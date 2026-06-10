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Артур Томилко
Транспорт

Audi добавила в новую версию кроссовера Q7 проекцию сигнала поворотников на дорогу

Функция активируется в ночное время для «лучшей видимости».

Фото Audi
Фото Audi
  • Audi представила третье поколение кроссовера Q7. Автомобиль получил обновлённый экстерьер, полностью цифровую приборную панель и мультимедийную систему и дополнительные функции помощи водителю, пишет Carscoop.
  • В США базовая версия Q7 будет поставляться с 2,9-литровым двигателем V6 с двойным турбонадувом мощностью 429 л.с. В Великобритании машина будет продаваться с 3‑литровым турбодизельным V6 мощностью около 295 л.с.
  • Автомобиль среди прочего получил «усовершенствованные» указатели поворота, отметили в Audi. Ночью они проецируются проецируется на землю для «лучшей видимости» другими участниками движения.
  • В число функций помощи водителю добавили «обучение парковке». Она позволяет автомобилю запомнить «до пяти манёвров», чтобы самостоятельно парковаться.
  • Продажи нового поколения Q7 начнутся в июле 2026 года. Цены в Audi пока не раскрыли.
Audi добавила в новую версию кроссовера Q7 проекцию сигнала поворотников на дорогу
Audi добавила в новую версию кроссовера Q7 проекцию сигнала поворотников на дорогу
Audi добавила в новую версию кроссовера Q7 проекцию сигнала поворотников на дорогу

#новости #audi

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