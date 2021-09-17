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Транспорт
Маша Цепелева

Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам — с ограничениями за долги и возможностью вернуть деньги Статьи редакции

Операторы будут не обязаны указывать информацию об изменении тарифов на табло и в пунктах оплаты.

  • Основные изменения в проекте правил от Минтранса касаются системы «Свободный поток» (free-flow), сообщили «Ъ» в министерстве. С помощью бесконтактных транспондеров в машине плата взымается автоматически, водителям не надо останавливаться на пункте оплаты. Система пока действует на Центральной кольцевой автодороге, а будет — на всех.

  • В правилах есть пункт о возврате денег из-за «недостатков платной услуги» или при оказании «не в полном объеме». Недостатками могут считаться снежные накаты на дороге, дефекты полотна и ситуации, когда оператор не устранил причину пробки, считают опрошенные изданием эксперты.
  • Вводится запрет на въезд автомобилей с нечитаемыми или «умышленно скрытыми» номерами. Санкция за нарушение не указана.
  • Операторы платных трасс смогут не указывать в пунктах оплаты и на информационных табло данные об изменении тарифов. Они также смогут не пускать автомобили с «просроченной задолженностью» по оплате проезда на любых платных дорогах.
  • Новые правила будут обсуждать в правительстве и дорабатывать. Документ должен заменить действующий с марта 2022 года.

#новость #дороги #минтранс

1080 просмотров
21 21 комментарий
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Azamat Lee

0

Бесконтактные транспондеры использовались ещё когда ЦКАД строился. А по поводу долгов. Иногда еду и фура так удобно подъезжает, а ты за ней. А потом думаю, вот камера считает номер, а у меня с транспондера потом снимут при проезде. (Не вешаю его из-за этого на лобовое)

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Дмитрий Звягин

Azamat
3

Разве штрафы за такой проезд ещё не ввели?

А вообще забавно читать тут, как люди экономят на проезде по платке пристраиваясь за кем-то :/ VC - инвестиции, бизнес, вот это вот все...

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hakhagmon

Дмитрий
1

Ньюфаг чтоль?

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Антон Василик

Azamat
0

Держите дистанцию. У меня ни разу лишнего не списали с транспондера

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Евгений Бв

0

Какая сейчас цена проезда по м11? И большой ли трафик там?
А вообще, даю подсказку, надо просто название поменять, не платная дорога, а по подписке

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Антон Василик

Евгений
0

2600 у меня снимали. Транспондер от ЗСД.
По трафику все замечательно. И связь хорошо ловит всю дорогу.

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Sergei Timofeyev

Антон
0

Хм... разница по времени бесплатная и платная - не так уж и велика, если подгадывать момент выезда.

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ivan krapivin

Sergei
2

Разница от 2 до 6 часов. Но есть еще фактор усталости. На обычной дороге трафик больше, населенные пункты, больше маневрирования и внимания.
Проехав платник можно еще сесть поработать или побыть с семьей.
После М10 хочется выпить водки, заесть борщом, уснуть на 14 часов.

2600 или подобная сумма за то, чтобы выиграть несколько своих часов и ресурсов — вполне норм цена.

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KINCH

ivan
1

Проехав платник можно еще сесть поработать или побыть с семьей.

После М10 хочется выпить водки, заесть борщом, уснуть на 14 часов.

Что-то вы бесплатную уж сильно разрекламировали 😂

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Sergei Timofeyev

KINCH
2

Причём борщ и водку пить в пути.

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KINCH

Sergei
0

Нужно сделать третью трассу с названием "под твою ответственность", где не будет ни камер, ни ментов 😂

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Sergei

KINCH
0

На самом деле не совсем понимаю плюшек платных дорог. М4 всегда через М2 объезжал (по времени разница невелика). Единственное, что пользовался куском М4 возле Москвы, когда ночью проезд стоил 10 рублей. ))

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KINCH

Sergei
0

Я вижу смысл в платной дороге при условиях:
1. Она широкая, ровная, чистая.
2. На ней есть минимум 2 полосы без ограничения скорости.

За все остальные дороги пусть платит бюджет, который пополняется за счет налогов. А сейчас они делают хитро — тупо строят обычные новые дороги, но делают их платными. 

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Sergei

KINCH
1

У нас таких дорог нет.

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KINCH

Sergei
0

И не будет ближайшее время, ибо бюджетные средства идут на строительство, а плата с платных дорог в карман и мы даже знаем чей 😂

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Антон Василик

ivan
0

На бесплатной я больше никогда не буду ездить. Это самоубийство)))
Ну и плюс, велика вероятность, что вы несколько камер/знаков не заметите. И дорога станет не такой уж и бесплатной.

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Sergei Timofeyev

Антон
0

А зачем гнать-то? Спокойно можно уложиться в 8-10 часов. Кстати, из-за того, что платную ввели. Вне сезона ремонтов меньше. 

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Sergei Timofeyev

ivan
0

 После М10 хочется выпить водки, заесть борщом, уснуть на 14 часов.

А я за выходные туда-сюда + спать особо некогда было в Питере. Нормуль.

Если считать экономику, то: 12 руб./км * 700 + 2600 = 11 000 руб. Это 4 билета на Сапсан.

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Alexander Lvov

Евгений
0

Трафик средний, напряженный только около Питера и Москвы. По выходным, особенно в летний сезон, наблюдаются гигантские очереди на заправку, которые с легкостью убьют все преимущество по времени. 

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Termit Development

0

Вангую!
В дальнейшем внесут в систему возмость списания задолженности по налогам, алиментам и исполнительным листам)

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Sergei Timofeyev

Termit
0

При проезде

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Транспорт
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Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам — с ограничениями за долги и возможностью вернуть деньги Статьи редакции

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