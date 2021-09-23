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Транспорт
Евгения Евсеева

S7 назовёт собственный лоукостер Citrus Статьи редакции

Название состоит из двух слов — city и Russia.

  • Домен с таким именем S7 зарегистрировала в августе, пишет РБК со ссылкой на данные регистратора Ru-Center. Два источника, знакомых с планами компании, подтвердили изданию, что Citrus — это название нового лоукостера.
  • Источники пояснили, что название состоит из двух слов — city (город) и Russia (Россия). Основным цветом, который будет использовать Citrus, к примеру, в раскраске самолетов, станет розовый.
  • S7 объявила о запуске собственного лоукостера в России в июле 2021 года. Перевозчик запустит лоукостер на базе юрлица бывшей авиакомпании «Глобус». Авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» объединились в S7 Group в феврале 2020 года.
  • Это будет второй лоукостер в России после «Победы». Первый самолёт полетит в июле 2022 года, компания планирует вложить около 2,5-3 млрд рублей в запуск и ожидает, что инвестиции окупятся через четыре года.
  • Основная цель новой авиакомпании — перевозка пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург.
Обновлено в 13:50 После публикации S7 официально объявила, что новый лоукостер будет называться Citrus.

#новость #s7

1921 просмотров
38 38 комментариев
10
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38 комментариев
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Serge Vladimirovich

Ну что, прикольно. 
@S7 Airlines  единственная авиакомпания, которая демонстрирует успешный бизнес с качественным сервисом не высасывая деньги из бюджета.
Флагманский национальный перевозчик именно они, а не Аэрофлот.  ред.

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19
Значимый пистолет

В PR S7 работаете?

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–4
Serge Vladimirovich

Нет, у меня совсем другое образование, но пожалуй пошел бы работать, если пригласили))
Просто очень часто вынужден летать по работе. И успел полетать практически всеми авиакомпаниями России, даже уже почившими. 
S7 на две головы выше всех. Сервисы для пассажиров, допуслуги,  пунктуальность - я искреннее уверен, что это лучшая а/к в России. 
Насчет отзывов - ну  S7 как Аэрофлот не кормят толпу ботов, которые как тараканы наполняют любой тред, связанный с Аэрофлотом, где пишут какой нацпер офигенный)  ред.

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11
Vadim Zaripov

Аргументировать несостоятельность авиакомпании ссылаясь на сервисы а-ля отзовик довольно странно. Понятно, что люди гораздо охотнее оставляют негативные отзывы. Когда все хорошо – это воспринимается как должное и подобные отзывы оставляют куда реже. Какой ваш личный опыт от взаимодействия с S7?

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5
Значимый пистолет

Собственно говоря я все прекрасно знаю, как работают отзывы. Более того, я даже знаю, что многие люди пишут отрицательные отзывы после того, как они сами правила АК не читали ;)

Но это не отменяет того, что все АК - охуевшие. Как пандемия, так "спасите-помогите, мы такие бедные, держите ваучер, а бабла хуй вам". 

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0
Alexander Ivanov

 Но это не отменяет того, что все АК - охуевшие.

Примите как данность. Но некоторые охуевшие компании имеют самолеты поновее и не задерживают рейсы, а другие охуевшие - за ту же цену летают на древнем хламе и не могут нормально процессы обслуживания клиентов выстроить. Я выбираю первые. 

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3
Alexander Ivanov

Хотел написать что Аэрофлот тоже в целом нормальный перевозчик, но вы правы! Компания отчиталась о 123 ярдах убытков за 2020й год. И это при том что 57% принадлежит государству. Да ещё и куча всяких бенефитов от государства. И с такими возможностями компания обеспечивает сервис ни чуть не лучше того же S7. Печально.
Хотя именно с точки зрения пассажира у меня к ним серьезных вопросов нет. Кроме Аэрофлота и S7 остальные компании стараюсь избегать.  ред.

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3
Dinislam Murza

выжмем все соки))

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5
Vladimir Voloshin

Заводной Citrus

Ответить
3
Хозяин

старое доброе ультранасилие

Ответить
2
Sergey Ontime

Цитрусы же розовые)

Ответить
4
Anatoly Ivanov

грейпфрут 

Ответить
0
Sergey Ontime

Ну, в принципе. Если не обращать внимание на оранжевый) ред.

Ответить
0
Ivan Bugaev

Куда уж лоукостернее? Они собираются людей на кукурузниках перемещать или на куске фанеры?

Ответить
2
Стэнли Штейгенбергер

На Ковре самолете

Ответить
1
Сергей Ермилов

А разве S7 сам по себе не лоукостер?

Ответить
0
Serge Vladimirovich

Нет, у них приемлемая компоновка бортов, многие из них в т.ч. с салоном бизнес класса. 
Авиакомпания Победа сильно "отравила" представление людей о лоукостерах. Они максимально сократили все издержки, но при этом оставили цену на уровне  авиакомпаний, которые не являются лоукостерами)) 

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4
Georgy Smirnov

до победы, москва - ижевск стоили 8 тыс руб минимум, с приходом победы цены упали до 2.5 тыс руб (у самой победы) и 3-4 тыс руб у аэрофлота (россия) и иж-авиа. В чем притензии к победе я не понял, читал что они особо зверствуют с багажом и ручной кладью - но ни чего такого я не заметил.. компоновка у победы соответствует условному easyJet или vueling, самолеты новые, работают быстро.

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1
Yakovlev

ну у нас в рф экономика полета, а именно обслуживание на земле сильно отличается. райаны вон чуть ли не лестницы-трапы в дверях самолетов делают для экономии на наземном обслуживании.

Ответить
0
Герман Воронов

Розовый это WizzAir, а для Citrus больше подошел бы лимонный.. странное решение 

Ответить
1
Yakovlev

у розового тьма оттенков, дождемся брендбука.

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0
Gleb Tyutikov

Если лоукостер запустит ещё один лоукостер, то он лоукостером от этого быть не перестанет.

Ответить
0
Serge Vladimirovich

Головная компания не лоукостер. 

Ответить
1
Андрей Семенов

Сеть магазинов в Украине. PR отделу S7 передают привет! ред.

Ответить
–1
Rodeus

Не может быть, кто-то еще использовал название фрукта!

Ответить
1
Sergey Ontime

После почему просто не создать такие рейсы с норм ценами и всё?

Ответить
0
Gleb Tyutikov

Потому что маркетинг не разрешает. Должно быть  условное присутствие во всех ценовых сегментах. 

Ответить
0
Sergey Ontime

Где противоречия?

Ответить
0
Сибирский корабль

Circus

Ответить
0
Anatoly Ivanov

Офигенно, круто, здорово! 

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0
Gleb Tyutikov

Citrus. Кислое послевкусие сервиса?

Ответить
0
Михаил Б

Думаю, логотипом будет стилизованное изображение лайма. Можно будет даже самолеты не перекрашивать.

Ответить
0
Yakovlev

основной цвет - розовый. в статье написано же.

Ответить
0
Иосиф Путин

Они эксплуатируют свои 737 мах?

Ответить
0
Rodeus

Я думал, это "Да, трус!" по-итальянски.

Ответить
0
Stepan Kukharev
Ответить
0
KSA

- В чащах юга жил-был цитрус?
- Да, но фальшивый экземпляр!

Ответить
0
Daniil Levchenko

S7 уже и так по ценам стремится к лоукостеру, да и по сервису частично тоже.
Что же будет с лоукостерным лоукостером?)

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–2
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Внутри протекает определённый химический процесс: он запускает химическую реакцию, а она, в свою очередь, порождает сигнал от взаимодействия с пробой. Всё это преобразуется в результат, который впоследствии анализируют квалифицированные лаборанты.

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31
Транспорт
Евгения Евсеева
S7 назовёт собственный лоукостер Citrus Статьи редакции

Название состоит из двух слов — city и Russia.

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