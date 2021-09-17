Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам — с ограничениями за долги и возможностью вернуть деньги Статьи редакции
Операторы будут не обязаны указывать информацию об изменении тарифов на табло и в пунктах оплаты.
Основные изменения в проекте правил от Минтранса касаются системы «Свободный поток» (free-flow), сообщили «Ъ» в министерстве. С помощью бесконтактных транспондеров в машине плата взымается автоматически, водителям не надо останавливаться на пункте оплаты. Система пока действует на Центральной кольцевой автодороге, а будет — на всех.
- В правилах есть пункт о возврате денег из-за «недостатков платной услуги» или при оказании «не в полном объеме». Недостатками могут считаться снежные накаты на дороге, дефекты полотна и ситуации, когда оператор не устранил причину пробки, считают опрошенные изданием эксперты.
- Вводится запрет на въезд автомобилей с нечитаемыми или «умышленно скрытыми» номерами. Санкция за нарушение не указана.
- Операторы платных трасс смогут не указывать в пунктах оплаты и на информационных табло данные об изменении тарифов. Они также смогут не пускать автомобили с «просроченной задолженностью» по оплате проезда на любых платных дорогах.
- Новые правила будут обсуждать в правительстве и дорабатывать. Документ должен заменить действующий с марта 2022 года.
Бесконтактные транспондеры использовались ещё когда ЦКАД строился. А по поводу долгов. Иногда еду и фура так удобно подъезжает, а ты за ней. А потом думаю, вот камера считает номер, а у меня с транспондера потом снимут при проезде. (Не вешаю его из-за этого на лобовое)
Разве штрафы за такой проезд ещё не ввели?
А вообще забавно читать тут, как люди экономят на проезде по платке пристраиваясь за кем-то :/ VC - инвестиции, бизнес, вот это вот все...
Какая сейчас цена проезда по м11? И большой ли трафик там?
А вообще, даю подсказку, надо просто название поменять, не платная дорога, а по подписке
2600 у меня снимали. Транспондер от ЗСД.
По трафику все замечательно. И связь хорошо ловит всю дорогу.
Хм... разница по времени бесплатная и платная - не так уж и велика, если подгадывать момент выезда.
Разница от 2 до 6 часов. Но есть еще фактор усталости. На обычной дороге трафик больше, населенные пункты, больше маневрирования и внимания.
Проехав платник можно еще сесть поработать или побыть с семьей.
После М10 хочется выпить водки, заесть борщом, уснуть на 14 часов.
2600 или подобная сумма за то, чтобы выиграть несколько своих часов и ресурсов — вполне норм цена.
Причём борщ и водку пить в пути.
Я вижу смысл в платной дороге при условиях:
1. Она широкая, ровная, чистая.
2. На ней есть минимум 2 полосы без ограничения скорости.
За все остальные дороги пусть платит бюджет, который пополняется за счет налогов. А сейчас они делают хитро — тупо строят обычные новые дороги, но делают их платными.
На бесплатной я больше никогда не буду ездить. Это самоубийство)))
Ну и плюс, велика вероятность, что вы несколько камер/знаков не заметите. И дорога станет не такой уж и бесплатной.
А зачем гнать-то? Спокойно можно уложиться в 8-10 часов. Кстати, из-за того, что платную ввели. Вне сезона ремонтов меньше.
После М10 хочется выпить водки, заесть борщом, уснуть на 14 часов.
А я за выходные туда-сюда + спать особо некогда было в Питере. Нормуль.
Если считать экономику, то: 12 руб./км * 700 + 2600 = 11 000 руб. Это 4 билета на Сапсан.
Трафик средний, напряженный только около Питера и Москвы. По выходным, особенно в летний сезон, наблюдаются гигантские очереди на заправку, которые с легкостью убьют все преимущество по времени.
Вангую!
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Операторы будут не обязаны указывать информацию об изменении тарифов на табло и в пунктах оплаты.
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