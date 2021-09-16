Электромобиль компании Lucid бывшего сотрудника Tesla опередил Model S по дальности пробега на одном заряде в 1,3 раза Статьи редакции
Американский регулятор зарегистрировал рекордный результат в 836 км.
Электромобиль Lucid Air Dream Edition Range смог проехать 520 миль (около 836 км) на одном заряде. Рекордный для электромобиля результат зарегистрировало Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Это на 100 миль больше результата «ближайшего конкурента», заявила Lucid.
Гендиректор Lucid Group Питер Роулинсон отметил, что компания добилась результата за счёт «собственных передовых технологий, а не установки огромной батареи».
- EPA выдало сертификаты ещё двум моделям Lucid — Air Grand Touring (около 830 км) и Air Dream Edition Performance (около 760 км). Компания хочет выпустить не более 500 автомобилей с рекордными характеристиками за $169 тысяч (около 12,2 млн рублей), сообщает Bloomberg.
На фоне новости акции Lucid подорожали на 5% на максимуме, по данным Nasdaq. Компания вышла на биржу в июле 2021 года с капитализацией около $24 млрд.
Основатель Lucid Group Питер Роулинсон работал инженером в Tesla и в том числе разрабатывал Model S. По собственным данным, лучший результат дальности пробега на одном заряде Tesla принадлежит как раз Model S — 396 миль (637,3 км).
- Lucid представила первый серийный автомобиль Air в сентябре 2020 года по цене от $80 тысяч (около 5,8 млн рублей).
Как тебе такое Илон Маск?
Polestar не забудь
До нфс пейбек о нём вообще походу в мире никто не знал... а потом узнали ещё 3 человека, и на этом круг людей знающих о полестаре снова замкнулся)
Кого?
Они таких цифр показать не могут, могут только 400 км на 75 квтч батарее, но это не очень интересно
Это новость 10 летней давности интереса для Маска.
Сейчас заруба идет за автономное вождение - кто первый - победит всех и навсегда
Ждём ответа АвтоВАЗ
Если серьезно, то КамАЗ у нас может в электрокары. Было бы надо – сделали бы.
Нужно только в Китае купить батареи, моторы и электронику.
Маск сделал самое сложное, показал что можно, построил инфраструктуру и зародил мечту.
Теперь то любой справится, публика то уже готова
Ваще. Даже не интересно. Я хотел, но теперь не буду, потому что слишком просто.
Ну, две Tesla s проедут больше чем 1 Lucid Air Dream Edition Range за ту же цену. 😂
Если выедут одновременно, то одновременно и заглохнуть на 100 км раньше.
Если Тесла проехала это же расстояние на 2-3 быстрее, то выбор очевиден.
800 км это уже расстояние от Москвы до Минска или Питера без остановок.
Ты про epa rating прочитал? Условия испытаний одинаковые.
И температура не -20, чтоб обогрев не включать.
Это всяко лучше встроенного. КПД должно быть выше. И не замерзнешь, если движок того. Ну и там не дизельный генератор. Все немного по другому.
Во всех поделках конструкция абсолютно идентична, одна форсунка сжигает топливо, подогревая теплообменник, с принудительной циркуляцией теплоносителя. В качестве топлива горит все, что можно разжечь. Насчёт движка... В электрокарах движок греется очень неплохо, одна из проблем, решённых тэслой...
Я тоже подумал об этом и залез оригинальную статью. Про методику EPA там ничего нет, но написано типа, что журналист проехал от Сан Франциско до Лос Анжелеса
"at highway speeds", прикинул остаток батареи и результат был похож на замеры EPA.
скорость должна быть в районе 40 - 60 км/ч.
Я тоже подумал об этом и залез в оригинальную статью. Про методику EPA там ничего нет, но написано типа, что журналист проехал от Сан Франциско до Лос Анжелеса "at highway speeds", прикинул остаток батареи и результат был похож на замеры EPA.
На сайте EPA вроде как 80 миль в час в highway test. Был ли этот тест или другой - хз, дальше лезть неохота
Приятный ценник. Пойду Гранту прогрею
Гранта это ж своё, родное! Пока ты греешь её, она греет тебя! В отличие от бездушных холодных электромобилей. Задумайся
Будущие монополисты начинают выходить на рынок
монополисты начинают выходить на рынок
В грядущем eco-friendly мире будет слишком жирно иметь свой автомобиль. А для автономных такси машины по 170k$ дороговаты. Будут ездить примерно такие - из вторичного пластика, готовые к ещё одной переработке https://vc.ru/transport/290573-bmw-predstavila-koncept-elektromobilya-kotoryy-mozhno-polnostyu-sdat-na-pererabotku
Гендиректор Lucid Group Питер Роулинсон отметил, что компания добилась результата за счёт «собственных передовых технологий, а не установки огромной батареи».))) Ха-ха...
520 миль при расходе в 131 mpge означает расход 3.886664 mi/kWh. то есть батарейка имеет эффективную ёмкость в 134 Квтч. На 34% выше чем в модел s.
402/100*134= 538.8 миль. Поставь батарею такой ёмкости в теслу и она проедет на 18 миль дальше...
Прикинем. Ячейки 21700 lg chem на ncm811. Формула 220s42p. Максимальное напряжение 920в, рабочее - 800в, ёмкость - 187ач. Ячеек - 9240. Посути перед нами 2 последовательно соединённых батареи от модел 3... Стоимость батареи можно оценить как 38 тысяч долларов. Bms такой батареи ну очень интересно посмотреть
Performance на 21" дисках может проехать 451 милю при расходе 111 mpge или 3.29328 mi/kWh. то есть его батарея имеет эффективную ёмкость - 137 Квтч.
Значит полная ёмкость (включая буфер) у всех версий - 150 Квтч. Ну-ну))
Все таки. Какая реальная ёмкость батареи у Люсид? Везде разные цифры, кому верить?
Верить можно и нужно только математике. Люсид никогда не раскрывал сведения о размере своей батареи.
Пусть правда то что они говорят не официально, тогда на что пошла разница в 270 килограмм (150 килограмм чистая разница в весе (2310-2160 плейда)) + 120 килограмм экономия в массе двигателей из-за применения высоковольтной архитектуры)?
Расходы квтч на сотню указаны на сайте агентства, и они у модел с и Люсид Эйр равны в лучшем для Теслы случае. Ну то есть да, банка там огромная.
Что ж, очень хорошо. Пока до ДВС не дотягивает, но прогресс весьма заметен. Лет через 10 электрички точно сравняются по дальности хода, да и заряжаться будут до 80% минут за 15-20.
Часто вам нужно без остановки 800км проезжать?)
А тесла суперчаджер v3 за 15 минут зарядит для хода на 400км, стока хватит?)
Крепкий месяц
А очередь к суперчаржерам какая будет, если все тесл накупят?
Уж не говоря сколько ей надо мощности подводить и она денег стоит...
Каких очередей? Сегодняшние бензоколонки (концепция станции зарядки) появились не от сильно хорошей жизни. Вынужденная мера, ведь водителю всяко удобнее было бы заправлять машину не заправляя, без заезда куда-либо помимо дома и работы. Иными словами — это бензиновые машины сложно заправлять в часы их простоя, на стоянке около офиса или у человейника. Электрические просто созданы для того, чтобы стоять и заправляться там куда так и так подводится электричество (а не бензинопровод, его к домам не тянут, кабели тянут).
Крепкий месяц
1) не сложно. Сейчас полно сервисов, которые дозаправляют "по вызову". И раньше так можно было, спроса на это почти нет
2) так и представляю себе парковку в Митино/Бутову, где каждая машина подключена проводом.. паутина будет приличная..
Через десять летать будем.) Но вы можете по дороге.)
10 лет назад говорили, что через 10 лет все будем ездить на полном автопилоте, так что про "летать" я бы не загадывал :)
Через 10 лет Сергей, вполне вероятно что будем в каменном веке жить, или в мире Джонни Мнемоника.
Просто интересно это какой ДВС, протягивает почти 900 км без дозаправки?
Если вместо бензиновых заправок станут электро.
Как ДВС сможет конкурировать?
Если вам надо проехать такое расстояние в любом случае придется (захочется размяться перекусить) за это время вполне заряжается электричка на 80%.
Другой вопрос что пока такой инфраструктуры нет.
Крепкий месяц
Любой современный двс, если в багажник закинуть канистру на 20л. На крайняк можно возить 5л, ее хватит км на 50-70 в случае чего...
А какого размера паэрбанк возить к тесле?
Почему-то вспомнилось, как мы в ранней молодости толпой машину на заправку толкали. Не дотянули метров двести.
Гибрид у меня был Kia Optima Phev, 600 миль номинальная дальность, реально очень редко заправлял
в 1,3 раза - это достаточная разница для отдельной статьи?
Крепкий месяц
Рекорды гинеса регистрируют от 10% превышения. А спортсмены вообше за любое превышение медальку вешают.
Но соглашусь, даже 0.7 был бы поводом для статьи, ибо повод звучит "оно все же ездит"..
Внимательно слежу за Luсid. Надеюсь у них не будет таких сборочных проблем, как у Теслы. Или тесловской проблемы с покраской автомобиля, как у Model S Plaid.
У Теслы уже давно нет проблем со сборкой и покраской
почитайте: https://www.drive2.ru/r/tesla/model_s/595295662438876225/
человеку почти месяц! чинят новый Plaid
Зачем мне читать про проблемы одного чувака? Нас же интересует статистика. Так вот пару лет назад у Теслы действительно были проблемы с качеством сборки и краской. Но они это пофиксили. Это не значит что 100% машин идеальны. Ни у одного производителя нет 100% качества.
Тем временем.. "АвтоВАЗ оснастил Lada Vesta новой мультимедийной системой EnjoY"..
Рада за успехи инженеров. Но вот ценник совсем не радует глаз(
Гоняй на велике, это супер экологично! А если на экологии нет заскоков, то нафига тогда электромобиль, с двс дешевле и удобнее )
ДВС не дешевле.
Во первых: Роисся вперде! У нас с 22 года начинают на «буханки» ставить нормальный салонный свет. И не на каких то лучинах или керосине, а на светодиодах. А во вторых я не понял смысла говорить вмем о том что они увеличили дальность «не за счет огромной батареи» и ставить … именно огромную батарею. Обычно такие «умники из бывших» плохо заканчивают. Один там с грузовиком на кабельном питании уже страдает.
компания добилась результата за счёт «собственных передовых технологий, а не установки огромной батареи»
И именно поэтому в Lucid поставили огромную батарею на 113 КВт*ч?
Европе и США сейчас нужны Маски в области добычи редкоземельных металлов. Иначе китайцы нам из своих электромобилей помашут ручкой.
Чота я не понял особо в чем цимес. Мне как владельцу похую за счёт чего он там проехал немного дальше, за счёт батареи или технологий. Ну сделай ты машину на полметра длиннее и зафигачь туда батарею больше - всё, результат тот же. Хз кароч это как щас бы производители тачек с двс объемом бензобака мерились бы
Крепкий месяц
Ну новость наверно в том, что оно реально ездит, а не просто pr буклетики и рендеры...
пропиарился на тесле, теперь жди иск Люся.
да за что иск то?
Было бы веселее, если тестировали сразу с Теслой, а потом тащили её на буксире.
А, вообще, я верю в успех людей, которые делают вещи своими руками. Практики дают всегда реальные результаты. Маск крутой инженер, я уверен, просто он по ракетам больше.
Комментарий удален
Комментарий удален
Талантливые сотрудники всегда рано или поздно покидают такие компании.
Что касается электромобилей, мы стремительно приближаемся их массовой популяризации.
собственных передовых технологий, а не установки огромной батареиНо почему-то поставили самую большую батарею среди всех машин.118 кВт против 100 кВт у Теслы. Если сравнивать расход энергии, 27кВт у Люсид и 28 кВт у Модель S, то разница будет не 30% а всего 3%.
Интересно будет посмотреть как отреагирует Тесла. Есть ли смысл увеличивать запас хода и 99% времени возить с собой лишние 100-200кг батареи? Причём придётся увеличить цену. Сейчас Тесла Модель S Long Range стоит ровно в 2 раза дешевле Люсид.
Ну а вообще я за конкуренцию, это выгодно потребителям.
https://www.forbes.com/wheels/news/lucid-air-500-mile-range/
а автопилот у них тоже не уступает тесле или его там вообще нет?
«Компания вышла на биржу в июле 2021 года с капитализацией около $24 млрд.»
Как обычно, еще продукцию не выпустили и ничего не продали, а уже залистились на фонде, главное IPO провести, бабла собрать, а дальше что будет, то будет
Это реально очень много, однако хотелось бы уточнений - кондиционер выключал? тошнил в правом ряду 60 кмч? Сидел в машине один?
У друга Model S, заявлено 250 миль, итого 150 в лучшем случае
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