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Транспорт
Nazigul Jusupova

Volvo заменит кожу в салонах автомобилей экоматериалом из переработанного сырья к 2030 году Статьи редакции

И сократит использование остаточных продуктов животноводства.

  • К 2025 году четверть материалов, использованных в новых автомобилях, будут состоять из переработанного сырья, планирует Volvo.
  • Автоконцерн планирует использовать собственный материал Nordico, который изготовлен из пластиковых бутылок, винных пробок и биологических материалов, которые компания добывает в лесах Швеции и Финляндии.
  • К 2025 году компания хочет, чтобы все её поставщики материалов использовали на 100% возобновляемые источники энергии.
  • Также Volvo сократит использование остаточных продуктов животноводства, которые обычно используются в производстве пластмасс, резины, смазочных материалов и адгезивов, либо в качестве материала.
  • В марте компания объявила, что к 2030 году полностью перейдет на производство электромобилей.

#новости #volvo

1514 просмотров
35 35 комментариев
4
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35 комментариев
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eugene

забавно если это приведет к тому что шкуры коров будут тупо выкидывать , или выведенные для кожного производства породы коров начнут вымирать

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17
Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Коров лишают работы. 

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14
Тайный танк88

Сама мать природа создала био фабрику для выработки высоко белковой пищи из низкобелковой,  более того сделала возможным получить из этой фабрики еще и кожу. А люди что? Не ценят, эх люди... ред.

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4
Aleksey Bobkov

Шкур лишают работы

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1
andr oid

Возмутительно!

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1
KINCH

Маленькая кучка забанцев не дает нормально жить 

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2
Вкусный паук например

30 лет назад.
- Кожзам из говна в тачке бизнес-класса за ахулион денег? Вы за кого нас держите?

Сегодня.
- Вай, какие же они молодцы как переживают за планету. Нет, что вы, какая прибыль. Это же все из лучших побуждений!

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12
Владислав Олейник

Так а чего удивляться? Ценности меняются. И за последние 30 лет изменения более, чем оправданы технологиями (ими в том числе).

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2
Сергей Лис

Просто вырастили поколение лохов, которым объяснили что тачка за 100к баксов может ломаться и быть крайне не надёжной и это типо нормально, вместо кожи жуйте дермонтин и это нормально. Просто лохи не знают что может быть по другому! Из с детства учат что надо потреблять любое гавно которое тебе продают и не вякать, плати и хавай вот дивиз корпораций

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0
Covid 19

кресла из пластиковых бутылок в смеси с использованной туалетной бумагой...

Ответить
0
Oksana Virtanen

Автоконцерн планирует использовать собственный материал Nordico, который изготовлен из пластиковых бутылок, винных пробок и биологических материалов, которые компания добывает в лесах Швеции и Финляндии. - из говна и палок

Ответить
8
Alexey Glazachev

Из грибников

Ответить
0
Николай Замотаев

Из грибов :)

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1
Anna Petrova

Пора бы уже выращивать кожу отдельно, а не мясо.

Ответить
6
Тайный танк88

Хорошая идея для нового автомотив стартапа, выращивать кожу из пластиковых бутылок. 

Ответить
1
hakhagmon

уже есть MODERN MEADOW 

Ответить
0
IO

Я так понимаю цена на автомобили от этого вырастет :)

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4
Αлексей Μихеев

Цена на новые автомобили, похоже, растёт абсолютно от всего

Ответить
5
Dimitry Who

Это рубль падает 👋 

Ответить
2
Кигхриль Vselensky

Адепт секты «чего мне ваш доллар, я зарабатываю и трачу в рублях»?

Ответить
0
Αлексей Μихеев

Зарабатываю в бетховенах, долларах и рублях, трачу только рубли, на нужды секты хватает

Ответить
0
Николай Замотаев

Ничего, они ещё биоразлагаемый салон сделают ;-)

Ответить
1
Руслан Целебный

Опель такие кузова раньше делал ред.

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2
Николай Замотаев

Вроде toyota и mercedes в определённый период делали проводку в машинах с изоляцией на базе чего-то соевого. Во первых её мыши стали жрать, а во вторых она сама стала сыпаться через какое-то время. 

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0
Bulat Ziganshin

пропал калабуховский дом

Ответить
4
andr oid

Аплодирую маркетологам, которые однажды придумали называть дерматин экокожей и впарили этот дешевый заменитель как нечто крутое. 

Ответить
4
Ivan Zenkov

А давайте из говна. Чего ходить вокруг да около.

Ответить
2
Max B

«Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт»! (с)
Теперь на Балтике. Встречаем и машем )))

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1
Герман Манвелов

Небось, цена на кожаный салон упадёт

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0
Fred Han

Ну наверно логичный ход, а кому нужна будет кожа уже у сторонних диллеров будут грейдить свои салоны. 

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0
Fred Han

Хотя пенсионерам наверно взападло будет заморачиваться

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0
Alexey Bolotskikh

Какой долгий план, к 30-му может уже и не актуально будет

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0
Denis Kiselev

Я не уловил - в какой момент натуральная кожа натуральной коровы стала менее экологичной, чем сделанная из бутылок?

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0
Beerman

вот в этот

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0
Alexandre Svergoun

Правильно.  Нечего живодёрство поддерживать. Современный  кожзам в машинах не воняет,  не трескаеться, легко моется и не требует специального ухода. 

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–1
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