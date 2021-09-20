Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Маша Цепелева

Индийский сервис по продаже подержанных машин Cars24 привлёк $450 млн при оценке в $1,8 млрд Статьи редакции

Он увеличил оценку почти в два раза с ноября 2020 года и стал самой дорогой компанией в сегменте.

  • Разработчик сайта и приложения Cars24 получил оценку в $1,84 млрд, это делает его самым дорогим стартапом в сфере продажи подержанных машин, сообщает TechCrunch. В раунде участвовали DST Global, Falcon Edge и SoftBank Vision Fund 2, Tencent и действующие инвесторы.
  • Компания хочет потратить деньги на международную экспансию. Пока Cars24 работает в Индии, Австралии и ОАЭ. Также инвестиции пойдут на развитие инструмента для виртуальной оценки автомобилей на платформе и новые финансовые продукты для покупки машин.
  • Cars24 основан в 2015 году, работает более чем в 200 городах Индии. Она оценивает автомобили, выкупает их, ремонтирует, а после перепродаёт.
  • По собственным данным, через платформу продали 400 тысяч автомобилей и мотоциклов, количество уникальных посетителей сайта в месяц — 13 млн.
  • Рынок перепродажи автомобилей в Индии составляет $25 млрд, но в ближайшее время вырастет до $100 млрд, пишет издание со ссылкой на гендиректора Cars24 Викрома Чопру.
  • В ноябре 2020 года Cars24 привлекла $200 млн с оценкой $1 млрд.

#новость #cars24

471 просмотров
2 2 комментария
1
2
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["cars24","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 295548, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Sep 2021 14:30:56 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Aleksey Telyshev

Он мусора на столько не наторгует, прекрасный мир где продают доллар по 80 центов

Ответить
0
John Johnson

Чем сервис так хорош, в отличие от конкурентов?
Из-за чего такой успех? Есть знающие?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
БКС Мир инвестиций
Если вы уже на пенсии, то эти акции — для вас

Мы живем в интересное время, когда приумножить капитал гораздо проще, чем найти источник стабильных дивидендов. Рынки США и России последние 5 лет прибавляют в среднем более 15% в год. Но при этом дивидендная доходность индексов откатилась на многолетние минимумы. Перечислим семь бумаг для получения стабильной и высокой ренты сразу в двух валютах.

0 Обсудить
–1
TikTok
«Ожидали 100 тысяч просмотров, а вышло в восемь раз больше»: как и зачем крупные бренды снимают ролики для TikTok

Истории «Ситилинка», «Тинькофф», «Спортмастера» и «КиноПоиска».

5 5 комментариев
5
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Еда
Евгения Евсеева
Владелица магазина в Германии начала продавать мясо в вендинговых автоматах — это помогло сохранить бизнес Статьи редакции

Во время пандемии люди опасались ходить в магазины, а в автомате покупать продукты можно без очередей и общения с продавцом.

4 4 комментария
9
Сервисы
Маша Цепелева
Profi.ru заявил, что не договорился с «Яндексом» по поводу «колдунщиков» — он только тестирует обогащённые ответы Статьи редакции

Компания всё ещё настаивает, чтобы «Яндекс» прекратил давать своим сервисам приоритет в поиске.

7 7 комментариев
11
Приёмная
Tatiana Kuznetsova
ПЭК уничтожила мебель при доставке

Заказали изготовление дивана-шкафа-кровати трансформера на мебельной фабрике в Москве, стоимостью 140000 руб., доставка была поручена компании ПЭК.

75 75 комментариев
62
Ozon
Ozon запустил Route 256 — карьерный маршрут для IT-специалистов

Ozon открывает набор на 1-й поток бесплатной программы Route 256 для талантливых IT-специалистов, которые хотят добавить к своим навыкам: GO-разработку; C#-разработку; автотесты на Go и Python или прогрессивный фреймворк Vue.js.

1 1 комментарий
2
Поставщик счастья
Как нишевый портал про секс привлек b2c-аудиторию: история Sexshopers.ru

Марина Чичева, главный редактор портала Sexshopers.ru, рассказала о том, почему из математика она переквалифицировалась в редактора издания о сексе, а также о цензуре и темах, которые больше всего интересуют читателей.

0 Обсудить
1
IBS
Как превратить дистанционных сотрудников из 65 городов в эффективную команду

IT-компании давно научились работать с дистанционными сотрудниками. Однако если раньше речь шла о найме нескольких специалистов или небольшой команды под проект, то последние полтора года дали бизнесу серьезный опыт управления целыми удаленными коллективами, а дистанционных сотрудников законодательно наделили новыми правами, создав больше…

0 Обсудить
2
Транспорт
Евгения Евсеева
Система оплаты проезда лицом Face Pay заработала на всех станциях метро в Москве Статьи редакции

Дептранс изучает возможности для внедрения оплаты по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте.

170 170 комментариев
21
SEO
Константин Скобеев
28 SEO идей для взлета интернет магазина

Узнайте за 10 минут все основные практические SEO-фишки продвижения интернет магазина, вышедшие в 2021 году и написанные в телеграфном стиле из внутреннего обучения оптимизаторов «Скобеев и Партнеры».

2 2 комментария
17
Больше статей
null