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Транспорт
Nazigul Jusupova

«Яндекс.Такси» начнёт страховать водителей и курьеров за 800-2000 рублей в день Статьи редакции

Всего на программу страхования курьеров и водителей компания выделит 1 млрд рублей.

  • Средства будут компенсировать болезни и несчастные случаи, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Для этого сервис выделит 1 млрд рублей собственных средств до конца 2022 года.
  • Программа включает в себя компенсацию больничного до 2000 рублей в день в зависимости от региона, компенсацию за полученные травмы в результате несчастных случаев до 2 млн рублей. Также у курьеров и водителей будет доступ к телемедицине.

  • Участие в программе добровольное, первый месяц будет бесплатным, потом цена будет зависеть от статуса курьера и водителя. Полис стоит 540 рублей в регионах и 1100 рублей в Москве. Оператор страхования — «Манго страхование».

  • В компании сообщили, что расходы никак не отразятся на стоимости поездки и курьерской доставки. Точное число партнеров сервиса компания не раскрывает, но уточняет, что к платформе «Яндекс.Про», через которую работают водители и курьеры, подключено более 100 тысяч самозанятых.
  • По словам эксперта Оксаны Синявской, компания таким образом действует на опережение на фоне судебного прецедента с работниками Uber в Европе и США. Страхование компании выгоднее, чем ситуации, когда курьеров и водителей признают полноценными сотрудниками, отмечает она.
  • В сентябре суд Амстердама в Нидерландах постановил, что водители Uber — полноценные работники, а не самозанятые. Поэтому компания должна их нанять по закону и выплачивать положенную зарплату, а водители смогут рассчитывать на права и льготы.
  • В феврале 2021 года Uber проиграл суд в Великобритании и согласилась начать платить зарплату 70 тысячам британских водителей. В Калифорнии водители подали в суд из-за поправки в закон, которая разрешила сервисам не переквалифицировать подрядчиков в сотрудников.

#новости #яндекстакси

1628 просмотров
14 14 комментариев
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Роман Лебедев

Может «НА», а не «ЗА» 800-2000 рублей в день?

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5
Макс Носковец

Может и НА… кому как повезёт

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2
Роман Лебедев

Это уже пенсионный фонд

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0
Fred Han

Добро пожаловать в Яндекс. Ваш баланс минус 2000🎉

Ответить
4
MEGAtraXXXer666

За их деньги и деньги пассажиров 😂

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4
роман долгополов

На деньги пенсионеров!

Ответить
0
Александр Веревкин

И тогда, конечно, «Страхование компании выгоднее, чем ситуации, когда курьеров и водителей признают полноценными сотрудниками»

Ответить
0
Сергей Рябцев

Интересно, как быстро наши восточные друзья без национальности начнут зарабатывать на страховочке..

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2
Александр Медведь

Никогда... Вы плохо знаете что такое Яндекс. Обманывает только он и конкуренции в этом вопросе они не терпят.

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0
vmp

Тут ещё забавнее новость про Яндекс.
https://www.cnews.ru/news/line/2021-09-21_yandekstaksi_napravit ред.

«Яндекс.такси» направит 20 млн руб. на обучение…
«Яндекс.такси» поможет водителям получить ИТ-профессию. Для этого компания оплатит обучение — на…
www.cnews.ru
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2
andr oid

Учитесь как надо зарабатывать

Выделить по ≈1,000₽ на человека в первый месяц, а потом брать с них за подписку по столько же )))
Полис стоит 540 рублей в регионах и 1100 рублей в Москве.

Хаха

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1
S8dAS

"Участие в программе добровольное"
Добровольное? Серьёзно? 

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0
Александр Медведь

Ну естественно, вам же платить деньги нужно за это чудо.

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0
Artem Ilchenko

Таксюги и так аналитики от Бога

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0
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Читать все 14 комментариев
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Nazigul Jusupova
«Яндекс.Такси» начнёт страховать водителей и курьеров за 800-2000 рублей в день Статьи редакции

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