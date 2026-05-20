Mercedes представила электромобиль AMG GT мощностью 1153 л.с. — он разгоняется до 100 км/ч за 2,1 секунды

Стоимость новой модели пока не раскрыли.Источник здесь и далее: MercedesАвтомобиль оснащён тремя электрическими двигателями axial flux, разработанными дочерней компанией Mercedes — YASA, пишет The Verge. В компании утверждают, что такие моторы легче и компактнее обычных электродвигателей. Они обеспечивают общую мощность в 1153 л.с.Модель AMG GT получила 800-вольтовую электрическую систему с поддержкой «сверхбыстрой» зарядки мощностью до 600 кВт. С 10% до 80% автомобиль заряжается примерно за 11 минут, подчеркнули в Mercedes. Заявленный запас хода электромобиля составляет до 770 км, максимальная скорость — 300 км/ч.Также в ПО электромобиля загружено более 1600 звуковых файлов, записанных на основе модели Mercedes AMG GT R с двигателем внутреннего сгорания. Они нужны для имитации звуков мотора, выхлопа и переключения передач.В конце 2026 года в продажу поступит версия GT 55, более мощная GT 63 появится на рынке в начале 2027-го. Цены в Mercedes пока не назвали.В апреле 2026 года Mercedes представила полностью электрический седан C-Class мощностью 482 л.с., он также поступит в продажу в начале 2027 года.