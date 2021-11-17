ВТБ представил подписку на машины: что в неё входит, сколько стоит и какие есть ограничения Статьи редакции
Для аренды понадобятся только паспорт, права и минимальный обеспечительный платёж.
Банк запустил подписку на новые автомобили для физлиц вместе с «ВТБ Лизинг». Арендовать машину можно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани и Екатеринбурге. В 2022 году компания собирается расширять регионы, в которых доступен сервис, но конкретные планы не раскрывает.
Воспользоваться подпиской могут клиенты старше 21 года, ограничений по стажу нет. Понадобятся паспорт, права, также нужно будет заплатить минимальный обеспечительный платёж — 20 тысяч рублей. Это единая сумма для всех моделей, которую ВТБ обещает вернуть в конце срока аренды.
Оформить заявку можно на сайте, в декабре 2021 года ВТБ планирует добавить услугу и в «ВТБ Онлайн».
Что входит в подписку и сколько это стоит
Размер ежемесячного платежа по подписке зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. Минимальная сумма — 29 тысяч рублей в месяц. За эту стоимость можно арендовать Kia Rio на два года. При аренде на полгода эта модель обойдётся в 38,5 тысяч рублей в месяц.
Что входит в стоимость:
- Аренда машины на полгода, год, 18 или 24 месяца. Один раз её можно продлить на срок до трёх месяцев без изменения условий договора.
- Регистрация в ГИБДД и налоги.
- Страховка каско (без франшизы) и ОСАГО с расширенным до 1,5 млн рублей лимитом.
- Персональный консьерж для ТО и техобслуживания.
- Эвакуатор, помощь при ДТП, зарядка аккумулятора и другая помощь на дороге.
- Комплект летней и зимней резины, шиномонтаж и хранение.
- Клиент сам оплачивает парковку, топливо, мойку и штрафы.
Куда можно поехать и какие есть ограничения
Для аренды доступны машины Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и других марок. Если желаемого автомобиля нет на витрине, клиент может оформить его под заказ.
После оформления заявки сотрудник свяжется с клиентом и уточнит, куда и когда доставить автомобиль. Такой же алгоритм при сдаче машины: приедет менеджер и заберёт её.
Контрактный пробег машины составляет до 20 тысяч километров в год. Если взять подписку на 24 месяца, суммарный возможный пробег составит 40 тысяч километров. Поездки разрешены по территории всей России, в том числе в Калининград. Выезжать за пределы страны можно по отдельной заявке.
Среди ограничений, прописанных в правилах аренды: нельзя использовать машину как такси, для обучения вождению, тест-драйвов, участия в спортивных состязаниях, как рекламный носитель и так далее.
С кем придётся конкурировать
Инвестиции на запуск подписки, как и выручку, которую рассчитывают получить от направления, в ВТБ не раскрывают. Но отмечают, что планируют привлечь «несколько тысяч клиентов» за год.
Сервисы подписки на машины стали активно появляться в России в 2019 году: свои проекты запустили Hyundai, Volvo, Kia и другие автопроизводители.
С момента запуска программы Hyundai Mobility в октябре 2019 года пользователи оформили более 4400 подписок — больше всего на год, рассказывали vc.ru в компании. Kia запустила сервис Kia Flex в сентябре 2020 года: всего программой воспользовались более 1300 клиентов. Наиболее популярный вариант — аренда более месяца, более 72% заявок.
Российский рынок долгосрочной аренды автомобилей только формируется. На нём достаточно места для двух-трёх крупных игроков, рассуждал руководитель сервиса «СберАвтоподписка» Лев Феофанов в мае 2021 года, когда банк запустил свою подписку для физлиц.
Покупать машину становится всё дороже, а «гибкое владение» набирает всё большую популярность, отмечал сооснователь сервиса подписки на автомобили The Mashina Григорий Дудаш. По его прогнозу, в ближайшие 2-4 года автопарк таких сервисов вырастет в 40 раз до 80 тысяч автомобилей и распределится между 4-5 крупнейшими игроками.
Инвестиционный менеджер ФРИИ Вадим Казинец указывал, что в мире подписки на автомобили принесли $3,6 млрд выручки в 2019 году, а к 2027 году рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста 23%. Фонд — один из инвесторов The Mashina.
Хм дайте ка я подумаю, кто будет конкурентом, а точнее уже есть у ВТБ. Можно взять практически новые Rapid, Солярис, Рио за 1600-1800 в день на срок от недели, причем обеспечительного взноса нет, есть накапливаемый возвратный депозит, ограничения по пробегу нет, есть персональный менеджер который отвечает за ТО, на период ТО или других проблем с авто не по вине арендодателя , если это больше 6 часов, плата не начисляется, ах да машину можно использовать как такси, наоборот это приветствуется. Из минусов, ну нельзя отдалится на определённое расстояние от МКАД или КАД.
https://rublevskoe.taxi/arenda
Вот навскиду, на авито полно объявлений
Это часть шеринг-экономики, а то, что вы описали - всего-лишь ее разновидность - разные сроки. Шеринг-экономика, это когда нет возможности владеть активами/благами, но можно их арендовать на короткий или длительный срок. Сначала жилье, теперь авто, самокаты и т.д., далее смартфоны... Не говорю, что это плохо, но в будущем, видимо, мало у кого будет что-то "свое", разве что кроме очень богатых людей - они смогут себе позволить иметь "свое". ред.
Давайте без патетики . Чем по факту такая долгосрочная аренда отличается от владения? Ничем. Это даже не недвижимость, от вложения в случае с которой владелец может получить выше доход чем он эту сумму инвестировал куда то в другое место. Автомобиль если это не уникальная лимитированная модель, это всегда падение реальной стоимости, Поэтому разницы что ты владеешь автомобилем через кредит и такой подпиской нет вообще. Автомобиль при такой схеме используется также неэффективно как и при личном владении, те будет простаивать большую часть времени, а один из преимуществ шеринга это эффективное использование такого рода предметов.
По факту отличается тем, что по окончании аренды у Вас остаётся чуть меньше чем ничего, а при покупке, у вас остаётся автомобиль. При равных значениях суммы платежа, очевидно, что владеть выгоднее. Да, в обоих случаях Вы не заработаете, но в варианте аренды у Вас будет финансовый минус, а продав автомобиль значение этого минуса будет меньше.
В 2013 году рио продавались от 450 т.р. В 2015 году рио 13 года средней комплектации(люкс которая) стоил 580(двухгодовалый), сейчас в 2021 году рио 13 года(восьмилетний) в той же комплектации стоит 550-600. Получается в цене за 6 лет с 15 по 21 рио в цене не изменился(ну только на уровень инфляции). Перегрев рынка ещё лет 5 будет, так как цены на чипы и прочую ерунду падать не будут из-за растущего спроса и дефицита (плюс очень удобно производителям). Соответственно теряете Вы только за счёт инфляции. Понятно что это не инвестиция, но и аренда это не инвестиция. Единственной выгодой аренды можно считать смена авто после полугода - года, но и тут цены будут подниматься. Так что, на мой взгляд, владение - очевидный плюс
Что вы так во владение то уперлись, это психологическое состояние не больше, в Англии большинство домовладельцев не владеют в юридическом термине землей на которой стоят их дома и ничего как то перетерпливаются. Право собственности актуально только для активов, те собственности которая генерирует доход и или растет в цене. Те если вы собственник авто и сдаете его в аренду и это актив, то это играет роль, а если вы собственник но используете авто в личных целях то это пассив, и ничем не отличается от авто которое вы взяли в аренду на длительный срок, а вот если вы взяли автомобиль в аренду ровно на том период который вы фактически используете автомобиль, не важно в личных целях или для работы, вот это и есть шеринг. Не понимаю зачем я трачу время на вас, на очевидные вещи.
Стоимость конечно может и падает, но как вам такой кейс:
Outlander 2017 года куплен за 1.7 млн новым, сейчас продается за примерно такие же деньги этого года. То есть я пользовался им 4 года, и сейчас могу продать за примерно такую же сумму. Просто за счет роста цен на новые, и как следствие на подержанные авто. После 4 лет аренды у меня бы не осталось ничего. Так что пока хреновая экономика, ждем более дешевую подписку.
Давайте без патетики . Чем по факту такая долгосрочная аренда отличается от владения?
Ну как минимум ЭТИМ:
Среди ограничений, прописанных в правилах аренды: нельзя использовать машину как такси, для обучения вождению, тест-драйвов, участия в спортивных состязаниях, как рекламный носитель и так далее.
Sharing – это когда sharing. Машина от точки А до точки Б – sharing. Общага (коливинг) – sharing.
Арендованная тобой машина на месяц – не sharing, потому что она твоя на месяц. Как и арендованная тобой квартира.
Там даже экономические модели другие с другими расчётами и переменными.
Не натягивайте сову на глобус.
Ну хорошо, самый простой вопрос - кто прописан в птс шеринг-авто? По договору у вас право управления, но не владения, как и в арендном жилье - право находиться (проживать), но не владеть - я именно про этот аспект. То, что разница не велика "по-сути", я согласен, но есть один большой нюанс - user vs owner.
Шеринг-экономика от слова шеринг. Это означает, что вы пользуетесь чем-то совместно с другими людьми, минимизируя за счет этого постоянные издержки и снижая стоимость использования. Лизинг, в т.ч. для физлиц это не шеринг-экономика и даже не аренда, а по сути кредит с упрощенным процессом досрочного расторжения и возврата залога.
Во первых не купите скорее всего за миллион, реальные цены выше на 20-30% , во вторых для того чтобы купить нужно иметь деньги либо даже если кредит , то сумму раз в 5-10 больше взноса как в этом случае. То и каско, осаго сейчас стоит не немного, а вполне себе за пару лет осязаемые пару сотен тысяч рублей.
Да дорого, но прямых таких сервисов нет, и очень маленький годовой пробег разрешенный, такой сервис был бы востребован теми кто устраивается на работу с разъездным характером и нужна машина под такую работу, те торговые представители, продавы, снабженцы, прорабы, кто мотается по клиентам и объектам, но ограничение по пробегу смешное.
Платеж будет 30К на 5 лет за машину где 1,35 прайс. При покупке переплата сразу 500-600К (150 трейд ин потеря, а без него не дадут машину, 150 допы, 250-300 "страховочка жизни"). Далее процентами еще примерно 500К (но можно подгаситься). Про возврате страховки дилер требует возврат авто как нарушение сделки (я хз, я не юрист).
Да, в конце останется машина. Так что конечно в условиях неадеквата может кому и подойдет, особенно если контора доплатит.
Не обязательно брать автокредит, можно так же кредит наличными. Арифметика: при аренде с платежом 29к, условный рио за 1,2 миллиона, окупается за 41,5 месяц, это 3,5 года. Платёж по кредиту +- тоже значение, только за 3,5-4 года в Вашей собственности будет авто. Полгода добавил на затраты каски, то, налоги. Даже если взять обвал бу авторынка и потерю стоимости 50% все равно выгоднее.
А про первый платёж, это услуга исключительно для нищебродов? Не думаю. Скорее это попытка разрушить институт собственности, что бы у человека своего ничего не было. Что бы если он вдруг стал неугоден, ему все двери закрыли и умер с голоду, холоду и тд.
Я не понял, ремонт (не аварийный) за мой счет?
Просто если нет, то не вижу смысла, лучше уж я в кредит возьму и в случае чего продам. Платеж будет меньше, так еще и кредитная история подрастет.
А то получается взял в аренду, а обслуживаешь как собственную. Колеса мне и так подарят при покупке. Консьерж?! Ну а мастер-приемщик кто? Да и сейчас у дилеров куча услуг по доставке твоего авто на ремонт из любой точки города, включая бесплатный эвакуатор.
Зарядка аккумулятра? часто она нужна новой машине? Весь этот пакет услуг кстати можно отдельно купить за 2 тыс.
Каско я и так куплю при кредите. В общем, скорее всего я дурак и не понимаю, ведь умные люди строят такой бизнес, значит, в этом есть какая-то ценность для клиентов
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Столько споров выгодно или нет, а теперь подумайте:
Кредит и лизинг - это вы платите проценты
Страховка и резина тоже стоит денег
Получается если покупаешь в собственность , ты за все это платишь денюжку непосредственно продавцу.
А в случае с арендой, тебе за все это ещё накручивают процент за обслуживание!!! Потому что сервис так же за это все платит…
И не надо говорить, что у них там объемы и цены меньше из за этого - они себя не обижают в доходах.
Выводы делайте сами.
Скажу ещё так, что есть каста людей которая готова за это платить - за удобство, быстроту и тд. Но я не думаю, что модель будет популярна для машин бюджетного класса, а вот для премиума очень даже. Там и обесценение сильнее выражено и погоня за новыми моделями отчётливо видна и люди привыкли к сервису и готовы за него платить. ред.
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Для аренды понадобятся только паспорт, права и минимальный обеспечительный платёж.
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