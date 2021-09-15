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Транспорт
Nazigul Jusupova

Суд признал незаконным только безналичный способ оплаты в «Делимобиле» Статьи редакции

Также суд признал обоснованным требование Роспотребнадзора сократить втрое срок возврата ошибочно списанных средств, а размер пени — в 25 раз.

  • Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по спору «Делимобиля» с Роспотребнадзором, в котором частично поддержал претензии регулятора к каршеринговому сервису, пишет «Коммерсантъ».
  • В феврале 2020 года ведомство предписало компании изменить условия договора, нарушающие права потребителей. «Делимобиль» оспорил это, процесс шёл больше года, отмечает издание.
  • Согласно решению суда, преимущество дистанционной оплаты «не может умалять» обязанность исполнителя дать возможность клиенту оплатить наличными.
  • При этом суд признал законным списание средств с карты клиента без его распоряжения, но счёл слишком долгим срок возврата денег в случае ошибки: 30 дней вместо положенных по закону десяти. Суд поддержал право сервиса начислять клиентам штрафы и пени, но признал неправомерным, что их размер в 0,5% от суммы долга в день в 25 раз превышает учетную ставку ЦБ.
  • Суд посчитал незаконным пункт о том, что потребитель заранее соглашается с вердиктом «Делимобиля» о правомерности штрафов, размера ущерба, расходов на ремонт и техническое обслуживание, лишаясь права на оспаривание. Также сервис не может в одностороннем порядке менять условия договора или отказываться от него, говорится в решении.
  • В Роспотребнадзоре ответили, что изучают решение, а в «Делимобиле» решением «в целом удовлетворены». Опрошенные «Ъ» юристы поддержали ряд выводов, сделанных для защиты прав потребителей, но возможность оплаты каршеринга наличными они посчитали чрезмерной и требующей корректировки закона.
  • Этот пункт также беспокоит опрошенных представителей каршеринговых сервисов. В «Ситидрайв» сообщили «Ъ», что организация наличной оплаты «существенно увеличит расходы», а в условиях пандемии Роспотребнадзор сам рекомендовал использовать безналичную оплату.

#новости #каршеринг #делимобиль

2815 просмотров
35 35 комментариев
5
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Особый Илья

16

Ща бы маркетплейсы вспомнить, где нала нет и оплаты при получении, мммм, красота!

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Sergei Timofeyev

Особый
–4

Такие злачные места идут побоку. Я по старинке предпочитаю вначале покрутить в руках, а потом оплатить. И никак иначе.

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Misha Zakarin

Sergei
12

Тоже придерживался этого принципа, пока не заказал ножи Samura (пишу мизинцами)

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Особый Илья

Sergei
0

Ну, раньше с ламодой работал сценарий: заказать на 50к примерить и сдать часть обратно, а сейчас пришлось вернуться в офлайн, и это грустно

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Pavel Zhirnov

Особый
0

А что случилось с ламодой? Нельзя заказать на примерку или как-то изменились правила?

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Управляющий

Pavel
0

да не, недавно заказывал, все осталось таким же

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Дмитрий

7

По поводу срока для возврата, даже 10 дней считаю излишним (не говоря о 30), почему кто-то должен незаконно обогащаться в случае своей же ошибки, у нас вроде капитализм, заработал бы копеечку с этих денег на вкладе/дебетовой карте

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Широкий клуб

6

Тема не в наличке, для очень «внимательных» читателей.
Повестка такова: каршеринги ОХИРЕЛИ.
Они могут списать деньги с твоей карты, без разрешения.
Хотя! Так могут поступить только судебные приставы ! И то, только после получения исполнительного листа (выданного судом)
А эти «ребята», творят че хотят.
Приходится создавать электронные карты, привязывать к разным приложениям каршеринга, дабы избежать непонятных списаний.

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Алексей Лебедев

Широкий
–2

Безакцептное списание есть у многих сервисов. Не надо просто правила нарушать, никто списывать ничего не будет.

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Sergei Timofeyev

Алексей
0

Посмотрим, что будет, когда с вас спишут: может подписку, а может и так. :)

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Bublikov Anton

Алексей
0

А что если не нарушал, списали и говорят, что это ты должен доказывать, что не нарушал, а мы пока твои деньги покрутим , даже если у тебя фото/видео и 3 свидетеля а если нет, смотри договор, там ты по умолчанию виноват?

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

Широкий
1

Я использую дебетовые карты Тиньков. Там к счету привязываются 2 карты. На одной у меня деньги, вторая привязана ко всем электронным оплатам. С лимитом в 100-200 руб, стабильно.
Если нужно оплатить - захожу в приложение и увеличиваю лимит.
Любые внеплановые списания вызывают ошибку.
Ни одна оплата без контроля не проходит.

Если Делимобиль ошибётся, я просто перевыпущу карту и перестану ими пользоваться, вот и все.

Однажды они мне звонили из-за долга в 300 руб, звонил коллектор. А когда я его послал, мне выставили штраф в 1000 руб, а потом засыпали рассылкой в отместку.

Сейчас делимобиль уже лучше, чем был раньше,
Гораздо.
За исключением всего того, что суд признал незаконным.

Лично я, не вижу смысла оплачивать наличкой.
Мне этот геморрой не нужен вообще

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Поразительный кавалер

Sergey
0

а штрафы у них идут в кредитную историю?

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Новенький историк

Sergey
0

Не только Тиньков.
у ВТБ тоже можно иметь несколько счетов к карте (и кредитки и дебетовки, правда виртуалки выпустить самостоятельно можно только к дебетовкам пока).

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Danil Kuznetsov

Широкий
2

Вранье же. У МПС есть список категорий, где допускается безакцептное списание. Отели, например, или прокат автомобилей. Более того, они даже с заблокированных карт умеют списывать (привет, Тиньков)

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Широкий клуб

Danil
1

Ситуация.
Арендовал каршеринг, приехал на точку назначения, закрыл авто и завершил аренду. Спустя пары недель, происходит списание.
На ремонт, допустим крыла.
Ты не понимаешь что к чему, никто не сделал звонок и не сообщил о данной ситуации.

А все просто, кто то во дворе проезжая зацепил авто, следующий кто арендовал авто сделал фото, с тебя решили списать.

Каршерингу не особо важно, кто и зачем, просто закрыли убытки. Часто бывают что списывают… а ты же не знаешь устранили они этот дефект кузова или нет. Скорей всего нет, на движение авто это не влияет, а деньги сняли.

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Sergey Filimonov

Широкий
0

Не очень понятно, как это может происходить, если есть фотографии машины по завершении аренды, где видно, что с машиной всё в порядке.

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Александр Королёв

Широкий
1

Отели точно так-же списывают деньги

Ответить

Новенький историк

Широкий
0

Не только приставы.
Технически - так могут многие магазины (и не только), либо после предварительной оплаты "через ввод смс" (в смысле 3dsecure) либо просто по тому факту что они знают реквизиты.  Иногда при этом основания с точки зрения российского пользователя выглядят...странными (ну там - отказ от подписки с предупреждением за 30 дней - читать на очередной месяц - пользователь попадает, или только звонком). Да, могут еще и фильтровать то что считают виртуальными картами.

Но вот вменяемые конторы такое - не творят. А еще более вменяемые, но редкие (амазон тот же), решают проблему еще проще - можно ЛЮБУЮ покупку отменить в течении нескольких часов (даже товар по мнению амазона не подлежит возврату, просто будет прервана процедура подготовки отправки, даже электронные книги с Kindle Store). Максимум - возможно придется это требовать через техподдержку а не кнопочки.
 

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Vlad Limbo

3

Ой, бляяя!! Интересно, они предлагают засовывать деньги в бардачок или устанавливать по платежному терминалу в тачку? Зачем нужен такой маразм, когда изначально машина бронируется удаленно.

Ответить

Поразительный кавалер

Vlad
5

Кассиров сажать спереди

Ответить

vmp

Поразительный
6

За проезд передавайте пожалуйста!

Ответить

Yury Yury

Vlad
2

В статье речь про штрафы в контексте каршеринга, "Ой, бляяя!! Хотят оплату каршеринга сделать наличкой, дебилы"

Ответить

Valentin Budaev

Vlad
0

Ни чего ни кто не предлагает, просто на данный момент такой закон. Не поправили еще.

Ответить

vmp

2

Проблема не в наличных, а в необходимости привязывать карту, тем самым предоставляя возможность Делимобилю неограниченно списывать денежные средства с этой карты по собственному желанию.
Достаточно было бы использовать другие способы платежа, не дающие такую возможность.

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Yan Purvenes

1

Яндекс плюс за наличку теперь надо оплачивать

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

в «Делимобиле» решением «в целом удовлетворены»

А это ещё почему, интересно? Или это как в анекдоте: "не прокатило, вычеркиваем"?

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

1

Ещё бы комиссию за оплату штрафов снизили.
Яндекс драйв оплачивает без комиссии.
Делимобиль берет 100-150 рублей - за что?!

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Новенький историк

Sergey
–1

За трату времени техподдержки.

Ответить

Поразительный кавалер

0

Ну и пусть остаются обеспокоенными) не нравится значит, что запрещают штрафы такие огромные делать ) обнаглевшие
А вот наличная оплата---купюроприемник что ли вставят в машину? или рядом будет кассир сидеть?

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Дмитрий Пелипас

0

Ну пусть сделают оплату наличными через какой-нить киви, хочешь налом - ищи терминал) ясен хрен никто пользоваться не будет, но закон будет исполнен

Ответить

Азиатский Таксист

0

Списывают 35к , за 7 минутную поездку

Ответить

Новенький историк

0

А вот как технически предполагается делать оплату наличными в данном случае? Что-то вроде терминала экспресс-оплаты ставить в каждую машину?

Ответить

Сергей Житников

Новенький
0

Авансом в кассе. :) Как в 20 веке. :)

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Сергей Шурупов

0

Ищи решение. Дать возможность пополнить баланс налом, через терминалы или того же связного.

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