s11, но там уже права потребуются. 

Ответить

Андрей Гришин

Антон
0

Права требуются от 0.25кВт. На большинство электросамокатов в продаже нужны права 

Ответить

Антон Морозов

Андрей
0

Хм, думал, что только от 0.35кВт, а тут даже серьезнее. 

Ответить

Андрей Гришин

Антон
0

Сейчас перепроверил на всякий случай

Ответить

Для закладок

Andrey
0

 А то я представил такого на дороге с 25 км/ч )))

Велосипеды и с меньшей скоростью имеют право целую крайнюю полосу занимать.

Ответить

Для закладок

0

Стартап: Антиударный отвал для пешехода. Уничтожает врезающиеся в вас объекты.

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Норрин Радд

Для
0

Металлическая бита вполне себе справится

Ответить

Для закладок

Норрин
0

Не справится в слепой зоне, да и в случае использования тебя самого надо посадить, латентный убийца.

Ответить

Игорь Ф

0

Прописали только часть. На мой взгляд проблема сохранится, но на уровне дорог, т.к. купившие самокаты люди не все знают пдд и что означают те или иные знаки. Гоняют по встречке как на односторонних улицах так и на проспектах с разделительной линией. Соответственно не исключены встречи с неожидающими такого подвоха автомобилистами. Предлагаю получение прав соответствующей категори в лайтовом порядке повесить на автошколы - и в случае каких либо частых проблем с учениками таких автошкол - лишать лицензии.

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Аркадий Дорога

0

Заголовок статьи - "Ловлю хайп на самокатчиках"

Можно расходится, это очередной проект с неизвестным концом... текст еще цать раз перекроят. 
Вон, в конце статьи прямо указано - "издание новых ПДД может занять два-три года".

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Ли Си Цын

Аркадий
0

Угу, а эти 2-3 года самокатчики будут калечить пешеходов.

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