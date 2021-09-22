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Транспорт
Маша Цепелева

Россия возобновит авиасообщение с Данией, Новой Зеландией и ещё тремя странами с 5 октября Статьи редакции

Увеличится количество рейсов в Испанию, ОАЭ и другие страны.

  • С 5 октября возобновятся рейсы из России в Данию, Джибути, Перу, ЮАР и Новую Зеландию, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.
  • Также с этого дня возобновятся рейсы на Гоа в Индии и Тенерифе в Испании. Увеличится количество рейсов в Киргизию, ОАЭ, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку.
  • Ограничение на полёты в Танзанию продлили до 1 ноября.
  • С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

#новость #авиперелёты

2307 просмотров
27 27 комментариев
4
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Должностной кубок

Особенно с Новой Зеландией

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2
Arkadiy K

А разве были рейсы из России в Новую Зеландию? 😮 Тоже не понял прикола, вроде никогда не было прямых рейсов даже в Австралию, и тем более в НЗ

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1
Образовательный диод

До Мельбурна сутки было лететь с 3 стыковками - ну чем не прямой? -) 

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0
Arkadiy K

Ну с тремя изврат конечно, Эмираты и Катар с одной летали из Москвы. С восточной части страны можно было через Сеул или через Китай с одной пересадкой. Но да, сутки в полёте это незабываемые ощущения.

Самый прикол, что теми же рейсами летят пассажиры до НЗ, им после посадки в Австралии снова в воздух и ещё несколько часов до Окленда.

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1
Александр Никитин

Сейчас только из Турции вернусь и как полечу…))

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0
Андрей Семенов

А в другие страны нужно иметь сертификат с официальной прививкой подтвержденной Всемирная организация здравоохранения. Где Спутник V такой не считается.

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0
Александр Якунин

Обставили нас вакцину сделали, а мы вам в отместку возьмем и не признаем ее, Как Крым, Выборы ну и что там дальше в списке.

Простите постковидный синдром турета ред.

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0
Андрей Семенов

Внимательно читаем и знаем что Крым это Украина!

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0
Александр Якунин

Османская империя несогласна.

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0
Антон Штадлер

Можно прилететь через третью страну во Францию, например, и там сделать бесплатно Пфайзер, забукать в Докторлибе

Ответить
0
Александр Якунин

Потребности нет, но как человек получивший иммунитет естественным путем год назад я перестаю понимать что происходит. 

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0
Murat Oshroev

Для всех или с ВНЖ?

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0
Oleg Nikolenko

Для туристов нет

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1
Игорь Мазаев

Хорошо. Туристические визы дадут?

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0
Андрей Семенов

Дадут ели у вас будет на руках документ что вы вакцинированы одной из официальных прививок))

P.S. Если у вас будет Стутник V не дадут. ред.

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0
Игорь Мазаев

Венгры, хорваты и прочие турки пускают со спутником

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0
Андрей Семенов

А страны типа Германии, США, Великобритании не будут пускать. ред.

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0
Егор Горохов

США вообще на вакцину не смотрит. Пускают и так. А ещё по прилету бесплатно можно однокомпонентной J&J уколоться. ред.

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1
Андрей Семенов

Во-во а не Спутником V)))

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0
Дикий крюк

Хорватия - член ЕС, прилетел туда и поехал колесить по ЕС с визой
Можно и файзер или что там прямо там поставить, чтоб не приставали

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0
Ar AbduRashid

Догонят, добавят

Ответить
0
Darth Revan

Ну наконец-то!

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0
Maria Klimova

А простым вакцинированным спутником можно?

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0
Sergei Zotov

с Новой Зеландией

бегите_глупцы.джпг
за_фродо.пнг

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0
Михаил Октябрьский

Авиасообщение то открыли, только эти страны не пустят 

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0
Андрей Кириллов

Подача фейковая. Разумеется, не авиасообщение откроется, а теоретическая возможность такового. Но прямого сообщения с Джибути, Перу, ЮАР, Новой Зеландией, Ирак и (вроде бы) Кению как не было, так и не будет.

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0
Артем Антонов

А эти страны про то знают?

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0
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