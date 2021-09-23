S7 назовёт собственный лоукостер Citrus Статьи редакции
Название состоит из двух слов — city и Russia.
- Домен с таким именем S7 зарегистрировала в августе, пишет РБК со ссылкой на данные регистратора Ru-Center. Два источника, знакомых с планами компании, подтвердили изданию, что Citrus — это название нового лоукостера.
- Источники пояснили, что название состоит из двух слов — city (город) и Russia (Россия). Основным цветом, который будет использовать Citrus, к примеру, в раскраске самолетов, станет розовый.
- S7 объявила о запуске собственного лоукостера в России в июле 2021 года. Перевозчик запустит лоукостер на базе юрлица бывшей авиакомпании «Глобус». Авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» объединились в S7 Group в феврале 2020 года.
- Это будет второй лоукостер в России после «Победы». Первый самолёт полетит в июле 2022 года, компания планирует вложить около 2,5-3 млрд рублей в запуск и ожидает, что инвестиции окупятся через четыре года.
- Основная цель новой авиакомпании — перевозка пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург.
Ну что, прикольно.
@S7 Airlines единственная авиакомпания, которая демонстрирует успешный бизнес с качественным сервисом не высасывая деньги из бюджета.
Флагманский национальный перевозчик именно они, а не Аэрофлот. ред.
Нет, у меня совсем другое образование, но пожалуй пошел бы работать, если пригласили))
Просто очень часто вынужден летать по работе. И успел полетать практически всеми авиакомпаниями России, даже уже почившими.
S7 на две головы выше всех. Сервисы для пассажиров, допуслуги, пунктуальность - я искреннее уверен, что это лучшая а/к в России.
Насчет отзывов - ну S7 как Аэрофлот не кормят толпу ботов, которые как тараканы наполняют любой тред, связанный с Аэрофлотом, где пишут какой нацпер офигенный) ред.
Собственно говоря я все прекрасно знаю, как работают отзывы. Более того, я даже знаю, что многие люди пишут отрицательные отзывы после того, как они сами правила АК не читали ;)
Но это не отменяет того, что все АК - охуевшие. Как пандемия, так "спасите-помогите, мы такие бедные, держите ваучер, а бабла хуй вам".
Хотел написать что Аэрофлот тоже в целом нормальный перевозчик, но вы правы! Компания отчиталась о 123 ярдах убытков за 2020й год. И это при том что 57% принадлежит государству. Да ещё и куча всяких бенефитов от государства. И с такими возможностями компания обеспечивает сервис ни чуть не лучше того же S7. Печально.
Хотя именно с точки зрения пассажира у меня к ним серьезных вопросов нет. Кроме Аэрофлота и S7 остальные компании стараюсь избегать. ред.
до победы, москва - ижевск стоили 8 тыс руб минимум, с приходом победы цены упали до 2.5 тыс руб (у самой победы) и 3-4 тыс руб у аэрофлота (россия) и иж-авиа. В чем притензии к победе я не понял, читал что они особо зверствуют с багажом и ручной кладью - но ни чего такого я не заметил.. компоновка у победы соответствует условному easyJet или vueling, самолеты новые, работают быстро.
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Название состоит из двух слов — city и Russia.
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