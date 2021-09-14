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Транспорт
Nazigul Jusupova

В Москве ввели новые правила для каршеринга — увеличили срок аренды и добавили интеграцию с «Московским транспортом» Статьи редакции

Увеличили максимальные габариты машин, перевели выдачу разрешений на льготную парковку в электронный вид и другое.

23 23 комментария
2124 просмотров

В постановление правительства Москвы «Об организации платных городских парковок в городе Москве» 14 сентября внесли изменения, пишет издание «Трушеринг». Новые правила коснулись и сферы каршеринга. В официальных документах появился термин «каршеринг» — услуга по краткосрочной аренде легковых автомобилей физлицами.

Издание рассказало, какие ещё новшества появились в постановлении.

Длительная аренда

Длительная аренда до 7 суток в праздничные и выходные дни тоже будет считаться каршерингом. Пользователи смогут уезжать на арендованной машине на длительные поездки в выходные или праздники, а операторам не нужно будет регулярно завершать и продлевать аренду. В «Делимобиле» отметили, что продление аренды способствует развитию внутреннего туризма.

Увеличение автомобилей

Чтобы претендовать на льготные парковочные разрешения, операторы должны были сдавать машины с длиной не более 470 см, шириной не более 185 см. В противном случае они должны были оплачивать полную стоимость парковки.

Согласно новому постановлению, длина автомобилей может быть до 495 см, ширина —до 200 см. Это позволит разнообразить парк и предлагать машины под разные нужды клиентов, отмечают в сервисах.

Ограничение мощности и эко-класса автомобиля

Машина не должна быть ниже пятого экологического класса с максимальной мощностью двигателя 147,1 кВт. Как отмечает «Трушеринг», все машины из каршеринга уже отвечают этим требованиям.

По словам руководителя проектов шеринга Дептранса Москвы Магомеда Колгаева, это требование будет усиливаться постоянно, «чтобы в перспективе дойти до электромобилей».

Переход на электронный документооборот

Теперь парковочное разрешение на автомобиль можно получить онлайн через личный кабинет оператора каршеринга на mos.ru в электронном виде. Представители каршеринговых компаний отметили, что это упростит работу и оптимизирует затраты.

Интеграция с «Московским транспортом»

С 1 января 2022 года операторы должны включить свои услуги в приложение в «Московский транспорт», который помогает найти подходящий маршрут. Пользователи смогут через приложение арендовать авто и оплачивать.

Как будет работать «Московский транспорт» Трушеринг

#новости #каршеринг

23 23 комментария
7
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Поверхностный Паша

18

Хорошо бы к Москве подключить всю остальную страну

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Dmitry Kiselev

Поверхностный
0

Или хотя бы каждому региону свою отдельную Москву

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Сергей

Dmitry
0

Если появится столько Москвы, то страна разорится, 1 еле кормят. 

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Константин

Сергей
1

Да неужели. Бедные регионы :D В прошлом году Москва перечислила в федеральный бюджет 2,9 трлн. рублей, которые потом разошлись по регионам, которые сами себя прокормить не могут. 

Видимо 2.9 трлн - это кэшбек такой. 

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Сергей

Констан…
2

Так вы напишите, Как эти деньги попали в Москву, а то все выглядит что Москва кормит всех, а не на оборот. 

Ответить

Константин

Сергей
4

Ну и как же? Только с цифрами. 

По моему, они попали в Москву потому, что здесь есть инфраструктура для деловой активности и здесь комфортно жить. Наверное потому, что если бы в условном челябинске не было засрано самими же жителями, то можно было бы поехать и туда.

Я, например, не готов жить на одном этаже с алкашами, которые ссут в лифте, хамят на дорогах, выкидывают мусор с балконов, кидают обертки от Сникерсов под ноги и т.д. и т.п. и я готов за это платить и плачу как житель Москвы.)

Можно сказать, что в Москве тоже такое есть, да, но я готов платить за более дорогой ресторан чтобы у человеков-свиней не хватило денег там есть и плачу. Можно так сделать в условном Челябинске и отгородиться от человеков-свиней? Можно, но зачем, если в Москве человеков-свиней в разы меньше? 

Поэтому средний, крупный и т.д. бизнес, а так же высококлассные специалисты едут в Москву, генерят тут деньги и платят налоги в объеме, в котором в регионах никто кроме какого нибудь НЛМК себе позволить не может. Часть налогов идет на распил, часть в благоустройство, часть в федеральный бюджет и дальше в дотационные регионы.

Теперь ваша версия.

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Dmitry Kiselev

Сергей
0

Зато население будет гонять от Москвы к Москве и повысится его мобильность

Ответить

Сергей

Dmitry
0

А если сделать равномерное распределение между Питером и Владивостоком, то Москвичи отсыпят денег на нормальные дороги по всей стране !

Ответить

Александр

Сергей
0

Там проблема с визами начнется

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Александр _

Поверхностный
1

Они зачем-то себе взяли часть области, назвали её "новой москвой", но каршеринга и там нет ;)

(если нельзя завершать аренду, то нет каршеринга, вот моя логика)

Ответить

Ли Си Цын

Поверхностный
–1

Хорошо бы к Москве подключить всю остальную страну

Подключайте. Или опять ждете, чтобы кто-то за вас сделал? Начните с элементарного: просчитайте экономику и отправьте результату ответственному за развитие в сервис, который вы хотите видеть в своем городе. 

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Aki Yama

Ли
1

Это слишком сложно, легче ныть как все плохо

Ответить

Forgotten Games

Поверхностный
0

Нам тут самим после денежных дождей не хватает!

Ответить

Султанов Андрей

6

Ну так тот не плохо

Ответить

Сергей

2

Опять не Воронеж 

Ответить

Gleb Kichigin

2

И не Екатеринбург

Ответить

Anatoly Ivanov

Gleb
0

после ухода из города Ситидрайв теперь вообще боль, печаль, уныние. 

Ответить

Anatoly Ivanov

1

Moscow как всегда впереди, ну а заграницей мкада в остальные городах России такое ждет лет через цать

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Ли Си Цын

Anatoly
1

ну а заграницей мкада в остальные городах России такое ждет лет через цать

Простите? Каршеринг - это и близко не московская история, их почти в каждом городе на 500+ тысяч населения есть. Ну а если вы хотите аналог "Московского транспорта" - пинайте местные власти, пусть делают. 

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Поджог Сараев

Anatoly
0

Лет через цать в городах меньше миллиона и арендовать-то будет некому.

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Dmitry Kiselev

1

ширина до 200 см - ждем Bentley в оклейке делибомбиля?

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Alexander Shvedov

0

💯

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Alexander Shvedov

0

🤞

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