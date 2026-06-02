Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Право
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Транспорт

BYD пообещала финансовые компенсации в случае аварий при использовании её системы автономного вождения в Китае

Речь о ремонте машин и возмещении ущерба имуществу и здоровью третьих лиц.

Фото BYD 
Фото BYD 
  • Китайский автопроизводитель BYD объявил о новой гарантийной политике для местного рынка, пишет Electrek. Компания готова компенсировать все убытки от аварий, произошедших по вине водителей, которые во время поездки использовали её систему автономного вождения God’s Eye.
  • Страховка действует в течение года с момента поставки автомобиля. Действующие владельцы получат её вместе с обновлением до God’s Eye 5.0. Покупать дополнительный полис водителям не нужно, а ограничений по размеру возмещения нет, отметили в компании. В случае аварии стоимость страховых услуг в будущем не увеличится.
  • Автопроизводитель обещает покрыть все убытки, связанные с ДТП, — ремонт автомобиля владельца, а также ущерб имуществу и здоровью третьих лиц. Глава BYD Ван Чуаньфу заявил, что готовность компании принять ответственность подтверждает «абсолютную уверенность в собственных технологиях».
  • В июле 2025 года BYD ввела схожую гарантию для системы самостоятельной парковки. По собственным оценкам компании, страховка увеличила долю использования функции «с 21% до 93%».
  • God’s Eye — система второго уровня автономности, которая позволяет машине контролировать скорость движения, менять полосы, совершать обгоны, а также проезжать перекрёстки. При этом водитель формально обязан всё время следить за дорогой и быть готов в любой момент взять управление на себя.
  • Аналогичную систему второго уровня автономности предлагает Tesla. Но по правилам компании ответственность за безопасность движения лежит полностью на водителе, отмечает Electrek.
  • В августе 2025 года суд присяжных в США постановил, что Tesla несёт частичную ответственность за смертельную аварию с участием её системы автономного вождения. Компанию обязали выплатить $129 млн компенсации и $200 млн штрафа

#новости #Tesla

1
4 комментария