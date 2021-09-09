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Транспорт
Nazigul Jusupova

Российский разработчик «сверхбыстрых» зарядных станций L-Charge привлёк первые инвестиции в $1,5 млн Статьи редакции

Он создал мобильную станцию для быстрой зарядки электромобилей и уже тестирует её в Москве.

  • Средства вложили бывшие совладельцы ГК «Долина овощей» Игорь Соколов и его сын Максим Соколов, пишут «Ведомости».
  • По словам основателя стартапа Дмитрия Лашина, суммарная доля Соколовых в стартапе не превышает 5%. L-Charge основана в 2020 году. Летом 2021 года она представила мини-электростанцию на сжиженном природном газе для сверхбыстрой зарядки.
  • Станция вырабатывает ток для зарядки батареи. При зарядке электромобиля ток направляется и от генератора, и от батареи, что позволяет зарядить электрокар на 100 км пути примерно за 8 минут. Цена электричества — 15 рублей за 1 кВт⋅ч при себестоимости выработки около 8 рублей, сеанс зарядки ограничен 20 минутами.
  • В августе в Москве заработала в тестовом режиме первая мобильная станция, стационарный комплекс планируют выпустить в октябре. Вызвать заправку можно через бот в мессенджере, в августе «зарядкой» воспользовались около 40 электромобилей. Сейчас компания разрабатывает мобильное приложение.
  • Сейчас компания хочет запуститься в Европе и планирует в 2022 году создать пять мобильных заправок и столько же – стационарных, а в течение 10 лет — до 20 000 зарядных станций.
Мобильная станция L-Charge L-Charge

#новости #lcharge

1089 просмотров
13 13 комментариев
11
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Sergey L.

2

Зарядка электро мобиля с помощью газа-по русски так)) газпром укрепляет свои позиции в европе 😂😂

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new_comment

Sergey
3

Только вот европейский план декарбонизации предполагает сокращение потребления природного газа. 

Ответить

Андрей Браиловский

new_comment
1

Только вот декарбонизация пойдет во многом за счёт водорода. А он, по большей части, делается как раз из СПГ)

Ответить

new_comment

Андрей
2

Это "серый" водород, который в ЕС обложат дополнительным налогом.

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Антон Штадлер

Андрей
0

Так-то можно и из угля добыть. Ждём электро-зарядок на угле от Распадской и Мечела

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Termit Development

Sergey
3

Не важно какой вид транспорта.
Всегда была актуальна скорость доставки энергии до конечного потребителя! Будь то дрова, уголь, бензин, либо электричество сегодня, водород в скором будущем, либо тёмная материя в гипотетическом...
Клиенту нужна энергия, точка. Он готов за неё платить и это бизнес, а эко-шмеко разные толки в комментариях не всегда бьются с действительностью рынка.
Компания молодцы что пусть и так архаично, но всё же физически решили вопрос доставки электронов потребителю!

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Sergey L.

Termit
1

Совершенно согласен)

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Артур Гаврончук

2

Радует, что думают люди о природе.

300 кг свинца + 200 литров электролита

А заряжать с помощью электростанции с расходом масла и топливом в виде газа, которая стоит на улице и тарахтит как трактор.

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Михаил Швец

Артур
0

Главное переработка, а не из чего состоит.

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Игорь Миронов

0

Круто. За этим видом "топлива" будущее. Сверхбыстрая зарядка для автомобиля это мэйнстрим. Сам бы пересел на электромобиль, но пока не позволяет инфраструктура, к сожалению.

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Sergey L.

Игорь
0

👌🏼точно

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Sergey Kulikov

Игорь
0

И не будет ещё очень долго. Нет, ну а на чем ещё будут зарабатывать такие гиганты вроде Лукойл и Роснефти и Газпрома. Вся страна на их топливе сидит

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Михаил Швец

0

Хороший раунд! Красавцы!

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