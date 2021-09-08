«Яндекс» осенью запустит беспилотное такси в Москве — можно записаться на тестирование Статьи редакции
Оно будет работать в районе Ясенево — записаться на тестирование можно с 18 лет.
На этапе тестирования сервис будет доступен ограниченному количеству пользователей — а чтобы принять участие в тестах, нужно подать заявку на сайте, рассказали vc.ru в компании. Единственное условие — быть старше 18 лет.
Беспилотное такси будет работать в районе Ясенево — рядом со станциями метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Вызвать такси можно в приложении «Яндекс Go». Остальными деталями работы сервиса в компании планируются поделиться ближе к запуску — в том числе, будут ли поездки платными.
Ясенево — один из самых больших районов Москвы, и поездки на такси внутри района здесь очень популярны, считают в компании. Со временем «Яндекс» будет увеличивать количество машин и мест, откуда можно уехать.
По закону в каждой поездке за рулём машины должен сидеть водитель-испытатель. Но в 2021 году вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах — он снимает некоторые ограничения для тестирования беспилотников. Благодаря ему машины «Яндекса» могут ездить без водителя за рулём и использоваться как такси в пределах определённой территории.
«Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в 2017 году. В июне 2019 года компания открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознавать скутеры и мотоциклы и лучше ориентироваться на круговых перекрёстках.
В августе 2018 года «Яндекс» запустил тестирование бесплатного беспилотного такси в Иннополисе. По данным компании, за три года пассажиры совершили более 20 тысяч поездок. Всего беспилотники «Яндекса» проехали уже более 14 млн км по дорогам общего пользования в России, США и Израиле.
В сентябре 2021 года Минэкономразвития разработало программу запуска коммерческого беспилотного такси. В ней примет участие «Яндекс» и запустит такси в Иннополисе, Москве и Сочи.
ща автопилот натаскается и тоже начнет жаловаться на цены и рассказывать что он таксует для души
Конечно, так то у него бизнес есть
Мечтает ли беспилотное такси о пробитом колесе, чтобы не приезжать на невыгодный заказ?
Кстати, интересно, оно в таких ситуациях будет просто съезжать на обочину и выгонять пассажиров чтобы ждать замену? Или доезжать на ранфлете и уезжать в автопарк?
Молодец «Яндекс». Прогресс все равно не остановить. Нынешним таксистам ещё лет 10. Как раз успеют освоить что-то новое
99% из них даже не пытается что то осваивать, а скоро буду жаловаться что они не знали а их без работы оставили
Эволюции все равно. Либо учись, либо умирай с голоду. Есть ещё вариант «воруй, убивай, чпокай гусей», но это уже опционально
Аллах Владимирович может внять гласу уважаемых партнеров из СНГ и внести закончик о "не пущать и запретить" дабы не лишать рабочих мест "трудолюбивых мигрантов"
Отлично, осталось только сделать везде разметку, стоянки во дворах и проезды в жилых комплексах только согласно ПДД и обязать остальных участников движения, ездить строго по ПДД. Если все это реализуют, то технических проблем для езды на беспилотниках вообще нет, останутся только правовые вопросы по страхованию, но Яндекс же ответственная компания и всегда отвечает по обязательствам. В принципе сейчас , я как таксист , только за.
Да им уже разметка не особо нужна, они и в снегопад умеют, когда дорогу замело. Остальные вопросы глобально решаться после запрета ручного управления в городах.
Личный автомобиль, в принципе зло и блажь в мегаполисе, у меня автомобиль приобретен был только для работы , уже несколько последних лет жил без авто и в упор не догоняю зачем он в Москве и в Петербурге, есть ОТ, есть дешёвое такси, для загородных поездок есть аренда относительно недорогая. Иметь авто это куча геммора и ненужные траты при очень небольших плюсах.
Зачем, на заказы в сложные места можно вызывать кожаных мешков.
У Yandex процентов 80 заказов, это заказ в сложное место.
Беспилотное такси, магазины без продавцов, бары без барменов, производства без рабочих, больницы без врачей, стройки без строителей, хр без хрюш - роботы и алгоритмы будут рождаться, потреблять, работать, платить друг другу работу, заводить детей, влезать в ипотеку, мечтать о светлом будущем и умирать
Останется премиальное такси, в бар без бармена я не пойду, какой смысл в таком баре, нажраться без бармена я уже смогу и сейчас, те везде где потребитель хочет получить качественное обслуживание которое предполагает атмосферу, останется обслуживающий персонал. А вот к стоматологу роботу я бы прямо сейчас записался, точно также как я больше доверяю полностью автоматизированному строительству и производству.
оставьте свои нереализованные эротические фантазии при себе
Хендай Соната
Комментарий удален
Таксисты вздрогнули.
А чего вздрагивать то там? Зарплаты копеечные, переработки большие, плюс штрафы с камер и т.п.
Некоторые из знакомых в МСК, кто потерял работу или закрыл бизнес пробовали уходить в такси. Больше 35к никто не заработал. Максимум люди работали 1 месяц и уходили на нормальную работу.
Если уж так хочется крутить баранку, лучше водителем автобуса отучиться.
Там просто забавная ситуация. Довольно ощутимое количество таксистов влезли в кредиты чтобы купить тачки для работы в такси. Особо одаренные взяли кредиты на тачки уровня бизнес и выше.
Вопрос, а беспилотник от Yandex также как и сейчас Яндекс такси с тупым кожаным мешком , будет начинать и завершать поездку, в месте где остановка и стоянка запрещена по ПДД?
Едешь такой в такси от Ясенево в сторону Литовского и тут по громкой:
- Операционная система не справилась с управлением. Ваша машина будет свёрнута.
Оно будет работать в районе Ясенево — записаться на тестирование можно с 18 лет.
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