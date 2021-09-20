Система оплаты проезда лицом Face Pay заработала на всех станциях метро в Москве Статьи редакции
Дептранс изучает возможности для внедрения оплаты по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте.
- О подключении к тестированию системы последних пяти станций сообщил Telegram-канал Дептранса Москвы. Всего к Face Pay подключено 14 линий и 241 станция метро.
- Подать заявку для участия можно на сайте «Московского транспорта». После регистрации пользователи получат инструкцию по Face Pay.
- Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а затем загрузить в него фотографию своего лица. Возле помеченных стикером турникетов нужно посмотреть на камеру. Система сопоставит лицо человека со снимком в приложении и автоматически спишет деньги.
- Глава Дептранса Максим Ликсутов также сообщил, что ведомство рассматривает возможность запустить оплату по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте. Кроме того, пассажирам, которые пользуются Face Pay, будут предоставлять скидки — о них Дептранс сообщит позднее.
- Мэр города Сергей Собянин в начале сентября обещал, что FacePay станет доступен на всех станциях метро к 15 октября.
Торговля **лом в действии))
Не торговля, а покупка
Покупка это отрицательная продажа если пользоваться терминологией "правящей" партии))
"Telegram-канал Дептранса Москвы." - это прекрасно :)
Deep trans... Звучит конечно как официальный сайт Тайланда))
Дип транс, дип фейк, дик пик.
Все труднее ориентироваться
А в регионах до сих пор добывают огонь с помощью палки, потому что 80% казны сжирает Москвабад на свои «инновации».
Вы, со своими тараканами? Или кто разбирал?
Значит вы немного не знакомы с налогообложением внутри РФ. Х5 ретейл зарегистрирован в Москве и платит налоги по факту своего юридического адреса. Магазины являются филиалами, но их прибыль является прибылью основного Юр лица
Ну тут уже люди не понимают что зачем и почему и свои домыслы какие то строят. Я просто описал почему Москва богаче всей остальной России
Ну причин много, но государство вполне способно решить эту проблему изменением налогового кодекса. Основная суть в том, что никто этим не занимается всерьёз, а жители не понимают этого прикола и вместо конкретных требований к власти выходят на митинги поорать за Навального и что Вовка - вор
Ну причин много
Ага, много.
но государство вполне способно решить эту проблему изменением налогового кодекса
С какой целью нужно менять НК, объясните?
жители не понимают этого прикола
Если жители чем-то недовольны, почему это нигде не отражается? Протестует регулярно Москва, на всю остальную Россию - полторы протестных акции в год. Где же это недовольство?
> и платит налоги по факту своего юридического адреса
нет. Вы застряли кажется в 2004-ом. Выкорабкивайтесь. Протягиваю руку(ссылки).
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a6611e1b318d2a6ef1c541ed45e61a6e0f5d67a9/
https://www.nalog.gov.ru/rn15/news/tax_doc_news/4657624/
Налог на прибыль 20%: 3% федеральная часть, 17% региональная.
Грубо говоря, маржа, заработанная вашей ближайшей пятёрочкой у дома налогооблагается в части налога на прибыль в региональный бюджет( на 85% ).
НДФЛ сотрудников вашей ближайшей пятёрочки также идёт в субъект, более того вроде как даже в муниципалитет.
На заборе тоже написано, наш ты наивный бот…
Ну вы серьёзно? Вся добыча платит налоги в Москве,, потому что головные компании в Москве, все руководство добычи работает в Москве и платит налоги в Москве , исключение Газпром нефть в спб, разве что, отсюда и доходы и НДФЛ такой высокий, который бюджет формирует, если б этот НДФЛ платился там где зарабатывался очевидно баланс был бы сильно другой. Да, блин, почти все головные офисы почти всех крупных компаний в Москве, и платят налоги в Москве , а не туда где они по факту эти деньги зарабатываются. Если б Условно деньги Сургута остаВались в Сургуте, Швеция показалась бы бедной провинцией на фоне. Но деньги Сургута уходят в головные компании , а налоги с них остаются в Москве. Как, извините, можно додуматься вообще ссылаться на официальные документы и сайты в стране, где регионы по 146 процентов на выборах набирают по таким же достроверным официальным данным 🤦
Ясно, еще один "грамотей", не отличающий ФЕДЕРАЛЬНЫЙ бюджет РФ от ГОРОДСКОГО бюджета Москвы.
Вот воистину Россия в этом плане - уникальная страна. Везде, где я был, если человек в вопросе не разбирается, он не стесняется в диалоге сказать "к сожалению, это не тот вопрос, где у меня есть обоснованное мнение". Но у нас традиционно - каждый суслик агроном :)
на территории Москвы нет нефтяных вышек
О господи. И что? Какие деньги получает ГОРОДСКОЙ бюджет Москвы в ущерб регионам? Экспортные пошлины? НДПИ? Или вы тоже не отличаете ГОРОДСКОЙ бюджет ГОРОДА Москва от ФЕДЕРАЛЬНОГО бюджета РФ?
P.S. И да, я в курсе, что Москва - горд федерального значения и ее бюджетирование отличается от городского бюджетирования условного Саранска.
я бы хотел немного пруфов
Какие именно статьи бюджетного кодекса нужно поменять?
Федеральных налогов не так много. Налог на прибыль организаций тоже пофиксили (налог на прибыль условной пятёрочки ровным слоем размазывается по всей стране пропорционально обороту магазов на территории региона или чему-то аналогичному).
Теперь у властей будет качественная бигдата тех, кто регулярно приезжает в зоны разных не вполне согласованных митингов. Раньше была лазейка «забыть дома телефон», теперь всё. Такси под контролем из-за оплаты и вызова, перемещение с сотовым телефоном под контролем из-за локации по вышкам, поездка на своей машине попадает на камеры определения номеров, теперь и метро ведёт лог каждого входа и выхода, вне зависимости от системы оплаты.
Как это мягко и элегантно подали под видом удобства оплаты. При том, что на производстве карточек для оплаты зарабатывались неплохие деньги.
А еще гугл/эппл контролируют все перемещения, переписку, отпечатки пальцев и даже разговоры через встроенный микрофон. Тащ майор из АНБ пока не интересуется вами, но кто знает, что будет дальше.
Мне кажется, любой здравомыслящий человек предпочтет майора из АНБ, чем отечественного )) у тех хоть тюрьма почище и шанс остаться в ней живым сильно выше 🤣
Ну т.е. цифровой концлагерь в целом устраивает, но начальника бы подобрее
Ну а что вы с этим сделаете?
Можно по заветам Сноудена и Столлмана какими-то левыми гаджетами пользоваться, микрофоны вон выпаивать, но удобства, удобства.. многие ли готовы от них отказаться?
иммиграция?
На счет шанса "остаться в живых", рекомендую обратить внимание на кол-во самоубийств среди людей, которые захватывали Капитолий
Гуглится только это. Можно конкретнее?
Вот это часть суицидников. Но наибольший резонанс приобрела другая история.
Один из митингующих похитил ноутбук одной из правительственных шишек. Полиция нашла парня в хижине, в лесу. Суицид. А ноутбука при нем.... не нашли
Вот ссылка: https://www.mk.ru/politics/2021/01/13/ukravshiy-noutbuk-nensi-pelosi-uchastnik-shturma-kapitoliya-nayden-mertvym.html
Ну во-первых, эти суицидники - из защитников капитолия, а не нападавших. А тут один человек упоминается.
Во-вторых, МК как информационный ресурс, мягко говоря, не очень (
В-третьих, убийство это конечно пиздец, но на что он вообще рассчитывал - непонятно. Мало ли что там в этом ноутбуке было? Лутил бы как BLMщики по магазинам - максимум штраф бы схлопотал...
Гуглу нужно угрожать арестом его сотрудников и заставлять хранить данные здесь, а ещё и проделать то же самое с Яблоком. А тут прямо сразу государственные сервера отслеживают граждан в самом протестном городе.
Отличие от паранойи в том, что в системе оплаты лицами нет никакой коммерческой необходимости. Карточка/Чип в телефоне дешевле, надежней и удобнее абсолютно во всех отношениях. Даже Apple возвращает отпечаток пальца, поскольку распознавание лиц имеет слишком много нюансов для надёжной верификации. Зато это идеальный инструмент для бигдаты государства. Хочешь или не хочешь, но в систему попадёшь, хоть ты бомж с Курского вокзала, хоть программист из Сколково. Камера на турникете не спрашивает, хочешь ли ты платить лицом и согласен ли ты с условиями, распознавание образа будет в любом случае.
И нет, это не паранойя, поскольку эти данные собирает уже не коммерческая компания для бизнеса, а само государство, причём массово, миллионами распознаний в день. Это не теоретическая возможность сбора бигдаты перемещений какого человека, а прямо её физическая реализация, это основная задача системы.
А как они образ свяжут с другими данными? По карте оплаты? Они ж анонимные. Или "не долго музыка играла" - скоро именные будут?
У города и без этого тысячи камер и в метро, и на улицах. Бигдаты им хватает. Конкретно это - действительно для удобства, будете вы им пользоваться или нет - не важно, вас в любом случае посчитают.
Не совсем. Тут будет однозначное сопоставление «кто прошел — кто оплатил». Если вы покупали тройку/билет через банковскую карту, сопоставление однозначное. Более того, на этой новой системе можно очень круто дообучить алгоритмы и набрать сами данные.
Я как айтишник просто в восторге от красоты этого решения.
Бигдата уже есть. Оплата лицом пока только на некоторых турникетах. А камера, которая фоткает лицо при проходе есть на ВСЕХ турникетах уже год-два.
А когда митинги, то на основных станциях ставят что-то типа око саурона, чтобы дополнительно фиксировать участников.
Носите маску, в чем проблема?
Чтобы эта штука не ошибалась при оплате, маску наверняка будут требовать снимать. Да и требования масок рано или поздно отменят, COVID не вечен. А ношение маски после конца эпидемии, особенно в день митинга, привлечёт к вам внимание наряда полиции в первом же вестибюле метро.
Но пока — да, маска это вариант.
COVID не вечен
безудержный оптимизм
А считаете, что человечество впервые за свою историю столкнулось с эпидемией?
*уй им на рыло, а не биометрию!
Э, голубчик. Сейчас у нас впереди еще 5 лет сплошного благорастворения, за этот срок можно провести все, что надо. Захотят - вы без сданной биометрии хлебушка купить не сможете :)
Но дальше Москвы эта история вряд ли пойдет, так что остальная Россия в принципе может расслабиться.
Кого она накрутила, и так хватает дол**ебов голосующих за едро
Тише тише. Вот ваш галоперидол, не теряйте больше
Ты и правда не понимаешь для чего всё это?
Неизменный томагавк_два
Надеюсь для выявления пориджей на митингах и автоматического штрафа
Так и есть. Только как они выявят кого-то, если например меня чертов айфон в маске не узнает )
Когда в Питере обновят идиотскую систему Подорожников? В 2021 кажется дикостью невозможность посмотреть баланс транспортной карты онлайн
Неизменный томагавк_два
Можно - но только если андройд у тебя
А так согласен, но вроде хотят ввести пересадочные тарифы с доп.стоимостью. Хотя смысл если по МИР можно дешевле
> Система сопоставит лицо человека со снимком в приложении и автоматически спишет деньги.
... и штраф если лицо будет без маски.
Спасибо дептранс, но неть.
А можно шпили-вилли лицом оплачивать?
Представьте, сколько ошибочных оплат ждет пользователей.
На сайте вообще не в курсе, что такое биометрия, зацените.
Лайфхак, подносим фото со смартфона к камере - проходим:
Иван Авдеев — директор по маркетингу ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ — рассказывает, как переход с рекламной модели на маркетплейс повлиял на работу магазина.
Первые пункты появились в Москве, до конца года компания откроет 400 точек по стране.
Ответили на главные вопросы предпринимателей о NoCode: рассказали, кому он подойдет, почему он дешевле обычной разработки и как с его помощью можно быстро построить новый бизнес или улучшить существующий.
Узнайте за 10 минут все основные практические SEO-фишки продвижения интернет магазина, вышедшие в 2021 году и написанные в телеграфном стиле из внутреннего обучения оптимизаторов «Скобеев и Партнеры».
Команда ИТ-компании Southbridge — о преодолении трудностей часовых поясов: графике работы, планировании и отдыхе.
Всем, привет! Меня зовут Станислав Витинский, мне 37, Петербуржец. Я it-предприниматель, изобретатель, дизайнер и основатель Swaper. Если вбить моё имя в поисковик, то он выдаст суд с Эмином Агаларовым и его многомиллионными претензиями в мой адрес.
Подменные номера телефонов защищают от нежелательных звонков и упрощают аналитику продаж
Дептранс изучает возможности для внедрения оплаты по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте.
В 2020–2021 гг. резко возросла популярность темы ответственного инвестирования, или ESG. Идея о том, что инвестиции должны не только приносить прибыль, но и поддерживать экологию и социальную справедливость, привела к тому, что ESG-фонды стали играть значимую роль на мировых рынках капитала.
29 сентября 2021 года впервые состоится GoGlobal! — однодневная онлайн-конференция для маркетологов, заинтересованных в ускорении глобального присутствия своих кампаний.