Honda впервые в своей истории завершила финансовый год с убытком — он составил $2,7 млрд

Причиной стали расходы на реструктуризацию, связанную с пересмотром планов по производству электромобилей из-за снижения спроса на них. Глава Honda Тошихиро Мибе. Фото AP С момента выхода на Токийскую фондовую биржу в 1957 году Honda ни разу не фиксировала годовой убыток, пишет NYT. А 2024 финансовый год компания завершила с чистой прибыль в $5,3 млрдПо итогам 2025-го финансового года, который закончился 31 марта 2026-го, Honda отчиталась о чистом убытке в размере $2,7 млрд. На результате сказались списания и расходы на реструктуризацию в размере $9 млрд, связанные с пересмотром планов по выпуску электромобилей.Пять лет назад Honda собиралась конкурировать с Tesla и BYD, отмечает издание. К 2040 году компания планировала полностью заменить свой модельный ряд на электромобили и автомобили на водородном топливе. Она инвестировала «миллиарды долларов» в собственные разработки и совместные проекты с General Motors и Sony.Однако вложения не оправдались: рост рынка замедлился, поскольку массового перехода на электромобили так и не произошло. В США, на крупнейшем для Honda рынке, продажи электромобилей в 2025 году сократились на 4%, в том числе из-за прекращения правительственных субсидий.В марте 2026 года глава Honda объявила об отмене выпуска трёх моделей электромобилей, предназначенных для североамериканского рынка, а разработку совместных проектов с General Motors и Sony приостановили. В 2027 финансовом году компания прогнозирует операционную прибыль в $3,2 млрд. Кроме того, в ходе реструктуризации Honda перенаправит ресурсы на производство автомобилей со смешанными силовыми установками и к 2030 году собирается выпустить 15 новых гибридных моделей, пишет Bloomberg. #новости #honda