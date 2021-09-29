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Транспорт
Маша Цепелева

Rolls-Royce показала концепт своего первого электромобиля Spectre Статьи редакции

Компания планирует начать продажи в 2023 году, а к 2030 году — сделать все свои автомобили электрическими.

43 43 комментария
3707 просмотров

Испытания машины начнутся в ближайшее время на дорогах по всему миру. Электромобиль во время тестов проедет 1,5 млн миль (около 2,4 млн км).

Rolls-Royce Spectre Rolls-Royce

Дизайн корпуса основан на других моделях производителя — Phantom, Cullinan и Ghost. Электромодели Rolls-Royce будут как минимум также мощны, как автомобили с двенадцатицилиндровым двигателем, рассказал гендиректор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос изданию Car and Driver. Например, Rolls-Royce Ghost с таким двигателем может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 секунды.

Rolls-Royce Spectre Rolls-Royce
Rolls-Royce Spectre Rolls-Royce

Компания планирует начать продажи электромобилей в 2023 году, а к 2030 году перевести все свои модели на электрические двигатели.

#новость #rollsroyce

43 43 комментария
10
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43 комментария
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Ivan Shmelev

За надписями концепта и не видно

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13
Alexander Romanov

Потому что там же написано it doesn’t exist, design it :-)))

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9
Ольга Черватюк

Сарказм?
Видно же и не должно быть

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3
БАБКА В ЗАСАДЕ

Так всегда так же. 
В Барселоне возле диагональ Мара часто улицу перекрывали и новые модели снимали. Все были так же заклеены. Хз что с ними потом делают. Мб в CGI дорисовывают нормальную краску потом 

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0
Dmitry Perepelkin

На заводе VW концептам ещё и стёкла заклеивают при перевозке. Типо тайна и всё такое. Меня там чуть не выебали когда я фото сделал.

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0
Vadim Aptrakhmanov

Всегда была машина для солидных господ, а сейчас тачка для блоггеров, даже по тизерам видно

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2
Юрий Белоножкин

Блогеры подрастут, многие разбогатеют к 2030 году.

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3
Александр Рынденков

некоторые блогеры зарабатывают больше, чем солидные господа. А значит, и тачку такую могут себе позволить

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3
Андрей Геращенко

много блоггеров в списке форбс?

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2
Александр Рынденков

без понятия, я не слежу за этим :) Какая разница, есть ты в списке или нет. если на тачку такую хватает - ты уже целевая аудитория.

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1
Bender Rodriguez

чет ты недооцениваешь солидных господ, для которых пару лямов которые зарабатывает блогер это так скататься в отпуск)

да и люди покупают RR потому что крутая тачка и есть на нее деньги

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1
Vadim Aptrakhmanov

а шлейф останется

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0
Fred Han

Для солидных всегда был мерс

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0
Ласковый Денис

Чёт не очень 

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3
Koan

С каждой такой новостью про электромобили становится страшно.
Страшно за будущее и экологию планеты. Вы понимаете, как производятся аккумуляторы? Где взять столько лития, никеля, кадмия и сколько нужно уничтожить природы для его добычи? Где взять столько электроэнергии для зарядки этих "чистых" электромобилей?
В общем, лично я против тотальной электрификации автоиндустрии. Оставьте ДВС в покое ред.

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3
БАБКА В ЗАСАДЕ

Дык всем обывателям похер что половина условной Боливии превратится в ядовитую пустыню. Экологический альтруизм работает именно так, главное чтобы в моем городе был воздух нормальный, а эти латиносы пусть нахер идут )

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0
Martin Prestone

да, лучше уж биток майнить

Ответить
0
Vladimir Butov

Значит и самолетные двигатели через 10 лет будут электро

Ответить
–2
Твердый американец

Не будут, если нормальных легких батарей не придумают. Все эти полеты на 200-400 км смешны даже для трансатлантики, а есть еще Тихий.

Ответить
3
Yuri Istomin

Лондон - Париж 

Ответить
0
One Geek

В туннеле можно проехать, не принц какой-нибудь. Топгир ездил, и остальные проедут 😁

Ответить
0
Román Krylov

И не принцесса)))

Ответить
2
One Geek

Судя по имеющейся статистике, принцессам английским не очень везёт в туннелях.

Ответить
2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Бгг это было хорошо )

Ответить
0
Dmitry Perepelkin

Сталин бы поспорил
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0
One Geek

Я бы с ним спорить не стал)

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0
Твердый американец

Разве что по европе и около локально. Только с их поездами, не очень понятно, зачем. ред.

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ну например потому что проехать пару часов на поезде (не скоростном, обычном) стоит 70 евро? И денег особо не напасёшься на такие покатушки? Да и как бэ станции же не на каком квадратном метре стоят 

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0
Немецкий Денис

ролсройс это бмв, у них нет ничего своего, какие двигатели

Ответить
0
Твердый американец

Да. роллс-ройс с авиадвигателями это другой роллс-ройс. ред.

Ответить
4
Yuri Istomin

Роллс Ройс одна из самых известных марок авиационных двигателей.
Другой вопрос, что с автомобильным RR их ничто, кроме марки не объединяет)))

Ответить
0
Igor Gorbenko

а что, простите должно объединять авиационные двигатели с автомобилем чтобы вам хватило? типа их должны собирать на одной фабрике? или может в одном магазине продавать должны?

Ответить
0
Ольга Черватюк

С самолетами не так все просто. Им электро не подходит. Больше водородный.
Хотя посмотрим 🧐

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Были уже в истории летательные аппараты с водородом, спасибо, больше не надо ))

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0
Владимир Сегень

Дорого-богато

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1
Андрей Геращенко

такое

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1
Роман Грицина

Даже не знаю кого представить за рулем такого автомобиля... 

Ответить
0
Александр Якунин

Вчера видел за рулем RR «кроссовера» девочку до 25 лет на вид

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Это просто Пугачева после очередной пластической операции была )

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0
Rodeus
Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 секунды

А потом сядет аккумулятор? )

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0
Nikolay Vavilov

Очень забавляют потуги автогигантов, хихикающих над теслой. Дохихикались? 4.3 электромобиль до 100, когда плейд уже можно купить и она едет 2.9 ?
С автопилотом что? м
аленький премиальный бренд ждет, пока БМВ его напишет?

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Эээ так вапщет лиф и приус всех чпокнули. Теслы в мире не особо даже ещё распространены, по сравнению с.

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0
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