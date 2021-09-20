На старте стоит 150 тысяч рублей в месяц.

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В парке The Mashina появилась Tesla Model 3 (Standart, Long Range, Dual Motor), рассказал vc.ru сооснователь стартапа Григорий Дудаш. По его словам, комплектацию выбрали из-за большого запаса хода и мощности, чтобы у пользователей была возможность «спокойно выезжать за город».

В пилотном режиме сервис планирует отдать по подписке 20-30 электромобилей в Москве, где большой спрос. В столице для них есть бесплатная парковка и пользование зарядными станциями по проекту «Энергия Москвы». В 2020 году в городе началось размещение 200 новых станций, к 2023-му власти рассчитывают увеличить их количество до 600.

На старте подписка обойдётся в 150 тысяч рублей в месяц.

В неё входит стандартный набор услуг сервиса: техобслуживание, мойка, транспортный налог, эвакуация при аварии, шиномонтаж, хранение резины, водитель-консьерж, помощь на дороге, а также каско без франшизы.

Подписку можно оформить на срок от полугода.



Оформить Tesla смогут любые пользователи, прошедшие стандартную проверку сервиса. Дополнительных ограничений нет.



В планах компании — до конца 2021 года запустить подписку на Tesla в Краснодаре и Сочи. The Mashina видит большой интерес от пользователей из южных городов, объяснил Дудаш. Однако запуск будет зависеть в том числе от поставок новых автомобилей в Россию. Что касается инфрастуктуры, сервис обсуждает установку зарядных станций на юге, но потенциального партнёра не называет.

Подписка получится дешевле аренды Tesla, говорят в The Mashina. Сейчас пользователи в Москве могут арендовать электромобиль, например, в Moscow Tesla Club, где месяц аренды Tesla Model S P85D обойдётся в 450 тысяч рублей.

Покупать автомобиль в собственность — дорого и часто сложно из-за отсутствия официального дилера в России. Например, трудно проверить, попадала ли машина в ДТП за границей перед тем, как её отправили в страну, отмечают в сервисе.

Также у пользователей часто возникают опасения, что им не хватит зарядок, пробега, они не уверены в модели. «Подписка — идеальный способ передвигаться на подобном автомобиле без дополнительных обязательств», — говорит Дудаш.