Суд в Нидерландах признал водителей Uber сотрудниками — компании придётся платить им зарплату Статьи редакции
Uber планирует обжаловать решение.
- Суд Амстердама в Нидерландах постановил, что водители Uber — полноценные работники, а не самозанятые, пишет TechCrunch. Также компания обязана выплатить штраф в €50 тысяч за невыполнение условий трудового соглашения для таксистов.
- Всего на платформе Uber в Нидерландах работает около 4 тысяч водителей. Согласно решению суда, компании придётся нанять их по закону и выплачивать положенную зарплату, а водители смогут рассчитывать на права и льготы, предусмотренные трудовым законодательством.
- В Uber заявили, что подадут апелляцию и не намерены нанимать водителей как сотрудников в Нидерландах.
- В феврале 2021 года Uber проиграл суд в Великобритании о правах водителей, который длился с 2016 года. После этого компания согласилась начать платить зарплату 70 тысячам британских водителей.
- Водители Uber в других странах также борются за статус «работника»: в Калифорнии, например, они подали в суд из-за поправки в закон, которая разрешила сервисам не переквалифицировать подрядчиков в сотрудников.
- Чтобы добиться этого решения, совместно Uber, Lyft, DoorDash, Instacart и Postmates потратили рекордные $200 млн на избирательную кампанию. В августе 2021 году суд постановил отменить поправку.
А напомните какая компания на букву Я, зарегистрирована в Нидерландах?
И она кажется такая же как Uber? Точнее даже она и есть Uber в России. Какое совпадение, прям метка.
Я так понимаю - палка о двух концах! Теперь таксовать по свободному графику не получится, зато будут больничные и отпуска! Что для кого приоритетнее - я не уверен.
Зато будут таксовать не больше установленного времени по законодательству и получать не меньше минимальной оплаты труда. Ну и самое главное, остается непонятным, как будут решать затраты на автомобиль, его содержание и топливо.
Наверное, как эти проблемы решают водители общественного транспорта
И обязала снизить стоимость тарифов.
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