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Транспорт
TJ

Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль E-NEVA Статьи редакции

Буква Е — сокращение от electric, а NEVA — в честь реки в Петербурге.

8 8 комментариев
390 просмотров

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника, знакомых с деятельностью предприятия.

Заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» по производственно-технической политике Александр Ведров подтвердил разработку автомобиля с газовым двигателем и дополнительной электрической установкой. По его словам, «без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 км». О других особенностях он не рассказал. Также компания не раскрывает сроки выпуска и возможную стоимость машины.

У нас уже есть электромобиль, он ездит. Но мы пошли по пути создания гибрида, где основной двигатель — на газе. При этом энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии, запаса которого хватит на определённое количество километров.

Александр Ведров
заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» по производственно-технической политике

Ведров уточнил, что гибридный автомобиль (электродвигатель и газовый) будет рассчитан на гражданское использование, так как «военные, как правило, не используют автотранспорт на газомоторном топливе».

По данным источника РБК, будет два варианта автомобиля:

  • Газовый автомобиль с электропередачей, который сможет проехать на одной заправке больше тысячи километров.
  • Электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей ёмкостью 70 кВт, запас хода составит 810 километров, автомобиль можно будет подзарядить от сети.

Оба варианта предусматривают разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды и максимальную предусмотренную скорость 180 км/ч.

  • «Алмаз-Антей» (на 100% принадлежит государству) занимается разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500.

  • В августе 2021 года концерн представил самоходную электрическую платформу. По данным РБК, ей может дистанционно управлять пилот, используя беспроводную связь. Она также может передвигаться по заранее заданному маршруту.

#новости #автомобиль

8 8 комментариев
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ivan krapivin

Где положение R на АКПП будет запускать зенитную ракету.

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5
Степан Фадеев

Ведров. Отличная фамилия для того кто отвечает за выпуск автомобилей в России.

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1
Alex Petrov

", а NEVA — в честь реки в Петербурге."
А как в Петербурге называется река, частью которой является NEVA?

А вообще история повторяется, в виде фарса, на закате СССР,  тоже драйвили  конверсию, типа что сейчас наша крутая оборонка которая делает лучшее оружие в мире, будет делать лучшее товары гражданского назначения в мире, кончилось пшиком. Вообще такие новости должны быть от редакции Панорама, ничего кроме смеха потуги Алмаз-Антея не вызывают.

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0
Иван Шеметов

а что именно вызывает смех?

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1
Сергей Щукин

У них смех вызывает Родина 🤷‍♂️ такие вот клоуны..

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–1
A. Bigkkuzin

не родина, а ситуация, когда намечается очередной факап. ред.

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1
Alex Petrov

Не очень понимаю почему вы не понимаете элементарных вещей, но объясню. Смешно,  что компания и менеджмент,  не имеющая ни малейшего опыта не то что в автомобильной отрасли, но в целом не имеющие опыта работы на конкурентном рынке решила сразу зайти с козырей, которых у нее и нет в принципе.

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0
Ar AbduRashid

Бородатый анекдот, но кажется он тут будет к месту.

''Что бы ни делали русские, всегда получается калашников. Ну кроме памятника Калашникову, в этом скучает получается памятник Шмайсеру.''

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0
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