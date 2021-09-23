Volvo заменит кожу в салонах автомобилей экоматериалом из переработанного сырья к 2030 году Статьи редакции
И сократит использование остаточных продуктов животноводства.
- К 2025 году четверть материалов, использованных в новых автомобилях, будут состоять из переработанного сырья, планирует Volvo.
- Автоконцерн планирует использовать собственный материал Nordico, который изготовлен из пластиковых бутылок, винных пробок и биологических материалов, которые компания добывает в лесах Швеции и Финляндии.
- К 2025 году компания хочет, чтобы все её поставщики материалов использовали на 100% возобновляемые источники энергии.
- Также Volvo сократит использование остаточных продуктов животноводства, которые обычно используются в производстве пластмасс, резины, смазочных материалов и адгезивов, либо в качестве материала.
- В марте компания объявила, что к 2030 году полностью перейдет на производство электромобилей.
Просто вырастили поколение лохов, которым объяснили что тачка за 100к баксов может ломаться и быть крайне не надёжной и это типо нормально, вместо кожи жуйте дермонтин и это нормально. Просто лохи не знают что может быть по другому! Из с детства учат что надо потреблять любое гавно которое тебе продают и не вякать, плати и хавай вот дивиз корпораций
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