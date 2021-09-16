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Транспорт
Маша Цепелева

Электромобиль компании Lucid бывшего сотрудника Tesla опередил Model S по дальности пробега на одном заряде в 1,3 раза Статьи редакции

Американский регулятор зарегистрировал рекордный результат в 836 км.

  • Электромобиль Lucid Air Dream Edition Range смог проехать 520 миль (около 836 км) на одном заряде. Рекордный для электромобиля результат зарегистрировало Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Это на 100 миль больше результата «ближайшего конкурента», заявила Lucid.

Lucid Air Dream Edition Range Lucid

  • Гендиректор Lucid Group Питер Роулинсон отметил, что компания добилась результата за счёт «собственных передовых технологий, а не установки огромной батареи».

  • EPA выдало сертификаты ещё двум моделям Lucid — Air Grand Touring (около 830 км) и Air Dream Edition Performance (около 760 км). Компания хочет выпустить не более 500 автомобилей с рекордными характеристиками за $169 тысяч (около 12,2 млн рублей), сообщает Bloomberg.

  • На фоне новости акции Lucid подорожали на 5% на максимуме, по данным Nasdaq. Компания вышла на биржу в июле 2021 года с капитализацией около $24 млрд.

Котировки Lucid Nasdaq

  • Основатель Lucid Group Питер Роулинсон работал инженером в Tesla и в том числе разрабатывал Model S. По собственным данным, лучший результат дальности пробега на одном заряде Tesla принадлежит как раз Model S — 396 миль (637,3 км).

  • Lucid представила первый серийный автомобиль Air в сентябре 2020 года по цене от $80 тысяч (около 5,8 млн рублей).

#новость #lucid

9341 просмотров
113 113 комментариев
49
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113 комментариев
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Джон Картошкин

33

Как тебе такое Илон Маск?

Ответить

lotnomer

Джон
30

Норм, они молодчики все. Вот это я называю здоровая конкуренция. Маску это только на пользу, есть хоть кто-то вменяемый в гонке. Так-то Тесла была всегда одна на эстафете. 

Ответить

BLVCK SQUARE

lotnomer
4

Polestar не забудь

Ответить

Раскаяние и

BLVCK
9

До нфс пейбек о нём вообще походу в мире никто не знал... а потом узнали ещё 3 человека, и на этом круг людей знающих о полестаре снова замкнулся)

Ответить

Герман Воронов

BLVCK
8

Кого?

Ответить

Daniel W

Герман
3

электровольво 

Ответить

Дима Щербаков

BLVCK
1

Они таких цифр показать не могут, могут только 400 км на 75 квтч батарее, но это не очень интересно

Ответить

Pavel Zhivulin

Дима
0

а точнее 250 если включить кондей и нормально ехать

Ответить

Aleksey Bobkov

Джон
5
Ответить

Сильвестр Иванов

Джон
1

Маск гений!

Ответить

Pavel Zhivulin

Джон
0

Это новость 10 летней давности интереса для Маска.
Сейчас заруба идет за автономное вождение - кто первый - победит всех и навсегда

Ответить

Ivan Zenkov

7

Ждём ответа АвтоВАЗ

Ответить

lotnomer

Ivan
52
Ответить

Yura Z.

lotnomer
2

Едем едем в…

Ответить

Igor Shkarin

Ivan
0

Если серьезно, то КамАЗ у нас может в электрокары. Было бы надо – сделали бы. 

Ответить

Alexandre Svergoun

Igor
7

Нужно только в Китае купить батареи, моторы и электронику.

Ответить

Многочисленный

Alexand…
2

И инженеров и софт

Ответить

Alexandre

Многочи…
2

Ну софт в России умеют писать 

Ответить

Andrey Simagin

Igor
0

Логичнее перефразировать на "были бы деньги" - сделали бы

Ответить

Александр Якунин

12

Маск сделал самое сложное, показал что можно, построил инфраструктуру и зародил мечту.

Теперь то любой справится, публика то уже готова

Ответить

Никита Хисматов

Александр
6

Ваще. Даже не интересно. Я хотел, но теперь не буду, потому что слишком просто.

Ответить

Розарио Агро

8

Ну, две Tesla s проедут больше чем 1 Lucid Air Dream Edition Range за ту же цену. 😂

Ответить

Крепкий месяц

Розарио
0

А в ВАЗах вообще весь экватор наверно

Ответить

Yaroslav Tugolukovskiy

Розарио
0

Если выедут одновременно, то одновременно и заглохнуть на 100 км раньше.

Ответить

Fred Han

1

Если Тесла проехала это же расстояние на 2-3 быстрее, то выбор очевиден.

800 км это уже расстояние от Москвы до Минска или Питера без остановок. 

Ответить

Дима Щербаков

Fred
6

Ты про epa rating прочитал? Условия испытаний одинаковые.

Ответить

Fred Han

Дима
16

Я с Tjournal.ru, там читать статьи не принято.. 

Ответить

Дима Щербаков

Fred
3

Так а че у тебя ник не как у тжшника? Назвался бы комментарий заголовка

Ответить

Fred Han

Дима
2

Тут ники с TJ нельзя пиарить

Ответить

Covid 19

Fred
2

рекорд дальности ставят в оптимальных режимах, учитывая лобовое сопротивление воздуха, скорость должна быть в районе 40 - 60 км/ч.

Ответить

Джон Картошкин

Covid
1

И температура не -20, чтоб обогрев не включать.

Ответить

Covid 19

Джон
1

обогрев в моделях для россии, как я понял, будет на дизельном генераторе, типа вэбасто )

Ответить

Сергей Никитин

Covid
–1

Это всяко лучше встроенного. КПД должно быть выше. И не замерзнешь, если движок того. Ну и там не дизельный генератор. Все немного по другому.

Ответить

Covid 19

Сергей
0

Во всех поделках конструкция абсолютно идентична, одна форсунка сжигает топливо, подогревая теплообменник, с принудительной циркуляцией теплоносителя. В качестве топлива горит все, что можно разжечь. Насчёт движка... В электрокарах движок греется очень неплохо, одна из проблем, решённых тэслой...

Ответить

Fred Han

Джон
0

По этим магистралям 120-150 привычная скорость

Ответить

Поджог Сараев

Covid
1

Я тоже подумал об этом и залез оригинальную статью. Про методику EPA там ничего нет, но написано типа, что журналист проехал от Сан Франциско до Лос Анжелеса
"at highway speeds", прикинул остаток батареи и результат был похож на замеры EPA.

Ответить

Поджог Сараев

Поджог
0

скорость должна быть в районе 40 - 60 км/ч.

Я тоже подумал об этом и залез в оригинальную статью. Про методику EPA там ничего нет, но написано типа, что журналист проехал от Сан Франциско до Лос Анжелеса "at highway speeds", прикинул остаток батареи и результат был похож на замеры EPA.

Ответить

Covid 19

Поджог
0

С другой стороны, невозможно прокатить по США с постоянной скоростью 60 миль/ч. Эти замеры возможно делать на закрытых автодромах. Это ещё как-то будет соответствовать действительности.

Ответить

Поджог Сараев

Covid
0

На сайте EPA вроде как 80 миль в час в highway test. Был ли этот тест или другой - хз, дальше лезть неохота

Ответить

Covid 19

Поджог
0

Разница есть, но с точки зрения тестового заезда по штатам... Никакой. 

Ответить

Syzygy

Covid
0

Это не рекорд дальности, это EPA. Если идти на рекорд, электромобили могут и до тысячи дотянуть.

Ответить

Covid 19

Syzygy
1

Не интересовался ранее, спасибо, просветили... 

Ответить

thinkabout1t

4

Приятный ценник. Пойду Гранту прогрею

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

thinkabout1t
1

Гранта это ж своё, родное! Пока ты греешь её, она греет тебя! В отличие от бездушных холодных электромобилей. Задумайся 

Ответить

Андрей Арсенович

0

Будущие монополисты начинают выходить на рынок

Ответить

Dimitri

Андрей
11

Монополист может быть только один.

Ответить

Андрей Арсенович

Dimitri
5

Кто знает, кто будет монополистом в будущем,я это имею ввиду

Ответить

lotnomer

Андрей
1

Олигополия тогда

Ответить

Поджог Сараев

Андрей
1

монополисты начинают выходить на рынок

В грядущем eco-friendly мире будет слишком жирно иметь свой автомобиль. А для автономных такси машины по 170k$ дороговаты. Будут ездить примерно такие - из вторичного пластика, готовые к ещё одной переработке https://vc.ru/transport/290573-bmw-predstavila-koncept-elektromobilya-kotoryy-mozhno-polnostyu-sdat-na-pererabotku

BMW представила концепт электромобиля, который…
У электромобиля будут легко отсоединяемые детали, напечатанный на 3D-принтере руль и цифровые…
vc.ru
Ответить

евгений аношин

2

Гендиректор Lucid Group Питер Роулинсон отметил, что компания добилась результата за счёт «собственных передовых технологий, а не установки огромной батареи».))) Ха-ха...
520 миль при расходе в 131 mpge означает расход 3.886664 mi/kWh. то есть батарейка имеет эффективную ёмкость в 134 Квтч. На 34% выше чем в модел s.
402/100*134= 538.8 миль. Поставь батарею такой ёмкости в теслу и она проедет на 18 миль дальше...

Ответить

евгений аношин

евгений
2

Прикинем. Ячейки 21700 lg chem на ncm811. Формула 220s42p. Максимальное напряжение 920в, рабочее - 800в, ёмкость - 187ач. Ячеек - 9240. Посути перед нами 2 последовательно соединённых батареи от модел 3... Стоимость батареи можно оценить как 38 тысяч долларов. Bms такой батареи ну очень интересно посмотреть

Ответить

евгений аношин

евгений
1

Performance на 21" дисках может проехать 451 милю при расходе  111 mpge или 3.29328 mi/kWh. то есть его батарея имеет эффективную ёмкость - 137 Квтч.
Значит полная ёмкость (включая буфер) у всех версий - 150 Квтч. Ну-ну))

Ответить

Сергей Никитин

евгений
0

Без мегатонной нисчитово.)

Ответить

Alexandre Svergoun

евгений
0

Все таки. Какая реальная ёмкость батареи у Люсид? Везде разные цифры,  кому верить? 

Ответить

евгений аношин

Alexand…
0

Верить можно и нужно только математике. Люсид никогда не раскрывал сведения о размере своей батареи. 

Ответить

Alexandre

евгений
0

По весу не сходиться 

Ответить

евгений аношин

Alexand…
0

А какой он этот вес?
https://www.lucidmotors.com/air/specs

Lucid Air | Specs
The Lucid Air is the story of California – where we find limitless possibility in our landscapes…
www.lucidmotors.com
Ответить

евгений аношин

Alexand…
0

Пусть правда то что они говорят не официально, тогда на что пошла разница в 270 килограмм (150 килограмм чистая разница в весе (2310-2160 плейда)) + 120 килограмм экономия в массе двигателей из-за применения высоковольтной архитектуры)?

Ответить

Дима Щербаков

евгений
0

Расходы квтч на сотню указаны на сайте агентства, и они у модел с и Люсид Эйр равны в лучшем для Теслы случае. Ну то есть да, банка там огромная.

Ответить

Дима Щербаков

Дима
0

Даже цена при таком аккуме высокой не кажется.

Ответить

Syzygy

–1

Что ж, очень хорошо. Пока до ДВС не дотягивает, но прогресс весьма заметен. Лет через 10 электрички точно сравняются по дальности хода, да и заряжаться будут до 80% минут за 15-20.

Ответить

Ilya Grigorev

Syzygy
3

Часто вам нужно без остановки 800км проезжать?)
А тесла суперчаджер v3 за 15 минут зарядит для хода на 400км, стока хватит?)

Ответить

Крепкий месяц

Ilya
1

А очередь к суперчаржерам какая будет, если все тесл накупят?
Уж не говоря сколько ей надо мощности подводить и она денег стоит...

Ответить

Ivan Illyn

Крепкий
1

Каких очередей? Сегодняшние бензоколонки (концепция станции зарядки) появились не от сильно хорошей жизни. Вынужденная мера, ведь водителю всяко удобнее было бы заправлять машину не заправляя, без заезда куда-либо помимо дома и работы. Иными словами — это бензиновые машины сложно заправлять в часы их простоя, на стоянке около офиса или у человейника. Электрические просто созданы для того, чтобы стоять и заправляться там куда так и так подводится электричество (а не бензинопровод, его к домам не тянут, кабели тянут).

Ответить

Крепкий месяц

Ivan
0

1) не сложно. Сейчас полно сервисов, которые дозаправляют "по вызову". И раньше так можно было, спроса на это почти нет

2) так и представляю себе парковку в Митино/Бутову, где каждая машина подключена проводом.. паутина будет приличная..

Ответить

Сергей Никитин

Syzygy
0

Через десять летать будем.) Но вы можете по дороге.)

Ответить

Nikolay Bonapartov

Сергей
2

10 лет назад говорили, что через 10 лет все будем ездить на полном автопилоте, так что про "летать" я бы не загадывал :)

Ответить

Mikhail Dragunov

Сергей
0

Через 10 лет Сергей, вполне вероятно что будем в каменном веке жить, или в мире Джонни Мнемоника.

Ответить

Pavel Che

Syzygy
–1

Просто интересно это какой ДВС, протягивает почти 900 км без дозаправки?
Если вместо бензиновых заправок станут электро.
Как ДВС сможет конкурировать?
Если вам надо проехать такое расстояние в любом случае придется (захочется размяться перекусить) за это время вполне заряжается электричка на 80%. 
Другой вопрос что пока такой инфраструктуры нет.

Ответить

Крепкий месяц

Pavel
1

Любой современный двс, если в багажник закинуть канистру на 20л. На крайняк можно возить 5л, ее хватит км на 50-70 в случае чего...

А какого размера паэрбанк возить к тесле?

Ответить

Alexandre

Крепкий
0

После 0% можно ещё 30-40км проехать. 

Ответить

Roman Tarasov

Alexand…
1

Почему-то вспомнилось, как мы в ранней молодости толпой машину на заправку толкали. Не дотянули метров двести. 

Ответить

Alexandre Svergoun

Pavel
0

В России нет а во многих других странах да.

Ответить

Pavel Zhivulin

Pavel
0

Гибрид у меня был Kia Optima Phev, 600 миль номинальная дальность, реально очень редко заправлял

Ответить

Чит Чат

1

в 1,3 раза - это достаточная разница для отдельной статьи?

Ответить

Alexandre Svergoun

Чит
1

По факту там 3% если к одному размеру батарей привести.

Ответить

Крепкий месяц

Чит
0

Рекорды гинеса регистрируют от 10% превышения. А спортсмены вообше за любое превышение медальку вешают.

Но соглашусь, даже 0.7 был бы поводом для статьи, ибо повод звучит "оно все же ездит"..

Ответить

Антон

0

Внимательно слежу за Luсid. Надеюсь у них не будет таких сборочных проблем, как у Теслы. Или тесловской проблемы с покраской автомобиля, как у Model S Plaid.

Ответить

3216q114

Антон
2

Конечно не будет: "Компания хочет выпустить не более 500 автомобилей с рекордными характеристиками за $169 тысяч " 

Ответить

Антон

3216q114
1

Это только про Dream Edition Range. Тираж остальных моделей совершенно другой. У них уже предоплачено более 11 000 авто.

Ответить

Ivan Demidov

Антон
1

У Теслы уже давно нет проблем со сборкой и покраской

Ответить

Pavel Zhivulin

Ivan
0

почитайте: https://www.drive2.ru/r/tesla/model_s/595295662438876225/
человеку почти месяц! чинят новый Plaid

Tesla Model S Plaid на DRIVE2.RU
Про машину: 2021, 1020 л. с., двигатель электрический. Добро пожаловать в Plaid реальность…
www.drive2.ru
Ответить

Ivan Demidov

Pavel
0

Зачем мне читать про проблемы одного чувака? Нас же интересует статистика. Так вот пару лет назад у Теслы действительно были проблемы с качеством сборки и краской. Но они это пофиксили. Это не значит что 100% машин идеальны. Ни у одного производителя нет 100% качества.

Ответить

Сергей Никитин

2

Технологии спасут мир. Хочет он того или нет.)

Ответить

Сергей Полянин

2

Тем временем.. "АвтоВАЗ оснастил Lada Vesta новой мультимедийной системой EnjoY"..

Ответить

Израильский Кирилл

2

В Рамблер попросили уточнить, что, как и в Тесла, тоже поддерживают своих бывших сотрудников, особенно в сфере интернет-технологий, веб-серверов в частности.

Ответить

Anastasiya Efremova

1

Рада за успехи инженеров. Но вот ценник совсем не радует глаз(

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Anastasiya
1

Гоняй на велике, это супер экологично! А если на экологии нет заскоков, то нафига тогда электромобиль, с двс дешевле и удобнее )

Ответить

Frolov Konstantin

БАБКА
–2

ДВС не дешевле.

Ответить

Крепкий месяц

Frolov
0

У вас какая машина сейчас?

Ответить

Frolov

Крепкий
0

Nissan Leaf и Toyota Town Ace Noah (дизель). 

Ответить

Demyan Belyakov

0

Во первых: Роисся вперде! У нас с 22 года начинают на «буханки» ставить нормальный салонный свет. И не на каких то лучинах или керосине, а на светодиодах.  А во вторых я не понял смысла говорить вмем о том что они увеличили дальность «не за счет огромной батареи»  и ставить … именно огромную батарею.  Обычно такие «умники из бывших» плохо заканчивают. Один там с грузовиком на кабельном питании уже страдает. 

Ответить

Многочисленный корабль

Demyan
1

Все, буханки уже не ламповые!!!1111😜

Ответить

Вася Пражкин

1

 компания добилась результата за счёт «собственных передовых технологий, а не установки огромной батареи»

И именно поэтому в Lucid поставили огромную батарею на 113 КВт*ч? 

Ответить

Dmitry Mikushin

0

Европе и США сейчас нужны Маски в области добычи редкоземельных металлов. Иначе китайцы нам из своих электромобилей помашут ручкой.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Чота я не понял особо в чем цимес. Мне как владельцу похую за счёт чего он там проехал немного дальше, за счёт батареи или технологий. Ну сделай ты машину на полметра длиннее и зафигачь туда батарею больше - всё, результат тот же. Хз кароч это как щас бы производители тачек с двс объемом бензобака мерились бы 

Ответить

Alexandre Svergoun

БАБКА
0

Цена будет другая. 

Ответить

Крепкий месяц

БАБКА
0

Ну новость наверно в том, что оно реально ездит, а не просто pr буклетики и рендеры...

Ответить

Covid 19

0

пропиарился на тесле, теперь жди иск Люся.

Ответить

Nikolay Bonapartov

Covid
1

да за что иск то?

Ответить

Covid 19

Nikolay
0

Терпение.

Ответить

Джон Картошкин

Covid
0

Было бы веселее, если тестировали сразу с Теслой, а потом тащили её на буксире.

Ответить

Covid 19

Джон
0

и фак в сторону сечина с миллером, очень эффектно.

Ответить

Ислам Сеитов

0

Гибрид всех электромобилей😂

Ответить

Джон Картошкин

0

А, вообще, я верю в успех людей, которые делают вещи своими руками. Практики дают всегда реальные результаты. Маск крутой инженер, я уверен, просто он по ракетам больше.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Alexander Solokhin

0

Красивая тачка, жаль не про нас. 

Ответить

Yashar Nazarov

0

Куплю назло илону 🤣

Ответить

Артём Оброкин

0

Талантливые сотрудники всегда рано или поздно покидают такие компании. 
Что касается электромобилей, мы стремительно приближаемся их массовой популяризации.

Ответить

Alexandre Svergoun

0

собственных передовых технологий, а не установки огромной батареиНо почему-то поставили самую большую батарею среди всех машин.118 кВт против 100 кВт у Теслы. Если сравнивать расход энергии, 27кВт у Люсид и 28 кВт у Модель S, то разница будет не 30% а всего 3%. 

Интересно будет посмотреть как отреагирует Тесла.  Есть ли смысл увеличивать запас хода и 99% времени возить с собой лишние 100-200кг батареи? Причём придётся увеличить цену.  Сейчас Тесла Модель S Long Range стоит ровно в 2 раза дешевле Люсид.
Ну а вообще я за конкуренцию, это выгодно потребителям.
https://www.forbes.com/wheels/news/lucid-air-500-mile-range/

Range Record: Lucid Air Officially Breaks The…
It’s official: The 500-mile barrier for EV range has been broken by California-based Lucid Motors…
www.forbes.com
Ответить

victor

0

а автопилот у них тоже не уступает тесле или его там вообще нет?

Ответить

Alexandre Svergoun

victor
0

Раз молчат значит нет

Ответить

Dmitriy Hyiplife

0

«Компания вышла на биржу в июле 2021 года с капитализацией около $24 млрд.»

Как обычно, еще продукцию не выпустили и ничего не продали, а уже залистились на фонде, главное IPO провести, бабла собрать, а дальше что будет, то будет

Ответить

Pavel Zhivulin

0

Это реально очень много, однако хотелось бы уточнений - кондиционер выключал? тошнил в правом ряду 60 кмч? Сидел в машине один?

У друга Model S, заявлено 250 миль, итого 150 в лучшем случае

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Ночь стоит от 7633 рублей.

Спальная зона Airbnb
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