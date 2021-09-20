Индийский сервис по продаже подержанных машин Cars24 привлёк $450 млн при оценке в $1,8 млрд Статьи редакции
Он увеличил оценку почти в два раза с ноября 2020 года и стал самой дорогой компанией в сегменте.
- Разработчик сайта и приложения Cars24 получил оценку в $1,84 млрд, это делает его самым дорогим стартапом в сфере продажи подержанных машин, сообщает TechCrunch. В раунде участвовали DST Global, Falcon Edge и SoftBank Vision Fund 2, Tencent и действующие инвесторы.
- Компания хочет потратить деньги на международную экспансию. Пока Cars24 работает в Индии, Австралии и ОАЭ. Также инвестиции пойдут на развитие инструмента для виртуальной оценки автомобилей на платформе и новые финансовые продукты для покупки машин.
- Cars24 основан в 2015 году, работает более чем в 200 городах Индии. Она оценивает автомобили, выкупает их, ремонтирует, а после перепродаёт.
- По собственным данным, через платформу продали 400 тысяч автомобилей и мотоциклов, количество уникальных посетителей сайта в месяц — 13 млн.
- Рынок перепродажи автомобилей в Индии составляет $25 млрд, но в ближайшее время вырастет до $100 млрд, пишет издание со ссылкой на гендиректора Cars24 Викрома Чопру.
- В ноябре 2020 года Cars24 привлекла $200 млн с оценкой $1 млрд.
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