Россия возобновит авиасообщение с Данией, Новой Зеландией и ещё тремя странами с 5 октября Статьи редакции
Увеличится количество рейсов в Испанию, ОАЭ и другие страны.
- С 5 октября возобновятся рейсы из России в Данию, Джибути, Перу, ЮАР и Новую Зеландию, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.
- Также с этого дня возобновятся рейсы на Гоа в Индии и Тенерифе в Испании. Увеличится количество рейсов в Киргизию, ОАЭ, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку.
- Ограничение на полёты в Танзанию продлили до 1 ноября.
- С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.
Ну с тремя изврат конечно, Эмираты и Катар с одной летали из Москвы. С восточной части страны можно было через Сеул или через Китай с одной пересадкой. Но да, сутки в полёте это незабываемые ощущения.
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