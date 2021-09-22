«Яндекс.Такси» выделит 1 млрд рублей на программу страхования водителей и курьеров Статьи редакции
Сумма компенсации в день будет составлять от 800 до 2000 рублей.
- Средства будут компенсировать болезни и несчастные случаи, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Для этого сервис выделит 1 млрд рублей собственных средств до конца 2022 года.
- Программа включает в себя компенсацию больничного от 800 до 2000 рублей в день в зависимости от региона, компенсацию за полученные травмы в результате несчастных случаев до 2 млн рублей. Также у курьеров и водителей будет доступ к телемедицине.
Участие в программе добровольное, первый месяц будет бесплатным, потом цена будет зависеть от статуса и курьера водителя. Полис стоит 540 рублей в регионах и 1100 рублей в Москве. Оператор страхования — «Манго страхование».
- В компании сообщили, что расходы никак не отразятся на стоимости поездки и курьерской доставки. Точное число партнеров сервиса компания не раскрывает, но уточняет, что к платформе «Яндекс.Про», через которую работают водители и курьеры, подключено более 100 тысяч самозанятых.
- По словам эксперта Оксаны Синявской, компания таким образом действует на опережение на фоне судебного прецедента с работниками Uber в Европе и США. Страхование компании выгоднее, чем ситуации, когда курьеров и водителей признают полноценными сотрудниками, отмечает она.
- В сентябре суд Амстердама в Нидерландах постановил, что водители Uber — полноценные работники, а не самозанятые. Поэтому компания должна их нанять по закону и выплачивать положенную зарплату, а водители смогут рассчитывать на права и льготы.
- В феврале 2021 года Uber проиграл суд в Великобритании и согласилась начать платить зарплату 70 тысячам британских водителей. В Калифорнии водители подали в суд из-за поправки в закон, которая разрешила сервисам не переквалифицировать подрядчиков в сотрудников.
На самом деле здесь много признаков отсутствия трудовых отношений о чём я недавно писал.
1) Нет рабочего графика.
2) Нет заработной платы, получаешь исключительно за выполненный заказ.
3) Нет "фишек" трудовых отношений типа больничных/отпусков.
4) Нет "руководства" которому подчиняешься.
Поэтому тут больше на гражданско-правовые отношения (с парком или Яндексом если как ИП/самозанятый напрямую, без парка) походит чем на трудовые. Вряд-ли с такими признаками в суде устоит решение о доначислении. ред.
Есть один основополагающий признак труд осуществляется на постоянной основе.
Он может осуществляться не на постоянной основе. Захотел - две недели не катал, захотел пару раз покатал. А с трудовыми отношенями такое не катит. Тем более можно лишь с одним контрагентом на постоянной основе выполнять задания при этом без переквалификации под трудовые. Главное правильно оформить и чтобы иных признаков не было.
Да и с одним лишь признаком не факт что в суде устоит такая позиция, слишком слабо, слишком мало этого для доказательственной базы. Если бы из-за одного признака переквалификация шла то всех бы ИП и самозанятых уже давно переквалифицировали так)) но этого мало ред.
Ну потому что в данном случае нет трудовых отношений. Если лишь из-за одного признака переквалифицировать, то в ИП и самозанятости смысл отпадёт.
Нужно чтобы несколько признаков хотя бы чтобы было трудовых отношений, а не один и то натянутый.
PS вот есть суд, первая инстанция признала отношения "трудовыми", но апелляция и кассация признала незаконным квалификацию, почитайте на досуге, там тоже был лишь 1 признак.
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d47fff7d-b618-409b-bc58-0a6af6cf0f9c/85f9f5f0-0c9a-4d17-ac6b-debb37f2e703/A12-21404-2019_20191028_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True - 1 инстанция - с 11 страницы (здесь признано законным начисление)
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d47fff7d-b618-409b-bc58-0a6af6cf0f9c/7fce12e8-2dfc-44f5-beb9-38a802d42d97/A12-21404-2019_20200317_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True - апелляция, с 9 страницы, а здесь отменено решение в части. А кассация скопировала постановление апелляции. Суть в том что здесь тоже был признак трудовых отношений всего один, но этого мало.
И это правильно потому что если по одному признаку начислять проще отменять ИП и самозанятость тогда. У всех кто по ГПД работает найдётся 1 признак.
Ну это как с первыми выплатами - они вроде как есть, а в реальности хрен получишь.
Гос-во частный бизнес не интересует, а микро тем более. Налогов с них ноль по сравнению с условной трубой, а вони много.Да и зачем. Еще зарабатывать сами начнут, прав каких-то захотят. Ни к чему это.
Так что на поблажки не рассчитывайте. Одной рукой дадут (но это не точно), второй заберут обратно с процентами.
Конкурировать с маркетплейсами сложно. Их уровень сервиса и технический уровень приложений очень высоки. Сегодня предлагаем на примере нашего концепта для KFC обсудить, каким должно быть собственное мобильное приложение бренда, чтобы клиент предпочел заказать у него напрямую, а не через привычный удобный агрегатор.
Платёжная система хочет расширить аудиторию с учётом роста спроса на бесконтактную оплату устройством.
Нейросеть проанализирует привычки пользователя, особенности тактильного взаимодействия с экраном и другие параметры.
Сумма компенсации в день будет составлять от 800 до 2000 рублей.
Пётр Зайцев проектировал офисы крупных компаний и работал над дизайном станций метро, а теперь трудится в домашней мастерской над скульптурами и зарабатывает 250-300 тысяч рублей в месяц.
Принятие проекта сильнее всего повлияет на компанию Apple, которая оснащает устройства собственным разъёмом.
В этот раз наша традиционная подборка посвящена мероприятиям. Во-первых, наши спикеры отлично выступили на PyCon и RnDTechConf, а во-вторых, мы провели свой первый Evrone Fest. Подробности ниже.
ls.Graphics выпустила обновленный и бесплатный Figma плагин для работы с мокапами. Кроме этого, в нем уже есть новейшие мокапы iPhone 13.
Любой бизнес в Instagram может автоматизировать продажи и работу с аудиторией. Быстро, безопасно, эффективно и значительно дешевле, чем обошлись бы услуги SMM-щиков или студентов, отвечающих в директ и на комментарии.