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Транспорт
Евгения Евсеева

Система оплаты проезда лицом Face Pay заработала на всех станциях метро в Москве Статьи редакции

Дептранс изучает возможности для внедрения оплаты по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте.

  • О подключении к тестированию системы последних пяти станций сообщил Telegram-канал Дептранса Москвы. Всего к Face Pay подключено 14 линий и 241 станция метро.
  • Подать заявку для участия можно на сайте «Московского транспорта». После регистрации пользователи получат инструкцию по Face Pay.
  • Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а затем загрузить в него фотографию своего лица. Возле помеченных стикером турникетов нужно посмотреть на камеру. Система сопоставит лицо человека со снимком в приложении и автоматически спишет деньги.
  • Глава Дептранса Максим Ликсутов также сообщил, что ведомство рассматривает возможность запустить оплату по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте. Кроме того, пассажирам, которые пользуются Face Pay, будут предоставлять скидки — о них Дептранс сообщит позднее.
  • Мэр города Сергей Собянин в начале сентября обещал, что FacePay станет доступен на всех станциях метро к 15 октября.

#новость #москва #facepay

3970 просмотров
84 84 комментария
10
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84 комментария
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Александр Кремлёв

46

Торговля **лом в действии))

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Nuke 7s

Александр
1

Снял с языка

Ответить

Сергей S.L.

Nuke
7

Минусим ворюгу! :)

Ответить

ivan krapivin

Александр
1

Не торговля, а покупка

Ответить

Александр Кремлёв

ivan
1

Покупка это отрицательная продажа если пользоваться терминологией "правящей" партии))

Ответить

Сергей Полянин

10

"Telegram-канал Дептранса Москвы." - это прекрасно :)

Ответить

Александр Кремлёв

Сергей
19

Deep trans... Звучит конечно как официальный сайт Тайланда))

Ответить

Дмитрий Алтунин

Александр
2

Дип транс, дип фейк, дик пик.
Все труднее ориентироваться

Ответить

Vyacheslav

Дмитрий
0

Главное не перепутать с дик пиком при оплате проезда. 🤣

Ответить

Герман Воронов

Александр
0

Там все дип-трансы уже с голоду померли без туризма )

Ответить

Roman Rmnk

5

А в регионах до сих пор добывают огонь с помощью палки, потому что 80% казны сжирает Москвабад на свои «инновации».

Ответить

Ли Си Цын

Roman
6

Опять? Раз 200 уже разбирали здесь этот вопрос. 

Ответить

Roman Rmnk

Ли
0

Вы, со своими тараканами? Или кто разбирал?

Ответить

Ли Си Цын

Roman
–5

Господи, ну открыта же вся статистика. Идете на сайт Минфина и там все написано. Не получает городской бюджет Москвы денег из регионов :) Или вы находитесь во власти популярного заблуждения и под "Москва сжирает" понимаете федеральный бюджет. Или...

Ответить

Evgeny Afanasev

Ли
11

Значит вы немного не знакомы с налогообложением внутри РФ. Х5 ретейл зарегистрирован в Москве и платит налоги по факту своего юридического адреса. Магазины являются филиалами, но их прибыль является прибылью основного Юр лица

Ответить

Ли Си Цын

Evgeny
3

Прошу прощения, а как из этого следует "80% казны сжирает Москвабад". 

Ответить

Evgeny Afanasev

Ли
1

Ну тут уже люди не понимают что зачем и почему и свои домыслы какие то строят. Я просто описал почему Москва богаче всей остальной России

Ответить

Ли Си Цын

Evgeny
0

Ну тут уже люди не понимают что зачем и почему и свои домыслы какие то строят

Ага ,в регионах это вообще популярно :)

Я просто описал почему Москва богаче всей остальной России

А теперь бы подумать, а почему Х5 зарегистрировалась именно в Москве? 

Ответить

Evgeny

Ли
2

Ну причин много, но государство вполне способно решить эту проблему изменением налогового кодекса. Основная суть в том, что никто этим не занимается всерьёз, а жители не понимают этого прикола и вместо конкретных требований к власти выходят на митинги поорать за Навального и что Вовка - вор

Ответить

Ли Си Цын

Evgeny
0

Ну причин много

Ага, много. 

но государство вполне способно решить эту проблему изменением налогового кодекса

С какой целью нужно менять НК, объясните? 

жители не понимают этого прикола

Если жители чем-то недовольны, почему это нигде не отражается? Протестует регулярно Москва, на всю остальную Россию - полторы протестных акции в год. Где же это недовольство? 

Ответить

L A

Evgeny
3

> и платит налоги по факту своего юридического адреса

нет. Вы застряли кажется в 2004-ом.  Выкорабкивайтесь. Протягиваю руку(ссылки).

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a6611e1b318d2a6ef1c541ed45e61a6e0f5d67a9/
https://www.nalog.gov.ru/rn15/news/tax_doc_news/4657624/

Налог на прибыль 20%: 3% федеральная часть, 17% региональная.
Грубо говоря, маржа, заработанная вашей ближайшей пятёрочкой у дома налогооблагается  в части налога на прибыль в региональный бюджет( на 85% ).
НДФЛ сотрудников вашей ближайшей пятёрочки также идёт в субъект, более того вроде как даже в муниципалитет.

Порядок уплаты налога на прибыль в случае…
Порядок уплаты налога на прибыль в случае нахождения обособленного подразделения и головной…
www.nalog.gov.ru
Ответить

Roman Rmnk

Ли
–6

На заборе тоже написано, наш ты наивный бот…

Ответить

Ли Си Цын

Roman
8

На заборе тоже написано, наш ты наивный бот…

Ясно. Стандартный шиз. Сори, диалог сворачиваю. 

Ответить

Алексей Шевченко

Ли
1

Ну вы серьёзно? Вся добыча платит налоги в Москве,, потому что головные компании в Москве, все руководство добычи работает в Москве и платит налоги в Москве , исключение Газпром нефть в спб, разве что, отсюда и доходы и НДФЛ такой высокий, который бюджет формирует, если б этот НДФЛ платился там где зарабатывался очевидно баланс был бы сильно другой. Да, блин, почти все головные офисы почти всех крупных компаний в Москве, и платят налоги в Москве , а не туда где они по факту эти деньги зарабатываются. Если б Условно деньги Сургута остаВались в Сургуте, Швеция показалась бы бедной провинцией на фоне. Но деньги Сургута уходят в головные компании , а налоги с них остаются в Москве. Как, извините, можно додуматься вообще ссылаться на официальные документы и сайты в стране, где регионы по 146 процентов на выборах набирают по таким же достроверным официальным данным 🤦

Ответить

Ли Си Цын

Алексей
2

Ясно, еще один "грамотей", не отличающий ФЕДЕРАЛЬНЫЙ бюджет РФ от ГОРОДСКОГО бюджета Москвы. 

Вот воистину Россия в этом плане - уникальная страна. Везде, где я был, если человек в вопросе не разбирается, он не стесняется в диалоге сказать "к сожалению, это не тот вопрос, где у меня есть обоснованное мнение". Но у нас традиционно - каждый суслик агроном :)

Ответить

Riddick

Ли
0

У вас в голове 1 извилина на который держится эта мысль? А налог с доходов по контрактам на продажу нефти, металла, труб (который в том числе прёт в бюджет области, а значит и Москвы?) Как вы думаете, платится там где это производится?

Ответить

Leo Uvarov

Ли
0

на территории Москвы нет нефтяных вышек 

Ответить

Ли Си Цын

Leo
0

О господи. И что? Какие деньги получает ГОРОДСКОЙ бюджет Москвы в ущерб регионам? Экспортные пошлины? НДПИ?  Или вы тоже не отличаете ГОРОДСКОЙ бюджет ГОРОДА Москва от ФЕДЕРАЛЬНОГО бюджета РФ? 

P.S. И да, я в курсе, что Москва - горд федерального значения и ее бюджетирование отличается от городского бюджетирования условного Саранска. 

Ответить

L A

Roman
0

я бы хотел немного пруфов

Какие именно статьи бюджетного кодекса нужно поменять?
Федеральных налогов не так много. Налог на прибыль организаций тоже пофиксили (налог на прибыль условной пятёрочки ровным слоем размазывается по всей стране   пропорционально обороту магазов на территории региона или чему-то аналогичному).

Ответить

Павел Евграфович

6

Теперь у властей будет качественная бигдата тех, кто регулярно приезжает в зоны разных не вполне согласованных митингов. Раньше была лазейка «забыть дома телефон», теперь всё. Такси под контролем из-за оплаты и вызова, перемещение с сотовым телефоном под контролем из-за локации по вышкам, поездка на своей машине попадает на камеры определения номеров, теперь и метро ведёт лог каждого входа и выхода, вне зависимости от системы оплаты. 

Как это мягко и элегантно подали под видом удобства оплаты. При том, что на производстве карточек для оплаты зарабатывались неплохие деньги. 

Ответить

Сильвестр Иванов

Павел
–2

А еще гугл/эппл контролируют все перемещения, переписку, отпечатки пальцев и даже разговоры через встроенный микрофон. Тащ майор из АНБ пока не интересуется вами, но кто знает, что будет дальше.

Ответить

Герман Воронов

Сильвестр
5

Мне кажется, любой здравомыслящий человек предпочтет майора из АНБ, чем отечественного )) у тех хоть тюрьма почище и шанс остаться в ней живым сильно выше 🤣

Ответить

Сильвестр Иванов

Герман
9

Ну т.е. цифровой концлагерь в целом устраивает, но начальника бы подобрее

Ответить

Герман Воронов

Сильвес…
1

Ну а что вы с этим сделаете?
Можно по заветам Сноудена и Столлмана какими-то левыми гаджетами пользоваться, микрофоны вон выпаивать, но удобства, удобства.. многие ли готовы от них отказаться? 

Ответить

Leo Uvarov

Герман
0

иммиграция?

Ответить

Ли Си Цын

Leo
0

Так вроде не запрещена. Езжайте, пожалуйста, кто мешает? 

Ответить

Герман Воронов

Leo
0

Куда, в Уганду? Там своих проблем хватает

Ответить

Миша Мельник

Герман
2

На счет шанса "остаться в живых", рекомендую обратить внимание на кол-во самоубийств среди людей, которые захватывали Капитолий

Ответить

Герман Воронов

Миша
1

Гуглится только это. Можно конкретнее?

Ответить

Миша Мельник

Герман
1

Вот это часть суицидников. Но наибольший резонанс приобрела другая история.

Один из митингующих похитил ноутбук одной из правительственных шишек. Полиция нашла парня в хижине, в лесу. Суицид. А ноутбука при нем.... не нашли

Вот ссылка: https://www.mk.ru/politics/2021/01/13/ukravshiy-noutbuk-nensi-pelosi-uchastnik-shturma-kapitoliya-nayden-mertvym.html

Укравший ноутбук Нэнси Пелоси участник штурма…
53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон из штата Джорджия, участвовавший в беспорядках у…
www.mk.ru
Ответить

Герман Воронов

Миша
–1

Ну во-первых, эти суицидники - из защитников капитолия, а не нападавших. А тут один человек упоминается.
Во-вторых, МК как информационный ресурс, мягко говоря, не очень (
В-третьих, убийство это конечно пиздец, но на что он вообще рассчитывал - непонятно. Мало ли что там в этом ноутбуке было? Лутил бы как BLMщики по магазинам - максимум штраф бы схлопотал...

Ответить

Павел Евграфович

Сильвестр
1

Гуглу нужно угрожать арестом его сотрудников и заставлять хранить данные здесь, а ещё и проделать то же самое с Яблоком. А тут прямо сразу государственные сервера отслеживают граждан в самом протестном городе.

Отличие от паранойи в том, что в системе оплаты лицами нет никакой коммерческой необходимости. Карточка/Чип в телефоне дешевле, надежней и удобнее абсолютно во всех отношениях. Даже Apple возвращает отпечаток пальца, поскольку распознавание лиц имеет слишком много нюансов для надёжной верификации. Зато это идеальный инструмент для бигдаты государства. Хочешь или не хочешь, но в систему попадёшь, хоть ты бомж с Курского вокзала, хоть программист из Сколково. Камера на турникете не спрашивает, хочешь ли ты платить лицом и согласен ли ты с условиями, распознавание образа будет в любом случае. 

И нет, это не паранойя, поскольку эти данные собирает уже не коммерческая компания для бизнеса, а само государство, причём массово, миллионами распознаний в день. Это не теоретическая возможность сбора бигдаты перемещений какого человека, а прямо её физическая реализация, это основная задача системы.

Ответить

Герман Воронов

Павел
0

А как они образ свяжут с другими данными? По карте оплаты? Они ж анонимные. Или "не долго музыка играла" - скоро именные будут?

Ответить

Ilya Dorofeev

Павел
2

У города и без этого тысячи камер и в метро, и на улицах. Бигдаты им хватает. Конкретно это - действительно для удобства, будете вы им пользоваться или нет - не важно, вас в любом случае посчитают. 

Ответить

Павел Евграфович

Ilya
0

Не совсем. Тут будет однозначное сопоставление «кто прошел — кто оплатил». Если вы покупали тройку/билет через банковскую карту, сопоставление однозначное. Более того, на этой новой системе можно очень круто дообучить алгоритмы и набрать сами данные. 

Я как айтишник просто в восторге от красоты этого решения. 

Ответить

Виталий Воробьев

Павел
2

Бигдата уже есть. Оплата лицом пока только на некоторых турникетах. А камера, которая фоткает лицо при проходе есть на ВСЕХ турникетах уже год-два.
А когда митинги, то на основных станциях ставят что-то типа око саурона, чтобы дополнительно фиксировать участников.

Ответить

Nikita Rogatov

Павел
0

Носите маску, в чем проблема?

Ответить

Павел Евграфович

Nikita
0

Чтобы эта штука не ошибалась при оплате, маску наверняка будут требовать снимать. Да и требования масок рано или поздно отменят, COVID не вечен. А ношение маски после конца эпидемии, особенно в день митинга, привлечёт к вам внимание наряда полиции в первом же вестибюле метро. 

Но пока — да, маска это вариант. 

Ответить

Сильвестр Иванов

Павел
0

COVID не вечен

безудержный оптимизм

Ответить

Павел Евграфович

Сильвес…
0

А считаете, что человечество впервые за свою историю столкнулось с эпидемией? 

Ответить

Роман Хабиров

7

Теперь «приложиться» лицом о поручень у входа можно официально 🤓

Ответить

Вертикальный паркур

6
Ответить

Sam Esq

1

*уй им на рыло, а не биометрию!

Ответить

Ли Си Цын

Sam
8

Э, голубчик. Сейчас у нас впереди еще 5 лет сплошного благорастворения, за этот срок можно провести все, что надо. Захотят - вы без сданной биометрии хлебушка купить не сможете :) 

Но дальше Москвы эта история вряд ли пойдет, так что остальная Россия в принципе может расслабиться. 

Ответить

Sam Esq

Ли
1

Элка подстилка накрутила едросам. Что непонятно? Ещё докрутит, до 50%+. Её для этого и держат.

Ответить

Nesterov Igor

Sam
3

Кого она накрутила, и так хватает дол**ебов голосующих за едро

Ответить

Sam Esq

Nesterov
0

Первый озвученный результат был ночью: 44 ЕР, 22 КПРФ. А потом по классике - стали накидывать голоса ЕР. Понятное дело, что надо получать преимущество в голосах. Но там уже этот процесс отработан.

Ответить

Сергей S.L.

Sam
2

Тише тише. Вот ваш галоперидол, не теряйте больше

Ответить

Sam Esq

Сергей
0

Стесняюсь спросить откуда у вас галоперидол. Не палитесь так)

Ответить

Сергей S.L.

Sam
1

По назначению выдаю :) берите-берите :)

Ответить

Sam Esq

Сергей
0

Оставьте себе. Думаю вам нужнее

Ответить

Владимир В

Sam
0

Ого! Да не может этого быть?
Как так-то? :(

Ответить

Ли Си Цын

Sam
0

Что непонятно?

Из вашего комментария? Ничего не понятно :)

Ответить

Denis Averyanov

2
Ответить

Илья Шишкунов

2

Поздравляю москвичей с новым цифровым ГУЛАГом

Ответить

Татьяна Жильцова

2

Буду теперь шутить, что у меня не платежеспособное лицо

Ответить

Неизменный томагавк_два

0

"Стоимость проезда — по действующему тарифу банковской карты"
Ну и зачем это? Там же оверпрайс. По карте мир намного дешевле , даже в apple pay уже можно добавить

Ответить

Владимир В

Неизменный
2

Ты и правда не понимаешь для чего всё это?

Ответить

Неизменный томагавк_два

Владимир
–2

Надеюсь для выявления пориджей на митингах и автоматического штрафа

Ответить

Герман Воронов

Неизмен…
0

Так и есть. Только как они выявят кого-то, если например меня чертов айфон в маске не узнает )

Ответить

Неизменный

Герман
0

найдут провакаторов срывать в толпе маски

Ответить

Anton Prikhodko

1

Когда в Питере обновят идиотскую систему Подорожников? В 2021 кажется дикостью невозможность посмотреть баланс транспортной карты онлайн

Ответить

Неизменный томагавк_два

Anton
1

Можно - но только если андройд у тебя
А так согласен, но вроде хотят ввести пересадочные тарифы с доп.стоимостью. Хотя смысл если по МИР можно дешевле

Ответить

L A

1

> Система сопоставит лицо человека со снимком в приложении и автоматически спишет деньги.

... и штраф если лицо будет без маски.

Спасибо дептранс, но неть.

Ответить

Против Спама

1

У меня сезонка

Ответить

Onetwo Threefour

0

З*лупу на воротник вам, а не мою биометрию, понятненько?

Ответить

Ivan Zenkov

0

А можно шпили-вилли лицом оплачивать?

Ответить

Ли Си Цын

Ivan
0

А можно шпили-вилли лицом оплачивать?

А это смотря какое лицо :)

Ответить

Феттучини с Креветкой

0

Заплати лицом.

Ответить

Artem Kravchenko

0

Проезд по лицу *немного нервный смех*

Ответить

Old Nick

0

Интересно, через сколько месяцев запретят ношение латексных масок?

Ответить

Анна Григорьева

–1

Вы будете оплачивать картой или ЛИЦОМ? 🌜🌜🌜

Ответить

Alexander Carter

–1

Ну и заголовок "Система оплаты проезда лицом" 😂

Ответить

красивое

–1

Представьте, сколько ошибочных оплат ждет пользователей.
На сайте вообще не в курсе, что такое биометрия, зацените.
Лайфхак, подносим фото со смартфона к камере - проходим:

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Система оплаты проезда лицом Face Pay заработала на всех станциях метро в Москве Статьи редакции

Дептранс изучает возможности для внедрения оплаты по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте.

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