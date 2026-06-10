BYD инвестирует €2 млрд в строительство 3000 «сверхбыстрых» зарядных станций в Европе к 2027 году

Компания рассчитывает, что это упростит переход на электромобили.Источник: InsideEVsПодобные станции позволяют заряжать электромобили «за считаные минуты», но пока совместимы только с аккумуляторами BYD последнего поколения, пишет Financial Times.Например, модель BYD Z9GT «премиального» бренда Denza стоимостью от €115 тысяч (около 9,5 млн рублей по курсу ЦБ на 10 июня 2026 года) может подзарядиться на 70% за пять минут, полностью — за 12 минут, утверждает компания.Китайский автопроизводитель вложит €2 млрд в строительство около 3000 зарядных станций в Европе к 2027 году — в будущем там можно будет заряжать и «более доступные» модели BYD, отмечает FT. В среднем стоимость одной станции составляет около €580 тысяч, заявили в компании.BYD рассчитывает, что создание инфраструктуры для зарядки упростит переход на электромобили на европейском рынке и усилит конкуренцию с «традиционными» автопроизводителями.По данным издания, за первые четыре месяца 2026 года доля автомобилей BYD в Европе выросла до 1,9% по сравнению с 0,8% за аналогичный период 2025-го. В июне 2026 года компания также представила Dolphin G — первую модель BYD, разработанную специально для Европы и не продающуюся в Китае.Артур ТомилкоТранспорт2 июняBYD пообещала финансовые компенсации в случае аварий при использовании её системы автономного вождения в Китае Речь о ремонте машин и возмещении ущерба имуществу и здоровью третьих лиц. #новости #byd