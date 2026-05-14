Honda впервые в своей истории завершила финансовый год с убытком — он составил $2,7 млрд

В марте 2026 года глава Honda объявила об отмене выпуска трёх моделей электромобилей, предназначенных для североамериканского рынка, а разработку совместных проектов с General Motors и Sony приостановили. В 2027 финансовом году компания прогнозирует операционную прибыль в $3,2 млрд.