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Транспорт
Евгения Евсеева

Суд в Нидерландах признал водителей Uber сотрудниками — компании придётся платить им зарплату Статьи редакции

Uber планирует обжаловать решение.

  • Суд Амстердама в Нидерландах постановил, что водители Uber — полноценные работники, а не самозанятые, пишет TechCrunch. Также компания обязана выплатить штраф в €50 тысяч за невыполнение условий трудового соглашения для таксистов.
  • Всего на платформе Uber в Нидерландах работает около 4 тысяч водителей. Согласно решению суда, компании придётся нанять их по закону и выплачивать положенную зарплату, а водители смогут рассчитывать на права и льготы, предусмотренные трудовым законодательством.
  • В Uber заявили, что подадут апелляцию и не намерены нанимать водителей как сотрудников в Нидерландах.
  • В феврале 2021 года Uber проиграл суд в Великобритании о правах водителей, который длился с 2016 года. После этого компания согласилась начать платить зарплату 70 тысячам британских водителей.
  • Водители Uber в других странах также борются за статус «работника»: в Калифорнии, например, они подали в суд из-за поправки в закон, которая разрешила сервисам не переквалифицировать подрядчиков в сотрудников.
  • Чтобы добиться этого решения, совместно Uber, Lyft, DoorDash, Instacart и Postmates потратили рекордные $200 млн на избирательную кампанию. В августе 2021 году суд постановил отменить поправку.

#новость #uber #голландия

639 просмотров
9 9 комментариев
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Alex Petrov

1

А напомните какая компания на букву Я, зарегистрирована в Нидерландах?  

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mnktlux

Alex
0

Яндекс

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Alex Petrov

mnktlux
–1

И она кажется  такая же как Uber?  Точнее даже она и есть Uber в России. Какое совпадение, прям метка.

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Nikolai O

Alex
1

Разве Яндекс не отказался от прямых контрактов с водителями в пользу «таксопарков»?

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igor

Alex
0

Наверное та, владение акция который сразу избавляет от права баллотироваться в депутаты

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Denis Kiselev

0

Я так понимаю - палка о двух концах! Теперь таксовать по свободному графику не получится, зато будут больничные и отпуска! Что для кого приоритетнее - я не уверен. 

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Alex Petrov

Denis
0

Зато будут таксовать не больше установленного времени по законодательству и получать не меньше минимальной оплаты труда.  Ну и самое главное,  остается непонятным,  как будут решать затраты на автомобиль, его содержание и топливо.

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Максим Ростокин

Alex
0

Наверное, как эти проблемы решают водители общественного транспорта 

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Nikolai O

Максим
0

Водители автобусов их тоже покупают ?

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