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Транспорт
Маша Цепелева

Завод «Автотор» начнёт собирать электромобили иностранных марок — первыми партнёрами могут стать Hyundai и Kia Статьи редакции

Это первый завод в России, который решил запустить локализованное производство электрокаров.

  • «Автотор» подпишет дополнения к специальному инвестиционному контракту (СПИК) на 20 млрд рублей для запуска локализованного производства электромобилей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление Минпромторга.
  • Завод обсуждает локализацию электромобилей действующих партнёров Hyundai и Kia и других производителей, в разработке три проекта, рассказали изданию в компании.
  • Первые 200 электромобилей от «Автотора» будут выпущены в 2023 году, ожидает Минпромторг. Продажи начнутся в августе 2024 года, тогда же будут выпущены первые электромобили для маломобильных водителей и пассажиров.
  • СПИК – это контракт, который гарантирует компании неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации. «Автотор» заключил такой договор в середине 2019 года, сообщает издание.
  • «Автотор» — первый автоконцерн в России, который решил локализировать электрокары. Российская Zetta отложила производство первого серийного электромобиля City Modul 1 из-за нехватки денег. «Камаз» планирует запуск производства электрической «Камы-1» в 2024–2025 годах.
  • К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций, по утверждённой Концепции по развитию производства электрического автотранспорта.

#новость #электромобили #автотор #hyundai #kia

797 просмотров
8 8 комментариев
6
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8 комментариев
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Mike Espoo

 Под впечатлением от сборки на Автоторе...
https://www.youtube.com/watch?v=k1ZuJ4qX1G8
https://www.youtube.com/watch?v=pabJi1yPsjA

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0
Kieli.app

Коллега перевозил (и растамаживал) VW калининградской сборки в одну из стран ЕС.
В процессе попутно выяснил, что никакого отношения (де факто) это авто к немцам не имеет и немецкому офису, если что, плевать на репутационные риски связанные с этой машиной. 

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1
Dmitry Mikushin

Помнится, Автотор уже "начинал" собирать BMW ещё в 2000-ых.

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0
Thorin Oakshield

Так он и собирает.

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2
Степан Фадеев

В суде они говорят обратное.)

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0
Dima Kalinov

А я думал, что Тиньков первый придумал собирать БМВ в России, ещё в 90х. 

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–3
Александр Захаров

Страна электромобилеколонка!

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0
Евгений Торанов

Пакет допов «лох» за 300к будет?

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0
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Торговля
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Контроль качества в отделе продаж

Рассказываю, что, как и зачем контролировать, а заодно что делать с результатами этого контроля. И чего нельзя делать. Статья содержит ссылки только на другие статьи на vc и не содержит рекламных материалов. Тут, как обычно, универсальные штучки, детализацию поглубже сделаете сами на основании своих уникальных особенностей.

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Транспорт
Маша Цепелева
Завод «Автотор» начнёт собирать электромобили иностранных марок — первыми партнёрами могут стать Hyundai и Kia Статьи редакции

Это первый завод в России, который решил запустить локализованное производство электрокаров.

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