Таня Боброва
Транспорт

«Аэрофлот» напомнил правила провоза пауэрбанков: заряжать на борту нельзя, провозить в салоне можно не больше двух устройств

Компания привела свои правила в соответствие с инструкциями международных организаций.

  • Пресс-служба авиакомпании напомнила, что в январе 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта изменила правила перевозки и использования пауэрбанков на борту, а в конце марта Международная организация гражданской авиации внесла изменения в технические инструкции.
  • Вслед за этим правила обновил и «Аэрофлот». Пассажиры могут провозить пауэрбанки только в ручной клади — размещать в салоне их можно под сиденьем впереди стоящего кресла или в кармане на спинке.
  • Заряжать устройства на борту нельзя во время всего полёта. Использовать их для зарядки смартфонов и других устройств нельзя при рулении, взлёте и посадке. Всего можно взять не больше двух пауэрбанков на человека.
  • Есть ограничения по ёмкости: устройства до 100 Вт·ч можно провозить без согласований, от 100 до 160 Вт·ч — по согласованию с авиакомпанией, свыше 160 Вт·ч — нельзя совсем.
