Увеличили максимальные габариты машин, перевели выдачу разрешений на льготную парковку в электронный вид и другое.

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В постановление правительства Москвы «Об организации платных городских парковок в городе Москве» 14 сентября внесли изменения, пишет издание «Трушеринг». Новые правила коснулись и сферы каршеринга. В официальных документах появился термин «каршеринг» — услуга по краткосрочной аренде легковых автомобилей физлицами.

Издание рассказало, какие ещё новшества появились в постановлении.

Длительная аренда

Длительная аренда до 7 суток в праздничные и выходные дни тоже будет считаться каршерингом. Пользователи смогут уезжать на арендованной машине на длительные поездки в выходные или праздники, а операторам не нужно будет регулярно завершать и продлевать аренду. В «Делимобиле» отметили, что продление аренды способствует развитию внутреннего туризма.

Увеличение автомобилей

Чтобы претендовать на льготные парковочные разрешения, операторы должны были сдавать машины с длиной не более 470 см, шириной не более 185 см. В противном случае они должны были оплачивать полную стоимость парковки.

Согласно новому постановлению, длина автомобилей может быть до 495 см, ширина —до 200 см. Это позволит разнообразить парк и предлагать машины под разные нужды клиентов, отмечают в сервисах.

Ограничение мощности и эко-класса автомобиля

Машина не должна быть ниже пятого экологического класса с максимальной мощностью двигателя 147,1 кВт. Как отмечает «Трушеринг», все машины из каршеринга уже отвечают этим требованиям.

По словам руководителя проектов шеринга Дептранса Москвы Магомеда Колгаева, это требование будет усиливаться постоянно, «чтобы в перспективе дойти до электромобилей».

Переход на электронный документооборот

Теперь парковочное разрешение на автомобиль можно получить онлайн через личный кабинет оператора каршеринга на mos.ru в электронном виде. Представители каршеринговых компаний отметили, что это упростит работу и оптимизирует затраты.

Интеграция с «Московским транспортом»

С 1 января 2022 года операторы должны включить свои услуги в приложение в «Московский транспорт», который помогает найти подходящий маршрут. Пользователи смогут через приложение арендовать авто и оплачивать.