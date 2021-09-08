Оно будет работать в районе Ясенево — записаться на тестирование можно с 18 лет.

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На этапе тестирования сервис будет доступен ограниченному количеству пользователей — а чтобы принять участие в тестах, нужно подать заявку на сайте, рассказали vc.ru в компании. Единственное условие — быть старше 18 лет.

Беспилотное такси будет работать в районе Ясенево — рядом со станциями метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Вызвать такси можно в приложении «Яндекс Go». Остальными деталями работы сервиса в компании планируются поделиться ближе к запуску — в том числе, будут ли поездки платными.

Ясенево — один из самых больших районов Москвы, и поездки на такси внутри района здесь очень популярны, считают в компании. Со временем «Яндекс» будет увеличивать количество машин и мест, откуда можно уехать.

По закону в каждой поездке за рулём машины должен сидеть водитель-испытатель. Но в 2021 году вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах — он снимает некоторые ограничения для тестирования беспилотников. Благодаря ему машины «Яндекса» могут ездить без водителя за рулём и использоваться как такси в пределах определённой территории.

«Яндекс»

«Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в 2017 году. В июне 2019 года компания открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознавать скутеры и мотоциклы и лучше ориентироваться на круговых перекрёстках.

В августе 2018 года «Яндекс» запустил тестирование бесплатного беспилотного такси в Иннополисе. По данным компании, за три года пассажиры совершили более 20 тысяч поездок. Всего беспилотники «Яндекса» проехали уже более 14 млн км по дорогам общего пользования в России, США и Израиле.