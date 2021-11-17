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Транспорт
Таня Боброва

ВТБ представил подписку на машины: что в неё входит, сколько стоит и какие есть ограничения Статьи редакции

Для аренды понадобятся только паспорт, права и минимальный обеспечительный платёж.

80 80 комментариев
5104 просмотров

Банк запустил подписку на новые автомобили для физлиц вместе с «ВТБ Лизинг». Арендовать машину можно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани и Екатеринбурге. В 2022 году компания собирается расширять регионы, в которых доступен сервис, но конкретные планы не раскрывает.

Воспользоваться подпиской могут клиенты старше 21 года, ограничений по стажу нет. Понадобятся паспорт, права, также нужно будет заплатить минимальный обеспечительный платёж — 20 тысяч рублей. Это единая сумма для всех моделей, которую ВТБ обещает вернуть в конце срока аренды.

Оформить заявку можно на сайте, в декабре 2021 года ВТБ планирует добавить услугу и в «ВТБ Онлайн».

Страница аренды Kia Rio

Что входит в подписку и сколько это стоит

Размер ежемесячного платежа по подписке зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. Минимальная сумма — 29 тысяч рублей в месяц. За эту стоимость можно арендовать Kia Rio на два года. При аренде на полгода эта модель обойдётся в 38,5 тысяч рублей в месяц.

Что входит в стоимость:

  • Аренда машины на полгода, год, 18 или 24 месяца. Один раз её можно продлить на срок до трёх месяцев без изменения условий договора.
  • Регистрация в ГИБДД и налоги.
  • Страховка каско (без франшизы) и ОСАГО с расширенным до 1,5 млн рублей лимитом.
  • Персональный консьерж для ТО и техобслуживания.
  • Эвакуатор, помощь при ДТП, зарядка аккумулятора и другая помощь на дороге.
  • Комплект летней и зимней резины, шиномонтаж и хранение.
  • Клиент сам оплачивает парковку, топливо, мойку и штрафы.
Часть доступных для аренды моделей

Куда можно поехать и какие есть ограничения

Для аренды доступны машины Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и других марок. Если желаемого автомобиля нет на витрине, клиент может оформить его под заказ.

После оформления заявки сотрудник свяжется с клиентом и уточнит, куда и когда доставить автомобиль. Такой же алгоритм при сдаче машины: приедет менеджер и заберёт её.

Контрактный пробег машины составляет до 20 тысяч километров в год. Если взять подписку на 24 месяца, суммарный возможный пробег составит 40 тысяч километров. Поездки разрешены по территории всей России, в том числе в Калининград. Выезжать за пределы страны можно по отдельной заявке.

Среди ограничений, прописанных в правилах аренды: нельзя использовать машину как такси, для обучения вождению, тест-драйвов, участия в спортивных состязаниях, как рекламный носитель и так далее.

С кем придётся конкурировать

Инвестиции на запуск подписки, как и выручку, которую рассчитывают получить от направления, в ВТБ не раскрывают. Но отмечают, что планируют привлечь «несколько тысяч клиентов» за год.

Мы считаем, что темпы развития шеринговых услуг в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти. Сервисы такси, каршеринга, подписки стабильно набирают популярность у потребителей, число их пользователей постоянно увеличивается.

Наш новый продукт стратегически интересен для расширения потенциальной аудитории клиентов и общего усиления рыночных позиций компании. Конечно, с одной стороны, это в большой степени эксперимент для российского рынка лизинга. С другой стороны, продукт даёт нам реальную возможность выйти в наиболее массовый сегмент работы с физлицами.

Дмитрий Ивантер
гендиректор «ВТБ Лизинг»

Сервисы подписки на машины стали активно появляться в России в 2019 году: свои проекты запустили Hyundai, Volvo, Kia и другие автопроизводители.

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С момента запуска программы Hyundai Mobility в октябре 2019 года пользователи оформили более 4400 подписок — больше всего на год, рассказывали vc.ru в компании. Kia запустила сервис Kia Flex в сентябре 2020 года: всего программой воспользовались более 1300 клиентов. Наиболее популярный вариант — аренда более месяца, более 72% заявок.

Российский рынок долгосрочной аренды автомобилей только формируется. На нём достаточно места для двух-трёх крупных игроков, рассуждал руководитель сервиса «СберАвтоподписка» Лев Феофанов в мае 2021 года, когда банк запустил свою подписку для физлиц.

Покупать машину становится всё дороже, а «гибкое владение» набирает всё большую популярность, отмечал сооснователь сервиса подписки на автомобили The Mashina Григорий Дудаш. По его прогнозу, в ближайшие 2-4 года автопарк таких сервисов вырастет в 40 раз до 80 тысяч автомобилей и распределится между 4-5 крупнейшими игроками.

Инвестиционный менеджер ФРИИ Вадим Казинец указывал, что в мире подписки на автомобили принесли $3,6 млрд выручки в 2019 году, а к 2027 году рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста 23%. Фонд — один из инвесторов The Mashina.

Подписка на машину или покупка: что выгоднее и…
В России сейчас действуют долгосрочные подписки на семь марок автомобилей — Volvo, Hyundai, Kia…
vc.ru

#втб #новость

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12
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Григорий Аникин

Volkswagen Polo, ежемесячный платеж (максимальный срок)

ВТБ: 44 700 р.
Сберавтоподписка: 25 700 р.

Как они конкурировать будут?

Ответить
8
George Weiller

ощущение, что смысл всей этой затеи не в конкуренции...

Ответить
7
Kirill Semin

не понимаю

Ответить
0
Steve Evets

Сбер только в Мск и Спб, где люди собственно и так уже отказываются от своих машин, из-за развитой системы транспорта.
А ВТБ идёт туда, где его ждут

Ответить
0
Степан Фадеев

На хер?

Ответить
3
nnstepan n

Сбер автоподписка доставляет машины и в другие города уже.

Ответить
0
Alex Petrov

Хм дайте ка я подумаю, кто будет конкурентом, а точнее уже есть у ВТБ. Можно взять практически новые Rapid, Солярис, Рио за 1600-1800 в день на срок от недели, причем обеспечительного взноса нет, есть накапливаемый возвратный депозит, ограничения по пробегу нет, есть персональный менеджер который отвечает за ТО, на период ТО или других проблем с авто не по вине арендодателя , если это больше 6 часов, плата не начисляется, ах да машину можно использовать как такси, наоборот это приветствуется. Из минусов, ну нельзя отдалится на определённое расстояние от МКАД или КАД.

Ответить
5
Андрей Рядькин

И полоса отдельная

Ответить
11
Alex Petrov

Кстати да, из минусов нужно с собой возить пакет документов и контролировать чтобы был актуальный по дате путевой.

Ответить
0
Андрей Рядькин

Путевые дают с печатями без дат)

Ответить
0
Nikolay Kenig

а ссылочку можно

Ответить
0
Alex Petrov

https://rublevskoe.taxi/arenda
Вот навскиду, на авито полно объявлений

Аренда такси
Условия работы на машинах таксопарка "Рублевское такси"
rublevskoe.taxi
Ответить
1
Stas Staritsyn

Привет шеринг-экономика!)

Ответить
1
Ли Си Цын

И пока. Потому что конкретно у этих платеж больше кредитного, только у кредитчика в конце срока на руках автомобиль, а у подписочника - толстый и гладкий ВТБшный ...

Ответить
14
Stas Staritsyn

это и есть особенность шеринг-экономики - платишь, но не обладаешь.

Ответить
0
Regies Linkas

да пофиг обладаешь или нет, это огромные платежи. у меня друг в америке за лизинг меньше платит, как меньше чем тут за рио,а у него был тюсон, что намного выше классом по предложениям тут, так и относительно средней зп.

Ответить
1
Ли Си Цын

Простите, не распознал сарказму :)

Ответить
0
Yarro S

у кредитчика в конце срока на руках автомобиль

Который стоит раза в два дешевле, чем новый

Ответить
0
Alex Petrov

Где тут вы шеринг увидели, это долгосрочная аренда, в принципе первые владелец авто как правило и ездит 2-3 года пока есть гарантия, а потом продает, нужен новый вау-эффект. Шеринг это когда машина берется ровно на тот период когда она нужна.

Ответить
–2
Stas Staritsyn

Это часть шеринг-экономики, а то, что вы описали - всего-лишь ее разновидность - разные сроки. Шеринг-экономика, это когда нет возможности владеть активами/благами, но можно их арендовать на короткий или длительный срок. Сначала жилье, теперь авто, самокаты и т.д., далее смартфоны... Не говорю, что это плохо, но в будущем, видимо, мало у кого будет что-то "свое", разве что кроме очень богатых людей - они смогут себе позволить иметь "свое". ред.

Ответить
6
Alex Petrov

Давайте без патетики . Чем по факту такая долгосрочная аренда отличается от владения? Ничем. Это даже не недвижимость, от вложения в случае с которой владелец может получить выше доход чем он эту сумму инвестировал куда то в другое место. Автомобиль если это не уникальная лимитированная модель, это всегда падение реальной стоимости, Поэтому разницы что ты владеешь автомобилем через кредит и такой подпиской нет вообще. Автомобиль при такой схеме используется также неэффективно как и при личном владении, те будет простаивать большую часть времени, а один из преимуществ шеринга это эффективное использование такого рода предметов.

Ответить
1
Dmitriy Lobanov

По факту отличается тем, что по окончании аренды у Вас остаётся чуть меньше чем ничего, а при покупке, у вас остаётся автомобиль. При равных значениях суммы платежа, очевидно, что владеть выгоднее. Да, в обоих случаях Вы не заработаете, но в варианте аренды у Вас будет финансовый минус, а продав автомобиль значение этого минуса будет меньше.

Ответить
5
Alex Petrov

По факту , от вас потребуется больший в несколько раз первоначальный взнос, от вас потребуется оплачивать самому все ТО и страховки и такая схема выгодна точно когда непонятно, нужен будет автомобиль или нет, и берешь сначала на короткий срок, а потом решаешь.

Ответить
3
Алексей Любимов

Вроде очевидные вещи пишете, но сколько людей их не понимает...

Ответить
0
Алексей Любимов

При равных значениях суммы платежа, очевидно, что владеть выгоднее.

Вопрос, вопрос.

Ответить
2
Yarro S

при покупке, у вас остаётся автомобиль

Который стоит уже в 2 раза дешевле, то есть кучу денег всё равно теряете

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Ну так пол машины то все равно есть

Ответить
0
Stas Staritsyn

Ну почему-же, машина как была так и осталась. Стоимость снизилась, а авто осталось, даже если нет денег на обслуживание.

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Я для сценария, когда решил тут же ее продать и купить новую. За половину цены новой старую точно толкнёшь.

А если не продавать и «как лох» продолжать ездить на трехлетней машине, то и платить ничего не надо, машина вот она, лишь руку протяни.

Ответить
0
Stas Staritsyn

Ну если не "лох", конечно, то купишь через 2-3 года новый поло за 4 млн, а если "лох", то будешь кататься и дальше на 5 летней октавии за 1,5 млн. А сейчас, единственный способ оказаться не "лохом" - брать в аренду то, что не можешь себе позволить.

Ответить
1
Yarro S

По-сути стоимость владения можно пересчитать для случая покупки и сравнить со стоимостью аренды, разница не будет сильно большой

Ответить
0
Dmitriy Lobanov

В 2013 году рио продавались от 450 т.р. В 2015 году рио 13 года средней комплектации(люкс которая) стоил 580(двухгодовалый), сейчас в 2021 году рио 13 года(восьмилетний) в той же комплектации стоит 550-600. Получается в цене за 6 лет с 15 по 21 рио в цене не изменился(ну только на уровень инфляции). Перегрев рынка ещё лет 5 будет, так как цены на чипы и прочую ерунду падать не будут из-за растущего спроса и дефицита (плюс очень удобно производителям). Соответственно теряете Вы только за счёт инфляции. Понятно что это не инвестиция, но и аренда это не инвестиция. Единственной выгодой аренды можно считать смена авто после полугода - года, но и тут цены будут подниматься. Так что, на мой взгляд, владение - очевидный плюс

Ответить
0
Dmitry Pasyutin

.

Ответить
0
Stas Staritsyn

это все прекрасно, но вы владеть авто не будете - это единственное отличие. Он не ваш, не принадлежит вам и никогда не будет.

Ответить
1
Alex Petrov

Что вы так во владение то уперлись, это психологическое состояние не больше, в Англии большинство домовладельцев не владеют в юридическом термине землей на которой стоят их дома и ничего как то перетерпливаются. Право собственности актуально только для активов, те собственности которая генерирует доход и или растет в цене. Те если вы собственник авто и сдаете его в аренду и это актив, то это играет роль, а если вы собственник но используете авто в личных целях то это пассив, и ничем не отличается от авто которое вы взяли в аренду на длительный срок, а вот если вы взяли автомобиль в аренду ровно на том период который вы фактически используете автомобиль, не важно в личных целях или для работы, вот это и есть шеринг. Не понимаю зачем я трачу время на вас, на очевидные вещи.

Ответить
1
Stas Staritsyn

Это не психологическое состояние, а юридическое!)

Ответить
0
Sasha Bochkin

Стоимость конечно может и падает, но как вам такой кейс:
Outlander 2017 года куплен за 1.7 млн новым, сейчас продается за примерно такие же деньги этого года. То есть я пользовался им 4 года, и сейчас могу продать за примерно такую же сумму. Просто за счет роста цен на новые, и как следствие на подержанные авто. После 4 лет аренды у меня бы не осталось ничего. Так что пока хреновая экономика, ждем более дешевую подписку.

Ответить
1
Michael Shultz

Давайте без патетики . Чем по факту такая долгосрочная аренда отличается от владения?

Ну как минимум ЭТИМ:

Среди ограничений, прописанных в правилах аренды: нельзя использовать машину как такси, для обучения вождению, тест-драйвов, участия в спортивных состязаниях, как рекламный носитель и так далее.

Ответить
0
Иван Иванов

Sharing – это когда sharing. Машина от точки А до точки Б – sharing. Общага (коливинг) – sharing.

Арендованная тобой машина на месяц – не sharing, потому что она твоя на месяц. Как и арендованная тобой квартира.

Там даже экономические модели другие с другими расчётами и переменными.

Не натягивайте сову на глобус.

Ответить
0
Stas Staritsyn

Ну хорошо, самый простой вопрос - кто прописан в птс шеринг-авто? По договору у вас право управления, но не владения, как и в арендном жилье - право находиться (проживать), но не владеть - я именно про этот аспект. То, что разница не велика "по-сути", я согласен, но есть один большой нюанс - user vs owner.

Ответить
3
Dmitry Pasyutin

Машина от точки А до точки Б – sharing

это автобус от точки А до точки Б - шэринг

Ответить
3
Nikita Stepnov

Шеринг-экономика от слова шеринг. Это означает, что вы пользуетесь чем-то совместно с другими людьми, минимизируя за счет этого постоянные издержки и снижая стоимость использования. Лизинг, в т.ч. для физлиц это не шеринг-экономика и даже не аренда, а по сути кредит с упрощенным процессом досрочного расторжения и возврата залога.

Ответить
1
Stas Staritsyn

Только то, что мы тут обсуждаем - не лизинг, а аренда/подписка. И если после окончания договора лизинга у клиента есть возможность выкупить авто по остаточной стоимости, то при аренде/подписке - нет такой возможности.

Ответить
1
Evgeniy Chaplygin

Я что-то не пойму выгоду, зачем мне брать Рио в лизинг за 700к (на два года), если я такую могу купить за 1кк? Ну да там плюсами набежит немного за то и каско, но через 2 года она точно не будет стоит 400-500к

Ответить
3
Григорий Аникин

Если учесть, что автомобили сейчас не дешевеют, а только дорожают, то есть шанс, что через 2 года она будет стоить ещё дороже. Сам только что продал автомобиль дороже на 7%, чем брал в начале года.

Ответить
4
Steve Evets

ну зато ВТБ прекрасно понимает свою выгоду. А тем, кто на такое подписывается - видимо понимать и незачем

Ответить
3
Андрей Породзинский

Рио сейчас стоит 2 мил

Ответить
0
Eliot Ness

РИО сейчас стоит 2мил????? что с рынком то произолшо, я как то отстал от трендов

Ответить
1
Sendero

За Рио не скажу, но Фольксваген за последний год напрочь оторвался от фолькса, требуя больше 2 миллионов за Поло

Ответить
1
Alex Petrov

Во первых не купите скорее всего за миллион, реальные цены выше на 20-30% , во вторых для того чтобы купить нужно иметь деньги либо даже если кредит , то сумму раз в 5-10 больше взноса как в этом случае. То и каско, осаго сейчас стоит не немного, а вполне себе за пару лет осязаемые пару сотен тысяч рублей.
Да дорого, но прямых таких сервисов нет, и очень маленький годовой пробег разрешенный, такой сервис был бы востребован теми кто устраивается на работу с разъездным характером и нужна машина под такую работу, те торговые представители, продавы, снабженцы, прорабы, кто мотается по клиентам и объектам, но ограничение по пробегу смешное.

Ответить
0
NihlistNif .

Ничего не купит. Реальная цена РИО за 1,35 по прайсу - почти 2 млн (реальная - это пришел заплатил и уехал). Другое дело, что этот перегиб возможно временный. Надеюсь.

Мне кажется это какие-то заходы на корпоративных клиентов, в здравом уме машину обычного пользования никто таким не заменит.

Ответить
0
Сергей Иванов

подписку на воздух когда анонсируют?

Ответить
4
Dmitriy Lobanov

Арендовать машину в долгосрок по цене дороже кредитного платежа и с ограничениями, ну такое себе.. Понимаю ещё какие нибудь премиум авто, но платёж за рио в кредит будет наверно как раз эти 29 т.р., только по истечении времени у тебя ещё останется авто, который можно продать.

Ответить
3
Алексей Любимов

только по истечении времени

Какого времени? И какой первый взнос?

Ответить
0
NihlistNif .

Платеж будет 30К на 5 лет за машину где 1,35 прайс. При покупке переплата сразу 500-600К (150 трейд ин потеря, а без него не дадут машину, 150 допы, 250-300 "страховочка жизни"). Далее процентами еще примерно 500К (но можно подгаситься). Про возврате страховки дилер требует возврат авто как нарушение сделки (я хз, я не юрист).

Да, в конце останется машина. Так что конечно в условиях неадеквата может кому и подойдет, особенно если контора доплатит.

Ответить
1
Dmitriy Lobanov

Не обязательно брать автокредит, можно так же кредит наличными. Арифметика: при аренде с платежом 29к, условный рио за 1,2 миллиона, окупается за 41,5 месяц, это 3,5 года. Платёж по кредиту +- тоже значение, только за 3,5-4 года в Вашей собственности будет авто. Полгода добавил на затраты каски, то, налоги. Даже если взять обвал бу авторынка и потерю стоимости 50% все равно выгоднее.
А про первый платёж, это услуга исключительно для нищебродов? Не думаю. Скорее это попытка разрушить институт собственности, что бы у человека своего ничего не было. Что бы если он вдруг стал неугоден, ему все двери закрыли и умер с голоду, холоду и тд.

Ответить
0
NihlistNif .

Вы забыли переплату 500-600К за этот Рио при покупке (реальность)

Ответить
0
Dmitriy Lobanov

В регионах столько не накручивают. Тут за 29 тоже авто не по верхней планке проходит, так что нивелируется это все

Ответить
0
Алексей Любимов

Машина, это в норме не собственность, а обременение.

Платить, платить, платить и платить. Вот что должен делать собственник автомобиля.

Ответить
0
Андрей Прокофьев

Автосалоны впаривающие допы напрягись

Ответить
1
Андрей Валерьевич

Чтобы аренда была выгодна обоим участникам, а не только одному, эту услугу должен предлагать производитель авто со своей инфраструктурой. Банк это оптовый перекупщик.

Ответить
1
Алексей Любимов

У них существенно дороже. Было же уже.

Ответить
0
Андрей Валерьевич

Я описал идеальную для себя аренду, в реальности такого не будет.

Ответить
0
Алексей Любимов

ДА было уже. Вольво, по моему, предлагал. И в месяц выходило от 50 тыр.

Ответить
0
Serj Koss

подписка по цене автокредита. отличное предложение, джва года ждал.

Ответить
1
Eduard Mirchev

Я не понял, ремонт (не аварийный) за мой счет?
Просто если нет, то не вижу смысла, лучше уж я в кредит возьму и в случае чего продам. Платеж будет меньше, так еще и кредитная история подрастет.

А то получается взял в аренду, а обслуживаешь как собственную. Колеса мне и так подарят при покупке. Консьерж?! Ну а мастер-приемщик кто? Да и сейчас у дилеров куча услуг по доставке твоего авто на ремонт из любой точки города, включая бесплатный эвакуатор.
Зарядка аккумулятра? часто она нужна новой машине? Весь этот пакет услуг кстати можно отдельно купить за 2 тыс.

Каско я и так куплю при кредите. В общем, скорее всего я дурак и не понимаю, ведь умные люди строят такой бизнес, значит, в этом есть какая-то ценность для клиентов

Ответить
1
Sophie Durneva

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Ответить
0
Bender Rodriguez

ага, а потом ещё посмотрите цены на новые авто там и тут

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Одинаковые?

Ответить
0
Влад Сташинский

С пробегом в 20000 особо не поездишь в Калининград)

Ответить
0
Rownie

Откуда такое ценообразование , как говорится шото на бохатом и только для москвичей. Для примера лизинг авто в испании стоит в районе 150 евро в месяц и первый взнос 1500-2000 евро (со слов родственников)

Ответить
0
Алексей Любимов

В принципе, выглядит не так уж плохо.

Киа Рио стоит больше миллиона. За два года получится заплатить 720 тысяч, что вместе с каско и налогами вполне уже близко к разумному варианту.

Ответить
0
Michael Shultz

Позвольте поинтересоваться, а какая у вас зарплата (порядок), если вы готовы платить 360к без учёта затрат на топливо/мойки/паркинг ЗА РИО в год?

Ответить
0
Евгений Торанов

На фоне дичи с накрученным. ценами на а/м, попытка втюхать дорогущую аренду, выглядит почти невинно

Ответить
0
Алексей Бабенков

Киа рио за почти 30к в месяц на два года... пахпхахпх. Если что за тачку в 2.5млн на 5 лет платеж будет около 35-40к. Например хонда степвагон 2018 года в люксе. А кио рио стоит 1млн и в ней нет ничего кроме допов от автосалона. Идея шикарная. Удачи вам в ваших начинаниях.

Ответить
0
Michaill Aksenov

Столько споров выгодно или нет, а теперь подумайте:
Кредит и лизинг - это вы платите проценты
Страховка и резина тоже стоит денег

Получается если покупаешь в собственность , ты за все это платишь денюжку непосредственно продавцу.

А в случае с арендой, тебе за все это ещё накручивают процент за обслуживание!!! Потому что сервис так же за это все платит…
И не надо говорить, что у них там объемы и цены меньше из за этого - они себя не обижают в доходах.

Выводы делайте сами.

Скажу ещё так, что есть каста людей которая готова за это платить - за удобство, быстроту и тд. Но я не думаю, что модель будет популярна для машин бюджетного класса, а вот для премиума очень даже. Там и обесценение сильнее выражено и погоня за новыми моделями отчётливо видна и люди привыкли к сервису и готовы за него платить. ред.

Ответить
0
Stas Staritsyn

🤫

Ответить
0
Regies Linkas

Всё еще безобразно дорого

Ответить
0
Грузовой Макс

Что-то мне кажется, что пока платёж по подписке будет оставаться выше кредитного, особых перспектив у данных начинаний нет. Так, нишевый инструмент для частных случаев когда машина нужна на относительно короткий срок, а с кредитом заморачиваться не охота.

Ответить
0
Michael Shultz

В регионах может быть много тех, кому официально кредит дадут разве что в МФО, а деньги на подписку есть.

Ответить
0
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Как заказать суши/пиццу и попасть на комиссии и проценты. Мискодинг в Тануки

Хочу поведать вам историю как один раз я заказ пиццу, а попал на комиссию в банке. Сегодня в ролях:

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Личный опыт
Andrey Fedorov
Можно ли заработать на чехлах для телефонов? История (фейла) сервиса Casely

В статье о том, как легко проверить идею бизнеса, я упомянул свой неудачный и дорогой опыт создания сервиса по печати на чехлах для смартфонов. После этого мне задавали вопрос «зачем вообще было заниматься чехлами и как на этом в принципе можно заработать».

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Работа.ру
Сервис Работа.ру запустил первую премию о цифровых достижениях в HR-индустрии HR Galaxy Awards
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Финансы
Маша Цепелева
ЦБ объяснил правила отказа от допуслуг при кредитах — банки должны вернуть деньги даже без доказательств навязывания Статьи редакции

Клиенты не должны доказывать, что не пользовались услугами — это должен делать банк.

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Транспорт
Таня Боброва
ВТБ представил подписку на машины: что в неё входит, сколько стоит и какие есть ограничения Статьи редакции

Для аренды понадобятся только паспорт, права и минимальный обеспечительный платёж.

Страница аренды Kia Rio
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Artsofte
Айтишники скидываются кровью

С 29 ноября по 3 декабря пройдет новая неделя IT-донора. Этот проект начался осенью 2020 на Урале, тогда за неделю айтишники собрали 46 литров крови для больниц Екатеринбурга. Через полгода проект вышел на федеральный уровень — тогда в нем приняли участие айтишники из 71 города России.

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Ясно
Как понять, что у вас токсичный босс?

Токсичные люди — это люди, общение с которым оставляет неприятное эмоциональное «послевкусие», которые подрывают нашу веру в себя и окружающий мир. Токсичными могут быть не только родители и партнеры, но и коллеги и — что еще неприятней — руководители. Рассказываем, как их распознать.

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ЮMoney
Реально ли без опыта открыть бизнес с подругой и стать первыми в своей нише (спойлер: да)

Героини нашей статьи смогли стать первыми в выбранной нише. Они открыли Bunny Hill — магазин для детей и родителей с минималистичными товарами в скандинавском стиле. Читайте, как предпринимательницы преодолели недоверие партнеров, решили проблему с перерасходами и адаптировались к работе в условиях пандемии.

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