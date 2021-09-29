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Транспорт
Таня Боброва

«Яндекс» впервые запустил «Заправки» в другой стране — добавил сервис в «Навигатор» в Турции Статьи редакции

В августе приложением в Турции пользовались 4,3 млн водителей.

3 3 комментария
864 просмотров

«Яндекс.Заправки» подключили одну из крупнейших топливных сетей в Турции OPET. В неё входит около 1700 АЗС — это 15% всех станций страны, рассказали vc.ru в компании.

Пользователи смогут оплатить топливо с помощью сервиса в турецкой версии «Навигатора», отдельного приложения на старте не будет. Компания будет продвигать сервис с помощью пушей и баннеров, а партнёр — на своих АЗС.

«Яндекс.Заправки» в турецкой версии «Навигатора» «Яндекс»

Перед первой заправкой пользователь должен ввести номер телефона и автомобиля. Это стандартное требование сетей при дистанционной оплате топлива, пояснили в компании.

На АЗС «Навигатор» автоматически предложит оплатить заправку в приложении. Для этого нужно назвать заправщику тип топлива, объём или сумму, а после завершения заправки нажать «Оплатить». Номер колонки указывать не нужно, поскольку на турецких АЗС их не всегда нумеруют.

«Яндекс.Заправки» постоянно растут: в России ежемесячно наш сервис используют уже миллион водителей (в приложении, «Картах» и «Навигаторе» — прим. vc.ru), они заправляются около 4,5 млн раз. Мы считаем, что бесконтактная оплата топлива может быть востребована и на зарубежных рынках. Мы начали с Турции, потому что там хорошо знают «Яндекс», но планируем изучить и другие страны.

Анатолий Камынин
руководитель международного направления «Яндекс.Заправок»

Компания монетизирует «Навигатор» по той же модели, что и в России: например, использует брендированные метки на маршрутах или баннеры. В 2019 году «Яндекс» добавил в турецкую версию приложения «Алису». Это также был первый раз, когда компания перевела голосового помощника на другой язык.

#новость #яндекс #яндексзаправки

3 3 комментария
6
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Георгий Михнов

Нельзя!1!!! Яндокс не может внедрять крутые технологии и развиваться!1!!

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1
Георгий

Так я не понял, на кого турки орут?

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0
One Geek

Георгий, не волнуйтесь, это просто название заправки https://www.opet.com.tr/

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0
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