Суд признал незаконным только безналичный способ оплаты в «Делимобиле» Статьи редакции
Также суд признал обоснованным требование Роспотребнадзора сократить втрое срок возврата ошибочно списанных средств, а размер пени — в 25 раз.
- Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по спору «Делимобиля» с Роспотребнадзором, в котором частично поддержал претензии регулятора к каршеринговому сервису, пишет «Коммерсантъ».
- В феврале 2020 года ведомство предписало компании изменить условия договора, нарушающие права потребителей. «Делимобиль» оспорил это, процесс шёл больше года, отмечает издание.
- Согласно решению суда, преимущество дистанционной оплаты «не может умалять» обязанность исполнителя дать возможность клиенту оплатить наличными.
- При этом суд признал законным списание средств с карты клиента без его распоряжения, но счёл слишком долгим срок возврата денег в случае ошибки: 30 дней вместо положенных по закону десяти. Суд поддержал право сервиса начислять клиентам штрафы и пени, но признал неправомерным, что их размер в 0,5% от суммы долга в день в 25 раз превышает учетную ставку ЦБ.
- Суд посчитал незаконным пункт о том, что потребитель заранее соглашается с вердиктом «Делимобиля» о правомерности штрафов, размера ущерба, расходов на ремонт и техническое обслуживание, лишаясь права на оспаривание. Также сервис не может в одностороннем порядке менять условия договора или отказываться от него, говорится в решении.
- В Роспотребнадзоре ответили, что изучают решение, а в «Делимобиле» решением «в целом удовлетворены». Опрошенные «Ъ» юристы поддержали ряд выводов, сделанных для защиты прав потребителей, но возможность оплаты каршеринга наличными они посчитали чрезмерной и требующей корректировки закона.
- Этот пункт также беспокоит опрошенных представителей каршеринговых сервисов. В «Ситидрайв» сообщили «Ъ», что организация наличной оплаты «существенно увеличит расходы», а в условиях пандемии Роспотребнадзор сам рекомендовал использовать безналичную оплату.
Такие злачные места идут побоку. Я по старинке предпочитаю вначале покрутить в руках, а потом оплатить. И никак иначе.
Тоже придерживался этого принципа, пока не заказал ножи Samura (пишу мизинцами)
Особый Илья
Ну, раньше с ламодой работал сценарий: заказать на 50к примерить и сдать часть обратно, а сейчас пришлось вернуться в офлайн, и это грустно
А что случилось с ламодой? Нельзя заказать на примерку или как-то изменились правила?
По поводу срока для возврата, даже 10 дней считаю излишним (не говоря о 30), почему кто-то должен незаконно обогащаться в случае своей же ошибки, у нас вроде капитализм, заработал бы копеечку с этих денег на вкладе/дебетовой карте
Тема не в наличке, для очень «внимательных» читателей.
Повестка такова: каршеринги ОХИРЕЛИ.
Они могут списать деньги с твоей карты, без разрешения.
Хотя! Так могут поступить только судебные приставы ! И то, только после получения исполнительного листа (выданного судом)
А эти «ребята», творят че хотят.
Приходится создавать электронные карты, привязывать к разным приложениям каршеринга, дабы избежать непонятных списаний.
Безакцептное списание есть у многих сервисов. Не надо просто правила нарушать, никто списывать ничего не будет.
Посмотрим, что будет, когда с вас спишут: может подписку, а может и так. :)
А что если не нарушал, списали и говорят, что это ты должен доказывать, что не нарушал, а мы пока твои деньги покрутим , даже если у тебя фото/видео и 3 свидетеля а если нет, смотри договор, там ты по умолчанию виноват?
Я использую дебетовые карты Тиньков. Там к счету привязываются 2 карты. На одной у меня деньги, вторая привязана ко всем электронным оплатам. С лимитом в 100-200 руб, стабильно.
Если нужно оплатить - захожу в приложение и увеличиваю лимит.
Любые внеплановые списания вызывают ошибку.
Ни одна оплата без контроля не проходит.
Если Делимобиль ошибётся, я просто перевыпущу карту и перестану ими пользоваться, вот и все.
Однажды они мне звонили из-за долга в 300 руб, звонил коллектор. А когда я его послал, мне выставили штраф в 1000 руб, а потом засыпали рассылкой в отместку.
Сейчас делимобиль уже лучше, чем был раньше,
Гораздо.
За исключением всего того, что суд признал незаконным.
Лично я, не вижу смысла оплачивать наличкой.
Мне этот геморрой не нужен вообще
Вранье же. У МПС есть список категорий, где допускается безакцептное списание. Отели, например, или прокат автомобилей. Более того, они даже с заблокированных карт умеют списывать (привет, Тиньков)
Широкий клуб
Ситуация.
Арендовал каршеринг, приехал на точку назначения, закрыл авто и завершил аренду. Спустя пары недель, происходит списание.
На ремонт, допустим крыла.
Ты не понимаешь что к чему, никто не сделал звонок и не сообщил о данной ситуации.
А все просто, кто то во дворе проезжая зацепил авто, следующий кто арендовал авто сделал фото, с тебя решили списать.
Каршерингу не особо важно, кто и зачем, просто закрыли убытки. Часто бывают что списывают… а ты же не знаешь устранили они этот дефект кузова или нет. Скорей всего нет, на движение авто это не влияет, а деньги сняли.
Не очень понятно, как это может происходить, если есть фотографии машины по завершении аренды, где видно, что с машиной всё в порядке.
Новенький историк
Не только приставы.
Технически - так могут многие магазины (и не только), либо после предварительной оплаты "через ввод смс" (в смысле 3dsecure) либо просто по тому факту что они знают реквизиты. Иногда при этом основания с точки зрения российского пользователя выглядят...странными (ну там - отказ от подписки с предупреждением за 30 дней - читать на очередной месяц - пользователь попадает, или только звонком). Да, могут еще и фильтровать то что считают виртуальными картами.
Но вот вменяемые конторы такое - не творят. А еще более вменяемые, но редкие (амазон тот же), решают проблему еще проще - можно ЛЮБУЮ покупку отменить в течении нескольких часов (даже товар по мнению амазона не подлежит возврату, просто будет прервана процедура подготовки отправки, даже электронные книги с Kindle Store). Максимум - возможно придется это требовать через техподдержку а не кнопочки.
Ой, бляяя!! Интересно, они предлагают засовывать деньги в бардачок или устанавливать по платежному терминалу в тачку? Зачем нужен такой маразм, когда изначально машина бронируется удаленно.
Поразительный кавалер
Кассиров сажать спереди
Ни чего ни кто не предлагает, просто на данный момент такой закон. Не поправили еще.
Проблема не в наличных, а в необходимости привязывать карту, тем самым предоставляя возможность Делимобилю неограниченно списывать денежные средства с этой карты по собственному желанию.
Достаточно было бы использовать другие способы платежа, не дающие такую возможность.
в «Делимобиле» решением «в целом удовлетворены»
А это ещё почему, интересно? Или это как в анекдоте: "не прокатило, вычеркиваем"?
Ещё бы комиссию за оплату штрафов снизили.
Яндекс драйв оплачивает без комиссии.
Делимобиль берет 100-150 рублей - за что?!
Ну пусть сделают оплату наличными через какой-нить киви, хочешь налом - ищи терминал) ясен хрен никто пользоваться не будет, но закон будет исполнен
Ищи решение. Дать возможность пополнить баланс налом, через терминалы или того же связного.
Вроде той, что у Ведомостей и FT. Зачастую бросаешь статью, которая кажется огромной, но по факту 80% полосы прокрутки браузера – комментарии.
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Вот где его искать.
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