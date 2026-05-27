«Яндекс Go» добавил аренду прогулочных катеров в Санкт-Петербурге — с профессиональными капитанами

Стоимость начинается от 9000 рублей за поездку.Источник здесь и далее: «Яндекс»Заказ катеров доступен на главной странице приложения «Яндекс Go» — в карусели с сервисами вроде «Доставки», «Помощника» и «Афиши». Иконка появится у всех пользователей в течение дня.Временной диапазон работы проката — с 10:00 до 23:00. Длительность прогулки — от одного до четырёх часов.Бронировать нужно заранее: минимум за полчаса и максимум за семь дней. Чем раньше, тем больше шансов, что в нужное время найдётся свободное судно.Катер прибудет к выбранному пассажиром причалу вместе с капитаном. Данные о нём покажут в приложении. У всех есть права нужной категории, уточнила компания.Маршрут составляет капитан, но с учётом пожеланий пассажиров. Поездка завершится у стартового причала.Пока доступно несколько десятков судов от партнёров «Яндекс Go» — на пять, семь и девять человек. Позже парк расширят.Способ оплаты один — безналичный расчёт в приложении. Детей взять можно, но только от двух лет.