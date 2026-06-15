Reuters: Tesla предоставила регуляторам «спорные» сведения о безопасности её системы помощи водителю — они могут создавать «неверные представления»

Автопроизводитель завышает преимущества системы. Источник: Tesla Tesla в 2026 году получила разрешение на использование FSD (Full Self-Driving, фирменная система помощи водителю от автопроизводителя) в некоторых европейских странах — в частности, в Нидерландах и Бельгии. Чтобы добиться этого, она направляла регуляторам этих стран собственную статистику о безопасности системы, пишет Reuters. Издание со ссылкой на оценку независимых экспертов утверждает — данные сомнительны.Компания утверждала, что «активное использование» FSD «делает дороги безопаснее» — например, что Tesla с включённой системой может проехать без аварий в семь раз большее расстояние, чем средний водитель в США. А широкое внедрение технологии потенциально могло бы «спасти» 32 тысячи жизней и предотвратить более 1,9 млн травм.Главная претензия экспертов — к методике сравнения. Так, Tesla сопоставляет количество аварий у своих автомобилей, где срабатывали подушки безопасности, с федеральной статистикой США. В неё входят разные инциденты, включая менее тяжёлые аварии.Кроме того, автопроизводитель не учитывает возраст машин: средний возраст его автомобилей составляет около 4,1 года, тогда как средний возраст машины в США — 12,8 года. Новые автомобили оснащены более современными системами безопасности, которые снижают риск аварий.Утверждение же о «десятках тысяч спасенных жизней» основано на допущении, что все транспортные средства в США, включая грузовики и мотоциклы, заменят на Tesla с FSD, которые должны оказаться в «разы безопаснее».#новости #tesla