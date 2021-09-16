Hyundai запустит сеть летающих такси в 65 городах мира — первые станции откроют в 2022 году Статьи редакции
В планах компании начать с Великобритании и США, а затем постепенно связывать страны в одну сеть.
Автомобильная компания Hyundai и английская компания Urban-Air Port запланировали создать сеть летающих такси в городах Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии, Скандинавии, Южной Корее и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Bloomberg.
Представители компании рассказали изданию, что первая станция должна открыться в 2022 году в Ковентри, Англия.
Следующие базы летающих такси в этом же году планируют открыть в центре Лондона и Лос-Анджелесе. Лондонская станция такси появится в торговом районе Вест-Энд или в финансовом центре Сити.
Urban-Air Port планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси по всему миру в ближайшие пять лет. Транспорт будет развозить пассажиров как в густонаселённых городских районах, так и в более отдалённых местах. Заражаются такси с помощью водородных топливных элементов.
В конце июня 2021 года летающая машина AirCar совершила испытательный перелёт длительностью 35 минут между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе. Транспорт превращается в самолёт за две минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлётно-посадочной полосы.
В начале сентября NASA начало тестировать летающие такси Joby, которые могут преодолеть на одном заряде до 240 км с максимальной скоростью 320 км/ч, на безопасность и уровень шума. По мнению агентства, одно из главных требований к такому виду транспорта — тихая работа, поскольку она предусматривает, что в перспективе воздушные такси будут работать в густонаселённых районах.
Скорее бы и у нас тоже, а то так лениво спускаться на лифте с 10-го этажа. Выходить из окна балкона намного эффективнее.
Пробовали?
Аэротакси бы вы не дождались
Зато в этот раз муж зайдёт с балкона!
Заражаются такси с помощью водородных топливных элементов.
Ковид передает привет из будущего.
Неужто решили проблемы с шумом?
«летающие такси Joby»
Если верить моему плохому английскому, читается как «йоби». Значит, быстро прилететь из одного конца города в другой будет называться «йобнуть»?
"Заражаются такси с помощью водородных топливных элементов." Что делают такси?🤯😁
Наверное закралась ошибка.
Не, вот классика:
Обожаю такие новости, придуманные пиарщиками чисто чтобы рост упоминаемости в СМИ получить. Естественно, никаких летающих такси в 2022 году не будет )
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