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Евгения Евсеева
Транспорт

Саратовская, Пензенская, Омская области и другие регионы: где в России ввели лимиты на продажу бензина

Где-то — на уровне региона, а где-то ограничения вводят сами АЗС.

Источник: NGS55.RU
Источник: NGS55.RU
  • В Омской области запретили отпускать бензин в канистры — можно заправляться только в бак автомобиля. На заправках вдоль трасс лимиты — 40 л бензина и 200 л дизельного топлива вне зависимости от типа машины. На всех остальных АЗС — 40 л бензина и 80 л дизеля.
  • В Саратовской области с 22 июня по 30 июня 2026 года можно продавать не больше 30 л бензина на машину. На дизель ограничений нет.
  • В Пензенской области также можно заправиться только в бензобак. Для физлиц действует лимит — 100 л бензина и 200 л дизеля.
  • Во Владимирской области до «возвращения к нормальному положению вещей» приоритетно будут заправлять автомобили экстренных и коммунальных служб, общественный транспорт, поставщиков магазинов, мусороперевозчиков и сельхозтоваропроизводителей. Жителей призвали сократить поездки на автомобилях и приобретать бензин в «необходимых объёмах».
  • Такая же ситуация в Иркутской областилимитов нет, но в первую очередь будут обеспечивать топливом пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы, сельхозтехнику.
  • В Крыму приостановили свободную продажу бензина на АЗС, а также его отпуск по талонам — ограничения действуют для физлиц и юрлиц.
  • В Воронежской и Вологодской областях продажу бензина ограничили на заправках «Лукойла». АЗС на трассах отпускают по 60 л бензина и 200 л дизельного топлива, на всех остальных — 30 л бензина и 60 л дизеля.
  • В Санкт-Петербурге ограничения ввели сами АЗС: например, на заправках «Лукойла» и Teboil можно купить не больше 30 л бензина на машину.
Евгения Евсеева
Транспорт
Ограничения на продажу бензина в России: где и почему вводят лимиты и как реагируют власти

Началось всё с южных регионов, но проблемы есть и в других частях страны.

Источник: «Татнефть»

#новости #бензин

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