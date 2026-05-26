Данила Бычков
Транспорт

«Смесь Honda Accord и Tesla Model 3»: акции Ferrari упали на 8% после презентации первой полностью электрической модели

Дизайн автомобиля раскритиковали инвесторы и аналитики.

Источник: Bloomberg
  • Презентация Ferrari Luce стоимостью от €550 тысяч (почти 47 млн рублей по курсу ЦБ на 26 мая 2026 года) вызвала «в основном негативную» реакцию как среди аналитиков, так и в соцсетях, пишет Bloomberg. Акции компании 26 мая 2026-го снижались на 8%, к 18:28 мск падение замедлилось до 4,8%.
  • При создании первой полностью электрической модели Ferrari отошла от стилистики, ассоциируемой с главным дизайнером бренда Флавио Манцони, и привлекла бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва, отмечает Bloomberg. Аналитики AIR Capital назвали Luce «смесью Honda Accord и Tesla Model 3».
  • Кроме того, презентация новой модели Ferrari прошла в тот момент, когда спрос на премиальные электромобили становится «всё менее предсказуемым». Lamborghini и Porsche уже пересмотрели свои планы по электрификации из-за низкого спроса со стороны покупателей.
  • Несмотря на это, Luce «вызвала огромный интерес» — среди клиентов Ferrari найдётся достаточно покупателей и коллекционеров, которые захотят приобрести модель, считают аналитики Bernstein.
  • Заявленный запас хода Ferrari Luce на полном заряде — 530 км, разгон от 0 до 100 км/ч — за 2,5 секунды, до 200 км/ч — за 6,8 секунды. Максимальная скорость — 310 км/ч. Вес машины — 2260 кг.
