Каршеринг «Ситидрайв» отчитался об увеличении парка автомобилей в Москве в два раза — до 2710 машин Статьи редакции
По оценке компании, сервис занимает 5% рынка в Москве, а до конца года планирует увеличить долю до 10-12%.
- «Ситидрайв» увеличил парк в сегментах «Эконом» и «Комфорт» на более чем 500 автомобилей Renault Arkana и Kia Rio, более 150 Nissan Qashqai и более 100 Kia Sportage, рассказали vc.ru в компании.
- Сервис также добавил более 100 машин бизнес-класса Audi А3, А4 и Q3.
- Также компания планирует до конца года увеличить парк в Санкт-Петербурге на 200 машин и расширить парк в Сочи. Сколько новых машин «Ситидрайва» появится в Сочи, в компании не раскрывают.
- В апреле 2021 года YouDrive стал частью единого транспортного приложения «Ситимобила» и сменил название на «Ситидрайв». В единую платформу городской мобильности также вошёл сервис аренды электросамокатов Urent, который такси-сервис добавил в августе 2020 года.
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