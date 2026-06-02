BYD пообещала финансовые компенсации в случае аварий при использовании её системы автономного вождения в Китае

Речь о ремонте машин и возмещении ущерба имуществу и здоровью третьих лиц. Фото BYD Китайский автопроизводитель BYD объявил о новой гарантийной политике для местного рынка, пишет Electrek. Компания готова компенсировать все убытки от аварий, произошедших по вине водителей, которые во время поездки использовали её систему автономного вождения God’s Eye.Страховка действует в течение года с момента поставки автомобиля. Действующие владельцы получат её вместе с обновлением до God’s Eye 5.0. Покупать дополнительный полис водителям не нужно, а ограничений по размеру возмещения нет, отметили в компании. В случае аварии стоимость страховых услуг в будущем не увеличится.Автопроизводитель обещает покрыть все убытки, связанные с ДТП, — ремонт автомобиля владельца, а также ущерб имуществу и здоровью третьих лиц. Глава BYD Ван Чуаньфу заявил, что готовность компании принять ответственность подтверждает «абсолютную уверенность в собственных технологиях».В июле 2025 года BYD ввела схожую гарантию для системы самостоятельной парковки. По собственным оценкам компании, страховка увеличила долю использования функции «с 21% до 93%».God’s Eye — система второго уровня автономности, которая позволяет машине контролировать скорость движения, менять полосы, совершать обгоны, а также проезжать перекрёстки. При этом водитель формально обязан всё время следить за дорогой и быть готов в любой момент взять управление на себя.Аналогичную систему второго уровня автономности предлагает Tesla. Но по правилам компании ответственность за безопасность движения лежит полностью на водителе, отмечает Electrek.В августе 2025 года суд присяжных в США постановил, что Tesla несёт частичную ответственность за смертельную аварию с участием её системы автономного вождения. Компанию обязали выплатить $129 млн компенсации и $200 млн штрафа#новости #Tesla