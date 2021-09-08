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Транспорт
Маша Цепелева

Подразделение такси китайской Geely привлекло $589 млн на фоне проблем Didi Статьи редакции

Компания хочет потратить деньги на технологии и покупку новых машин.

  • Подразделение китайского автопроизводителя Geelly, сервис такси Cao Cao Mobility привлёк $589 млн от фондов Suzhou Xiangcheng Financial Holding Group, Suzhou High-Speed Rail New City и трёх государственных компаний, сообщает TechCrunch.
  • Компания хочет потратить инвестиции на развитие технологий и увеличение автопарка. По данным издания, общий объём инвестиций в Cao Cao Mobility превысил $773 млн.
  • Cao Cao работает в 62 городах Китая. В июле компания увеличила количество поездок на 32% в июле, по данным Bloomberg. Тогда власти попросили удалить сервис Didi из магазинов приложений в Китае.
  • После выхода Didi на биржу в США власти Китая пригрозили сервису рекордно большим штрафом. В июле 2021 года компания задумалась об уходе с Нью-Йоркской биржи из-за санкций, выяснили источники WSJ. Компания информацию отрицала.
Автомобиль Cao Cao Mobility

#новость #geely

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Юрий Другач

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Вот умеют же деньги привлекать

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Эдуард Лиринг

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А ещё они в Екатеринбург собираются заходить

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