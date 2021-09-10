Верховный суд признал законной передачу заказов в сервисе такси Gett водителям без лицензий Статьи редакции
Сервис не обязан проверять наличие разрешений у таксистов, следует из решения суда.
Верховный суд отказался рассматривать жалобы Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) на решение нижестоящих инстанций и признал, что по закону сервис не обязан проверять лицензии партнёров сообщает «Ъ».
- МАДИ с мая 2020 года пыталась запретить Gett, «Ситимобилу» и «Яндекс.Такси» передавать заказы водителям без разрешений в Москве и Подмосковье.
«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» заключили мировое соглашение с МАДИ и обязались не передавать заказы водителям без лицензий. Gett не стал присоединяться к решению, а арбитражный суд отказал МАДИ в иске.
- В Gett прокомментировали «Ъ», что борются с нелегалами другими способами — проверяют водителей по доступным реестрам и работают с контролирующими органами.
В Москве на Gett приходится менее 2% заказов, пишет издание со ссылкой на данные дептранса. На первом месте — «Яндекс.Такси» с долей 84-86%, на втором — «Ситимобил» с 12-14%.
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