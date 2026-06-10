Audi добавила в новую версию кроссовера Q7 проекцию сигнала поворотников на дорогу

Функция активируется в ночное время для «лучшей видимости». Фото AudiAudi представила третье поколение кроссовера Q7. Автомобиль получил обновлённый экстерьер, полностью цифровую приборную панель и мультимедийную систему и дополнительные функции помощи водителю, пишет Carscoop.В США базовая версия Q7 будет поставляться с 2,9-литровым двигателем V6 с двойным турбонадувом мощностью 429 л.с. В Великобритании машина будет продаваться с 3‑литровым турбодизельным V6 мощностью около 295 л.с.Автомобиль среди прочего получил «усовершенствованные» указатели поворота, отметили в Audi. Ночью они проецируются проецируется на землю для «лучшей видимости» другими участниками движения.В число функций помощи водителю добавили «обучение парковке». Она позволяет автомобилю запомнить «до пяти манёвров», чтобы самостоятельно парковаться.Продажи нового поколения Q7 начнутся в июле 2026 года. Цены в Audi пока не раскрыли.#новости #audi