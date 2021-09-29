«Яндекс» впервые запустил «Заправки» в другой стране — добавил сервис в «Навигатор» в Турции Статьи редакции
В августе приложением в Турции пользовались 4,3 млн водителей.
«Яндекс.Заправки» подключили одну из крупнейших топливных сетей в Турции OPET. В неё входит около 1700 АЗС — это 15% всех станций страны, рассказали vc.ru в компании.
Пользователи смогут оплатить топливо с помощью сервиса в турецкой версии «Навигатора», отдельного приложения на старте не будет. Компания будет продвигать сервис с помощью пушей и баннеров, а партнёр — на своих АЗС.
Перед первой заправкой пользователь должен ввести номер телефона и автомобиля. Это стандартное требование сетей при дистанционной оплате топлива, пояснили в компании.
На АЗС «Навигатор» автоматически предложит оплатить заправку в приложении. Для этого нужно назвать заправщику тип топлива, объём или сумму, а после завершения заправки нажать «Оплатить». Номер колонки указывать не нужно, поскольку на турецких АЗС их не всегда нумеруют.
Компания монетизирует «Навигатор» по той же модели, что и в России: например, использует брендированные метки на маршрутах или баннеры. В 2019 году «Яндекс» добавил в турецкую версию приложения «Алису». Это также был первый раз, когда компания перевела голосового помощника на другой язык.
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