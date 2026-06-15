Глава автобренда Senat: «Мы заполняем ту часть российского рынка, где существует большой спрос и нет официального предложения»

Главное из интервью «Ъ» с Андреем Панковым.Senat 900. Фото «Ъ» Российский премиальный седан Senat 900 впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня 2026 года. До этого «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что производить автомобили планируют на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, а сборкой займётся Aurus совместно с «дружественным» партнёром.Глава Senat Андрей Панков в разговоре с «Ъ» подтвердил, что выпускать машины будут в Санкт-Петербурге, но отметил, что новый бренд не связан с Aurus юридически. «Это другая компания и полностью самостоятельный проект», — заявил он.Цель проекта Senat — возродить в России производство автомобилей представительского класса, которое прервалось в 1988 году, когда было прекращено производство автомобилей «Чайка». Андрей Панков, глава SenatПо мнению Панкова, Senat запустили «в абсолютно правильное время». Автомобили представительского класса в автопарках крупных корпораций, государственных структур и бизнеса, уже несколько лет не обновлялись. Их обслуживание стоит «исключительно дорого» и зачастую выполняется по «обходным технологиям».Senat рассчитывает заменить автомобили зарубежных премиальных марок, говорит Панков. Для этого госструктурам и бизнесу хотят предоставить «отличный продукт плюс первоклассное сервисное обслуживание». Компания также нацелена на сегмент бизнес-такси.Конкурентов среди российских автопроизводителей у бренда пока нет, отмечает Панков. Есть Aurus, который производит машины класса люкс, и Lada, ориентированная на массовый сегмент. «Но огромный промежуток от Aurus до среднеуровневых автомобилей массовых сегментов не заполнен отечественным производством», — уточняет он.На вопрос о локализации производства глава Senat ответил, что компания «стремится максимально использовать уникальное компонентное производство, которое есть на заводе». В частности, он выделил возможность производить «практически все основные компоненты интерьера и существенную часть экстерьера». Наращивать локализацию планируют «последовательно», чтобы сохранить «баланс» между объёмом производства и качеством.#новости #senat