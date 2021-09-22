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Транспорт
Евгения Евсеева

Utair разрешила пассажирам перевозить своих кошек и собак на соседнем кресле Статьи редакции

Придётся купить два билета — на себя и животное.

Для животного выделят соседнее от хозяина место у окна самолета, сообщила авиакомпания. Чтобы забронировать место для кошки или собаки, пассажиру нужно оформить два билета

Для безопасности животное должно находиться в жестком контейнере размером до 55×40×40 см с надёжным запирающим устройством. Вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 кг.

«Чтобы ему было легче перенести полет, габариты клетки должны позволять ему встать в полный рост, повернуться вокруг себя. Переноска закрепляется ремнями безопасности на все время полета», — говорится в сообщении.

  • В декабре 2020 года авиакомпания S7 разрешила провозить крупных кошек и собак на соседнем от хозяина кресле. Вес животного с учётом контейнера не должен превышать 23 кг, одновременно в салоне может находиться не более двух животных.
  • В июне 2021 года «Аэрофлот» разрешил пассажирам одновременно перевозить в самолетах до трёх животных. Двух можно взять в салон, если они находятся в одном контейнере и их общая масса вместе с переноской не превышает 8 кг, а третьего перевезти в багажном отсеке.

#новость #utair

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55 55 комментариев
10
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55 комментариев
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KINCH

С весом более 100 кг будьте добры тоже два билета покупать. Спасибо. ред.

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23
Макс Носковец

За свою курицу или рыбу переживаешь чтоли?

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0
KINCH

Ни за кур, ни за рыб не переживаю, я их ем. 

Ответить
10
Alexandr Shkuriin

😂🔥 Ой лучшее парирование)))

Ответить
1
KINCH

Парю я в воздухе, когда лечу на самолете 😉

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3
Качественный звук
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3
KINCH

Не боишься, что кадык вырву? 😂 ред.

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1
Владимир FRUITSY

А ты хорош 

Ответить
0
Иван Шеметов

скинь на второй билет
cпасибо

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0
Nastya Potapova

как человека, у которого есть собака, для меня это хорошая новость, но представим теперь другую ситуацию, я лечу на самолёте и рядом со мной летит пассажир с кошкой, а у меня аллергия на кошачью шерсть (тяжело дышать, опухают глаза так что их потом еле открыть можно и тд). вот и как быть в таких ситуациях?))

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6
Evgenia Stalmakova

На схеме всегда обозначаются места с животными, просто садитесь в другой конец самолёта и все (у меня у самой отёк квинке на кошаков бывает, так что я очень понимаю Вас)

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9
Михаил Б

Лайфхак! Говоришь, что у тебя отек квинке от кошек на любом расстоянии в одном помещении - и тебя пересаживают в бизнес-класс!

Ответить
7
Dmitry Kiselev

А там херак - везут элитного перса или мейнкуна в переноске от LV на кошачью выставку в Дубай)

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10
Andrey Andreev

У собак Шувалова личный самолёт, если что. С плебеями из бизнес-класса они не пересекаются

Ответить
2
Nastya Potapova

спасибо! ранее не сталкивалась с таким просто, но сейчас задумалась😅

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0
Марсель

Фарма в помощь

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1
Christina Kretsu

Как правило, компании размешают разных животных на достаточно отдаленных местах. Плюс есть ограничения по количеству животных в салоне)

Ответить
0
Иосиф Путин

А коров и свиней можно? Или курицу хотя бы?

Ответить
5
Dmitry Kiselev

И коровы, и свиньи и так уже вовсю летают. Особенно свиньи.

Ответить
8
Sergei Timofeyev

Жить захочешь - не так раскорячишься.

Ответить
2
Dmitry Kiselev

Кстати да!

Ответить
0
KINCH

И тут бухая пассажирка с заднего рядя, стуча копытами по спинке вашего сидения: беееее, про нас, овввеееечек, забыл! 😂 ред.

Ответить
1
Dmitry Kiselev

копытами)

Ответить
1
KINCH

Поправил 😉

Ответить
1
Андрей Мельник

А если питомец нагадит, то как с "ароматами" быть?

Ответить
5
Олег Павлов

Ну срущиеся грудные дети тоже не розами пахнут, а уж орут похлеще питомцев

Ответить
4
Аркадий Дорога

Превозмогать

Ответить
3
Максим Попов

А если ещё и блохастый питомец?)
Потом весь салон чесаться будет)

Ответить
0
Михаил Б

В случае разгерметизации, сначала наденьте кислородную маску на себя, затем на своего питомца

Ответить
4
Клемент Бурдин

Вот недавно на S7 летал со своими питомцами, те же самые условия)

Ответить
3
Oleg Leonov

К орущим детям добавятся воющие собаки и мяукащие кошаки. Каеф. 

Ответить
0
Andrey Lifantiev

Животные, как и люди, могут быть воспитанные и невоспитанные. Каждый хозяин в ответе за своего питомца.

Ответить
0
Аркадий Дорога

Чем в ответе? 

Ответить
5
Oleg Leonov

Этот факт автоматически убирает весь дискомфорт от животного ора? 

Ответить
2
kuskus kuskus

Я, как аллергик, думаю, что хотя бы нужно пассажиров при покупке билета предупреждать как то, летел в июне с Кипра и в боинге на втором этаже в бизнесе везли кота, несмотря на расстояние метров 5,фильтры самолетные, я чуть не сдох, повезло, что епипен я ношу с собой всегда, а забыл бы или в багаж убрал, звездец. При прилетел хоть первый вышел, к скорой в больницу🤣

Ответить
2
Dima Kalinov

Если такая аллергия, то наверное надо и в общественном транспорте не ездить,  а ещё лучше, к пульмонологу сходить на курс лечения.

Ответить
2
Gabby BenDer

Красаччики

Ответить
2
Илья Севбитов

А почему нет?

Ответить
2
Региональный глобус

Потому что #бронебагаж!

На самом деле молодцы. Надо было сделать это под шумок того инфоповода. Аэрофлот повёл себя максимально по-гондонски и просрал бесплатный повод порекламироваться, надо было Utair побыстрее поменять правила)

Ответить
1
Ольга Черватюк

В смысле? А ветконтроль? Это угроза экологической катастрофы какая-то.. Кейс с колорадскими жуками нам покажется цветочками.
Борцы за права и няшки с крысками в сумочках перестарались.

На таможне в грузовом отделе животные находятся в.. суровых, но изолированных условиях и на карантине. Ни один червячок в деревянном поддоне, ни одна тля на яблочке, не пересечет границу, ибо фумигация. И ни один глист тоже, ибо карантин, обработка, ветконтроль.
В топку ветконтроль и гомеостаз экосистемы и пищевой цепочки, главное няшка в самоле сфоткается с тойтерьером и не будет выносить мозг плохими отзывами в гугле. Рррр.

Ответить
0
Федор Сетков

В багажном отделении собака или кошка сдохнет

https://tvk6.ru/publications/news/48104/

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0
Ольга Черватюк

Ну это частный случай, как если бы я сказала «машины это круто», а вы бы мне скинули ссылку на аварию.
Я растамаживала опасные грузы и была раз 500, а может и больше в грузовом отделе таможни (аэропорта) на складе с животными и все было в порядке. Их поили и выгуливали. Ничего жестокого.

А сколько долетает в порядке? А как защищается экосистема всей планеты? Посчитали все последствия? Если копнуть в идею служб контроля - они правильные.

Топить надо не за перевозку в ручной клади и за улучшение уровня перевозки в грузовом отделе и с карантином.

Ответить
1
Christina Kretsu

Отличная новость! А то по моим направлениям, перевозка животного была на 500 рублей дешевле самого билета 😂

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Почему перевозка мужа стоит дешевле? (с) :)))

Ответить
1
Юрий Белоножкин

 Чтобы забронировать место для кошки или собаки, пассажиру нужно оформить ДВА билета

Ответить
0
Christina Kretsu

Я видела и что?) до этого перевозка в салоне стоила 3000 + комиссия аэропорта. А сам билет мог стоит 4400, а с промокодом еще дешевле. У России вообще 5000 за ручную кладь был тариф. Только недавно Utair сделали оплату перевозки животного на сайте без комиссий. А можно покупать отдельное место. А я с кошкой часто летаю, поэтому мне такие нововведения очень нравятся ❤️

Я, конечно, могу сэкономить 1,5к на одном билете, но с отдельным местом моя кошка будет лететь с большим комфортом, а рядом со мной — только один незнакомец, а не два)) так что и расположиться можно будет поудобнее 😂

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0
Игорь Маркелов

С 15 февраля 2021 года на одном рейсе можно перевозить до 5 питомцев в салоне (2 на соседнем кресле, 3 под креслом). В багажном отделении может лететь до 3 животных.

Т.е. может быть ситуация, когда приезжаешь в аэропорт, а мест для животных нет, очень удобно без онлайн-регистрации (нет).

С таким подходом животное минимум 5 часов будет без туалета, есть большая вероятность, что еще больше времени займет, пока самолет подготовят к отправлению и по прилету выйдешь из аэропорта на улицу. Никому не понравится, если вдруг запахнет 💩 ред.

Ответить
0
Сергей Милосердов

Не может быть, пассажир же заранее покупает билеты и должен уточнить, есть ли места для животных ещё.

Ответить
1
Николаев Александр

Моя кошка обоссытся 

Ответить
0
Олег Павлов

От радости?)

Ответить
0
Аркадий Дорога

Астматики - аллергики, спейсеры в руки и держитесь там. 

Ответить
0
Александр Вербицкий

Спейсеры в руки, наборы для трахеотомии с инструкцией в карманы кресел.

Ответить
0
Дмитрий Милюков

Никогда ими не летал и теперь точно не полечу. Я люблю животных, но когда у меня есть выбор, быть рядом с ними или нет. Если рядом будет гавкать весь полет собака или орать кот? Вонь? Хозяин решил взять собачку на ручки?

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Ну и чем полетите? Аэрофлот ведь тоже даёт возможность возить животных в салоне

Ответить
0
Спиридон Гаврилов

Мудакам, которые приняли такое решение, аллергики передают привет!

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0
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