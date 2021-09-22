Utair разрешила пассажирам перевозить своих кошек и собак на соседнем кресле Статьи редакции
Придётся купить два билета — на себя и животное.
Для животного выделят соседнее от хозяина место у окна самолета, сообщила авиакомпания. Чтобы забронировать место для кошки или собаки, пассажиру нужно оформить два билета
Для безопасности животное должно находиться в жестком контейнере размером до 55×40×40 см с надёжным запирающим устройством. Вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 кг.
«Чтобы ему было легче перенести полет, габариты клетки должны позволять ему встать в полный рост, повернуться вокруг себя. Переноска закрепляется ремнями безопасности на все время полета», — говорится в сообщении.
- В декабре 2020 года авиакомпания S7 разрешила провозить крупных кошек и собак на соседнем от хозяина кресле. Вес животного с учётом контейнера не должен превышать 23 кг, одновременно в салоне может находиться не более двух животных.
- В июне 2021 года «Аэрофлот» разрешил пассажирам одновременно перевозить в самолетах до трёх животных. Двух можно взять в салон, если они находятся в одном контейнере и их общая масса вместе с переноской не превышает 8 кг, а третьего перевезти в багажном отсеке.
как человека, у которого есть собака, для меня это хорошая новость, но представим теперь другую ситуацию, я лечу на самолёте и рядом со мной летит пассажир с кошкой, а у меня аллергия на кошачью шерсть (тяжело дышать, опухают глаза так что их потом еле открыть можно и тд). вот и как быть в таких ситуациях?))
Я, как аллергик, думаю, что хотя бы нужно пассажиров при покупке билета предупреждать как то, летел в июне с Кипра и в боинге на втором этаже в бизнесе везли кота, несмотря на расстояние метров 5,фильтры самолетные, я чуть не сдох, повезло, что епипен я ношу с собой всегда, а забыл бы или в багаж убрал, звездец. При прилетел хоть первый вышел, к скорой в больницу🤣
Потому что #бронебагаж!
На самом деле молодцы. Надо было сделать это под шумок того инфоповода. Аэрофлот повёл себя максимально по-гондонски и просрал бесплатный повод порекламироваться, надо было Utair побыстрее поменять правила)
В смысле? А ветконтроль? Это угроза экологической катастрофы какая-то.. Кейс с колорадскими жуками нам покажется цветочками.
Борцы за права и няшки с крысками в сумочках перестарались.
На таможне в грузовом отделе животные находятся в.. суровых, но изолированных условиях и на карантине. Ни один червячок в деревянном поддоне, ни одна тля на яблочке, не пересечет границу, ибо фумигация. И ни один глист тоже, ибо карантин, обработка, ветконтроль.
В топку ветконтроль и гомеостаз экосистемы и пищевой цепочки, главное няшка в самоле сфоткается с тойтерьером и не будет выносить мозг плохими отзывами в гугле. Рррр.
В багажном отделении собака или кошка сдохнет
Ну это частный случай, как если бы я сказала «машины это круто», а вы бы мне скинули ссылку на аварию.
Я растамаживала опасные грузы и была раз 500, а может и больше в грузовом отделе таможни (аэропорта) на складе с животными и все было в порядке. Их поили и выгуливали. Ничего жестокого.
А сколько долетает в порядке? А как защищается экосистема всей планеты? Посчитали все последствия? Если копнуть в идею служб контроля - они правильные.
Топить надо не за перевозку в ручной клади и за улучшение уровня перевозки в грузовом отделе и с карантином.
Я видела и что?) до этого перевозка в салоне стоила 3000 + комиссия аэропорта. А сам билет мог стоит 4400, а с промокодом еще дешевле. У России вообще 5000 за ручную кладь был тариф. Только недавно Utair сделали оплату перевозки животного на сайте без комиссий. А можно покупать отдельное место. А я с кошкой часто летаю, поэтому мне такие нововведения очень нравятся ❤️
Я, конечно, могу сэкономить 1,5к на одном билете, но с отдельным местом моя кошка будет лететь с большим комфортом, а рядом со мной — только один незнакомец, а не два)) так что и расположиться можно будет поудобнее 😂
С 15 февраля 2021 года на одном рейсе можно перевозить до 5 питомцев в салоне (2 на соседнем кресле, 3 под креслом). В багажном отделении может лететь до 3 животных.
Т.е. может быть ситуация, когда приезжаешь в аэропорт, а мест для животных нет, очень удобно без онлайн-регистрации (нет).
С таким подходом животное минимум 5 часов будет без туалета, есть большая вероятность, что еще больше времени займет, пока самолет подготовят к отправлению и по прилету выйдешь из аэропорта на улицу. Никому не понравится, если вдруг запахнет 💩 ред.
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