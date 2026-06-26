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Таня Боброва
Транспорт

Volkswagen рассматривает увольнение до 100 тысяч сотрудников и закрытие четырёх заводов — источники

На фоне «борьбы» с пошлинами, дорогостоящего перехода на электромобили и роста конкуренции с китайскими брендами, отмечает Reuters.

Источник: Bloomberg 
Источник: Bloomberg 
  • Немецкий автопроизводитель запланировал сократить до 100 тысяч рабочих мест и рассматривает возможность закрытия четырёх предприятий в Германии, рассказали знакомые с вопросом источники Reuters. Об этом же сообщило издание Manager Magazin, его цитирует CNBC.
  • По словам собеседников Reuters, о планах, которые собираются обсудить на встрече 9 июля 2026 года, уже проинформировали членов наблюдательного совета.
  • Закрытие трёх заводов автопроизводителя и одного предприятия Audi поставит под угрозу более 45 тысяч рабочих мест, добавили источники. Плюс 50 тысяч сотрудников компания планирует уволить к 2030 году по соглашению с профсоюзом.
  • По данным Manager Magazin, компания хочет сократить запланированные инвестиции примерно на 15% — до чуть более €130 млрд в течение следующих пяти лет. Руководство также планирует «в корне реструктурировать» компанию, в том числе выделив основной бренд Volkswagen и производство запчастей в отдельные структуры.
  • В Volkswagen отказались комментировать «конфиденциальные документы», но отметили: вся группа, включая её бренды и «дочки», должны претерпеть «масштабные изменения». По словам Reuters, на 2025 финансовый год в штате группы было около 667,2 тысячи человек, почти 43% из которых — в Германии.
Таня Боброва
Транспорт
Китайская Xpeng ведёт переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе — FT

Xpeng хочет расширяться на европейском рынке, а Volkswagen, напротив, планирует сокращать мощности.

Источник: Maximilian Mann for <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Ffeatures%2F2023-08-09%2Fwhat-happens-to-vw-factory-town-wolfsburg-during-summer-shutdown&postId=2925629" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Bloomberg Businessweek</a>

#новости #volkswagen

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