Сервис аренды электросамокатов Whoosh добавил электровелосипеды — пока в тестовом режиме Статьи редакции
От 6 рублей за минуту.
В обновлении приложения Whoosh появились несколько электровелосипедов, они отмечены на карте отдельным значком, обратило внимание издание «Трушеринг». В будущем велосипедов станет больше, обещает Whoosh .
Стоимость аренды начинается от 6 рублей за минуту + 50 рублей за активацию. Возвратный депозит — 500 рублей.
Также в обновлении появилась возможность смотреть карту с самокатами в других городах.
цены у них немного выше урента, при этом парк хуже.
У урента 150 рублей подписка на месяц, чтоб садиться на самокат без оплаты, а них 500 рублей в неделю!!! Это сколько же нужно кататься, чтобы отбить бесплатную посадку...
Сам отвечу - 17 раз в неделю минимум, это в ноль выйдешь...
Не понимаю, как ими пользоваться можно
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