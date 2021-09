{"items":[{"comment_id":3254893,"subsite_id":199116,"user_id":541393,"type":"comment_add","id":3254893,"hash":"16d73067fc0a1f7ec7ae059d47730381","date":1631118708,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/291099-fleep-otlozhennyy-posting-v-telegram?comment=3254893","text":"\u0427\u0435\u043b, \u0442\u044b \u043c\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u044d\u0442\u0438\u043c \u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u0443\u0436\u0435 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u0441\u043f\u0430\u043c\u0438\u0448\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442. \u0422\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e. \u0421 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439. \u041a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e.



\u042f \u0446\u0435\u043d\u044e \u0442\u0432\u043e\u044e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443, \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442, \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e.



\u041d\u043e, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430 \u2014 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0431\u044b\u0432\u0430\u0439 \u0441\u043f\u0430\u043c\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0445 \u2014 \u0442\u0430\u043c \u044d\u0442\u043e \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c \u043e\u0445\u0432\u0430\u0442 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0439.



\u0410\u041f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":541393,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/541393-dima-zaycev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b759148e-b556-2360-6b2c-d9f3310c947a\/","name":"\u0414\u0438\u043c\u0430 \u0417\u0430\u0439\u0446\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":291099,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/291099-fleep-otlozhennyy-posting-v-telegram","title":"Fleep \u2014 \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0432 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254895,"subsite_id":199119,"user_id":497023,"type":"comment_add","id":3254895,"hash":"e26ff4a5d8a8ec24e272079ff4d499b7","date":1631118714,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/291450-vtb-vernulsya-v-chislo-akcionerov-pervogo-kanala-emu-prinadlezhit-32-89?comment=3254895","text":"\u00a0\"\"\u0412\u0435\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b 10 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0438\u0437 \u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u043e\u043d\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u043b \u0433\u043e\u0434 \u0441 \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c\u044e \u0432 6,3 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439.\"

\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":497023,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/497023-dmitriy-o","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ceabdd31-c2fb-4928-9d19-605cabb0772c\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041e","isVerified":false},"content":{"id":291450,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/291450-vtb-vernulsya-v-chislo-akcionerov-pervogo-kanala-emu-prinadlezhit-32-89","title":"\u0412\u0422\u0411 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0430\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u041f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430\u00bb \u2014 \u0435\u043c\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0438\u0442 32,89%"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254896,"subsite_id":199116,"user_id":541393,"type":"comment_add","id":3254896,"hash":"9ff25a4dde45b545a2c19371d3cb6d61","date":1631118736,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/291099-fleep-otlozhennyy-posting-v-telegram?comment=3254896","text":"\u0410\u041f)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":541393,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/541393-dima-zaycev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b759148e-b556-2360-6b2c-d9f3310c947a\/","name":"\u0414\u0438\u043c\u0430 \u0417\u0430\u0439\u0446\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":291099,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/291099-fleep-otlozhennyy-posting-v-telegram","title":"Fleep \u2014 \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0432 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254897,"subsite_id":199124,"user_id":647014,"type":"comment_add","id":3254897,"hash":"145d6d24b178caf9a7cb26d7f2ccfb6e","date":1631118738,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291139-alfa-bank-otkazyvaetsya-otklyuchit-vozmozhnost-distancionnogo-polucheniya-kreditov-i-platezhey-s-kreditnyh-schetov?comment=3254897","text":"\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u0445 \u0432 \u041b\u041a \u041d\u041f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432 (\u043e\u043d\u0438 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u0432), \u0430 \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0443\u044e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e (\u0430 \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0438 \u0432\u043e\u0432\u0441\u0435 \u0441\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f \u0433\u043e\u0434 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0441\u043b\u0430\u0442\u044c), \u0442\u043e \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b \u043e\u043d\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b \u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":647014,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/647014-igor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0f69f1c0-dbf8-5ba0-84ee-d54daf3af250\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","isVerified":false},"content":{"id":291139,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291139-alfa-bank-otkazyvaetsya-otklyuchit-vozmozhnost-distancionnogo-polucheniya-kreditov-i-platezhey-s-kreditnyh-schetov","title":"\u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0435\u0439 \u0441 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254898,"subsite_id":199119,"user_id":648962,"type":"comment_add","id":3254898,"hash":"97739d45e9fa54c55e2aae4987551726","date":1631118745,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290866-reyting-brokerov-2021-luchshie-rossiyskie-brokery-polnaya-analitika-so-skoringom?comment=3254898","text":"\u041e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u0435\u043d, \u043e\u043d \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u043b \u0437\u0432\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440 \u0432\u044b \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u043c\" \u0438 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0431\u044b \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u043b \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 - \u043d\u0438 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0437 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430.

\u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u044e \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0440\u043e\u043a\u0430 \u0418\u0418\u0421 \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0432 \u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438, \u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440 \u0441 \u0431\u0435\u0437\u0434\u0430\u0440\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438. \u041f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0441 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438. \u041f\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u043f\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0443 \u0432\u044b \u0438\u043c \u044f\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438, \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0443 \u043d\u0435 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0412\u043e\u0442 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d, \u0445\u043e\u0442\u044c \u043e\u0431\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c



\u0423\u0448\u0435\u043b \u043d\u0430 IB \u0438 \u0436\u0430\u043b\u0435\u044e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435.","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/82ef1b97-5fd5-5b51-b140-17f9878fc702\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":648962,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/648962-aleksand-est","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f6dc86f5-3b6c-6cef-5b37-15109bc705ec\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434 \u0415\u0441\u0442\u044c","isVerified":false},"content":{"id":290866,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290866-reyting-brokerov-2021-luchshie-rossiyskie-brokery-polnaya-analitika-so-skoringom","title":"\u0420\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u043e\u0432 2021: \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u044b. \u041f\u043e\u043b\u043d\u0430\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0441\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254899,"subsite_id":199120,"user_id":654736,"type":"comment_add","id":3254899,"hash":"736f786b23f3fc08abe823c0b1104f10","date":1631118746,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3254899","text":"\u0412\u044b \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0443\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u044f\u0435\u0442\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u0442\u0440\u043e\u043f\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0435? )","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":654736,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/654736-mr-z","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4002af54-a7b0-5f72-a743-23eb7337d894\/","name":"Mr. Z","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254900,"subsite_id":199121,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3254900,"hash":"269432d32f08952aa2eb23242b6240cf","date":1631118765,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/290550-nedelnye-otpuska-chtoby-ne-uvolnyatsya-ne-pomogayut-a-tolko-usilivayut-stress-sotrudnikov?comment=3254900","text":"\u0414\u043e\u044f\u0440\u043a\u0430 \u043a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438 \u043d\u043e\u0440\u043c \u0444\u0435\u043c\u0435\u043d\u0435\u0442\u0438\u0432 :)\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-too-many-irons-in-the-fire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97ffdfe2-3419-5f9c-978c-b3c646a869dd\/","name":"Too many irons in the fire","isVerified":false},"content":{"id":290550,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/290550-nedelnye-otpuska-chtoby-ne-uvolnyatsya-ne-pomogayut-a-tolko-usilivayut-stress-sotrudnikov","title":"\u041d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0442\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430 \u00ab\u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u0443\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f\u00bb \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u044e\u0442, \u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0441\u0441 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254901,"subsite_id":199120,"user_id":794196,"type":"comment_add","id":3254901,"hash":"4130dfcdbf1eb2a288b8b1dedb88911b","date":1631118775,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3254901","text":"\u0410 \u0447\u0442\u043e, \u0441\u043e\u0431\u0430\u0447\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0443\u043d\u044e\u0445\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u044d\u0442\u0438 \u0432\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":794196,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/794196-valeriy-krokus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f438cf06-03d8-5b97-b728-633eeaf22b0d\/","name":"\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u041a\u0440\u043e\u043a\u0443\u0441","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254902,"subsite_id":199119,"user_id":13279,"type":"comment_add","id":3254902,"hash":"e95c31d56e23cc2fefbc65aa062012d0","date":1631118796,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290866-reyting-brokerov-2021-luchshie-rossiyskie-brokery-polnaya-analitika-so-skoringom?comment=3254902","text":"\u0421\u043a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u043f\u043e \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u0430\u043c.

\u0415\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0435.","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/19949a80-5804-5308-9547-507786dd57d3\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":13279,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/13279-dimitri-semenov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d68dc0e-f434-beed-1877-48e9dcf867da\/","name":"Dimitri Semenov","isVerified":false},"content":{"id":290866,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290866-reyting-brokerov-2021-luchshie-rossiyskie-brokery-polnaya-analitika-so-skoringom","title":"\u0420\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u043e\u0432 2021: \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u044b. \u041f\u043e\u043b\u043d\u0430\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0441\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254903,"subsite_id":199116,"user_id":60968,"type":"comment_add","id":3254903,"hash":"2e37ef4dc9ca319b59686aed5b8fc235","date":1631118801,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/291099-fleep-otlozhennyy-posting-v-telegram?comment=3254903","text":"\u0421\u043b\u0435\u0436\u0443 \u0437\u0430 Fleep \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e. \u041f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043d\u0430\u0441\u044b\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0441 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434, \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442.



\u0425\u043c, \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u043b\u0435\u0440 \u0431\u043e\u0442\u0430, \u0447\u0442\u043e \u043b\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":60968,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/60968-borodutch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b64cf67b-672c-565c-a061-4100e4a841f0\/","name":"borodutch","isVerified":false},"content":{"id":291099,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/291099-fleep-otlozhennyy-posting-v-telegram","title":"Fleep \u2014 \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0432 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254904,"subsite_id":199120,"user_id":654736,"type":"comment_add","id":3254904,"hash":"7cf449e122ab6f704c546c42dbcfe544","date":1631118801,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3254904","text":"\u0418 \u043a\u0430\u043a \u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435?

\u041a\u043e\u043b\u0435\u0441\u0430 \u0438 \u043b\u0438\u0441\u0442 \u041b\u0421\u0414 - \u044d\u0442\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":654736,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/654736-mr-z","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4002af54-a7b0-5f72-a743-23eb7337d894\/","name":"Mr. Z","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254905,"subsite_id":199119,"user_id":497023,"type":"comment_add","id":3254905,"hash":"2527ba1911b75c0e6e4fd79e582344b1","date":1631118833,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/291450-vtb-vernulsya-v-chislo-akcionerov-pervogo-kanala-emu-prinadlezhit-32-89?comment=3254905","text":"\"\u0412\u0435\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b....

\u0423 \u0432\u0430\u0441 \u043e\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043a\u0430. \u041d\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c, \u0430 \u0432\u0435\u0448\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c (\u043b\u0430\u043f\u0448\u0438 \u043d\u0430 \u0443\u0448\u0438)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":497023,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/497023-dmitriy-o","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ceabdd31-c2fb-4928-9d19-605cabb0772c\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041e","isVerified":false},"content":{"id":291450,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/291450-vtb-vernulsya-v-chislo-akcionerov-pervogo-kanala-emu-prinadlezhit-32-89","title":"\u0412\u0422\u0411 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0430\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u00ab\u041f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430\u00bb \u2014 \u0435\u043c\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0438\u0442 32,89%"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254907,"subsite_id":199116,"user_id":133200,"type":"comment_add","id":3254907,"hash":"f4d38c7eb83cf7c50fd4f45a4c8c87cc","date":1631118851,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/291099-fleep-otlozhennyy-posting-v-telegram?comment=3254907","text":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e, \u0434\u0435\u043b\u043e \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u043f\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442. \u042d\u0442\u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0431\u0435\u0437 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0446\u0435\u043b\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e. \u041a \u0442\u043e\u043c\u0443 \u0436\u0435 \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440 \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0431, \u0430 \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0431\u043e\u0442\u044b. \u041d\u0430\u0448\u0438 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u044b \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0435\u043a\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":133200,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/133200-evgeniy-usov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5bf5783b-63f9-7211-de54-185b3008e76f\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0423\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":291099,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/291099-fleep-otlozhennyy-posting-v-telegram","title":"Fleep \u2014 \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0432 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254908,"subsite_id":199120,"user_id":654736,"type":"comment_add","id":3254908,"hash":"f3e564b85c6244afa06e44611493ef37","date":1631118855,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3254908","text":"\u0414\u0430 \u0442\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439.

\u0422\u0430\u043a \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u043a, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0437\u0430\u0431\u044b\u043b \u0432\u044b\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":654736,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/654736-mr-z","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4002af54-a7b0-5f72-a743-23eb7337d894\/","name":"Mr. Z","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254909,"subsite_id":199124,"user_id":876657,"type":"comment_add","id":3254909,"hash":"8f4a286bbbae2932836f2874b66c6f64","date":1631118861,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291311-kto-to-poluchil-dostup-k-moim-lichnym-dannym-v-prilozhenii-tinkoff-a-podderzhka-nichego-ne-govorit?comment=3254909","text":"\u0414\u044b\u0440\u0430 \u043d\u0435 \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435, \u0430 \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0442\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0443 \u0437\u043b\u043e.","media":[{"type":"link","value":"vc.ru"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":876657,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/876657-roman-a","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2319b740-b96c-449b-a98a-1676cda2e507\/","name":"\u0420\u043e\u043c\u0430\u043d \u0410.","isVerified":false},"content":{"id":291311,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291311-kto-to-poluchil-dostup-k-moim-lichnym-dannym-v-prilozhenii-tinkoff-a-podderzhka-nichego-ne-govorit","title":"\u041a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u043c\u043e\u0438\u043c \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb, \u0430 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254910,"subsite_id":199120,"user_id":205161,"type":"comment_add","id":3254910,"hash":"5a2cf49fd3a5145fe5f4b4e3cf7ea002","date":1631118878,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3254910","text":"\u0422\u0430\u043a\u0430\u044f \u043d\u0435\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043d\u0430\u044f \u043c\u0435\u043b\u043e\u0447\u044c \u043c\u043e\u0433\u043b\u0430 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0431\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u0430 \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0438\u043b\u0438 \u043e\u043d\u0430 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0430 \u0437\u0430\u0432\u0430\u043b\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043a\u0430\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0442\u043e\u043b\u0441\u0442\u043e\u0432\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043e\u043d \u0443 \u043a\u043e\u0433\u043e-\u0442\u043e \u0432\u0437\u044f\u043b \u0432\u043f\u043e\u043f\u044b\u0445\u0430\u0445, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440. \u0422\u0443\u043f\u043e \u043c\u043e\u0433 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":205161,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/205161-aleksis-vtoroy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e4115af-c73f-64f1-11a2-14f29a517046\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0441 \u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254911,"subsite_id":199120,"user_id":794196,"type":"comment_add","id":3254911,"hash":"7b2bbdaa527104d6c4489294eaaecbfb","date":1631118919,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/291395-v-kazani-po-delu-finiko-zaderzhali-eshche-dvuh-liderov-finansovoy-piramidy?comment=3254911","text":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443-\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e \u0437\u0430 \u0417\u044b\u0433\u043c\u0443\u043d\u0442\u0430. \u0413\u0434\u0435-\u0442\u043e \u043e\u043d \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c, \u0431\u0435\u0434\u043d\u044f\u0436\u043a\u0430...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":794196,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/794196-valeriy-krokus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f438cf06-03d8-5b97-b728-633eeaf22b0d\/","name":"\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u041a\u0440\u043e\u043a\u0443\u0441","isVerified":false},"content":{"id":291395,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/291395-v-kazani-po-delu-finiko-zaderzhali-eshche-dvuh-liderov-finansovoy-piramidy","title":"\u0412 \u041a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438 \u043f\u043e \u0434\u0435\u043b\u0443 Finiko \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0435\u0449\u0451 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0438\u0440\u0430\u043c\u0438\u0434\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254912,"subsite_id":645869,"user_id":608945,"type":"comment_add","id":3254912,"hash":"a57980a3a57a2b246b5f088c9761d976","date":1631118922,"url":"https:\/\/vc.ru\/opinions\/290824-passazhiry-vedut-sebya-v-taksi-tak-budto-edut-v-bespilotnike?comment=3254912","text":"\u0423 \u0442\u0435\u0431\u044f \u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0443\u0440\u0430\u043a\u0430)\u00a0



\"\u041d\u0443 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u0432 \u041f\u044f\u0442\u0435\u0440\u043e\u0447\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0439\u0434\u0435\u0448\u044c\"

\u041c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u044d\u0442\u0443 \u0442\u0432\u043e\u044e \u043c\u044b\u0441\u043b\u044c, \u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0435\u0448\u044c \u043a\u0442\u043e \u0431\u044b \u043f\u043e\u0448\u0435\u043b \u0432\u00a0\u041f\u044f\u0442\u0435\u0440\u043e\u0447\u043a\u0443 \u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c?)) - \u0442\u044b) \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432\u044b\u0440\u0430\u0437\u0438\u043b \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0430\u0441\u0435\u043d\u0438\u044f)) \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e, \u0442\u0438\u043f\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u044b \u0431\u044b \u043f\u043e\u0448\u0435\u043b \u0432 \u041f\u044f\u0442\u0435\u0440\u043e\u0447\u043a\u0443, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0442\u043e \u0432\u0434\u0440\u0443\u0433 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0448\u043b\u0438 \u0431\u044b?) \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u0441\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u044b \u0431\u0435\u0434\u043d\u044b\u043c\u0438, \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430?) \u0422\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u043f\u043b\u0430\u043d\u043a\u0443 \u0434\u043e \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f))

\u0423\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443.\u00a0\u0412\u0441\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0441\u0435\u0431\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0441 \u0437\u0430\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0441 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u0435 - \u043e\u043d \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0435\u0442 \u0432 \u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u0433\u043e (\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0430\u0434\u0435\u043a\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e). \u0410 \u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0438\u0437 \u043f\u044f\u0442\u0435\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438 - \u043e\u043d\u0438 \u0436\u0435 \u043f\u043e \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 \u043f\u043b\u044e\u0441 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441 \u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0438\u0437 \u043f\u044f\u0442\u0435\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438)) \u0438\u043c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435)\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":608945,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/608945-revizor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a2e2eac8-a93d-9254-7bc3-1c33f3ca07ac\/","name":"\u0420\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":290824,"url":"https:\/\/vc.ru\/opinions\/290824-passazhiry-vedut-sebya-v-taksi-tak-budto-edut-v-bespilotnike","title":"\u00ab\u041f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u044b \u0432\u0435\u0434\u0443\u0442 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0432 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 \u0442\u0430\u043a, \u0431\u0443\u0434\u0442\u043e \u0435\u0434\u0443\u0442 \u0432 \u0431\u0435\u0441\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254913,"subsite_id":199124,"user_id":304162,"type":"comment_add","id":3254913,"hash":"224bf954faa36cb38174e7e71cc13aed","date":1631118929,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291139-alfa-bank-otkazyvaetsya-otklyuchit-vozmozhnost-distancionnogo-polucheniya-kreditov-i-platezhey-s-kreditnyh-schetov?comment=3254913","text":"\u0410 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0442\u043e\u043b\u043a \u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e. \u0410\u043b\u044c\u0444\u0430 \u0411\u0430\u043d\u043a \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432\u044b \u0432 \u0442\u043e\u043f\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":304162,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/304162-norrin-radd","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d8400d62-1b17-8ec4-752c-c99ab8fea4d3\/","name":"\u041d\u043e\u0440\u0440\u0438\u043d \u0420\u0430\u0434\u0434","isVerified":false},"content":{"id":291139,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291139-alfa-bank-otkazyvaetsya-otklyuchit-vozmozhnost-distancionnogo-polucheniya-kreditov-i-platezhey-s-kreditnyh-schetov","title":"\u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0435\u0439 \u0441 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3254914,"subsite_id":199120,"user_id":122429,"type":"comment_add","id":3254914,"hash":"b6f5d1c67fcf22d3c449a69f63a6a565","date":1631118961,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3254914","text":"\u0422\u043e \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0440\u043e\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u0432\u043b\u0438\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":122429,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/122429-sergey-isakov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3d40f74f-fea9-d177-7dae-431e43592372\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0418\u0441\u0430\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false}]}