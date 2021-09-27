«Дочка» Volvo по производству электромобилей выйдет на биржу через слияние со SPAC-компанией при оценке в $21 млрд — WSJ Статьи редакции
Действующие акционеры смогут получить $250 млн после сделки.
- Шведский производитель электромобилей Polestar выйдет на биржу через слияние со SPAC-компанией Gores Guggenheim, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
- Polestar и Volvo принадлежат китайскому Zhejiang Geely Holding Group. Существующие инвесторы, среди которых Леонардо Ди Каприо, получат $250 млн долларов в рамках сделки, рассказали источники.
- Компания планирует производить автомобили с нулевым выбросом углерода. Производство первого внедорожника Polestar 3 в США начнётся в 2022 году.
- Проведение IPO поможет компании выйти на рынок США, Polestar хочет составить конкуренцию Tesla.
- Компания SPAC, Gores Guggenheim, привлекла$800 млн на мартовском IPO, и Bloomberg сообщил, что в июле она вела переговоры с Polestar.
- В марте 2021 года Polestar представила концепт электроскутера Re:Move. Первый электромобиль компания показала в феврале 2019 года.
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