Rolls-Royce показала концепт своего первого электромобиля Spectre Статьи редакции
Компания планирует начать продажи в 2023 году, а к 2030 году — сделать все свои автомобили электрическими.
Испытания машины начнутся в ближайшее время на дорогах по всему миру. Электромобиль во время тестов проедет 1,5 млн миль (около 2,4 млн км).
Дизайн корпуса основан на других моделях производителя — Phantom, Cullinan и Ghost. Электромодели Rolls-Royce будут как минимум также мощны, как автомобили с двенадцатицилиндровым двигателем, рассказал гендиректор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос изданию Car and Driver. Например, Rolls-Royce Ghost с таким двигателем может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 секунды.
Компания планирует начать продажи электромобилей в 2023 году, а к 2030 году перевести все свои модели на электрические двигатели.
С каждой такой новостью про электромобили становится страшно.
Страшно за будущее и экологию планеты. Вы понимаете, как производятся аккумуляторы? Где взять столько лития, никеля, кадмия и сколько нужно уничтожить природы для его добычи? Где взять столько электроэнергии для зарядки этих "чистых" электромобилей?
В общем, лично я против тотальной электрификации автоиндустрии. Оставьте ДВС в покое ред.
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Компания планирует начать продажи в 2023 году, а к 2030 году — сделать все свои автомобили электрическими.
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