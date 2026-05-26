Volga раскрыла цены на свой модельный ряд — от 2,75 млн рублей

Старт продаж запланирован на июнь 2026 года.Седан C50 . Источник: Volga Volga представила автомобили под своей маркой в марте-апреле 2026 года, но цены не называла. Теперь компания раскрыла стоимость моделей, пишет Autonews.ru. Продажи начнутся в июне 2026 года. Гарантия составит пять лет или 150 тысяч км пробега.Стоимость седана «бизнес-класса» C50 — от 2,9 млн рублей. Он получит двухлитровый турбомотор, семиступенчатую автоматическую коробку передач и будет поставляться в двух версиях — на 150 л.с. и 200 л.с.Среднеразмерный кроссовер K40 будет стоить от 2,75 млн рублей. Машину представят в двух вариантах: с 1,5-литровым двигателем (147 л.с.) в сочетании с семиступенчатой автоматической коробкой передач (7DCT) и передним приводом и с двухлитровым двигателем (200 л.с.) с восьмиступенчатой автоматической коробкой (8AT) и полным приводом. Издание отмечало, что судя по фотографиям, это «перелицованный Geely Atlas».Цена K50 составит от 4,2 млн рублей. СМИ отмечали схожесть модели с Geely Monjaro — внешне и по характеристикам. Машина получила двухлитровый турбомотор на 238 л.с. в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.