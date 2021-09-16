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Транспорт
TJ

Hyundai запустит сеть летающих такси в 65 городах мира — первые станции откроют в 2022 году Статьи редакции

В планах компании начать с Великобритании и США, а затем постепенно связывать страны в одну сеть.

20 20 комментариев
2518 просмотров
Концепт станции летающих такси в Ковентри, Англия Urban-Air Port

Автомобильная компания Hyundai и английская компания Urban-Air Port запланировали создать сеть летающих такси в городах Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии, Скандинавии, Южной Корее и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Bloomberg.

Представители компании рассказали изданию, что первая станция должна открыться в 2022 году в Ковентри, Англия.

Концепт центра городского воздушного транспорта Urban-Air Port

Следующие базы летающих такси в этом же году планируют открыть в центре Лондона и Лос-Анджелесе. Лондонская станция такси появится в торговом районе Вест-Энд или в финансовом центре Сити.

Сектор растёт, и мы знаем, что будущее с электрическими летательным аппаратами и беспилотными такси в городах совсем скоро станет реальностью. Но этого может и не произойти, если у нас не будет нужной инфраструктуры как на земле, так и в воздухе.

Рики Сандху
основатель Urban-Air Port

Urban-Air Port планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси по всему миру в ближайшие пять лет. Транспорт будет развозить пассажиров как в густонаселённых городских районах, так и в более отдалённых местах. Заражаются такси с помощью водородных топливных элементов.

В конце июня 2021 года летающая машина AirCar совершила испытательный перелёт длительностью 35 минут между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе. Транспорт превращается в самолёт за две минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлётно-посадочной полосы.

В начале сентября NASA начало тестировать летающие такси Joby, которые могут преодолеть на одном заряде до 240 км с максимальной скоростью 320 км/ч, на безопасность и уровень шума. По мнению агентства, одно из главных требований к такому виду транспорта — тихая работа, поскольку она предусматривает, что в перспективе воздушные такси будут работать в густонаселённых районах.

#новости #hyundai

20 20 комментариев
16
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20 комментариев
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A.K.

11

Скорее бы и у нас тоже, а то так лениво спускаться на лифте с 10-го этажа. Выходить из окна балкона намного эффективнее.

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Михаил Похеров

A.K.
2

Пробовали? 

Ответить

A.K.

Михаил
0

Вообще, да, пробовал. С первого этажа. Когда муж одной барышни в двери ковырялся. Уверен на все сто, что это было эффективнее, чем пойти через дверь.

Ответить

Михаил Похеров

A.K.
1

Аэротакси бы вы не дождались 

Ответить

Игорь Рачук

Михаил
0

Зато в этот раз муж зайдёт с балкона! 

Ответить

A.K.

Игорь
1

Главное, чтобы не с заднего хода.

Ответить

Денис Картошкин

7

Заражаются такси с помощью водородных топливных элементов.

Ковид передает привет из будущего.

Ответить

Anatoly Ivanov

5

Неужто решили проблемы с шумом?

Ответить

Sergei Timofeyev

Anatoly
2

Пусть дилерами займутся

Ответить

Vadim Kuznetsov

2

Сегодня что, 1 апреля?

Ответить

Сергей Матюшин

2

«летающие такси Joby»
Если верить моему плохому английскому, читается как «йоби». Значит, быстро прилететь из одного конца города в другой будет называться «йобнуть»?

Ответить

Роман Шепелев

1

"Заражаются такси с помощью водородных топливных элементов." Что делают такси?🤯😁
Наверное закралась ошибка.

Ответить

Даниил Пискурёв

1

У нас и так все таксисты "летают")

Ответить

Владимир Толстиков

0

Предполётный досмотр и регистрация тоже за два часа?

Ответить

Дмитрий Башкиров

0
Ответить

Феттучини с Креветкой

Дмитрий
0

Не, вот классика:

Fantomas Legendary Fly
Mr. Funktomas Beat
www.google.com
Ответить

Alikhan Mukhanaliyev

0

Когда уже успело наступить будущее?

Ответить

Mik Petrov

0

И менты такие, в форме железного человека или Бэтмена

Ответить

Вадим Чиняев

0

Наконец-то отомстим голубям.

Ответить

Stanislav Kupriyanov

0

Обожаю такие новости, придуманные пиарщиками чисто чтобы рост упоминаемости в СМИ получить. Естественно, никаких летающих такси в 2022 году не будет )

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