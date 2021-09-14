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Транспорт
Маша Цепелева

Alibaba вложила $300 млн в разработчика программ для беспилотных автомобилей DeepRoute.ai Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на развитие собственного парка роботакси и развитие технологий.

  • Китайский стартап DeepRoute.ai производит системы автономного вождения для легковых и грузовых машин, и управляет парком автономных такси. Некоторые из машин использует сервис CaoCao и автопроизводитель Dongfeng Motors, сообщает CNBC.
  • Большую часть инвестиций от Alibabа компания потратит на развитие технологий, увеличение размера парка роботакси с 70 до 150-160 машин и расширение штата.
  • В будущем компания хочет разработать грузовики для городской логистики и сервис доставки грузов.
  • У Alibaba есть собственное логистическое подразделение Cainiao, которое планирует разрабатывать беспилотные грузовики, сообщает издание.
  • В сентябре 2019 года Alibaba участвовала в инвестициях на $100 млн в производителя беспилотных автомобилей AutoX и в августе 2020 года — в раунде на $300 млн в китайскую Xpeng.
Такси Deeproute.ai Deeproute

#новость #alibaba #deeproute

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