Для аренды понадобятся только паспорт, права и минимальный обеспечительный платёж.

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Банк запустил подписку на новые автомобили для физлиц вместе с «ВТБ Лизинг». Арендовать машину можно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани и Екатеринбурге. В 2022 году компания собирается расширять регионы, в которых доступен сервис, но конкретные планы не раскрывает.

Воспользоваться подпиской могут клиенты старше 21 года, ограничений по стажу нет. Понадобятся паспорт, права, также нужно будет заплатить минимальный обеспечительный платёж — 20 тысяч рублей. Это единая сумма для всех моделей, которую ВТБ обещает вернуть в конце срока аренды.

Оформить заявку можно на сайте, в декабре 2021 года ВТБ планирует добавить услугу и в «ВТБ Онлайн».

Страница аренды Kia Rio

Что входит в подписку и сколько это стоит

Размер ежемесячного платежа по подписке зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. Минимальная сумма — 29 тысяч рублей в месяц. За эту стоимость можно арендовать Kia Rio на два года. При аренде на полгода эта модель обойдётся в 38,5 тысяч рублей в месяц.

Что входит в стоимость:

Аренда машины на полгода, год, 18 или 24 месяца. Один раз её можно продлить на срок до трёх месяцев без изменения условий договора.

Регистрация в ГИБДД и налоги.

Страховка каско (без франшизы) и ОСАГО с расширенным до 1,5 млн рублей лимитом.

Персональный консьерж для ТО и техобслуживания.

Эвакуатор, помощь при ДТП, зарядка аккумулятора и другая помощь на дороге.



Комплект летней и зимней резины, шиномонтаж и хранение.

Клиент сам оплачивает парковку, топливо, мойку и штрафы.



Часть доступных для аренды моделей

Куда можно поехать и какие есть ограничения

Для аренды доступны машины Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и других марок. Если желаемого автомобиля нет на витрине, клиент может оформить его под заказ.

После оформления заявки сотрудник свяжется с клиентом и уточнит, куда и когда доставить автомобиль. Такой же алгоритм при сдаче машины: приедет менеджер и заберёт её.

Контрактный пробег машины составляет до 20 тысяч километров в год. Если взять подписку на 24 месяца, суммарный возможный пробег составит 40 тысяч километров. Поездки разрешены по территории всей России, в том числе в Калининград. Выезжать за пределы страны можно по отдельной заявке.

Среди ограничений, прописанных в правилах аренды: нельзя использовать машину как такси, для обучения вождению, тест-драйвов, участия в спортивных состязаниях, как рекламный носитель и так далее.

С кем придётся конкурировать

Инвестиции на запуск подписки, как и выручку, которую рассчитывают получить от направления, в ВТБ не раскрывают. Но отмечают, что планируют привлечь «несколько тысяч клиентов» за год.

Мы считаем, что темпы развития шеринговых услуг в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти. Сервисы такси, каршеринга, подписки стабильно набирают популярность у потребителей, число их пользователей постоянно увеличивается. Наш новый продукт стратегически интересен для расширения потенциальной аудитории клиентов и общего усиления рыночных позиций компании. Конечно, с одной стороны, это в большой степени эксперимент для российского рынка лизинга. С другой стороны, продукт даёт нам реальную возможность выйти в наиболее массовый сегмент работы с физлицами. Дмитрий Ивантер гендиректор «ВТБ Лизинг»

Сервисы подписки на машины стали активно появляться в России в 2019 году: свои проекты запустили Hyundai, Volvo, Kia и другие автопроизводители.

С момента запуска программы Hyundai Mobility в октябре 2019 года пользователи оформили более 4400 подписок — больше всего на год, рассказывали vc.ru в компании. Kia запустила сервис Kia Flex в сентябре 2020 года: всего программой воспользовались более 1300 клиентов. Наиболее популярный вариант — аренда более месяца, более 72% заявок.

Российский рынок долгосрочной аренды автомобилей только формируется. На нём достаточно места для двух-трёх крупных игроков, рассуждал руководитель сервиса «СберАвтоподписка» Лев Феофанов в мае 2021 года, когда банк запустил свою подписку для физлиц.

Покупать машину становится всё дороже, а «гибкое владение» набирает всё большую популярность, отмечал сооснователь сервиса подписки на автомобили The Mashina Григорий Дудаш. По его прогнозу, в ближайшие 2-4 года автопарк таких сервисов вырастет в 40 раз до 80 тысяч автомобилей и распределится между 4-5 крупнейшими игроками.