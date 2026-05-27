Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Полина Лааксо
Транспорт

«Яндекс Go» добавил аренду прогулочных катеров в Санкт-Петербурге — с профессиональными капитанами

Стоимость начинается от 9000 рублей за поездку.

Источник здесь и далее: «Яндекс»
Источник здесь и далее: «Яндекс»
  • Заказ катеров доступен на главной странице приложения «Яндекс Go» — в карусели с сервисами вроде «Доставки», «Помощника» и «Афиши». Иконка появится у всех пользователей в течение дня.
«Яндекс Go» добавил аренду прогулочных катеров в Санкт-Петербурге — с профессиональными капитанами
  • Временной диапазон работы проката — с 10:00 до 23:00. Длительность прогулки — от одного до четырёх часов.
  • Бронировать нужно заранее: минимум за полчаса и максимум за семь дней. Чем раньше, тем больше шансов, что в нужное время найдётся свободное судно.
  • Катер прибудет к выбранному пассажиром причалу вместе с капитаном. Данные о нём покажут в приложении. У всех есть права нужной категории, уточнила компания.
  • Маршрут составляет капитан, но с учётом пожеланий пассажиров. Поездка завершится у стартового причала.
  • Пока доступно несколько десятков судов от партнёров «Яндекс Go» — на пять, семь и девять человек. Позже парк расширят.
  • Способ оплаты один — безналичный расчёт в приложении. Детей взять можно, но только от двух лет.
«Яндекс Go» добавил аренду прогулочных катеров в Санкт-Петербурге — с профессиональными капитанами

#новости

15
4
34 комментария