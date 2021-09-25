Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
iPhone 13 Pro уже в продаже
Пространство возможностей
ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296
Транспорт
Евгений Делюкин

Сервис аренды электросамокатов Whoosh добавил электровелосипеды — пока в тестовом режиме Статьи редакции

От 6 рублей за минуту.

В обновлении приложения Whoosh появились несколько электровелосипедов, они отмечены на карте отдельным значком, обратило внимание издание «Трушеринг». В будущем велосипедов станет больше, обещает Whoosh .

Стоимость аренды начинается от 6 рублей за минуту + 50 рублей за активацию. Возвратный депозит — 500 рублей.

Также в обновлении появилась возможность смотреть карту с самокатами в других городах.

#новость #электросамокаты #whoosh #электровелосипеды

918 просмотров
10 10 комментариев
3
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u0438\u043f\u0435\u0434\u044b","\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","whoosh"], "comments": 10, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 297789, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 25 Sep 2021 18:16:20 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Andrei Smirnovsky

Самое время конечно

Ответить
5
Дмитрий Кораблёв

цены у них немного выше урента, при этом парк хуже.
У урента 150 рублей подписка на месяц, чтоб садиться на самокат без оплаты, а них 500 рублей в неделю!!! Это сколько же нужно кататься, чтобы отбить бесплатную посадку...
Сам отвечу - 17 раз в неделю минимум, это в ноль выйдешь...

Не понимаю, как ими пользоваться можно

Ответить
1
Konstantin Konstantinov

У вуша 500 руб/месяц.

Ответить
1
Ivan Zenkov

Когда уже электро инвалидные кресла добавят?

Ответить
1
Τамара Ρодионова

Мысль очень хорошая и необходимая, и думаю такая компания могла бы таким ходом очень хорошо зарекомендовать себя, о инвалидах нужно думать всем! 

Ответить
0
For Nothing

Ну и цены, конечно

Ответить
0
Sergey Rusanov

мне одному кажется, что интерфейс приложения стремновато выглядит?

Ответить
0
Привет

А знак запас хода издалека выглядит как унитаз.

Ответить
0
Фиктивный Аккаунт

Сервис аренды электросамокатов Whoosh

Я не понял шутку 

Ответить
0

Комментарий удален

Watch Fast & Furious 9 (2021) Full Movie Online HD

https://rabbitroom.com/members/afterwefell-onlinefree/profile/
https://rabbitroom.com/members/freeguy-onlinefree/profile/

The Rabbit Room [HD] After We Fell 2021 Movie…
The Rabbit Room [HD] After We Fell 2021 Movie Watch online Full Free Download | Profile |
rabbitroom.com
The Rabbit Room [HD] Free Guy 2021 Movie Watch…
The Rabbit Room [HD] Free Guy 2021 Movie Watch online Full Free Download | Profile |
rabbitroom.com
Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Macaroon
Переход бизнеса на Apple: нет причин отказывать себе в удовольствии

Работать на устройствах Apple – это просто, удобно, приятно, современно. А еще, как продолжают считать некоторые – дорого и не для всех. Однако это не так: хотя «яблочные» устройства и работают в каждой международной корпорации из Fortune 500, сегодня они доступны практически любой SMB-компании, стартапу, и даже общеобразовательной школе. Причина кроется как в самих технологиях Apple, так и в выстроенных вокруг них сервисных программах.

4 4 комментария
0
Маркетинг
Multiways
Как составить техническое задание на анимационное видео

В креативных индустриях часто можно услышать фразу «Без внятного ТЗ — результат хз». Брифинг и составление грамотного технического задания спасёт агентство и клиента от недопониманий, поможет всем подстраховаться и предсказать результат. В этом материале мы проведём ликбез по типам графики в анимационных роликах и расскажем, как правильно…

0 Обсудить
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Бизнес-школа Сколково
Как традиционному малому бизнесу превратиться в стартап: план действий

Сейчас в России предприниматели переходят из традиционного малого бизнеса в стартапы очень редко — меньше чем в 0,02% случаев. Это не больше 1 000 стартапов из около 6 млн предприятий малого бизнеса. Поговорим о том, что мешает предпринимателям и как действовать, если есть желание создать стартап.

1 1 комментарий
4
Трибуна
Александр Спирин
Как я украл у Яндекса идею чеклист бота

на самом деле нет, но ведь должна же была кому-то из сотрудников Яндекса когда-то прийти такая идея :D

13 13 комментариев
7
eBay
Готовы выбрать победителя премии «Экспортер года eBay — 2021»?
0 Обсудить
0
Space307
Как мы проводили командную ретроспективу в Minecraft

Рассказываем историю, на что стоит обратить внимание при проведении командного мероприятия в игре Minecraft, какие грабли могут быть, как организовать онлайн- и офлайн-участие.

0 Обсудить
8
Личный опыт
Capitan Dev Team
Я задолбался искать нормальную девушку и создал Lovely Bot

Как Tinder, только знакомит на основе взаимных увлечений

248 248 комментариев
27
Офтоп
Lev Klebanov
Заголовок вышел из-под контроля
11 11 комментариев
26
Россельхозбанк
Нужны ли в России сити-фермы

И появятся ли грядки на крышах пятиэтажек.

re-thinkingthefuture.com
25 25 комментариев
10
Дизайн
Андрей Насонов
Компонент в Figma с нулевыми размерами. Приёмы и фишки

Как сделать компонент с размерами 0 на 0 пикселей, и где это можно применить.

6 6 комментариев
21
Карьера
Unicorn Search
Персонализированный подход или применение ИИ в кадровых процессах: как оставаться эффективными

Проверенных и безошибочных алгоритмов, которые гарантируют успешное закрытие вакансий, не существует. Стандартные концепции найма больше не приносят желаемый результат. Современный мир требует гибких решений и новых форматов, многие специалисты считают, что применение технологий искусственного интеллекта ускорит кадровые процессы, но так ли это…

3 3 комментария
5
Больше статей
null