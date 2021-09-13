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Транспорт
Nazigul Jusupova

Основатель Kitty Hawk испытает электросамолёт своей компании в качестве пассажира Статьи редакции

Вслед за Брэнсоном и Безосом, которые сами полетели в космос.

  • Себастьян Трун станет первым пассажиром электросамолёта Heaviside и пролетит в течение пяти минут на высоте 1000 футов над землёй (примерно 304 метра), пишет Bloomberg. Полёт состоится в течение ближайших шести месяцев.
  • У Труна есть лицензия коммерческого пилота, также он проходит сертификацию на управление большими коммерческими самолетами. Но Heaviside — беспилотник, и Трун не будет им управлять. Разработчики считают, что посадка большего количества людей на борт увеличит вес, шум от самолёта и его стоимость.
  • Kitty Hawk представил проект Heaviside в 2019 году после двух лет работы над ним. В стартап инвестировал сооснователь Google Ларри Пейдж.
  • Это одноместный электрический самолёт чёрно-оранжевого цвета с размахом крыльев в 20 футов (шесть метров) и системой вертикального взлёта и посадки, который поддерживает ручное управление и беспилотный режим. Аппарат назван в честь английского физика и инженера Оливера Хевисайда.
  • Себастьян Трун — не первый предприниматель, который сам будет участвовать в презентации воздушного транспорта. Так, в июле Ричард Брэнсон был на борту космолёта Virgin Galactic, а Джефф Безос отправился в космос на корабле Blue Origin.
Heaviside Kitty Hawk

#новости #kittyhawk

189 просмотров
1 1 комментарий
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Виктор Дубов

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Рогозина бы посадить в экспериментальную ракету, глядишь или качество улучшилось или вообще бы перестали что-то делать)))

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