Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль E-NEVA Статьи редакции
Буква Е — сокращение от electric, а NEVA — в честь реки в Петербурге.
Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника, знакомых с деятельностью предприятия.
Заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» по производственно-технической политике Александр Ведров подтвердил разработку автомобиля с газовым двигателем и дополнительной электрической установкой. По его словам, «без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 км». О других особенностях он не рассказал. Также компания не раскрывает сроки выпуска и возможную стоимость машины.
Ведров уточнил, что гибридный автомобиль (электродвигатель и газовый) будет рассчитан на гражданское использование, так как «военные, как правило, не используют автотранспорт на газомоторном топливе».
По данным источника РБК, будет два варианта автомобиля:
- Газовый автомобиль с электропередачей, который сможет проехать на одной заправке больше тысячи километров.
- Электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей ёмкостью 70 кВт, запас хода составит 810 километров, автомобиль можно будет подзарядить от сети.
Оба варианта предусматривают разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды и максимальную предусмотренную скорость 180 км/ч.
«Алмаз-Антей» (на 100% принадлежит государству) занимается разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500.
- В августе 2021 года концерн представил самоходную электрическую платформу. По данным РБК, ей может дистанционно управлять пилот, используя беспроводную связь. Она также может передвигаться по заранее заданному маршруту.
", а NEVA — в честь реки в Петербурге."
А как в Петербурге называется река, частью которой является NEVA?
А вообще история повторяется, в виде фарса, на закате СССР, тоже драйвили конверсию, типа что сейчас наша крутая оборонка которая делает лучшее оружие в мире, будет делать лучшее товары гражданского назначения в мире, кончилось пшиком. Вообще такие новости должны быть от редакции Панорама, ничего кроме смеха потуги Алмаз-Антея не вызывают.
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