Volkswagen рассматривает увольнение до 100 тысяч сотрудников и закрытие четырёх заводов — источники

На фоне «борьбы» с пошлинами, дорогостоящего перехода на электромобили и роста конкуренции с китайскими брендами, отмечает Reuters.Источник: Bloomberg Немецкий автопроизводитель запланировал сократить до 100 тысяч рабочих мест и рассматривает возможность закрытия четырёх предприятий в Германии, рассказали знакомые с вопросом источники Reuters. Об этом же сообщило издание Manager Magazin, его цитирует CNBC.По словам собеседников Reuters, о планах, которые собираются обсудить на встрече 9 июля 2026 года, уже проинформировали членов наблюдательного совета.Закрытие трёх заводов автопроизводителя и одного предприятия Audi поставит под угрозу более 45 тысяч рабочих мест, добавили источники. Плюс 50 тысяч сотрудников компания планирует уволить к 2030 году по соглашению с профсоюзом.По данным Manager Magazin, компания хочет сократить запланированные инвестиции примерно на 15% — до чуть более €130 млрд в течение следующих пяти лет. Руководство также планирует «в корне реструктурировать» компанию, в том числе выделив основной бренд Volkswagen и производство запчастей в отдельные структуры.В Volkswagen отказались комментировать «конфиденциальные документы», но отметили: вся группа, включая её бренды и «дочки», должны претерпеть «масштабные изменения». По словам Reuters, на 2025 финансовый год в штате группы было около 667,2 тысячи человек, почти 43% из которых — в Германии.Таня БоброваТранспорт14 маяКитайская Xpeng ведёт переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе — FT Xpeng хочет расширяться на европейском рынке, а Volkswagen, напротив, планирует сокращать мощности.#новости #volkswagen