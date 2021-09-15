Rivian выпустил свой первый электропикап — он опередил Tesla, Ford и других конкурентов Статьи редакции
Пока неизвестно, сколько машин компания уже произвела и кто их первые покупатели.
Первый пикап компании был продан 14 сентября, сообщил гендиректор и основатель Rivian Ар-Джей Скариндж (RJ Scaringe) на своей странице в Twitter.
В Rivian подтвердили CNBC, что электромобили готовы к продаже. В компании отказались рассказывать о планах по наращиванию производства, также не стали раскрывать, сколько грузовиков было выпущено в первый день продаж и кто был среди покупателей.
Массовое производство электропикапов R1T планируется на январь 2022 года. В США машина будет стоить $73 тысяч.
По данным издания, Rivian стал первым среди автопроизводителей, кто начал продавать электрический пикап. General Motors планирует выйти на рынок с пикапом GMC Hummer EV осенью. В 2022 году, возможно, электропикапы запустит EV Lordstown Motors, затем Ford и Tesla Илона Маска, которая перенесла начало массового производства своего Cybertruck на конец 2023 года.
Пикап - это удобный формфактор для электромобиля.
В кузов как раз влезет генератор для подзарядки и несколько канистр топлива.
Ну или как вариант, посадить туда несколько граждан определенного цвета кожи, чтоб педали на динамке крутили.
На мой вкус глаза неудачные. Отталкивающие
Или как у скромного бегемотика.
Сюда просятся фары пошире (горизонтально)
Будущее уже близко, близится день когда заправить электромобиль станет так же просто, как бензинку. Но ближайшие 5 лет в России этого не произойдёт, сейчас это большой гемморой особенно на трассе. Что вы думаете на этот счёт? Гибрид, бензина или полный электрон?
Вроде бы читаешь - нормальное содержание, но форма такая, словно идет "общение" блогера, осталось добавить: "пишите в комментариях, ставьте лайки и не забывайте о розыгрыше"))0)
В наше время, второй автомобиль в семью логично покупать электро.
первый - бензин или плагин гибрид
Чем логично?
Бензин привлекательнее электрики только тем, что на нем можно уехать "далеко". Большинству людей не нужно ездить "далеко" постоянно, обычно это 10-20 км в день. Но т.к. раз в выходные надо съездить на дачу, или раз в пару месяцев в путешествие - таки нужен в семье один автомобиль который может уехать далеко.
Второй автомобиль, обычно, используется ещё меньше чем первый, и ему не нужно уметь ездить "далеко" т.к. для этого уже есть первый.
Разумеется если живетё далеко за городом, и постоянно нужно по автобану 100км ездить, то ваш выбор бензин/дизель или плагины.
Помощник президента РФ Игорь Левитин на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» раскрыл истинную цену перехода на электротранспорт.
— Если мы перейдем на альтернативные виды топлива, что будет с дорожным фондом и как нам дальше быть: переводить эту нагрузку на население или все-таки оставить дорожный фонд, но тогда нам придется повышать акциз на топливо, — заявил Левитин.
Он уверен, что альтернативные виды топлива не будут стоить дешевле чем традиционные Напомним, что дорожные фонды, из которых финансируется строительство дорог в России, пополняются поступлениями от акцизов на моторное топливо. В цене каждого литра бензина или дизтоплива 75% приходится на всевозможные налоги и акцизы.
— Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести. То есть речь идет о формате покилометровых платежей: когда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан. Человек, который имеет автомобиль, уже будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте, — предсказал чиновник.
Таким образом, по факту, проезд по всем дорогам станет платным.
если перестать распизживать бабло на строительстве дорог, можно орбитальный лифт на луну за полгода построить, поэтому шел бы товарищ Левитин лесом.
Таким образом, по факту, проезд по всем дорогам станет платным.
По факту, ничего плохого в этом нет. Дороги и так платные. Но население этого не понимает, потому что платежи спрятаны в цене бензина, налогах, Платоне, и т. д. Поэтому люди у нас так терпимо относятся к качеству дорог. "Денег же нет!" При этом люди не понимают, что дороги у нас одни из самых дорогих в мире.
не не не, это не так работает, тут нет логического ИЛИ, о чем господин Левитин вам и сообщает. Будет И платежи спрятанные в цене топлива, налогах и платоне и т.п. И платные дороги =)
Водород.
А есть что-то серийное на водороде?
За год можно навтыкать везде зарядников на заправках и кафе на трассе, это гораздо проще чем построить новую азс например. Люди начнут заряжаться, станет понятно, что надо больше мощностей, еще за год подключат новые сети и еще время потребуется чтобы привыкнуть. Итого думаю через 3 года путешествие будет не таким запарным, а через 5 большая часть людей подумает скорее бы скинуть эту бензинку купить электро. Вопрос ценников, конечно, но когда я вижу кроссоверы от хендэ за 2,2 млн на электро и китайцев за 1,8 млн, то остаётся только вопрос времени. В остальном дело уже решенное.
В России все будет по старому.
Мир же со временем перейдёт на батарейки.
Думаю что вы ошибаетесь, не в ближайшие как минимум 10 лет. В данный момент, гибрид практичен.
Надо было весь корпус покрыть светодиодами от колес до крыши, а то чего они, электрокар делают или что?
Видел ауди етрон, кроссовер который. Пиздатый дезигн и охуенно когда такая махина плывет мимо тебя тише самоката. А так, хз, нахер он нужен хотя бы в том же спб.
Как на нем в глубинку Аляски ехать?
Юэн Макгрегор при участии таких пикапов (когда они были ещё предсерийными) проехал через всю Южную Америку, начиная с самой южной точки (где холодно). Проблемы возникли в основном с электромотоциклами, а не пикапом
Это те чуваки которые в Магадан с Якутска в свое время ездили на мотиках?)
Угу, продолжают в том же духе, но теперь на электричестве) Оговорюсь, что совсем без проблем с пикапами не обошлось, но их воспринимали в духе «а чего мы ждали от прототипа».
Кстати, а почему ни на один электрокар не ставят солнечные батареи? От них ведь можно было бы запитывать часть систем комфорта, или не хватит? На яхтах панели встречаю постоянно, у некоторых как Arcadia допустим, они вообще встроены в остекление надстройки (см. фото), но это конечно 20 с лишним метров, а на небольших парусниках и катамаранах часто есть небольшая панелька на крыше рубки.
У них КПД сравнительно крошечный даже в солнечную погоду, с учетом площади крыши машины это довольно бесполезно.
Ох уж эти футуристичные дизайны ))
Кто нибудь объяснит тренд на уродливые диски? Мб только лично мне не нравятся. Этим страдают поголовно все. Киа, Тойоты, вне зависимости от сегмента машин
Они действительно кому то так сильно нравятся?
Rivian выпустил свой первый электропикап — он на словах опередил Tesla, Ford и других конкурентов
Пока неизвестно, сколько машин компания уже произвела и кто их первые покупатели.
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