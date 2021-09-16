Каршеринг «Делимобиль» за год увеличил парк на 4,5 тысячи автомобилей, а количество поездок — на 60% Статьи редакции
До конца тогда сервис планирует и дальше расширять парк во всех городах присутствия.
Количество автомобилей увеличили во всех городах присутствия — сейчас в парке больше 17 тысяч машин, рассказали vc.ru в сервисе. До конца 2021 года в «Делимобиле» планируют дальнейший рост и пополнение парка.
- За год в сервисе также расширили и модельный ряд, появилось восемь новых марок автомобилей — Kia Rio X, VW Polo VI, Skoda Rapid, VW Tiguan, Audi A5, Audi TT, Kia Stinger и фургоны Ford Transit.
- Сейчас «Делимобиль» работает в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти и Туле.
- Также в «Делимобиле» посчитали, что в 2021 году общее количество поездок выросло на 60% по сравнению с 2020 годом и больше чем в два раза — по сравнению с 2019-м. По собственным данным, в сутки в «Делимобиле» совершают 120 тысяч поездок. Кроме того, выросла дальность поездок и количество суточных аренд.
- В сентябре «Ситидрайв» отчитался об увеличении парка автомобилей в Москве в два раза — до 2710 машин. По оценке компании, сервис занимает 5% рынка в Москве, а до конца года планирует увеличить долю до 10-12%.
Наштрафили
На каршерингах вообще в дтп попадать не стоит, такое ощущение, что это их основной доход. Интересно было бы глянуть на распределение выручки 🧐😂
Ещё бы машины были нормальные, не всаженные, а то как не забронишь, то либо аккум дохлый, либо колесо проколото, либо всаженная по кругу. Последний раз наблюдал как на перекрёстке чел ехал на поло у которого оторвался вентилятор охлаждения радиатора и волочился под машиной и при этом работал. А чел ехал так легко и непринуждённо.
С деликом расторг договор из-за такого парка.
Новые машины спасли делимобиль и вывели на новый уровень.
Из-за возможности вождения 18+ как я понимаю раньше машины все были убитые, после аварий, внутри всегда мусор и запахи. Даже не рассматривал делимобиль для поездок. Сейчас с уборкой ситуация явно лучше, новые авто и цены в 90% случаев ниже чем у конкурентов.
Но когда видишь рядом Фольксваген поло, то выбрав его в 95% случаев сядешь в восстановленную после многочисленных аварий вонючую жестянку)
СПб
Ещё бы изменили систему фотофиксация повреждений, этот выбор частей кузова и проч совсем не удобно)
Минус этих каршерингов это риск попасть на большую сумму в случае твоей вины в дтп, ну и трата времени на изучение и фотографирование повреждений перед поездкой. Если с этим что-нибудь придумают, тогда будет все норм.
Предельный будильник
Привязать виртуальную карту. А потом уже доказывать , но хотя бы не спишут шекели
До конца тогда сервис планирует и дальше расширять парк во всех городах присутствия.
Тут наверное "До конца года".
Минус каршеринга это водятлы и хачи. Либо обосрано с ног до головы, либо накурено, либо заблевано, либо машина в состоянии после мясорубки, либо разбито лобовое, либо либо.
Ебаная лоттерея, где ты всегда платишь как за нормальный исправный авто (а в случае "прэмиума" х10, 13к в сутки за ебаную А5, лол) а получаешь как повезёт, только до нормальной машины пиздовать минут 20.
Потом ебаться с мультимедийной системой, ставить телефон, зарядку, зеркала, сидуху, за свой блядь счёт и хуярить по пробкам в этом обоссаном потоке с ебучими таксистами с одним солевым полушарием псевдомозга.
И это при учёте того, что вы мистер везунчик и вас очередной утёнок с членоприемником на гелике не вьебал до состояния овоща.
Господи, а как же охуенно ехать в дальнюю поездку на машине, которая по решению ПО или зергов из саппорта может заблокироваться и перестать ехать или вьебать тебе с карты денег.
И вот казалось бы понятные проблемы, не первый год на рынке. Но решать эти задачи? На хуй надо, лучше поднять тарифы и стоимость раз в полгода год по рублю в минуту.
Весь этот каршеринг в итоге превращается в наебалово, которое выходит при любом режиме эксплуатации неудобнее и дороже личного авто.
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