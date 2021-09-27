Завод «Автотор» начнёт собирать электромобили иностранных марок — первыми партнёрами могут стать Hyundai и Kia Статьи редакции
Это первый завод в России, который решил запустить локализованное производство электрокаров.
- «Автотор» подпишет дополнения к специальному инвестиционному контракту (СПИК) на 20 млрд рублей для запуска локализованного производства электромобилей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление Минпромторга.
- Завод обсуждает локализацию электромобилей действующих партнёров Hyundai и Kia и других производителей, в разработке три проекта, рассказали изданию в компании.
- Первые 200 электромобилей от «Автотора» будут выпущены в 2023 году, ожидает Минпромторг. Продажи начнутся в августе 2024 года, тогда же будут выпущены первые электромобили для маломобильных водителей и пассажиров.
- СПИК – это контракт, который гарантирует компании неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации. «Автотор» заключил такой договор в середине 2019 года, сообщает издание.
- «Автотор» — первый автоконцерн в России, который решил локализировать электрокары. Российская Zetta отложила производство первого серийного электромобиля City Modul 1 из-за нехватки денег. «Камаз» планирует запуск производства электрической «Камы-1» в 2024–2025 годах.
- К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций, по утверждённой Концепции по развитию производства электрического автотранспорта.
Под впечатлением от сборки на Автоторе...
https://www.youtube.com/watch?v=k1ZuJ4qX1G8
https://www.youtube.com/watch?v=pabJi1yPsjA
Сейчас в России предприниматели переходят из традиционного малого бизнеса в стартапы очень редко — меньше чем в 0,02% случаев. Это не больше 1 000 стартапов из около 6 млн предприятий малого бизнеса. Поговорим о том, что мешает предпринимателям и как действовать, если есть желание создать стартап.
Рассказываю, что, как и зачем контролировать, а заодно что делать с результатами этого контроля. И чего нельзя делать. Статья содержит ссылки только на другие статьи на vc и не содержит рекламных материалов. Тут, как обычно, универсальные штучки, детализацию поглубже сделаете сами на основании своих уникальных особенностей.
Всем доброго времени суток. Перед написанием этой статьи нашёл аналогичные, оказывается, что я далеко не первый. Жаль раньше не видел. Понимаю, что моя вина в ситуации тоже есть, но тут скорее о том, как Ситимобил относится к своим клиентам.
Рассказываем историю, на что стоит обратить внимание при проведении командного мероприятия в игре Minecraft, какие грабли могут быть, как организовать онлайн- и офлайн-участие.
Итоги программы Winstrike Scouting powered by UltraGear
Сопровождаем сохранение резервных копий протяжным «мяу».
Мы начали производить и продавать приборы по очищению воздуха в конце 2019 года. Первое время всё шло наперекосяк, но мы переосмыслили все процессы и за год увеличили выручку в 2 раза.
Это первый завод в России, который решил запустить локализованное производство электрокаров.
Сегодня Интернет облетела новость о том, что хомяк, бегая по своей клетке, заработал +29% на крипте. В комментария к публикации на VC многие писали, что это ошибка выжившего и просто случайность, которая ни о чем не значит. Я же постараюсь объяснить, почему это закономерность, и как сделать так, чтобы ваш кот/собака/рыбка показали такой же…