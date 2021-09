{"items":[{"comment_id":3275163,"subsite_id":199120,"user_id":192022,"type":"comment_add","id":3275163,"hash":"c0b2924139bd41046b32d300424c29c3","date":1631603141,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli?comment=3275163","text":"\u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u043d\u0430\u0434\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441 \u044e\u0440. \u043b\u0438\u0446 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0432\u0437\u044b\u0441\u043a\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u0441 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0441 \u0430\u0444\u0438\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445.

\u043f\u0430\u0440\u0443 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a \u0432 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0435, \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432 \u0432 \u0434\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":192022,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/192022-aleksandr-starikov-razborov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/17dbe958-85a8-57b5-86f9-6920ad644e53\/","name":"Aleksandr Starikov-Razborov","isVerified":false},"content":{"id":293164,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli","title":"\u0412 \u043e\u0444\u0438\u0441 Google \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u044b, \u043d\u043e \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275164,"subsite_id":199119,"user_id":721180,"type":"comment_add","id":3275164,"hash":"268a6b20b15559ae97159e7a9a35fdda","date":1631603164,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/292845-taksi-servis-indriver-uchredil-v-rossii-premiyu-dlya-osnovatelnic-it-startapov-s-prizovym-fondom-v-60-tysyach?comment=3275164","text":"> \u041a\u043e\u0433\u043e \u0432\u044b \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442\u0435 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0443, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u00ab\u043d\u0435 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439\u043d\u044b\u0435\u00bb?



\u00a0

\u0422\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u043e\u0432 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u0438\u044f \u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043d\u044b.\u00a0



\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0442\u0430\u043a \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c, \u0434\u0430\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u044f \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u044e \u044d\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0432\u0430\u0441.\u00a0

\u0414\u0435\u043a\u043b\u0430\u0440\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c\u0430\u044f \u0432\u0430\u043c\u0438 \u0446\u0435\u043b\u044c \u043f\u043e\u0432\u044b\u0441\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u043b\u044e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441 17% \u0434\u043e (\u0432 \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u0435 50%) \u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u044b\u0448\u0435.\u00a0

\u042d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442 \u0432 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u043c\u0435\u0440\u0438\u0442\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0438. \u0417\u0430\u0442\u043e, \u043e \u0447\u0443\u0434\u043e, \u044d\u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0434\u0435\u043a\u043b\u0430\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u044d\u0433\u0430\u043b\u0438\u0442\u0430\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430.\u00a0



P. S \u0412\u044b, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0443\u0436 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043c\u0435\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u0438\u0439, \u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0439\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0441 \u0443\u043c\u043e\u043c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":721180,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/721180-serhii-borodai","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7ef15e5c-3b3f-5b8a-926e-62ed45fee780\/","name":"Serhii Borodai","isVerified":false},"content":{"id":292845,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/292845-taksi-servis-indriver-uchredil-v-rossii-premiyu-dlya-osnovatelnic-it-startapov-s-prizovym-fondom-v-60-tysyach","title":"\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438-\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 inDriver \u0443\u0447\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u044e \u0434\u043b\u044f \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446 \u0418\u0422-\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u043e\u0432 \u0441 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u044b\u043c \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u043c \u0432 $60 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275165,"subsite_id":199116,"user_id":447875,"type":"comment_add","id":3275165,"hash":"5ccc0a5c244caa7f8497ad2ce32b461a","date":1631603187,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/289133-skyur-ponyatnyy-konstruktor-prilozheniy-dlya-iphone-i-android-specialno-dlya-novostnyh-saytov?comment=3275165","text":"\u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":447875,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/447875-sasha-lander","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/54853238-df7e-8917-233d-fb94e66ba9ea\/","name":"Sasha Lander","isVerified":false},"content":{"id":289133,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/289133-skyur-ponyatnyy-konstruktor-prilozheniy-dlya-iphone-i-android-specialno-dlya-novostnyh-saytov","title":"Skyur \u2014 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f iPhone \u0438 Android \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275166,"subsite_id":199113,"user_id":895959,"type":"comment_add","id":3275166,"hash":"e1f82c772455defe30cbf602314e8631","date":1631603198,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/293077-vse-tvoi-chuvstva-imeyut-znachenie-dodo-picca-sozdala-reklamu-s-napominaniyami-o-vazhnosti-psihologicheskogo-zdorovya?comment=3275166","text":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435, \u0438\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044e\u0441\u044c: \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 - \u0442\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0438, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e. \u0418\u043c\u0435\u043b\u0430 \u0432\u0432\u0438\u0434\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0438\u043c\u0430, \u0432 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430.

\u0422\u0443\u0442 \u043d\u0438\u0436\u0435 \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u043e. \u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u0433\u0435\u043c\u0430\u0442\u043e\u043c\u0430, \u043a\u043e\u043d\u0441\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0442\u0440\u0430\u0432\u043c\u0430\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0430 \u0438 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u0440\u0443\u043a\u0443 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f - \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u043e, \u0441\u043b\u0435\u0433\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0434\u0435\u043b. \u0413\u0440\u0443\u0441\u0442\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u044b \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u044d\u0442\u043e \u043d\u043e\u0440\u043c\u043e\u0439 \u0432 \u043d\u0430\u0448\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":895959,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/895959-oksana-gordeeva","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2021d66c-4536-52a4-8abc-4715b7b88088\/","name":"\u041e\u043a\u0441\u0430\u043d\u0430 \u0413\u043e\u0440\u0434\u0435\u0435\u0432\u0430","isVerified":false},"content":{"id":293077,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/293077-vse-tvoi-chuvstva-imeyut-znachenie-dodo-picca-sozdala-reklamu-s-napominaniyami-o-vazhnosti-psihologicheskogo-zdorovya","title":"\u00ab\u0412\u0441\u0435 \u0442\u0432\u043e\u0438 \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u00bb: \u00ab\u0414\u043e\u0434\u043e \u041f\u0438\u0446\u0446\u0430\u00bb \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u0441 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275167,"subsite_id":199123,"user_id":530701,"type":"comment_add","id":3275167,"hash":"67d732c3c50ab325b490ca488829f893","date":1631603199,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/293237-kak-ii-pomog-sekonomit-60-mln-rubley-na-masshtabirovanii-biznesa?comment=3275167","text":"\u0427\u0442\u043e \u0441 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0441\u043d\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u00a0\u0441\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":530701,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/530701-sidor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/df05339a-a03f-9a09-7f98-c7e8d5f9126d\/","name":"\u0421\u0438\u0434\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":293237,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/293237-kak-ii-pomog-sekonomit-60-mln-rubley-na-masshtabirovanii-biznesa","title":"\u041a\u0430\u043a \u0418\u0418 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433 \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c 60 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275168,"subsite_id":199124,"user_id":158344,"type":"comment_add","id":3275168,"hash":"7e586443a2bded5af519b3fc59ee3785","date":1631603218,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/292686-sberbank-otkazyvaetsya-vydavat-debetovuyu-kartu?comment=3275168","text":"\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d, \u0421\u0431\u0435\u0440 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b. \u041d\u043e \u0438 \u0432 \u043f\u0430\u043d\u0438\u043a\u0443 \u0432\u043f\u0430\u0434\u0430\u0442\u044c \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430 \u043d\u0435\u0442. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e \u043c\u0435\u0440\u0435 \u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u043d\u0438\u044f \u0421\u0431\u0435\u0440\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u0430\u0440\u0442 \u0431\u0443\u0434\u0443 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u0445, \u0430 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c\u00a0 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043b\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":158344,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/158344-mihail-homutov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0ccd9c1f-14d6-57b6-a9ea-76b1bdf06582\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0425\u043e\u043c\u0443\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":292686,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/292686-sberbank-otkazyvaetsya-vydavat-debetovuyu-kartu","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u0431\u0435\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275169,"subsite_id":199120,"user_id":347974,"type":"comment_add","id":3275169,"hash":"aa9a2920a97a4deeeeec8b8b518e8e80","date":1631603221,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli?comment=3275169","text":"\u041c\u043d\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0435 \u043f\u043e\u0444\u0438\u0433 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443 \u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a, \u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0440\u043e\u044e\u0442 youtube, \u044f \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u043e\u0437\u044c\u043c\u0443 \u043e\u0442\u043f\u0443\u0441\u043a \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0438 \u043f\u043e\u0439\u0434\u0443 \u043d\u0430 \u043c\u0438\u0442\u0438\u043d\u0433...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":347974,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/347974-stanislav-kudryavcev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/835d6610-642a-18e0-d793-464d0ae721ce\/","name":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041a\u0443\u0434\u0440\u044f\u0432\u0446\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":293164,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli","title":"\u0412 \u043e\u0444\u0438\u0441 Google \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u044b, \u043d\u043e \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275170,"subsite_id":199123,"user_id":794196,"type":"comment_add","id":3275170,"hash":"d00169097e6c951e7228738512dd5bdc","date":1631603225,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/292442-kak-ne-brosat-nachatoe-nashel-dlya-sebya-idealnoe-reshenie-problemy-bez-psihologov-treningov-kouchey-i-prochego?comment=3275170","text":"\u041d\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u044b\u0432\u0430\u0439\u0442\u0441\u044c, \u0438\u0431\u043e \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e:

\u041d\u0435 \u0434\u0430\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0441\u0432\u044f\u0442\u044b\u043d\u0438 \u043f\u0441\u0430\u043c \u0438 \u043d\u0435 \u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0436\u0435\u043c\u0447\u0443\u0433\u0430

\u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0441\u0432\u0438\u043d\u044c\u044f\u043c\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0435\u0433\u043e

\u043d\u043e\u0433\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0438, \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u0448\u0438\u0441\u044c, \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0430\u0441.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":794196,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/794196-valeriy-krokus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f438cf06-03d8-5b97-b728-633eeaf22b0d\/","name":"\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u041a\u0440\u043e\u043a\u0443\u0441","isVerified":false},"content":{"id":292442,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/292442-kak-ne-brosat-nachatoe-nashel-dlya-sebya-idealnoe-reshenie-problemy-bez-psihologov-treningov-kouchey-i-prochego","title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u043e\u0435 \u2013 \u043d\u0430\u0448\u0451\u043b \u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b: \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432, \u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0443\u0447\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275174,"subsite_id":199123,"user_id":852658,"type":"comment_add","id":3275174,"hash":"dda053f5a727fb7017de66c804e09543","date":1631603312,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/293237-kak-ii-pomog-sekonomit-60-mln-rubley-na-masshtabirovanii-biznesa?comment=3275174","text":"\u041d\u0435 \u0441\u0438\u043b\u0451\u043d \u0432 \u044e\u0440\u0438\u0441\u043f\u0440\u0443\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0438, \u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0440\u0435\u043a\u0430 (\u044f \u0442\u0430\u043a \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b, \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u044d\u0442\u0438\u043c \u0432\u0430\u0448\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0438 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u044f\u044f \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0443\u044e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043a\u0443, \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043a\u0440\u0438\u0431\u0438\u0440\u0443\u044f \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e \u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u044f \u043a\u0430\u0440\u0430\u043e\u043a\u0435-\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044e) \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430? \u041f\u043b\u044e\u0441, \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d \u0441\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0442\u0440\u0435\u043a (\u043e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430?).



\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u0420\u0410\u041e \u0434\u043e \u0432\u0430\u0441 \u0441\u0442\u043e\u043f\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0434\u043e\u043a\u043e\u043f\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438 \u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":852658,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/852658-ambient-muzykantov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f8ee8126-96ab-5a82-a0f6-1ad0a5ae56af\/","name":"\u0410\u043c\u0431\u0438\u0435\u043d\u0442 \u041c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":293237,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/293237-kak-ii-pomog-sekonomit-60-mln-rubley-na-masshtabirovanii-biznesa","title":"\u041a\u0430\u043a \u0418\u0418 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433 \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c 60 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275175,"subsite_id":199123,"user_id":765893,"type":"comment_add","id":3275175,"hash":"55a0fc4321338dd7a477376536865f29","date":1631603316,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/292442-kak-ne-brosat-nachatoe-nashel-dlya-sebya-idealnoe-reshenie-problemy-bez-psihologov-treningov-kouchey-i-prochego?comment=3275175","text":"\u041d\u0443 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0442\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 \u0432 \u0434\u0435\u0442\u0441\u0432\u0435 \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0441\u044f \u0443 \u0435\u0430\u0441 \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u0432\u044b\u0442\u0435\u0441\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u0438\u0437 \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u0438. \u041c\u044b \u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043c \u0438 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e. \u041d\u043e \u043e\u043d \u0432\u043b\u0438\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0448\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435. \u042d\u0442\u043e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c\u0443, \u0442\u0443\u0442 \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u0442\u0435\u0440\u0430\u043f\u0435\u0432\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":765893,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/765893-georgy-uvarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/241b46fa-c6dd-54a3-9d51-bdbaa5f7bf38\/","name":"Georgy Uvarov","isVerified":false},"content":{"id":292442,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/292442-kak-ne-brosat-nachatoe-nashel-dlya-sebya-idealnoe-reshenie-problemy-bez-psihologov-treningov-kouchey-i-prochego","title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u043e\u0435 \u2013 \u043d\u0430\u0448\u0451\u043b \u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b: \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432, \u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0443\u0447\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275176,"subsite_id":199123,"user_id":169329,"type":"comment_add","id":3275176,"hash":"d741f1e1592055b017e3f96b586e4858","date":1631603333,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/292442-kak-ne-brosat-nachatoe-nashel-dlya-sebya-idealnoe-reshenie-problemy-bez-psihologov-treningov-kouchey-i-prochego?comment=3275176","text":"\u041d\u0443 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0435\u0449\u0451 \u0438 \u0442\u0430\u043a \u043e\u0442\u043c\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f) \u041e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0434\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e \u043a\u0430\u043a\u0438\u043c-\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u043b: \u043a\u0442\u043e \u0442\u0432\u043e\u044f \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0426\u0410.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":169329,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/169329-nikolay-dyuba","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02f43a29-bfad-5d48-8cd9-08ae3d05d74a\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u0414\u044e\u0431\u0430","isVerified":false},"content":{"id":292442,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/292442-kak-ne-brosat-nachatoe-nashel-dlya-sebya-idealnoe-reshenie-problemy-bez-psihologov-treningov-kouchey-i-prochego","title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u043e\u0435 \u2013 \u043d\u0430\u0448\u0451\u043b \u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b: \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432, \u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0443\u0447\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275177,"subsite_id":199123,"user_id":169329,"type":"comment_add","id":3275177,"hash":"c3b2056091dc966adb683e1c8f04072d","date":1631603378,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/292442-kak-ne-brosat-nachatoe-nashel-dlya-sebya-idealnoe-reshenie-problemy-bez-psihologov-treningov-kouchey-i-prochego?comment=3275177","text":"\u0411\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044e) \u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0433\u043e \u0412\u0430\u043c \u0434\u043d\u044f!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":169329,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/169329-nikolay-dyuba","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02f43a29-bfad-5d48-8cd9-08ae3d05d74a\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u0414\u044e\u0431\u0430","isVerified":false},"content":{"id":292442,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/292442-kak-ne-brosat-nachatoe-nashel-dlya-sebya-idealnoe-reshenie-problemy-bez-psihologov-treningov-kouchey-i-prochego","title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u043e\u0435 \u2013 \u043d\u0430\u0448\u0451\u043b \u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b: \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432, \u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0443\u0447\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275178,"subsite_id":199118,"user_id":106196,"type":"comment_add","id":3275178,"hash":"6dfa1dfead89e88720638e1674f74be8","date":1631603378,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/293218-soosnovatel-apple-stiv-voznyak-obyavil-o-sozdanii-chastnoy-kosmicheskoy-kompanii-privateer-space?comment=3275178","text":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u0435\u043d \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e \u0442\u0435\u0431\u044f, \u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b - \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0432\u0438\u0441\u0438 \u0421\u0442\u0435\u043f\u0430\u043d \u0424\u0430\u0434\u0435\u0435\u0432","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":106196,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/106196-kirill-makeev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/80ee38b2-b1d4-3c61-8348-df413f32cc19\/","name":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b \u041c\u0430\u043a\u0435\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":293218,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/293218-soosnovatel-apple-stiv-voznyak-obyavil-o-sozdanii-chastnoy-kosmicheskoy-kompanii-privateer-space","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c Apple \u0421\u0442\u0438\u0432 \u0412\u043e\u0437\u043d\u044f\u043a \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Privateer Space"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275179,"subsite_id":199118,"user_id":811736,"type":"comment_add","id":3275179,"hash":"48b03261e1c0d7e93d5f33f84e88d892","date":1631603407,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/293218-soosnovatel-apple-stiv-voznyak-obyavil-o-sozdanii-chastnoy-kosmicheskoy-kompanii-privateer-space?comment=3275179","text":"\u0421\u0443\u0434\u044f \u043f\u043e \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e, \u043e\u043d\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0430\u0431\u043e\u0440\u0434\u0430\u0436 \u0438 \u0433\u0440\u0430\u0431\u0438\u0442\u044c \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0336\u043a\u0336\u043e\u0336\u0440\u0336\u043e\u0336\u0432\u0336\u0430\u0336\u043d\u0336\u044b\u0336\u00a0 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u043b\u0451\u0442\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":811736,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/811736-aleksey-shatin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e0085912-eca4-29a5-4b59-fe41d5406c2b\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0428\u0430\u0442\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":293218,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/293218-soosnovatel-apple-stiv-voznyak-obyavil-o-sozdanii-chastnoy-kosmicheskoy-kompanii-privateer-space","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c Apple \u0421\u0442\u0438\u0432 \u0412\u043e\u0437\u043d\u044f\u043a \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Privateer Space"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275180,"subsite_id":199122,"user_id":643902,"type":"comment_add","id":3275180,"hash":"4daea9337ec839c53eea0cf6cd6e995d","date":1631603437,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/293175-vse-magaziny-prodvigayushchie-psevdo-skidki-pri-oplate-po-kartam-mir-prinimayut-platezhi-cherez-sberbank?comment=3275180","text":"\u0412\u043e\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0421\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a\u0443 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u041c\u0438\u0440 \"\u043d\u0430\u0445\u0443\u0439 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d\". \u0423 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0451 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442. SberPay \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0441\u0432\u043e\u0438 QR \u043d\u0430 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0443, \u0430 \u043d\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0421\u0411\u041f.



\u0422\u0443\u0442 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e \u043f\u043b\u0430\u043d\u044b \u0426\u0411 \u0441\u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u041d\u0421\u041f\u041a \u0432 \u043b\u0430\u043f\u044b \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432, \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e \u043a \u0442\u043e\u043c\u0443 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0443 \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f-\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":643902,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/643902-ivan-zenkov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1a56a8b2-08c1-5567-8747-7edaa9570585\/","name":"Ivan Zenkov","isVerified":false},"content":{"id":293175,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/293175-vse-magaziny-prodvigayushchie-psevdo-skidki-pri-oplate-po-kartam-mir-prinimayut-platezhi-cherez-sberbank","title":"\u0412\u0441\u0435 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 (\u043f\u0441\u0435\u0432\u0434\u043e) \"\u0441\u043a\u0438\u0434\u043a\u0438\" \u043f\u0440\u0438 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0435 \u043f\u043e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c \"\u041c\u0438\u0440\" \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0421\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275181,"subsite_id":199120,"user_id":44187,"type":"comment_add","id":3275181,"hash":"ed74fd6063156bb67efa77a97278d555","date":1631603438,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli?comment=3275181","text":"\u0410 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0438 \u0441\u043e\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u2013 \u043c\u0438\u0444?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":44187,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/44187-igor-shkarin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/789ad233-1928-571c-9259-4dbf53d09cb7\/","name":"Igor Shkarin","isVerified":false},"content":{"id":293164,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli","title":"\u0412 \u043e\u0444\u0438\u0441 Google \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u044b, \u043d\u043e \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275182,"subsite_id":199120,"user_id":170761,"type":"comment_add","id":3275182,"hash":"8c69e28658ee75ac6a710187a60a5b15","date":1631603447,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli?comment=3275182","text":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442! \u041a\u0430\u043a\u0438\u0445-\u0442\u043e \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441 \u043d\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u043d\u0430 \u044d\u0442\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u043d\u0435\u0442. \u0423\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0430 \u0432\u044b \u0435\u0449\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c\u044e? \u0418 \u0440\u0435\u0447\u044c \u043e SIM-\u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0430\/\u043f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0436\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0448 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043c\/\u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":170761,"url":"https:\/\/vc.ru\/yota","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/afc535a6-a1fa-9058-4097-d5a392da1f99\/","name":"Yota","isVerified":true},"content":{"id":293164,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli","title":"\u0412 \u043e\u0444\u0438\u0441 Google \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u044b, \u043d\u043e \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275183,"subsite_id":199120,"user_id":862551,"type":"comment_add","id":3275183,"hash":"a34f50be71ff1efe67744f3192637e0c","date":1631603451,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli?comment=3275183","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043e\u043a\u043a\u0443\u043f\u0430\u0446\u0438\u044f \u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432\u043e\u0439\u0441\u043a\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u0433\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430?

\u041f\u0440\u043e \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0438\u0447 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u0434\u0435\u0431\u0438\u043b\u043e\u0432 \u0443\u0436\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0436\u0435\u0432\u0430\u043b. \u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u0431\u044b\u043b \u0443\u043f\u043e\u043c\u044f\u043d\u0443\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0433\u043d\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u043c \u0437\u0430\u043f\u0430\u0434\u0435 \u043a \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0443 \u0430\u0432\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u043e \u0432 14\u0433\u043e\u0434\u0443 50 000$ \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0436\u0435. \u0410 \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 14\u0433 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u043e 1 750 000\u0440\u0443\u0431 \u0442\u043e \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u0443\u0436\u0435 3 650 000\u0440\u0443\u0431. \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0436\u0435 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0434\u0430? \u042d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442?","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/591e9ef5-a2dc-56d7-80f3-8ffc19330dba\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":862551,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/862551-aleksandr-azh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9e820b78-743d-5439-9640-1e3bdc4a5bb3\/","name":"Aleksandr Azh","isVerified":false},"content":{"id":293164,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli","title":"\u0412 \u043e\u0444\u0438\u0441 Google \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u044b, \u043d\u043e \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275184,"subsite_id":199118,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3275184,"hash":"63b4494daad57b0dc623af56e3db702e","date":1631603468,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/293218-soosnovatel-apple-stiv-voznyak-obyavil-o-sozdanii-chastnoy-kosmicheskoy-kompanii-privateer-space?comment=3275184","text":"\u041d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442 \u0441\u043b\u0435\u0433\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0440\u044b\u0432\u043e\u0432, \u0411\u0440\u0435\u043d\u0441\u043e\u043d\u0443 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0436\u0435 \u043d\u043e \u043e\u043d \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u043b\u0435\u0442. \u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 10 \u043b\u0435\u0442 \u0435\u043c\u0443 80, \u043a\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432\u0438\u0437\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u043c \u0438 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u0442\u043e\u0440\u0443 ?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-too-many-irons-in-the-fire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97ffdfe2-3419-5f9c-978c-b3c646a869dd\/","name":"Too many irons in the fire","isVerified":false},"content":{"id":293218,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/293218-soosnovatel-apple-stiv-voznyak-obyavil-o-sozdanii-chastnoy-kosmicheskoy-kompanii-privateer-space","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c Apple \u0421\u0442\u0438\u0432 \u0412\u043e\u0437\u043d\u044f\u043a \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Privateer Space"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3275185,"subsite_id":199120,"user_id":12968,"type":"comment_add","id":3275185,"hash":"17b93551cee2d01d74d8f669b9b35f75","date":1631603492,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli?comment=3275185","text":"\u041c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442\u044c.



\u0418 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0420\u0424 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0443\u044e \u0436\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0447\u0442\u043e \u0431\u044b \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u0431\u0430\u0431\u043a\u0438 \u043f\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0439\u043a\u0430\u043c \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0435 \u0431\u0435\u0433\u0430\u043b\u0438, \u043f\u043e\u0434\u044b\u0445\u0430\u044f \u043e\u0442 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0434\u0443.

\u0418\u043d\u0430\u0447\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0433\u0435\u0433\u0435\u043c\u043e\u043d \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0445\u043e\u043b\u043e\u043f\u044b \u0433\u043e\u043b\u043e\u0436\u043e\u043f\u044b\u0435? \u0414\u0430\u0436\u0435 \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0438 \u043f\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0437\u043f \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u043e\u0431\u043e\u0448\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441 \u043a\u043e\u043b\u0435\u043d.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":12968,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/12968-colorless","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aebf49f7-7355-d1e8-44cc-0c1efe61cc92\/","name":"colorless","isVerified":false},"content":{"id":293164,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli","title":"\u0412 \u043e\u0444\u0438\u0441 Google \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u044b, \u043d\u043e \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438"},"isAnonymous":false}]}