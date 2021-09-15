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Транспорт
Nazigul Jusupova

Rivian выпустил свой первый электропикап — он опередил Tesla, Ford и других конкурентов Статьи редакции

Пока неизвестно, сколько машин компания уже произвела и кто их первые покупатели.

45 45 комментариев
2711 просмотров

Первый пикап компании был продан 14 сентября, сообщил гендиректор и основатель Rivian Ар-Джей Скариндж (RJ Scaringe) на своей странице в Twitter.

RJ Scaringe @RJScaringe
After months of building pre-production vehicles, this morning our first customer vehicle drove off our production line in Normal!  Our team's collective efforts have made this moment possible. Can't wait to get these into the hands of our customers!
После нескольких месяцев изготовления предсерийных автомобилей сегодня утром наш первый автомобиль для клиента сошёл с конвейера в Нормале! Коллективные усилия нашей команды сделали этот момент возможным. Не могу дождаться, когда они попадут в руки наших клиентов!
Электрический пикап Rivian RJ Scaringe
Электрический пикап Rivian RJ Scaringe

В Rivian подтвердили CNBC, что электромобили готовы к продаже. В компании отказались рассказывать о планах по наращиванию производства, также не стали раскрывать, сколько грузовиков было выпущено в первый день продаж и кто был среди покупателей.

Массовое производство электропикапов R1T планируется на январь 2022 года. В США машина будет стоить $73 тысяч.

По данным издания, Rivian стал первым среди автопроизводителей, кто начал продавать электрический пикап. General Motors планирует выйти на рынок с пикапом GMC Hummer EV осенью. В 2022 году, возможно, электропикапы запустит EV Lordstown Motors, затем Ford и Tesla Илона Маска, которая перенесла начало массового производства своего Cybertruck на конец 2023 года.

#новости #rivian

45 45 комментариев
15
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45 комментариев
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vmp

15

Пикап - это удобный формфактор для электромобиля.
В кузов как раз влезет генератор для подзарядки и несколько канистр топлива.

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Александр Смирнов

vmp
2

Ну или как вариант, посадить туда несколько граждан определенного цвета кожи, чтоб педали на динамке крутили.

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greg chudnoff

Александр
1

несколько граждан определенного цвета

Белых цисгендерных мужчин?

Ответить

vmp

Александр
0

Да, лошадку сейчас фиг найдёшь. И овёс нынче дорог.

Ответить

Даниил Пискурёв

vmp
0

Как ловко ты крылья kfc заувалировал)

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andr oid

8

На мой вкус глаза неудачные. Отталкивающие 
Или как у скромного бегемотика.

Сюда просятся фары пошире (горизонтально)

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greg chudnoff

andr
1
Ответить

Al Pr

greg
0

"но это же дизайн говна!" 

Ответить

El Negro

andr
1

Я тоже не понимаю что у них с дизайном? Почему массовые электрокары, в основном, выглядят будто взяли детсадовский рисунок машины и запустили в штамповку.

Ответить

Victor Buzin

2

Будущее уже близко, близится день когда заправить электромобиль станет так же просто, как бензинку. Но ближайшие 5 лет в России этого не произойдёт, сейчас это большой гемморой особенно на трассе. Что вы думаете на этот счёт? Гибрид, бензина или полный электрон?

Ответить

Alexey Rusanov

Victor
15

Вроде бы читаешь - нормальное содержание, но форма такая, словно идет "общение" блогера, осталось добавить: "пишите в комментариях, ставьте лайки и не забывайте о розыгрыше"))0)

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юрий с

Alexey
0

Нажимайте на колокольчик или бейте в колокол. 80 процентов зрителей без подписки. Далее следует нотация, как не хорошо смотреть без подписки

Ответить

Georgy Smirnov

Victor
2

В наше время, второй автомобиль в семью логично покупать электро. 
первый - бензин или плагин гибрид

Ответить

Alexey Rusanov

Georgy
4

Чем логично?

Ответить

Georgy Smirnov

Alexey
4

Бензин привлекательнее электрики только тем, что на нем можно уехать "далеко". Большинству людей не нужно ездить "далеко" постоянно, обычно это 10-20 км в день. Но т.к. раз в выходные надо съездить на дачу, или раз в пару месяцев в путешествие - таки нужен в семье один автомобиль который может уехать далеко. 
Второй автомобиль, обычно, используется ещё меньше чем первый, и ему не нужно уметь ездить "далеко" т.к. для этого уже есть первый.

Разумеется если живетё далеко за городом, и постоянно нужно по автобану 100км ездить, то ваш выбор бензин/дизель или плагины. 

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Igor Shatalov

Victor
2

Помощник президента РФ Игорь Левитин на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» раскрыл истинную цену перехода на электротранспорт. 

— Если мы перейдем на альтернативные виды топлива, что будет с дорожным фондом и как нам дальше быть: переводить эту нагрузку на население или все-таки оставить дорожный фонд, но тогда нам придется повышать акциз на топливо, — заявил Левитин.
Он уверен, что альтернативные виды топлива не будут стоить дешевле чем традиционные Напомним, что дорожные фонды, из которых финансируется строительство дорог в России, пополняются поступлениями от акцизов на моторное топливо. В цене каждого литра бензина или дизтоплива 75% приходится на всевозможные налоги и акцизы.
— Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести. То есть речь идет о формате покилометровых платежей: когда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан. Человек, который имеет автомобиль, уже будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте, — предсказал чиновник.
Таким образом, по факту, проезд по всем дорогам станет платным.

Ответить

Vyacheslav Teplyakov

Igor
3

если перестать распизживать бабло на строительстве дорог, можно орбитальный лифт на луну за полгода построить, поэтому шел бы товарищ Левитин лесом.

Ответить

Sasha Bochkin

Vyaches…
1

скажете тоже, перстать. Ну как это можно то???

Ответить

new_comment

Igor
2

 Таким образом, по факту, проезд по всем дорогам станет платным.

По факту, ничего плохого в этом нет. Дороги и так платные. Но население этого не понимает, потому что платежи спрятаны в цене бензина, налогах, Платоне, и т. д. Поэтому люди у нас так терпимо относятся к качеству дорог. "Денег же нет!" При этом люди не понимают, что дороги у нас одни из самых дорогих в мире.

Ответить

Vyacheslav

new_com…
0

не не не, это не так работает, тут нет логического ИЛИ, о чем господин Левитин вам и сообщает. Будет И платежи спрятанные в цене топлива, налогах и платоне и т.п. И платные дороги =)

Ответить

Ли Си Цын

Victor
1

Будущее уже близко

Оно всегда близко. Жизнь есть неизменное перетекание будущего в прошлое через квантовый предел настоящего :)

близится день когда заправить электромобиль станет так же просто, как бензинку

Нет, не близится. 

Ответить

Dimm Debrov

Victor
0

Водород.

Ответить

Alexander Ivanov

Dimm
1

А есть что-то серийное на водороде?

Ответить

Павел

Alexand…
0

Toyota и Honda, но их очень мало, и только в США и Японии, если не ошибаюсь.

Ответить

МНК B

Victor
0

За год можно навтыкать  везде зарядников на заправках и кафе на трассе, это гораздо проще чем построить новую азс например. Люди начнут заряжаться, станет понятно, что надо больше мощностей, еще за год подключат новые сети  и еще время потребуется  чтобы привыкнуть. Итого думаю через 3 года путешествие  будет не таким запарным, а через 5 большая часть людей подумает скорее бы скинуть эту бензинку   купить электро. Вопрос ценников, конечно, но когда я вижу кроссоверы от хендэ за 2,2 млн на электро и китайцев за 1,8 млн, то остаётся  только  вопрос времени.  В остальном  дело уже решенное.

Ответить

Alexander Ivanov

МНК
0

 россоверы от хендэ за 2,2 млн на электро

Где? Дайте сылку

Ответить

Фиктивный Аккаунт

Victor
0

В России все будет по старому.

Мир же со временем перейдёт на батарейки.

Ответить

Александр Антипов

Victor
0

Думаю что вы ошибаетесь, не в ближайшие как минимум 10 лет. В данный момент, гибрид практичен.

Ответить

Для закладок

2

Надо было весь корпус покрыть светодиодами от колес до крыши, а то чего они, электрокар делают или что?

Ответить

Иван Иванович

1

Неплохо всё, кроме дисков. ну и для пикапа кузов маленький с виду, не 150й

Ответить

Даниил Слесарчук

0

Видел ауди етрон, кроссовер который. Пиздатый дезигн и охуенно когда такая махина плывет мимо тебя тише самоката. А так, хз,  нахер он нужен  хотя бы в том же спб.

Ответить

Artyom Lyapin

0

Как на нем в глубинку Аляски ехать?

Ответить

Евгений Трифонов

Artyom
2

Юэн Макгрегор при участии таких пикапов (когда они были ещё предсерийными) проехал через всю Южную Америку, начиная с самой южной точки (где холодно). Проблемы возникли в основном с электромотоциклами, а не пикапом

Ответить

Artyom Lyapin

Евгений
0

Это те чуваки которые в Магадан с Якутска в свое время ездили на мотиках?)

Ответить

Евгений Трифонов

Artyom
0

Угу, продолжают в том же духе, но теперь на электричестве) Оговорюсь, что совсем без проблем с пикапами не обошлось, но их воспринимали в духе «а чего мы ждали от прототипа».

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Кстати, а почему ни на один электрокар не ставят солнечные батареи?  От них ведь можно было бы запитывать часть систем комфорта, или не хватит? На яхтах панели встречаю постоянно, у некоторых как Arcadia допустим, они вообще встроены в остекление надстройки (см. фото), но это конечно 20 с лишним метров, а на небольших парусниках и катамаранах часто есть небольшая панелька на крыше рубки. 

Ответить

Андрей Малолин

Dmitry
1

У них КПД сравнительно крошечный даже в солнечную погоду, с учетом площади крыши машины это довольно бесполезно.

Ответить

Alexey Sharapov

0

фары "Удивленный гелик"

Ответить

Поразительный кавалер

0

А в буханки со следующего года будут ставить освещение салонное. Интересно когда электро движок поставят

Ответить

Станислав Романов

0

Ох уж эти футуристичные дизайны ))

Ответить

Alex D

Станислав
0

Ох уж эти футуристические дизайнеры)))

Ответить

Костя Маркин

0

Кто нибудь объяснит тренд на уродливые диски? Мб только лично мне не нравятся. Этим страдают поголовно все. Киа, Тойоты, вне зависимости от сегмента машин
Они действительно кому то так сильно нравятся?

Ответить

Фиктивный Аккаунт

0

Rivian выпустил свой первый электропикап — он на словах опередил Tesla, Ford и других конкурентов 

Ответить

Radna

0

Ford F-150 lightning лучше выглядит, намного практичнее.

Ответить

Степан Фадеев

0

Круто же.

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Читать все 45 комментариев
Транспорт
Nazigul Jusupova
Rivian выпустил свой первый электропикап — он опередил Tesla, Ford и других конкурентов Статьи редакции

Пока неизвестно, сколько машин компания уже произвела и кто их первые покупатели.

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