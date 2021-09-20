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Транспорт
Таня Боброва

Сервис подписки на автомобили The Mashina добавил Tesla в свой парк в Москве Статьи редакции

На старте стоит 150 тысяч рублей в месяц.

14 14 комментариев
1611 просмотров

В парке The Mashina появилась Tesla Model 3 (Standart, Long Range, Dual Motor), рассказал vc.ru сооснователь стартапа Григорий Дудаш. По его словам, комплектацию выбрали из-за большого запаса хода и мощности, чтобы у пользователей была возможность «спокойно выезжать за город».

В пилотном режиме сервис планирует отдать по подписке 20-30 электромобилей в Москве, где большой спрос. В столице для них есть бесплатная парковка и пользование зарядными станциями по проекту «Энергия Москвы». В 2020 году в городе началось размещение 200 новых станций, к 2023-му власти рассчитывают увеличить их количество до 600.

  • На старте подписка обойдётся в 150 тысяч рублей в месяц.
  • В неё входит стандартный набор услуг сервиса: техобслуживание, мойка, транспортный налог, эвакуация при аварии, шиномонтаж, хранение резины, водитель-консьерж, помощь на дороге, а также каско без франшизы.
  • Подписку можно оформить на срок от полугода.
  • Оформить Tesla смогут любые пользователи, прошедшие стандартную проверку сервиса. Дополнительных ограничений нет.

В планах компании — до конца 2021 года запустить подписку на Tesla в Краснодаре и Сочи. The Mashina видит большой интерес от пользователей из южных городов, объяснил Дудаш. Однако запуск будет зависеть в том числе от поставок новых автомобилей в Россию. Что касается инфрастуктуры, сервис обсуждает установку зарядных станций на юге, но потенциального партнёра не называет.

Подписка получится дешевле аренды Tesla, говорят в The Mashina. Сейчас пользователи в Москве могут арендовать электромобиль, например, в Moscow Tesla Club, где месяц аренды Tesla Model S P85D обойдётся в 450 тысяч рублей.

Покупать автомобиль в собственность — дорого и часто сложно из-за отсутствия официального дилера в России. Например, трудно проверить, попадала ли машина в ДТП за границей перед тем, как её отправили в страну, отмечают в сервисе.

Также у пользователей часто возникают опасения, что им не хватит зарядок, пробега, они не уверены в модели. «Подписка — идеальный способ передвигаться на подобном автомобиле без дополнительных обязательств», — говорит Дудаш.

  • The Mashina в 2020 году запустили сооснователь автоматизированной системы подбора персонала Skillaz Григорий Дудаш и сооснователь первого в России сервиса по подписке на автомобили Willz Евгений Кладовой. Всего компания привлекла $1 млн от ФРИИ, фонда АФК «Система» и Digital Disrupt.
  • Сейчас сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге, а также тестируется в Сочи, Екатеринбурге и Казани. По оценке стартапа, сервисом пользуются несколько сотен водителей.

#новость #themashina

14 14 комментариев
4
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14 комментариев
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Бизнес советы

За 150 к в месяц выгоднее будет ездить на такси

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7
Александр Якунин

Это бесплатный совет?

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4
Олег Павлов

Это триал :)

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3
Бизнес советы

Да, пока бесплатный ) ред.

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1
Редкий блик

За 150К в месяц можно нанять личного водителя на тачке бизнес-класса.

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0
Формальный алмаз

Кошелек разряжается быстрее аккумулятора)

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4
Александр Ненадо

Тесла 3 стоит миллиона 4. 150 000* 12 = 1 800 000 в год. Слишком дорого за подобную машину. Вот за нафаршированную Model S Plaid другой разговор.

По его словам, комплектацию выбрали из-за большого запаса хода и мощности, чтобы у пользователей была возможность «спокойно выезжать за город»

Не верю, выбрали потому что они гораздо дешевле model s и x, вот только ценник выставили как за  нафаршированную model s.
За ценник в 150к в месяц проще в кредит эту теслу взять.
UPD 450к за слабую model s. Интересно откуда они такие ценники берут. Очевидно что платеж за аренду должен быть меньше чем платеж по кредиту на разумный срок. Иначе какой смысл брать в аренду на долгий срок, когда точно также можно взять ее в кредит на 3 года, и после выплаты получить еще машину в собственность. ред.

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4
Ilya Grigorev

Ну так считать не совсем корректно, все таки там еще набор услуг и каска включены, и процент за кредит не учтен.

Но тем не менее 150к/мес выглядит очень дорого

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0
Vyacheslav Teplyakov

Очевидно что платеж за аренду должен быть меньше чем платеж по кредиту на разумный срок.

Да вот чето нифига не очевидно.
Выплатив кредит, вы остаётесь с ликвидной собственностью, имеющей ценность на вторичном рынке. Даже если это будет 50% от стоимости новой машины, это большая сумма которую можно превратить в кэш.
По завершению аренды, вы остаётесь тупо без денег...

По итогу ситуация в стиле классического срача в отношении квартир, купить или снимать. Пока молодой и море по колено, думаешь, что снимать это разумно и принимаешь все аргументы за. А с возрастом понимаешь, что был долбанафтом и давно бы уже купил и соскочил с регулярных расходов, которые в любой момент не факт, что сможешь себе позволить в дальнейшем. Зато исправно оплачивал чей-то регулярный отдых на мальдивах, вместо своего.

Ситуация справедлива в случае редкой вилки, когда денег вроде бы столько что можно и не считать, но купить даже в кредит ты сейчас это не можешь, а поиграться хочется.

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0
Клемент Бурдин

Прикольно

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0
Владимир FRUITSY

В самом плюсе тут будет тот, кто продаст этому сервису 20-30 машин Tesla. 

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0
Редкий блик

Скажите мне еще кто-нибудь, что автомобиль по подписке - это не игрушка для богатых. Ага, да.

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0
Илья М

Кмк, всякий шэринг - как раз для бедных, которые не могут себе позволить взять что-то в собственность.

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0
Sergei Timofeyev

Но с удовольствием починят ;)

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0
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