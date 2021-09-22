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Транспорт
Nazigul Jusupova

«Яндекс.Такси» выделит 1 млрд рублей на программу страхования водителей и курьеров Статьи редакции

Сумма компенсации в день будет составлять от 800 до 2000 рублей.

  • Средства будут компенсировать болезни и несчастные случаи, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Для этого сервис выделит 1 млрд рублей собственных средств до конца 2022 года.
  • Программа включает в себя компенсацию больничного от 800 до 2000 рублей в день в зависимости от региона, компенсацию за полученные травмы в результате несчастных случаев до 2 млн рублей. Также у курьеров и водителей будет доступ к телемедицине.

  • Участие в программе добровольное, первый месяц будет бесплатным, потом цена будет зависеть от статуса и курьера водителя. Полис стоит 540 рублей в регионах и 1100 рублей в Москве. Оператор страхования — «Манго страхование».

  • В компании сообщили, что расходы никак не отразятся на стоимости поездки и курьерской доставки. Точное число партнеров сервиса компания не раскрывает, но уточняет, что к платформе «Яндекс.Про», через которую работают водители и курьеры, подключено более 100 тысяч самозанятых.
  • По словам эксперта Оксаны Синявской, компания таким образом действует на опережение на фоне судебного прецедента с работниками Uber в Европе и США. Страхование компании выгоднее, чем ситуации, когда курьеров и водителей признают полноценными сотрудниками, отмечает она.
  • В сентябре суд Амстердама в Нидерландах постановил, что водители Uber — полноценные работники, а не самозанятые. Поэтому компания должна их нанять по закону и выплачивать положенную зарплату, а водители смогут рассчитывать на права и льготы.
  • В феврале 2021 года Uber проиграл суд в Великобритании и согласилась начать платить зарплату 70 тысячам британских водителей. В Калифорнии водители подали в суд из-за поправки в закон, которая разрешила сервисам не переквалифицировать подрядчиков в сотрудников.

#новости #яндекстакси

2987 просмотров
38 38 комментариев
3
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38 комментариев
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Роман Лебедев

Может «НА», а не «ЗА» 800-2000 рублей в день?

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6
Макс Носковец

Может и НА… кому как повезёт

Ответить
4
Роман Лебедев

Это уже пенсионный фонд

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0
El Negro

По этой программе всех водителей "на"

Ответить
0
Fred Han

Добро пожаловать в Яндекс. Ваш баланс минус 2000🎉

Ответить
6
MEGAtraXXXer666

За их деньги и деньги пассажиров 😂

Ответить
4
Александр Веревкин

И тогда, конечно, «Страхование компании выгоднее, чем ситуации, когда курьеров и водителей признают полноценными сотрудниками»

Ответить
0
роман долгополов

На деньги пенсионеров!

Ответить
–1
Сергей Рябцев

Интересно, как быстро наши восточные друзья без национальности начнут зарабатывать на страховочке..

Ответить
2
Александр Медведь

Никогда... Вы плохо знаете что такое Яндекс. Обманывает только он и конкуренции в этом вопросе они не терпят.

Ответить
4
Мистер Твистер

Каким образом?

Ответить
–1
andr oid

Учитесь как надо зарабатывать

Выделить по ≈1,000₽ на человека в первый месяц, а потом брать с них за подписку по столько же )))
Полис стоит 540 рублей в регионах и 1100 рублей в Москве.

Хаха

Ответить
3
vmp

Тут ещё забавнее новость про Яндекс.
https://www.cnews.ru/news/line/2021-09-21_yandekstaksi_napravit ред.

«Яндекс.такси» направит 20 млн руб. на обучение…
«Яндекс.такси» поможет водителям получить ИТ-профессию. Для этого компания оплатит обучение — на…
www.cnews.ru
Ответить
3
Artem Kravchenko

У каждого водителя уже курьер собственный ред.

Ответить
3
El Negro

Видеть личным курьером

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–1
Old Nick

Вот интересно куда смотрит ФНС и прочие регуляторы, когда фактически 100 000 человек работают на постоянной основе вне штата. Это ж какие налоги страна не до получает.

Ответить
0
Смутный чайник

На самом деле здесь много признаков отсутствия трудовых отношений о чём я недавно писал. 
1) Нет рабочего графика.
2) Нет заработной платы, получаешь исключительно за выполненный заказ.
3) Нет "фишек" трудовых отношений типа больничных/отпусков.
4) Нет "руководства" которому подчиняешься.
Поэтому тут больше на гражданско-правовые отношения (с парком или Яндексом если как ИП/самозанятый напрямую, без парка) походит чем на трудовые. Вряд-ли с такими признаками в суде устоит решение о доначислении.  ред.

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1
Old Nick

Есть один основополагающий признак труд осуществляется на постоянной основе.
ГПХ так же незаконно использовать.

а так если постараться можно всех не госслужащих под это подогнать.

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0
Смутный чайник

Есть один основополагающий признак труд осуществляется на постоянной основе.

Он может осуществляться не на постоянной основе. Захотел - две недели не катал, захотел пару раз покатал.  А с трудовыми отношенями такое не катит. Тем более можно лишь с одним контрагентом на постоянной основе выполнять задания при этом без переквалификации под трудовые. Главное правильно оформить и чтобы иных признаков не было.
Да и с одним лишь признаком не факт что в суде устоит такая позиция, слишком слабо, слишком мало этого для доказательственной базы. Если бы из-за одного признака переквалификация шла то всех бы ИП и самозанятых уже давно переквалифицировали так)) но этого мало ред.

Ответить
0
Old Nick

ну так. что мелочиться.
я и говорю всем так надо работать. отличная бизнесс идея.  эх заживем тогда. ! Весь сервис и транспорт в самозанятые !!!

А через 20 лет голодные бунты предпенсионеров.

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0
Смутный чайник

Ну потому что в данном случае нет трудовых отношений. Если лишь из-за одного признака переквалифицировать, то в ИП и самозанятости смысл отпадёт.
Нужно чтобы несколько признаков хотя бы чтобы было трудовых отношений, а не один и то натянутый.

PS вот есть суд, первая инстанция признала отношения "трудовыми", но апелляция и кассация признала незаконным квалификацию, почитайте на досуге, там тоже был лишь 1 признак. 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d47fff7d-b618-409b-bc58-0a6af6cf0f9c/85f9f5f0-0c9a-4d17-ac6b-debb37f2e703/A12-21404-2019_20191028_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True - 1 инстанция - с 11 страницы (здесь признано законным начисление)
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d47fff7d-b618-409b-bc58-0a6af6cf0f9c/7fce12e8-2dfc-44f5-beb9-38a802d42d97/A12-21404-2019_20200317_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True - апелляция, с 9 страницы, а здесь отменено решение в части. А кассация скопировала постановление апелляции. Суть в том что здесь тоже был признак трудовых отношений всего один, но этого мало.
И это правильно потому что если по одному признаку начислять проще отменять ИП и самозанятость тогда. У всех кто по ГПД работает найдётся 1 признак.

Ответить
0
S8dAS

"Участие в программе добровольное"
Добровольное? Серьёзно? 

Ответить
0
Александр Медведь

Ну естественно, вам же платить деньги нужно за это чудо.

Ответить
0
Dmitry Kuteiko

Добровольно и с песней! 

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0
Artem Ilchenko

Таксюги и так аналитики от Бога

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0
Denis Kiselev

Чего только не придумаешь, чтобы не платить налоги с ФЗП.

Государству на подумать - а может что то не так с налоговыми ставками, раз такие варианты появляются?!

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0
Дикий крюк

Да, я думаю, еще поднимет в ближайшее время.

Ответить
0
Denis Kiselev

У нас сейчас есть шикарные режимы для микробизнеса. Но ставки налогов на зарплату очень велики. И слишком велика разница между режимом самозанятого и полноценного сотрудника!

И совсем все плохо для режима ОСН. Там ещё и ндс есть, а после - уже налоги с фонда зарплаты. Большая нагрузка.

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0
Дикий крюк

Ну это как с первыми выплатами - они вроде как есть, а в реальности хрен получишь.
Гос-во частный бизнес не интересует, а микро тем более. Налогов с них ноль по сравнению с условной трубой, а вони много.Да и зачем. Еще зарабатывать сами начнут, прав каких-то захотят. Ни к чему это.
Так что на поблажки не рассчитывайте. Одной рукой дадут (но это не точно), второй заберут обратно с процентами.

Ответить
0
xxx xxx

Стало не хватать или повод поднять тарифы, чтоб фасы не сагрились?

Ответить
0
Igi Kont

Стоп. А на что яндекс выделит, если за страховку платит курьер и водитель?

Ответить
0
Yarr Dd

на рекламу себя любимого, везде и всюду, даже на VC

Ответить
0
Mik Petrov

По моему с такими неадекватными водителями надо страховать пассажиров

Ответить
0
Смутный чайник

Они итак застрахованы.

Ответить
0
Дмитрий Сушко

Это дополнительная страховка будет?

Ответить
0
Artem Novoselov

Если страховой полис будет платный, то для чего яндекс выделит лярд? На бесплатный первый месяц?)))

Ответить
0
Степан Фадеев

Так у них же просто сервис и таксистов своих нет, значит и страховать не кого.

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0
A B

Upd: программа добровольная, круто ред.

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0
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