Российский разработчик «сверхбыстрых» зарядных станций L-Charge привлёк первые инвестиции в $1,5 млн Статьи редакции
Он создал мобильную станцию для быстрой зарядки электромобилей и уже тестирует её в Москве.
- Средства вложили бывшие совладельцы ГК «Долина овощей» Игорь Соколов и его сын Максим Соколов, пишут «Ведомости».
- По словам основателя стартапа Дмитрия Лашина, суммарная доля Соколовых в стартапе не превышает 5%. L-Charge основана в 2020 году. Летом 2021 года она представила мини-электростанцию на сжиженном природном газе для сверхбыстрой зарядки.
- Станция вырабатывает ток для зарядки батареи. При зарядке электромобиля ток направляется и от генератора, и от батареи, что позволяет зарядить электрокар на 100 км пути примерно за 8 минут. Цена электричества — 15 рублей за 1 кВт⋅ч при себестоимости выработки около 8 рублей, сеанс зарядки ограничен 20 минутами.
- В августе в Москве заработала в тестовом режиме первая мобильная станция, стационарный комплекс планируют выпустить в октябре. Вызвать заправку можно через бот в мессенджере, в августе «зарядкой» воспользовались около 40 электромобилей. Сейчас компания разрабатывает мобильное приложение.
- Сейчас компания хочет запуститься в Европе и планирует в 2022 году создать пять мобильных заправок и столько же – стационарных, а в течение 10 лет — до 20 000 зарядных станций.
Зарядка электро мобиля с помощью газа-по русски так)) газпром укрепляет свои позиции в европе 😂😂
Только вот европейский план декарбонизации предполагает сокращение потребления природного газа.
Только вот декарбонизация пойдет во многом за счёт водорода. А он, по большей части, делается как раз из СПГ)
Так-то можно и из угля добыть. Ждём электро-зарядок на угле от Распадской и Мечела
Не важно какой вид транспорта.
Всегда была актуальна скорость доставки энергии до конечного потребителя! Будь то дрова, уголь, бензин, либо электричество сегодня, водород в скором будущем, либо тёмная материя в гипотетическом...
Клиенту нужна энергия, точка. Он готов за неё платить и это бизнес, а эко-шмеко разные толки в комментариях не всегда бьются с действительностью рынка.
Компания молодцы что пусть и так архаично, но всё же физически решили вопрос доставки электронов потребителю!
Радует, что думают люди о природе.
300 кг свинца + 200 литров электролита
А заряжать с помощью электростанции с расходом масла и топливом в виде газа, которая стоит на улице и тарахтит как трактор.
Круто. За этим видом "топлива" будущее. Сверхбыстрая зарядка для автомобиля это мэйнстрим. Сам бы пересел на электромобиль, но пока не позволяет инфраструктура, к сожалению.
И не будет ещё очень долго. Нет, ну а на чем ещё будут зарабатывать такие гиганты вроде Лукойл и Роснефти и Газпрома. Вся страна на их топливе сидит
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