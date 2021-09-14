Таксисты в аэропорту «Домодедово» придумали схему, чтобы избавиться от конкурентов — вызывали машину и отменяли заказ Статьи редакции
В аэропорт таксисты могут бесплатно заехать только два раза за два часа. Каждый раз — на 15 минут.
О схеме рассказал в Facebook журналист Милослав Чемоданов.
В аэропорту Чемоданов вызвал такси Uber, водитель которого спросил в сообщении, куда подъехать. После этого водитель уточнил, не таксист ли он, а затем попросил отменить заказ. Автор опубликовал скриншот переписки.
Такая ситуация возникает из-за правил аэропорта: водители могут бесплатно заехать на Привокзальную площадь только два раза в течение двух часов по 15 минут. «Вызывая туда Uber вхолостую, другие таксисты заставляют водителя исчерпать этот лимит. По словам моего водителя, с ним за последнее время такое проделали уже трижды», — написал Чемоданов.
Редакция vc.ru обратилась в «Яндекс» с вопросом, знает ли компания про эту схему и как может защитить таксистов Uber («Яндекс.Такси» присоединило к себе российский бизнес Uber в 2017 году). В компании ответили, что разбираются в ситуации.
Как же хочется по прилету просто сесть в такси и уехать куда надо, а не сталкиваться с таксишной мафией, быть постоянно настороже.
Мечты..
Это не таксишная мафия, а бестолковая и жадная администрация портов, по крайне мере в Пулково, да и Яндекс тоже хорош, вместо того чтобы сделать понятной и логичной очередь из такси на забор паксов, порт вводит ограничение на повторный вьезд в течении получаса, а Яндекс дает заказы только если ты привез пакса ( а это 9 из 10 случаев)или тебя привел проводник, и получается водитель привозит пакса, а обратно забрать не может или начинает исполнять , заклеивает номера, сдает задом с пандуса на первый этаж, или создают вот такими ложными заказами искусственный спрос, чтобы или Яндекс в обход своих правил начинал давать заказы тем кто сам приехал в порт или как то там оказался , либо просто на выходе перебивают заказ Яндекс предлагая за такую же цену или чуть дешевле ( комиссии же нет) уехать с ними.
Так таксисты называют пассажиров, ни от кого кроме таксистов такого не слышал, значит Алекс бомбила ))
Разве я скрываю, что я таксист? Но термин тем не менее с авиации
Пакс (англ. pax) — пассажир на сленге бортпроводников. Происходит от английского сокращения PAX — международного обозначения пассажиров (passenger). Сначала слово passenger сократилось до pass, а потом упростилось до pax.
Берёшь любой седан, не слишком дорогой не слишком дешёвый, форд там десятилетний, или солярис. Если ты шустрый и сообразительный то можно сотку+ делать. Тачку можно в аренду брать, но тогда лаве меньше, но с другой стороны за машину не платишь. В силу профессии, просто, много с таксистами общаюсь. Стаж там и прочее вообще никого не волнует, тебя парк и так подключит, главное что бы руки и ноги были и рулить умел.
Любой не проходит, десятилетние поло, солярисы, рио, рапиды со скрипом в СПб в эконом пройдут, но это будут ненадежные тачки и будут сходить с линии, надежный рабочий вариант от 500-600 К и наверное 15 год и свежее. К рулить , еще и голова нужна, иначе даже 50 чистыми не заработаешь.
В СПб тариф К (считаю его самым удобным и экономически целесообразным, с точки зрения затрат к выручке, выгоднее всего эконом, но сами машины как инструмент не комфортны для водителя), включаю эконом когда кэфы поднимаются, если не рвать жилы за вычетом всех затрат ( топливо, мойки, амортизация авто и то) чистыми 70-90, если жилы рвать то выше 120-140 практически не прыгнешь, так как работать больше 12-13 часов 6 дней в неделю на постоялке нереально. Когда таксисты говорят о заработках, они упускают момент амортизации авто, в экономе это не так актуально, там можно и на дровах 10 года ездить, а в тарифах повыше уже свежие машины нужны и порог входа например в К+ сейчас это минимум 1,5-1,7 миллиона и еще и обслуживания и содержание дороже.
Коэфы действуют непропорционально, те они растут в первую очередь по эконому, те по эконому уже вырос а по комфорту нет, и еще есть так называемые зоны геоминималок, где действует минимальный тариф для водителя, какой бы и куда не был заказ, и очень часто особенно в последнее время этот минимальный тариф одинаковый ( или очень маленькая разница) для всех тарифов кроме премиальных. и я убейте не могу понять людей кто заказывает эконом когда тот же k или k+ всего на несколько рублей ( именно рублей а не десятков) дороже эконома.
Газовый жар
Подтверждаю, что термин из авиации, но его используют не только бортпроводники, а работники всех отделений авиакомпании)
Неверный
Не только таксисты.
Мне этот термин встречался от представителей авиаиндустрии в отношении авиапассажиров.
Это сленг, " пакс" сокращенный от пассажир, изначально пошло с авиации.
То есть проходя регистрацию в аэропорту Сочи ты из "бздыха" превращаешься в "пакса".
а кто такой бздых?
Pax — пассажир на сленге бортпроводников. Происходит от английского сокращения PAX — международного обозначения пассажиров (passenger).
В вашем случае да, может так и есть.
Я же написал про мечты, про то как хочется..
Кмк, там локальный средний менеджмент портов, имеет откаты от прикормленных таксистов, иначе я не могу объяснить логистический бардак по крайне мере в Пулково. Для того чтобы навести там порядок, мне бы к примеру потребовалось не больше месяца, окей двух.
в Пулково таксисты могут оформить автомобильный пропуск и получить доступ к специальной зоне ожидания + заезд на первую линию у терминала, а не притворяться встречающими (для которых и сделаны эти бесплатные 15 минут), устраивая ад на подъездах к аэропорту
Первый раз слышу про пропуск, быстрый поиск не дал ответа. Кроме как отсылки на официальное такси пулково. Проблем с зоной ожидания нет, так как есть стоянка для такси по 30 рублей в час, есть проблема с повторным въездом и отсутствием реальной рабочей живой очереди из такси, как это есть в нормальных аэропортах, где пакс выходя из терминал сразу подходит и садится в такси, ничего не вызывая и не договариваясь, а едет по фиксированному тарифу или по счетчику.
На новом сайте Пулково действительно ничего не найти, но стоимость заезда на первую линию была порядка 27к рублей в год.
Вот поэтому я сразу иду на каршеринг ))
а потом идешь платить по 50к разных дебильных штрафов, то за царапину на днищще машины, то за окурок, закатившийся под сиденье))
Хз, три года пользуюсь всеми каршерингами без единой проблемы. Просто ОЧЕНЬ внимательно осматриваю и фотографирую авто перед поездкой. Ваш сценарий скорее для тех кто подходит, запрыгивает и уезжает - постоянно таких вижу. Окурки за три года видел буквально пару раз.
И ещё лайфхак - лучше всегда брать кроссоверы, вроде кашкая. Они ощутимо чище и лучше состояние. А вот поло, солярисы и т.п. как правило убиты и замучаешься фоткать повреждения. Беру их только если прям ничего больше нет.
Веселый Макс
Облазить и обфоткать всю машину ради простой поездки это прям звучит как очень удобный способ передвижения...
это занимает не больше 2-3 минут, минимальное время ожидания для такси, в чем сложности?
Это занимает буквально пару-тройку минут, не более. Такси столько же ждать или в автобусе до метро сидеть, пока он не поедет по расписанию. Ну и поездка из аэропорта через весь город для меня всё-таки не совсем простая. Багаж, спутники, часто ночью...
Статью не читал.
Таксисты в основном пидарасы. Причём в любой стране. Хз почему так, магия какая-то.
У меня всё
Особенно заметно это в СПБ при проезде по ЗСД. Если едешь по транспордеру, цена одна, если наличкой то больше.Комфорт плюс. Часто езжу в Пулково с севера города. За все время всего один таксист взял денег согласно транспордеру. Остальные сдерали с меня деньги ,как будто оплата происходила наличкой, если по транспордеру-300 рублей.Наличкой 600 рублей. То есть зарабатывали 300 рублей. Млять, таксеры уроды, вы же комфорт плюс!Вы и так неплохо получили с меня, а еще пытаетесь нагреться на 300, тьфу на вас... Сразу ставлю одну звезду таким пи-арасам.Нет культуры обслуживания. По городу , минуя ЗСД ехать, вы млять нос воротите!
Митя, а вы в ресторане тоже возмущаетесь что бутылка минералки купленная рестом за 100 рублей продается вам в 3-4 раза дороже. В такси в отличии от ресторана вы можете прийти со своей условной бутылкой, те оплатить проезд по платной дороге кэшем , картой или тем же транспордером.
Ресторан за эти деньги эту бутылку охладт, принесет, подаст и нальет. Таксист-то какую услугу оказывает, когда деньги просто списываются?
Тем что ты быстрее проедешь пункт оплаты. не будешь стоять в очереди и ждать расчет и не будешь рыться в бумажнике передавая таксисту нал или карточку. и еще раз для тех кто не умеет читать, ты в отличии от ресторана заплатишь ровно такую стоимость и если у тебя есть свой транспордер, тебе в отличии от ресторана , таксист не запретит им воспользоваться.
И с какого перепуга таксист должен тебе оплачивать со своего транспордера и делать экономию за счет того что он потратил время и деньги на его покупку держит там средства? Не хочешь платить таксисту , плати напрямую. Степень ахреневания некоторых паксов , которым таксисты вечно что то должны: останавливаться и стоять в местах запрещенных по ПДД, позволять курить, есть , пить алкоголь и другие напитки, нарушать законы физики, решать вопросы с заездом на закрытые территории, нарушать договор фрахтования в одностороннем порядке и др., просто поражает.
Так ты (таксист) быстрее проедешь пункт оплаты, не будешь стоять в очереди и ждать расчет, в итоге быстрее возьмешь следующий заказ :)
Из наблюдений, спешат только клиенты , вот это вот "давайте поедем побыстрее", " поехали, поехали", " а нельзя ли ускориться" , "давайте перестроимся в тот ряд, он быстрее", а реальный таксист никуда не спешит, потому что спешка это суета, повышенный расход топлива, износ автомобиля, возрастающий риск аварии и самое главное это не дает никакой эффективности, главное в такси это просто быть в нужном районе и в нужном месте и самое главное в нужный период суток, и фильтрация заказов насколько это возможно, а затем в дело вступает статистика, такси сейчас это не про то как срубить один выгодный заказ, а про то как делать возможно невысокие по стоимости ( даже по 250-300 рублей) заказы как можно больше за короткий промежуток времени. Как по мне лучше четыре заказа за час 547, 616, 300, 370 ( и пробег будет 15 км или около того) и я остаюсь на районе где опять повторяется схожая последовательность, чем я уеду пусть и за 1 400 на край города или еще хуже загород, потрачу час и больше и пробег 50 км и поеду оттуда пустой. Поэтому у меня нет транспордера я не люблю дальние заказы где играет роль ЗСД и поэтому у меня нет необходимости в транспордере.
Суть моего сообщения только в том, что ваши аргументы "почему пассажир должен платить больше чем фактическая стоимость услуги" — надуманное фуфло :-) Должны быть возмещены фактически затраты, если у водителя есть транспондер — то по тарифу транспондера. В остальном полностью с вами согласен.
Нет фуфло, это ваши сентенции по поводу того что должны быть возмещены фактические затраты, такого нет в законодательстве, а то мы так дойдем до того, что таксист должен перевозить по фактической стоимости амортизации и пробега.
Между водителем ( как представителем перевозчика) и пассажиром заключается договор фрахтования и эти условия обговариваются до начала поездки, таков федеральный закон и региональные нормативные акты в СПб, если возникает как я то дополнительная необходимость в услугах, то ее оказание как и стоимость есть предмет договорённости сторон .
В данном случае пакс хочет проехать по ЗСД, водитель предлагает варианты , вы платите напрямую оператору ЗСД или вы платите водителю, при этом сумма одинаковая, вы вправе выбрать выбрать метод оплаты, я не вижу ни одной законной причины чтобы водитель с личного транспордера ( или транспордера парка) оплачивал паксу по тарифу как для себя. Те пассажир получает услугу, пусть и незначительную и еще хочет получить скидку, просто так потому что хочет?
Где вас наебывают? Что у вас в голове вообще творится? Вы Цена проезда для пассажира не меняется, таксист предлагает вам на выбор как и кому платить, одну и туже сумму. Вы вообще адекватны? Те вас получается все продавцы которые имеют какую-то маржу с услуги наебывают? Ни одного разумного аргумента от оппонентов не услышал, почему таксист обязан вас везти по цене транспордера, если это не оговорено условиями и договором фрахтования? Только детский плак-плак, " таксист наебывает".
С какой стати вы зарабатываете на услуге которую оказывают посторонние компании? Вы к ЗСД не имеете никакого отношения, кроме того что по ней едете. И вдруг запрашиваете неслабую прибавку просто НИ ЗА ЧТО. Вот из-за таких ох@#вших в край таксистов я и перешёл на 100% на каршеринг.
В тот радостный день когда таксистов заменят на ИИ а они уйдут в грузчики или что они там ещё умеют, я обязательно открою шампанское. Мир станет в миллион раз лучше.
У меня транспоредра нет, я по ЗСД езжу редко, так как работаю в других районах и избегаю дальних заказов, но когда вижу что клиент выбрал платную дорогу, в самом начале поездки спрашиваю есть ли у клиента транспордер ( таких кстати много) или чем он будет платить картой или кэшем, почему вас не спрашивали без понятия.
Кто вам такую ерунду сказал, кто им выдал, вы вообще в курсе как таксисты работают ? Все из таксистов, кого я знаю и кто имеет транспордеры сами же и их приобретали. Таксистам даже на парковых машинах, те где водитель работает не на аренде, смартфон если у него нет или он что чаще бывает не тянет прогу яндекса, выдают в аренду, в среднем за 100 рублей смена. А на арендной машине водитель платит за все сам кроме ТО и технических поломок, даже дворники он меняет за свой счет, не говоря про мойку и остальное.
Пиздец у вас логика. Если кто здесь и крохобор, так это пассажир который решил проехать за счет возможностей водителя. Если кто здесь и крохобор то это такой пассажир, который с какого то перепуга решил что его обязаны провести дешевле стандартного тарифа. Теперь понять почему таких паксов маромоями называют.
Вот есть такое быдло как вы, а есть водители, которые понимают, что пришли в сферу услуг и стараются сделать эту услугу комфортнее для пассажиров. А вы судя из тех, кто рассказывает про питарасов. А проезд через пункт оплаты за наличку, для меня лучше, так как я езжу только по работе и бухгалтерия мне эти суммы возвращает.И рыться не надо, благо цивилизация придумала NFC для телефона. Я вам рассказываю, что среди вас много быдла, не понимающих, что они пришли не только баранку крутить, но и обслуживать клиента и делать это более комфортно, я же плять не прошу с него, чтобы он мне сделал кофе или яичницу?Поэтому я и отсеиваю таких как ты, ставя одну звезду, а человеку понимающему что у него за работа, ставлю пять и оставляю чаевые.
А вы, простите, много времени потратили на его, транспондера, покупку? И причем тут нарушения пдд?
Вы не сравниваете разные сферы услуг. Почему когда я еду тарифом"Бизнес", с меня не дерут эту разницу, а берут сумму согласно оплаты транспондером!?Да и я немного коммуникабелен, поэтому тоже задаю вопросы человеку и получаю ответ, что это культура сферы обслуживания. Зачем драть с человека эти триста рублей, когда пассажир и так платит хорошую сумму за тариф. Я же вам не рассказываю про эконом! Поэтому я и не езжу на нем, но пардон господа , когда вы заходите в гостиницу с 5 звездами, с вас же дерут за услугу Портора?
Ты видать дружок никогда в гостинице 5 звезд не был и не знаешь как там с тебя за каждый чих кроме проживания две , а то и три цены дерут, как с тем же авто по тарифу премьер или элит заказывают в Яндексе, а клиенту в 2 раза больше ценник назначают, оно и видно что ты нищеброд за свои не ездишь, тебе "бухгалтерия оплачивает".
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Ну таксист взял транспондер, кинул на него деньги, в чем проблема, хотите- можете оплачивать налом
Ага, и 300 рублей себе оставил
А почему ты должен себе 300 рублей оставить? Таксист вышел зарабатывать деньги его маркетинговое предложение ничем не отличается от любой другой коммерческой операции. Твое желание это как банальная желание купить любой товар без торговой наценки и оставить продавца без этого процента. А с чего вдруг?
На транспондер нужно 300 рублей, а водитель берет 600, дополнительно к сумме поездки
Еще раз, вам делают услугу, вы вправе от нее отказаться и заплатить те же 600 рублей напрямую за проезд. Проезжая по транспордеру вы может продолжать спать , тупить в телефон, не отвлекаться на то чтобы достать нал или карту, экономите где то от 1 минуты и больше, те вы получаете услугу, за те же деньги, только вас почему то корёжит, что часть этих денег получит таксист, ну так заведите транспордер и экономьте 300 рублей. Это какое крохоброство, что блядь не вы сэкономите , а кто то заработает, с какого перепуга это должны быть вы? Таксист не обязан иметь транспордер, более того в отличии от схожих ситуаций в отеле, в самолете, в ресторане, вам не запрещают пользовать своим транспордером или платить напрямую.
Что ты заладил одну и туже песню, да мне пох наличкой не наличкой, ты нечего не понимаешь, о чем идет речь... Ну не выходи в тарифе Комфорт плюс открывать багажник для погрузки чемоданов пакса, ну не стой с табличкой и не открывай дверь Мерседеса в тарифе Бизнес и не держи зонт над паксом, пусть нах мокнет под дождём, но жди с улыбкой хорошую оплату за свой тариф. Когда я на экономе, я думаю слава богу что меня вообще везут и них ничего не требую...
А с хера ты таксер улыбаешься, когда я чаевые оставляю, тебе же приятно?А с чего вдруг ты их ждёшь?Вот и паксу приятно, когда его не наебывают и не пытаются эти сраные сто рублей содрать, вот, она сфера обслуживания! И да, ты же млять в тарифе Комфорт плюс выходишь мне багажник открыть для чемоданов? А с хера млять? Или в бизнесе дверь открываешь и держишь зонт, а с хера вдруг?
Потому что это прописанные стандарты сервиса, в отличии от транспордера.
У гетт тариф за оплату проезда ЗСД по транспордеру включен в тариф, обычно им пользуюсь для поездок из / в Пулково, так как в Пулково у них есть ещё и стоянка, вышел, сел и поехал, а не участвовать во всей этой карусели "алло, я у 7го столба, а вы у какого?"
Плати на кассе или покупай транспондер. Скидка у таксиста, а не у тебя.
Да, меня это тоже всегда удивляло. Видимо, есть какой-то естественный отбор и нормальные люди из этой профессии вымываются. Именно поэтому с появлением каршеринга удалил все таксистские программы и забыл как о дурном сне об этом дне общества
Никогда не зарекайтесь если вдруг окажетесь на дне, вспомните свои слова.
На дне может отказаться любой и я конечно же тоже могу, разумеется. Разница начинается дальше - я никогда не переступлю через свои принципы и зарабатывать ная@вая при первой возможности не буду НИКОГДА, на каком бы дне не оказался. А вот многие, слишком многие водители такси сделают это с огромным удовольствием в любой момент. Поэтому их и считают дном. Сами заработали такой имидж.
А что, если человеку нравится, или, если жизненная ситуация вынуждает. Может, он СЕО Гугла, а "таксист - это хобби"
Быть адекватным, честным таксистом который просто хорошо делает свою работу - вовсе не дно. Дно - это точно что они сами превратили свою профессию.
Согласен. Про профессию таксиста судить не могу т.к. никакого отношения к ней не имею
Никакой магии нет. Просто услуга такси сама по себе нехитрая + клиенты каждый раз новые, и мастерство исполнения почти не помогает таксисту зарабатывать больше. А вот обман клиента или агрегатора - позволяет. Как следствие, честные таксисты зарабатывают меньше нечестных и сливаются. Работает отрицательный отбор.
"честные таксисты зарабатывают меньше нечестных и сливаются."
Ерунда какая, вы вообще не в теме за счет чего зарабатывают топовые по заработку таксисты. Клиентов обманывать можно но это гиммор, агрегатора ( если это Яндекс) обманывать можно, но нечасто или недолго, схлопочешь в миг временный бан или сразу перманент. Хороший заработок в такси, это работа по системе, причем динамической изменяющейся системе, в зависимости от времени суток, года и политики агрегатора и отличное знание города, умение быть в нужном месте, в нужное время и умение не уехать в ненужное место.
Как то, выйдя из Шереметьево, поинтересовался у бомбилы, сколько будет стоить доехать до парковки Р13 (200 метров от терминала, не больше). Таксист озвучил сумму 1500 рублей. Так что, да, согласен с вами.
Если пользуешься услугами таксистов,то ты тоже пидарас.При чем скрытый..
"Пришли нюдсы с чемоданами, иначе не поеду!"
Бред какой-то. Решается предоплатой поездки или платной подачей в аэропорт, 300р которая засчитывается в стоимость при удачной поездке.
ок. что если поездка не состоялась? вот ты добросовестный пассажир. вызвал такси. яндекс списал депозит. таксист не приехал или едет 2 часа. ты отменяешь поездку и депозит достается яндексу?
Тогда это не работает. Если на месте пассажира ушлый коллега-таксист, то депозит ему просто вернется.
Педагогический
Работает. Тебе показывается попап: «мы спишем с вас 300 рублей за заказ, если поедете - зачтем в поездку, нет - извиняйте. Согласны?». Если я пассажир и мне реально надо ехать, да пох.
И дальше таксер принявший заказ ждет 2 часа пока его пустят к терминалу бесплатно, чтобы вас забрать, т.к. уже исчерпал лимит.
Вы бы хоть с веткой ознакомились прежде чем писать...
Проблема отмены поездки пассажиром заключается в том, что пассажир внес уже деньги за поездку. Куда эти деньги делись? Вернулись пассажиру? Тогда какой смысл в схеме, если конкурент таксиста может так же сбросить ему лимит аэропорта без затрат для себя, ведь депозит-то конкуренту вернется. Если же деньги не возвращаются, то добросовестный пассажир становится заложником ситуации и вынужден ждать своего таксиста до упора, т.к. иначе потеряет депозит и никуда не уедет.
Я думаю уже сейчас есть лимит времени, в течение которого водитель должен прибыть на заказ. Скажем 30 минут. Только пассажиру не легче от этого. Представим что он вызвал такси, система подтвердила, что к нему едут. (В вашей схеме он еще из внес депозит). Через 30 минут ожидания система отменяет заказ. (Депозит возвращается). Пассажир потерял 30 минут времени и никуда не уехал.
Как это решает проблему, что таксистам скликивают лимит? Никак.
Смотреть движение машины и отменять на этом основании поезду яндекс может. Но придумайте зачем это ему. Чтобы в нескольких локальных местах, местная таксишная мафия не могла скликать лимит у десятка водителей?
30 минут - условная цифра, я не знаю какая она в действительности. Дубовый или нет - это реальность, а то что вы предлагаете - это маниловщина.
Ну если только заказ на десятки тысяч рублей, или таксисту нужно поспать. А так, время - деньги. Тем более для таксистов.
Это работает, если из уравнения убрать "ожидание 2 часа" Ожидание должно укладываться в разумные временные рамки, а для этого Яндексу (Убер, Ситимобил и т.д.) надо нормально договориться с аэропортами, чтобы охрана не тормозила их у шлагбаума + была стоянка
А то доходит до смешного, что ты прилетаешь в Шарик, а таксист тебя просит подойти к заезду, потому что не может подъехать к гейту. Такого пздца я нигде в мире не встречал, если только аэропорт не был на реконструкции
Часто попадался на такое, что таксист заказ берёт, но едет в другую сторону. Как в таком случае депозит возвращать?
В Шереметьеве такая ситуация - норма. Там парковка находится на стороне, которая в Москву. И водителям нужно доехать практически до ленинградки, чтобы развернуться и поехать обратно в аэропорт. Сам с таким сталкивался и спрашивал у водителя, почему он ехал от меня.
Это не возможно, в силу юридической модели. Все сервисы Яндекса, работают по модели маркетплейса, т.е. списывать деньги они не могут, это не их деньги. Деньги Ваши и таксиста, Яндекс только % берет за итерацию. Максимум могут проверить наличие денег на карте, что и делают. Если сделать т.к. Вы говорите — "вазелин подорожает", ибо НДФЛы там всякие и прочие прелести бизнеса.
Наверняка это можно решить на "раз-два", но ни аэропортам ни агрегаторам это не нужно. Страдают, в итоге, люди готовые платить деньги за услугу
Как?
официальные в NY- это те, кто рентует "жетон" для такси, которые мегадоллар стоит? В жопу эту систему, полный дебилизм.
55баксов, это 3700 рэ. да нафиг такие цены, у нас пока с Москвы до любого аэропорта дешевле такси
А вы точно "с Москвы"? Так говорят обычно на юге и в провинции. В духе "из сочей".
В Москве тоже же был фикс до аэропорта, а потом пропал куда-то. А на стойках тогда было в полтора раза дороже
Тем временем таксисты в Сочи: перегоняют каршеринг подальше от аэропорта, глушат сотовую связь когда ты едешь в тачке, чтобы взять с тебя нал (и потом еще Яндекс спишет безнал), приезжают и встают как можно дальше от тебя и включают ожидание, а когда ты начинаешь им предьявлять, они такие "богом клянусь, это в аэропорту что-то со связью". Ну и старый добрый прием: "отмените пожалуйста заказ, я не приеду", чтобы платил ты за отмену.
Во всех случаях я писал в службу поддержки Яндекса и всегда вопрос решали в мою пользу.
Ну и напоследок. Как-то ехал с Адлера в аэропорт на Яндекс Такси. Водитель всю дорогу молчал. Когда приехали я поблагодарил таксиста, а он такой: "поменьше бы таких как ты". Я не понял. Спросил его, почему? А он: "потому что ты не москвич и чаевых не оставляешь".
Справедливости ради, такая дичь случается редко. Но бывает. Одним словом - Сочи. Я привык.
Не пробовал просто туда не ездить? 😂