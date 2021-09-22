«Яндекс.Такси» начнёт страховать водителей и курьеров за 800-2000 рублей в день Статьи редакции
Всего на программу страхования курьеров и водителей компания выделит 1 млрд рублей.
- Средства будут компенсировать болезни и несчастные случаи, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Для этого сервис выделит 1 млрд рублей собственных средств до конца 2022 года.
- Программа включает в себя компенсацию больничного до 2000 рублей в день в зависимости от региона, компенсацию за полученные травмы в результате несчастных случаев до 2 млн рублей. Также у курьеров и водителей будет доступ к телемедицине.
Участие в программе добровольное, первый месяц будет бесплатным, потом цена будет зависеть от статуса курьера и водителя. Полис стоит 540 рублей в регионах и 1100 рублей в Москве. Оператор страхования — «Манго страхование».
- В компании сообщили, что расходы никак не отразятся на стоимости поездки и курьерской доставки. Точное число партнеров сервиса компания не раскрывает, но уточняет, что к платформе «Яндекс.Про», через которую работают водители и курьеры, подключено более 100 тысяч самозанятых.
- По словам эксперта Оксаны Синявской, компания таким образом действует на опережение на фоне судебного прецедента с работниками Uber в Европе и США. Страхование компании выгоднее, чем ситуации, когда курьеров и водителей признают полноценными сотрудниками, отмечает она.
- В сентябре суд Амстердама в Нидерландах постановил, что водители Uber — полноценные работники, а не самозанятые. Поэтому компания должна их нанять по закону и выплачивать положенную зарплату, а водители смогут рассчитывать на права и льготы.
- В феврале 2021 года Uber проиграл суд в Великобритании и согласилась начать платить зарплату 70 тысячам британских водителей. В Калифорнии водители подали в суд из-за поправки в закон, которая разрешила сервисам не переквалифицировать подрядчиков в сотрудников.
Всего на программу страхования курьеров и водителей компания выделит 1 млрд рублей.
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