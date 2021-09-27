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Транспорт
TJ

Бывший дизайнер Apple Джонни Айв подписал многолетний контракт с Ferrari Статьи редакции

Подробной информации о сотрудничестве компания пока не раскрыла.

7 7 комментариев
853 просмотров

Автомобильный производитель Ferrari и компания Exor объявили о том, что подписали контракт с творческим коллективом LoveFrom во главе с Джонни Айвом и Марком Ньюсоном для «изучения проектов в люксовом бизнесе». Об этом пишет Bloomberg.

Подробностей о сотрудничестве компании не раскрыли.

Это партнёрство поможет объединить легендарную производительность Ferrari с непревзойдённым опытом и творчеством LoveFrom, которые создавали продукты, меняющие мир.

из заявления Ferrari

В 2020 году ряд СМИ сообщали, что пост генерального директора Ferrari может занять Джонни Айв. Однако в декабре стало известно, что им станет Джон Элканн.

Джонни Айв покинул Apple в 2019 году, а затем создал независимую дизайнерскую компанию под названием LoveFrom. Среди их клиентов — бывший работодатель Айва и сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb.

LoveFrom — творческий коллектив дизайнеров, архитекторов, музыкантов, кинематографистов, писателей, инженеров и художников, офис которого находится в Лондоне и Сан-Франциско.

#новости #ferrari

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Ruslan Umarkhanov

Мы заново изобрели машину!!! Джони - красавчик)))

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3
Сидор

Размер колес будет разный у моделей разных годов, чтобы "пользователи получали каждый год новый потрясаящий эксперинс в управление совершенным автомобилем" 

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2
Александр Кремлёв

Теперь каждый год будет новый Феррари,со слегка подкорректированными характеристиками. Очереди надо занимать уже сейчас,в крайнем случае место можно будет продать)

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0
Alexander VamShop

Amazing

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0
Андрей Мильнер

Ознакомьтесь с модельном рядом за последние 7 лет - так оно и есть
Нет, конечно там меняется больше чем в айфонах, но совершенно несопоставимо с бюджетом

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0
Александр Привалов

Да интерфейс какой-нибудь он будет рисовать для умной ОС, вы чего. Кто его в дизайну кузовов подпустит, с этим у них и так там всё НОРМАЛЬНО ред.

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0
Местный Орзэмэс

 В 2020 году ряд СМИ сообщали, что пост генерального директора Ferrari может занять Джонни Айв.

Очень смешно.

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