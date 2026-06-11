Кикшеринг Whoosh заработал в столице Мексики с парком в 1000 самокатов

Акции компании на фоне новости росли на 7%.Источник: Whoosh По словам компании, Мехико — один из перспективных городов региона для развития кикшеринга: в нём плотная застройка, высокий спрос на короткие поездки, перегруженная транспортная система и развитая велоинфраструктура протяжённостью около 580 км.На рынок Мексики Whoosh вышел в апреле 2026 года, начав предлагать поездки в Сан-Педро. Сервис также работает в Бразилии, Чили и Колумбии. Его парк в Латинской Америке по итогам 2025 года составил 14,3 тысячи СИМ.По итогам 2025 года компания получила 14% выручки и 20% EBITDA (прибыль до вычета расходов по процентам, налогов, износа и амортизации) в Латинской Америке. В среднесрочной перспективе группа планирует получать до 30-40% выручки в регионе.Всего в 2025-м группа получила 12,5 млрд рублей выручки, что на 13% меньше год к году. EBITDA — 3,6 млрд рублей. Чистый убыток — 2,9 млрд рублей против 1,9 млрд рублей прибыли годом ранее. В компании тогда объяснили: влияние оказали убытки по финансовым инструментам из-за укрепления рубля к юаню и высокая ключевая ставка ЦБ.Как отмечают «РБК Инвестиции», на фоне новости о запуске в Мехико акции Whoosh на Мосбирже подорожали на 7%, до 70 рублей за штуку. Затем рост замедлился до чуть более 4%.#новости #whoosh