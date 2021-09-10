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Транспорт
Лиана Липанова

Каршеринг «Ситидрайв» отчитался об увеличении парка автомобилей в Москве в два раза — до 2710 машин Статьи редакции

По оценке компании, сервис занимает 5% рынка в Москве, а до конца года планирует увеличить долю до 10-12%.

  • «Ситидрайв» увеличил парк в сегментах «Эконом» и «Комфорт» на более чем 500 автомобилей Renault Arkana и Kia Rio, более 150 Nissan Qashqai и более 100 Kia Sportage, рассказали vc.ru в компании.
  • Сервис также добавил более 100 машин бизнес-класса Audi А3, А4 и Q3.
  • Также компания планирует до конца года увеличить парк в Санкт-Петербурге на 200 машин и расширить парк в Сочи. Сколько новых машин «Ситидрайва» появится в Сочи, в компании не раскрывают.
  • В апреле 2021 года YouDrive стал частью единого транспортного приложения «Ситимобила» и сменил название на «Ситидрайв». В единую платформу городской мобильности также вошёл сервис аренды электросамокатов Urent, который такси-сервис добавил в августе 2020 года.

#новость #ситидрайв

300 просмотров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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Dmitry Lastovichek

4

Отличная новость, лучший каршеринг

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Балкон.Ру

Dmitry
0

@Яндекс лучше.

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Григорий Копиев

Балкон.Ру
3

Цены неадекватные абсолютно

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Андрей Соловьёв

Балкон.Ру
0

Яндекс в тех поддержке скатились ниже ситидрайв.

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Andrey Novikov

0

Крупные города хорошо. Но доля так и будет 5%, если МО и ЛО не охватят.

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